Doğa ile barışık olacağız

2020 yılında 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, koronavirüsün küresel ölçekteki salgın tehdidi altında kutluyoruz. Ve diyoruz ki:
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (Güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji vb.) kullanımı ile enerjinin etkin kullanımı ve %100 yenilenebilir enerjiye geçilmelidir.
Binlerce HES yapılanmalarından vazgeçilmelidir.
Termik santrallerin çalışması durdurulmalı yenilerinin yapımlarından vazgeçilmelidir.
Kıyıların doldurulması ve işgaline son verilmelidir.
Orman alanları ile tarım alanları mutlaka korunmalıdır.
Tarımda ciddi teşvik ve destek programlarıyla çiftçilerimiz, tarım işçileri desteklenmelidir. Tarımda kullanılan kimyasalların sulama ve yeraltı su kaynaklarına karışarak çevre sorunları yaratması önlenmeli, kimyasal madde kullanılmadan yerel tohumların kullanımı özendirilmelidir.
Türkiye’nin plastik atık çöplüne dönüşmesinin önüne geçilmelidir.
Elektrikli taşıtların kullanımı için altyapı çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Uyarıyoruz:
2020 yılı doğa ile barışık yaşamın dönüm noktası olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, doğal değerlerin ve yaşanabilir bir çevrenin yok edildiği bir evrende yaşamın sürdürülebilir olmaktan çıkması kaçınılmazdır.
Türkiye Çevre Platformu ve Silivri Çevre Derneği Başkanı ALİ KORSAN
GÜNÜN SÖZÜ
“POLİTİKADA hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır.” Franklin D. Roosevelt
İBB’YE KİM GELİR, KİM GİDER?
İBB’de yılın sonunda üst yönetimde ve bürokraside üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılacağı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarının da içinde bulunduğu kişilerin, bir yıllık performans değerlendirmesinde bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürlük düzeyinde değişiklikler yapılması için bir çalışma başlattığı kulislere yansıdı. Kulislere başka bir şey daha yansıdı: “İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin bazı isimleri İBB kadrolarında öneriliyormuş.”
Zaten ilk günlerden beri atamalara CHP örgütünün kızgın olduğu biliniyor. Nitekim “CHP’li siyasetçiler yok, parti dışlandı” gibi tepkiler ortaya çıkmıştı. Bakalım bu talepler CHP’de yeni tartışmalar yaratacak mı? En çok merak edilen kişi de CHP İBB meclis üyeleri ve örgüt tarafından eleştirilen Murat Ongun. ‘Fazilet durağı’ olayı nedeniyle savcılık soruşturması geçiren ve sonunda özür dilemek zorunda kalan İBB sözcüsü Murat Ongun! Her şeye rağmen Ongun’un İmamoğlu’nun ‘koruması’ altında konumunu sürdüreceği belirtiliyor.
‘İş bilenin, kılıç kuşananın’
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUR
EKONOMİSİ zeytin, turizm ve ticaret ağırlıklı olan Balıkesir-Burhaniye’nin, eski milletvekili ve belediye başkanı olan CHP’li belediye başkanı Ali Kemal Deveciler, salgın başlayınca gerekli izinleri aldığı kampanyayla muhtaç kişilere nakit bağış topladı. Bu kaynakla yerel meslek odaları ve muhtarlarla işbirliği yapılarak belirlenen 820 esnaf, şoför, işsiz kalmış kişiler ile muhtaç ailelere banka hesabı yoluyla 1000’er TL nakit yardımı yapıldı. Belediye imkânlarıyla da muhtaç kişilere 3 bin 500 gıda destek paketi yardımında bulundu. Parti ayrımı yapılmaksızın belediyenin 260 personeli ile evden çıkamayan yaşlılara, hatta destek isteyenlere, işinde ve evinde özveriyle hizmet veren, fazla mesai yapan personele, belediyenin her partiden üyenin oybirliği ile ‘fazla mesai ve moral motivasyon’ primi olarak 900 lira ek ödeme yapıldığını öğrendiğimizde kendisini kutladık.
BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Mart’tan beri nöbet ve evden çalışma sistemini sürdüren CHP Genel Merkezi’nde normal mesaiye başlandığını; idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, beraberinde idari ve mali işler genel başkan yardımcısı Metin Işık ve genel müdür Özgür Karakoç’un uygulanacak yeni yöntemleri ‘9 altın kural’ olarak parti çalışanlarına açıkladıklarını (Çay artık karton kutuda içilecek)...
#ADANAYATEMİZHAVA
kampanyasını başlatan 10 STK’nın, Çinli Şanghay elektrik tarafından Adana’ya kurulan termik santralın ÇED raporunda ölçülen hava kirliliği verilerinin ulusal limit değerleri karşılamadığına, santralın ÇED olumlu kararının da bu sebeple geçerli olmadığına dikkat çekerek bakanlıktan santral inşaatının durdurulmasını talep ettiklerini...
KURU gıdacı Mehmet Reis’in “Bir ülkenin tarımsal üretimde ve gıdada iç tüketimini karşılayabilmesi ulusal güvenlik kadar önem arz etmektedir” dediğini...
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, “Mera, yaylak ve kışlaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu alanların özel mülkiyete geçirilemeyeceği Mera Kanunu’nda belirtilmektedir. Meralarımız yandaş şirketlere peşkeş çekilip uzun yıllar boyunca kiralanmasın, yetiştiricilerimizin kullanımına ücretsiz açılsın” diye açıklama yaptığını...
DİJİTAL iletişim uzmanı Dr. Nabat Garakhanova’nın “Çocukları dijital dünyanın tuzaklarından nasıl koruyacağız?” sorusuna, “Sık sık internet geçmişini kontrol edin, hangi hesapların tehlikeli olabileceğine dair bilgi verin, spam, anlık mesaj gibi elektronik postaları cevaplamaması gerektiğini öğütleyin, sizin gözetiminizde uygulama indirmesine izin verin” cevabını verdiğini...
DOKTORA 2870 TL EMEKLİ MAAŞI OLUR MU, OLUR!
48 yıllık hekimim. 10 yıl kamuda çalıştıktan sonra 12 Eylül döneminde ayrılmak durumunda kaldım, sonra da muayenehane açarak yaşamımı sürdürdüm. SGK’lı (ve de Bağkur’lu) olarak emekli oldum. Emekli maaşım 2870 liradır. 1.5 yıl önce kamudan emekli olan hekimlere 2000 lira kadar bir ek ödeme verildi, ancak bizler kapsam dışında tutulduk. Neden? Deniz ÇAKCI
Doğa ile barışık olacağız
2020 yılında 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, koronavirüsün küresel ölçekteki salgın tehdidi altında kutluyoruz. Ve diyoruz ki:
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (Güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji vb.) kullanımı ile enerjinin etkin kullanımı ve %100 yenilenebilir enerjiye geçilmelidir.
Binlerce HES yapılanmalarından vazgeçilmelidir.
Termik santrallerin çalışması durdurulmalı yenilerinin yapımlarından vazgeçilmelidir.
Kıyıların doldurulması ve işgaline son verilmelidir.
Orman alanları ile tarım alanları mutlaka korunmalıdır.
Tarımda ciddi teşvik ve destek programlarıyla çiftçilerimiz, tarım işçileri desteklenmelidir. Tarımda kullanılan kimyasalların sulama ve yeraltı su kaynaklarına karışarak çevre sorunları yaratması önlenmeli, kimyasal madde kullanılmadan yerel tohumların kullanımı özendirilmelidir.
Türkiye’nin plastik atık çöplüne dönüşmesinin önüne geçilmelidir.
Elektrikli taşıtların kullanımı için altyapı çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Uyarıyoruz:
2020 yılı doğa ile barışık yaşamın dönüm noktası olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, doğal değerlerin ve yaşanabilir bir çevrenin yok edildiği bir evrende yaşamın sürdürülebilir olmaktan çıkması kaçınılmazdır.
Türkiye Çevre Platformu ve Silivri Çevre Derneği Başkanı ALİ KORSAN
GÜNÜN SÖZÜ
“POLİTİKADA hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır.” Franklin D. Roosevelt
İBB’YE KİM GELİR, KİM GİDER?
İBB’de yılın sonunda üst yönetimde ve bürokraside üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılacağı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarının da içinde bulunduğu kişilerin, bir yıllık performans değerlendirmesinde bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürlük düzeyinde değişiklikler yapılması için bir çalışma başlattığı kulislere yansıdı. Kulislere başka bir şey daha yansıdı: “İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin bazı isimleri İBB kadrolarında öneriliyormuş.”
Zaten ilk günlerden beri atamalara CHP örgütünün kızgın olduğu biliniyor. Nitekim “CHP’li siyasetçiler yok, parti dışlandı” gibi tepkiler ortaya çıkmıştı. Bakalım bu talepler CHP’de yeni tartışmalar yaratacak mı? En çok merak edilen kişi de CHP İBB meclis üyeleri ve örgüt tarafından eleştirilen Murat Ongun. ‘Fazilet durağı’ olayı nedeniyle savcılık soruşturması geçiren ve sonunda özür dilemek zorunda kalan İBB sözcüsü Murat Ongun! Her şeye rağmen Ongun’un İmamoğlu’nun ‘koruması’ altında konumunu sürdüreceği belirtiliyor.
‘İş bilenin, kılıç kuşananın’
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUR
EKONOMİSİ zeytin, turizm ve ticaret ağırlıklı olan Balıkesir-Burhaniye’nin, eski milletvekili ve belediye başkanı olan CHP’li belediye başkanı Ali Kemal Deveciler, salgın başlayınca gerekli izinleri aldığı kampanyayla muhtaç kişilere nakit bağış topladı. Bu kaynakla yerel meslek odaları ve muhtarlarla işbirliği yapılarak belirlenen 820 esnaf, şoför, işsiz kalmış kişiler ile muhtaç ailelere banka hesabı yoluyla 1000’er TL nakit yardımı yapıldı. Belediye imkânlarıyla da muhtaç kişilere 3 bin 500 gıda destek paketi yardımında bulundu. Parti ayrımı yapılmaksızın belediyenin 260 personeli ile evden çıkamayan yaşlılara, hatta destek isteyenlere, işinde ve evinde özveriyle hizmet veren, fazla mesai yapan personele, belediyenin her partiden üyenin oybirliği ile ‘fazla mesai ve moral motivasyon’ primi olarak 900 lira ek ödeme yapıldığını öğrendiğimizde kendisini kutladık.
BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Mart’tan beri nöbet ve evden çalışma sistemini sürdüren CHP Genel Merkezi’nde normal mesaiye başlandığını; idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, beraberinde idari ve mali işler genel başkan yardımcısı Metin Işık ve genel müdür Özgür Karakoç’un uygulanacak yeni yöntemleri ‘9 altın kural’ olarak parti çalışanlarına açıkladıklarını (Çay artık karton kutuda içilecek)...
#ADANAYATEMİZHAVA
kampanyasını başlatan 10 STK’nın, Çinli Şanghay elektrik tarafından Adana’ya kurulan termik santralın ÇED raporunda ölçülen hava kirliliği verilerinin ulusal limit değerleri karşılamadığına, santralın ÇED olumlu kararının da bu sebeple geçerli olmadığına dikkat çekerek bakanlıktan santral inşaatının durdurulmasını talep ettiklerini...
KURU gıdacı Mehmet Reis’in “Bir ülkenin tarımsal üretimde ve gıdada iç tüketimini karşılayabilmesi ulusal güvenlik kadar önem arz etmektedir” dediğini...
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, “Mera, yaylak ve kışlaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu alanların özel mülkiyete geçirilemeyeceği Mera Kanunu’nda belirtilmektedir. Meralarımız yandaş şirketlere peşkeş çekilip uzun yıllar boyunca kiralanmasın, yetiştiricilerimizin kullanımına ücretsiz açılsın” diye açıklama yaptığını...
DİJİTAL iletişim uzmanı Dr. Nabat Garakhanova’nın “Çocukları dijital dünyanın tuzaklarından nasıl koruyacağız?” sorusuna, “Sık sık internet geçmişini kontrol edin, hangi hesapların tehlikeli olabileceğine dair bilgi verin, spam, anlık mesaj gibi elektronik postaları cevaplamaması gerektiğini öğütleyin, sizin gözetiminizde uygulama indirmesine izin verin” cevabını verdiğini...
DOKTORA 2870 TL EMEKLİ MAAŞI OLUR MU, OLUR!
48 yıllık hekimim. 10 yıl kamuda çalıştıktan sonra 12 Eylül döneminde ayrılmak durumunda kaldım, sonra da muayenehane açarak yaşamımı sürdürdüm. SGK’lı (ve de Bağkur’lu) olarak emekli oldum. Emekli maaşım 2870 liradır. 1.5 yıl önce kamudan emekli olan hekimlere 2000 lira kadar bir ek ödeme verildi, ancak bizler kapsam dışında tutulduk. Neden? Deniz ÇAKCI