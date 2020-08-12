Dilovası’na dikkat! Ya patlarsa?

Bir grup kenevir dostuyla İzmir’e giderken, İstanbul’un içinde ilginç manzaralarla karşılaştık. Bazı bölgeleri de neredeyse unutmuşuz. İstanbul’un her şeyini yeniden fotoğraflamak lazım diye düşündük. Şimdi kolay, havadan da dronla çekim yapılabiliyor. Ünlü fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, helikopterle ne zorluklarla İstanbul’u havadan çekmişti. Ta Pendik’ten Büyükçekmece’ye kadar, eşsiz manzaraları tek objektife sığdırmıştı. Şimdi de Kâbe’de ve İslam dünyasının kutsal ve kadim şehirlerindeki İslam yapıtlarını fotoğraflarıyla abideleştiriyor.
YALÇIN KOÇAK ÖNDERLİĞİNDE
Bizler Kenevir Enstitüsü Başkanı Dr. Yalçın Koçak önderliğinde 10 kişilik bir kenevir grubu ile Florya Şenlikköy’den hareket ettik. Türkiye’nin ‘ünlü’ emniyet müdürlerinden Şükrü Balcı’nın adının verildiği Polis Okulu’nun yeri TOKİ’nin olmuş, şimdi de ‘villalar’ yapılıyor. Yeşilköy Havalimanı’na bitişik arazide bulunan ne kadar güzel ‘yeşil’ bir okuldu, nasıl kıyılmış buraya, şaşırmadık... Etiler’deki polis okulu da aynı akıbete uğradı, onun şansına da otel ve AVM düşmüştü. Hazırlop hale getirilen projeler için Etiler’e nasıl kıyıldığını biliyoruz. İnsan Beşiktaş Belediyesi marifetiyle halka hiç sormaz mı yapılsın mı, yapılmasın mı diye... Şükrü Balcı arazisine de aynı şey oluyor. Araplara mı gidiyor yoksa? ‘İzafi satışlar’ın bir kuralı vardır, bizde bellidir de Mercedes’in örneğin Katarlılara satıldığını kimse söyleyemez. Alman adamın parasını alır, sonra da “Arap marap burada at oynatamaz” deyip onu kolundan tutar, “Hadi yürü” der.
ŞEHİR Mİ, ŞEHİRLERARASI MI?
Bursa Şehir Hastanesi bu kadar uzakta yapılır mı? Merkeze 30-40 km uzaklıkta... Ailelerin çektiği eziyet karşısında neler söylediklerini tabii ki merak ediyoruz.
Vatandaş bir ad vermiş, “Burası şehir hastanesi değil, şehirlerarası hastane!” diyor.
Bir ‘manzara’ da Gebze’deki taş ocaklarında çıkan dehşetli toz bulutu idi. Bölgede yaşayanların akciğerlerinden rahatsız oldukları biliniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na buralar ile ilgili bir rapor gelmiş midir? Gelmiştir de ilgilenen kim/kimler olmuştur?
İstanbulluların çoğunluğu ne yazık ki toz bulutu içinde yaşıyorlar, hiçbir önlem yok. Umursamaz bir yönetime her türlü eleştiriyi yapmalısınız.
3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu yapımı nedeniyle Boğaz’ın sırtları, Avrupa yakası kıyıları yıllarca toz yuttu, son olarak da yeni havalimanı nedeniyle. Bu konu üzerinde çalışan saygın doktorlar var. Ciğerlerinizden tedaviye gittiğinizde vahim durumu size açıkça anlatıyorlar, koronavirüsten sonra kaderimiz artık bilinmiyor.
YA DİLOVASI KİMYASALLARI?
Biraz sonra Osman Gazi Köprüsü’ne saptığımızda sol taraftaki Dilovası’nda, kimyasal madde ve petrokimya stoklama tanklarını gördük. Bir dostumuz dedi ki: “Bu manzara Beyrut’u akla getiriyor.” Bizim gibi otobüsteki dostlar irkildi. Güvenlik var mı, yok mu, burası bir felaket yaşar mı? Ayrıntıya girmeyelim ve Allah korusun diyelim.
Onu düşünmek, araştırmak, bulmak, öğrenmek Çevre Bakanlığı’nın işidir. Korkutucu manzaralar her an gözümüzün önünde. Sorumlular sorumluluklarını daha ciddi düşünmeli artık Beyrut olayından sonra. Bunun için hemen alarma geçmek gerekiyor. Gün bugündür.
Ve İzmir’deyiz. Ege Üniversitesi’nde ‘kenevir’ toplantısına katılacağız. Vali Erol Ayyıldız, belediye başkanı Tunç Soyer ve rektör Necdet Budak’ı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Zekeriya Temizel’in tıbbi ve aromatik bitki yağları tesislerini gezeceğiz.
GÜNÜN SÖZÜ
İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur." W. Shakespeare
ÜÇ İSİM NASIL BARIŞTIRILIR?
CHP Genel Merkezi’nin 12. katı, biliyorsunuz ‘genel başkanlık’ katı... Oraya özel manyetik bir kartla çıkabilirsiniz. Ancak manyetik kart ile girmeniz genel başkanla görüşeceğiniz anlamına gelmiyor!
Mekanik bir kontrol daha var! Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi Derya Gödek’tir bu. Kontrolden geçemezseniz geriye dönersiniz, sıfatınızın ve parti içi konumunuzun hiçbir önemi yoktur. Bu konuda milletvekillerinden, genel merkeze giden bazı iş insanlarından ve STK temsilcilerinden birçok şikâyet alıyoruz.
Basına da yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u baypas ederek belediye başkanları ile direkt ilişkiye geçmesi, Seyit Torun’u istifa noktasına getirmişti! Kılıçdaroğlu, “Seyit, git işine bak” demişti sonunda.
Bize serzenişte bulunanlar adeta Deniz Baykal’la ilgili bir benzetmeyi gündeme getirmişlerdi. Sekreter her zaman güçlüdür ve tek yönlendiricidir! Derya Hanım da böyledir. Gödek de geçmişte DSP’de rahmetli Ecevit döneminde sekreter olarak çalışmış, fakat rahmetli Rahşan Ecevit bu hanımın bazı olumsuz hareketlerinden dolayı, sekreterlikten alıp santral görevlisi olarak atamış, yine kısa bir süre sonra da açıkçası kovmuş... Anlatılan bu. Bu göreve gelmesinde şu an tartışmalı isim olan Rasim Bölücek’in büyük katkısı olduğu biliniyor!
Genel sekreterliğe seçilen Selin Sayek Böke. Bir insanın hem muhalif ekipte, hem de genel merkezin yanında aynı anda olması bir başarı mıdır? Milletvekili listesinde yer almak da bir başarıdır. Muamma demek zordur. Ama bu durumu çözmek de zordur.
Aylin Nazlıaka, Canan Kaftancıoğlu ve Fatma Köse bu parti için emek gösteren isimlerdir. Kimsenin arkasından bir çıkar sağlamadıkları açıktır. Siyasette hafif dirsek atmalar da olur. Onun için, genel başkan üç ismi sahneye çıkarıp kızgınlıklarını ortadan kaldırmalıdır.
Dilovası’na dikkat! Ya patlarsa?
Bir grup kenevir dostuyla İzmir’e giderken, İstanbul’un içinde ilginç manzaralarla karşılaştık. Bazı bölgeleri de neredeyse unutmuşuz. İstanbul’un her şeyini yeniden fotoğraflamak lazım diye düşündük. Şimdi kolay, havadan da dronla çekim yapılabiliyor. Ünlü fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, helikopterle ne zorluklarla İstanbul’u havadan çekmişti. Ta Pendik’ten Büyükçekmece’ye kadar, eşsiz manzaraları tek objektife sığdırmıştı. Şimdi de Kâbe’de ve İslam dünyasının kutsal ve kadim şehirlerindeki İslam yapıtlarını fotoğraflarıyla abideleştiriyor.
YALÇIN KOÇAK ÖNDERLİĞİNDE
Bizler Kenevir Enstitüsü Başkanı Dr. Yalçın Koçak önderliğinde 10 kişilik bir kenevir grubu ile Florya Şenlikköy’den hareket ettik. Türkiye’nin ‘ünlü’ emniyet müdürlerinden Şükrü Balcı’nın adının verildiği Polis Okulu’nun yeri TOKİ’nin olmuş, şimdi de ‘villalar’ yapılıyor. Yeşilköy Havalimanı’na bitişik arazide bulunan ne kadar güzel ‘yeşil’ bir okuldu, nasıl kıyılmış buraya, şaşırmadık... Etiler’deki polis okulu da aynı akıbete uğradı, onun şansına da otel ve AVM düşmüştü. Hazırlop hale getirilen projeler için Etiler’e nasıl kıyıldığını biliyoruz. İnsan Beşiktaş Belediyesi marifetiyle halka hiç sormaz mı yapılsın mı, yapılmasın mı diye... Şükrü Balcı arazisine de aynı şey oluyor. Araplara mı gidiyor yoksa? ‘İzafi satışlar’ın bir kuralı vardır, bizde bellidir de Mercedes’in örneğin Katarlılara satıldığını kimse söyleyemez. Alman adamın parasını alır, sonra da “Arap marap burada at oynatamaz” deyip onu kolundan tutar, “Hadi yürü” der.
ŞEHİR Mİ, ŞEHİRLERARASI MI?
Bursa Şehir Hastanesi bu kadar uzakta yapılır mı? Merkeze 30-40 km uzaklıkta... Ailelerin çektiği eziyet karşısında neler söylediklerini tabii ki merak ediyoruz.
Vatandaş bir ad vermiş, “Burası şehir hastanesi değil, şehirlerarası hastane!” diyor.
Bir ‘manzara’ da Gebze’deki taş ocaklarında çıkan dehşetli toz bulutu idi. Bölgede yaşayanların akciğerlerinden rahatsız oldukları biliniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na buralar ile ilgili bir rapor gelmiş midir? Gelmiştir de ilgilenen kim/kimler olmuştur?
İstanbulluların çoğunluğu ne yazık ki toz bulutu içinde yaşıyorlar, hiçbir önlem yok. Umursamaz bir yönetime her türlü eleştiriyi yapmalısınız.
3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu yapımı nedeniyle Boğaz’ın sırtları, Avrupa yakası kıyıları yıllarca toz yuttu, son olarak da yeni havalimanı nedeniyle. Bu konu üzerinde çalışan saygın doktorlar var. Ciğerlerinizden tedaviye gittiğinizde vahim durumu size açıkça anlatıyorlar, koronavirüsten sonra kaderimiz artık bilinmiyor.
YA DİLOVASI KİMYASALLARI?
Biraz sonra Osman Gazi Köprüsü’ne saptığımızda sol taraftaki Dilovası’nda, kimyasal madde ve petrokimya stoklama tanklarını gördük. Bir dostumuz dedi ki: “Bu manzara Beyrut’u akla getiriyor.” Bizim gibi otobüsteki dostlar irkildi. Güvenlik var mı, yok mu, burası bir felaket yaşar mı? Ayrıntıya girmeyelim ve Allah korusun diyelim.
Onu düşünmek, araştırmak, bulmak, öğrenmek Çevre Bakanlığı’nın işidir. Korkutucu manzaralar her an gözümüzün önünde. Sorumlular sorumluluklarını daha ciddi düşünmeli artık Beyrut olayından sonra. Bunun için hemen alarma geçmek gerekiyor. Gün bugündür.
Ve İzmir’deyiz. Ege Üniversitesi’nde ‘kenevir’ toplantısına katılacağız. Vali Erol Ayyıldız, belediye başkanı Tunç Soyer ve rektör Necdet Budak’ı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Zekeriya Temizel’in tıbbi ve aromatik bitki yağları tesislerini gezeceğiz.
GÜNÜN SÖZÜ
İyi bir oyunun son söze ihtiyacı yoktur." W. Shakespeare
ÜÇ İSİM NASIL BARIŞTIRILIR?
CHP Genel Merkezi’nin 12. katı, biliyorsunuz ‘genel başkanlık’ katı... Oraya özel manyetik bir kartla çıkabilirsiniz. Ancak manyetik kart ile girmeniz genel başkanla görüşeceğiniz anlamına gelmiyor!
Mekanik bir kontrol daha var! Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi Derya Gödek’tir bu. Kontrolden geçemezseniz geriye dönersiniz, sıfatınızın ve parti içi konumunuzun hiçbir önemi yoktur. Bu konuda milletvekillerinden, genel merkeze giden bazı iş insanlarından ve STK temsilcilerinden birçok şikâyet alıyoruz.
Basına da yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u baypas ederek belediye başkanları ile direkt ilişkiye geçmesi, Seyit Torun’u istifa noktasına getirmişti! Kılıçdaroğlu, “Seyit, git işine bak” demişti sonunda.
Bize serzenişte bulunanlar adeta Deniz Baykal’la ilgili bir benzetmeyi gündeme getirmişlerdi. Sekreter her zaman güçlüdür ve tek yönlendiricidir! Derya Hanım da böyledir. Gödek de geçmişte DSP’de rahmetli Ecevit döneminde sekreter olarak çalışmış, fakat rahmetli Rahşan Ecevit bu hanımın bazı olumsuz hareketlerinden dolayı, sekreterlikten alıp santral görevlisi olarak atamış, yine kısa bir süre sonra da açıkçası kovmuş... Anlatılan bu. Bu göreve gelmesinde şu an tartışmalı isim olan Rasim Bölücek’in büyük katkısı olduğu biliniyor!
Genel sekreterliğe seçilen Selin Sayek Böke. Bir insanın hem muhalif ekipte, hem de genel merkezin yanında aynı anda olması bir başarı mıdır? Milletvekili listesinde yer almak da bir başarıdır. Muamma demek zordur. Ama bu durumu çözmek de zordur.
Aylin Nazlıaka, Canan Kaftancıoğlu ve Fatma Köse bu parti için emek gösteren isimlerdir. Kimsenin arkasından bir çıkar sağlamadıkları açıktır. Siyasette hafif dirsek atmalar da olur. Onun için, genel başkan üç ismi sahneye çıkarıp kızgınlıklarını ortadan kaldırmalıdır.