‘Deryalar’ toprağa verildi

COVID-19 pandemisi süresince kronik hastalığı olan ve düzenli kontrole gitmesi gereken birçok hasta, tedavilerini virüs tehlikesi yüzünden aksatmak zorunda kaldı.

Bu nedenle Türk TORAKS Derneği (TTD) tarafından 2020 Ekim ayında ilki düzenlenen ‘Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi’ bu yıl da 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. 2 gün boyunca YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden canlı olarak yayınlanacak kongrede 50’den fazla uzman 25 konu hakkında halk sağlığı için halk ile bir araya gelecek. Kongreyi takip eden halkımız canlı olarak soru sorma imkânı yakalarken İngilizce olarak simultane tercüme de gerçekleştirilecek.

Ülkemizde 5 milyondan fazla astım, KOAH gibi kronik akciğer hastası bulunurken, akciğer hastalıkları dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda yer alıyor. Üzerine zatürre (pnömoni), verem (tüberküloz), akciğer damar tıkanıklığı (pulmoner emboli), akciğerde hava kaçağı (pnömotoraks), ağızdan kan gelmesi (hemoptizi) ile seyreden akciğer hastalıkları gibi ani gelişen hastalıklar da eklendiğinde bu sayı çok daha artmakta ve akciğer hastalıklarının toplumdaki önemi daha iyi anlaşılabilmektedir.

Kongreye başkanlık eden Prof. Dr. Füsun Topçu, pandeminin ikincil etkisi olan tedavi ve takiplerde gecikmeye dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Akciğerlerimizin koronavirüsten en yoğun etkilenen organımız olmasının yanı sıra pandemi döneminde bir ilk olan halk kongresinin mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşabilmesini arzu ediyoruz. Kongre, bu yıl da çok dikkat çekici konu başlıkları içeriyor. Vatandaşlarımız bir çok soruya yanıt bulabilecektir.”

GÜNÜN SÖZÜ

“DOĞU’nun altı, Batı’nın üstü zengin; Doğu’nun üstü fakir, Batı’nın altı...” Ardından da ekliyor:

“PYD, FETÖ, PKK, DEAŞ’ın güneyde bir terör koridoru açmaya çalıştığını biliyoruz. Ürkecek miydik, ne yapacaktık? Gelecek nesle güneyimizde bir terör devletinin kurulduğu bir miras mı bırakacaktık!”

