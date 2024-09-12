Denizli geleceğini tasarlıyor

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1930’larda ‘Denuzlu’ olarak anılmak istemediklerinden isim değişikliği talep etmişler, bakanlık da ses benzeşim kuralı ile Denizli’ye çevirmiş, bunu dostumuz Şeref Oğuz anlattı. İstanbul’dan sabah erken saatlerde Çardak’a indik. Uçak yolculuğumuz 50 dakika, Çardak’tan Denizli kent merkezine ulaşmamız bir saat sürdü. Burası yılda 5 milyar dolara yakın ihracat yapan, Türkiye’nin ev tekstili ‘başkenti’ Denizli’nin dünyaya açılan noktası... Dağlar arasında büyük bir alan; Aydın, Uşak, Afyon, Manisa Muğla, Burdur’a komşu. THY, Ajet, Pegasus uçakları günde birer sefer yapıyor. Biz indiğimizde Orman İdaresi’nin kiraladığı iki helikopter gördük. Bu sene kuraklık nedeniyle orman yangınları daha çok olmuş. Çardak son yıllarda yeni OSB’nin kurulması ve uzun yıllar beklenen talebi görmeyen serbest bölgenin işletme ihalesinin yapılmasıyla Denizli’nin son yıllarda gelişen bölgelerinden biri.

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İNANÇ TURİZMİ

Denizli antik çağda bir ticaret merkezi olarak bilinen Frigya, Lidya ve Karia bölgeleri içinde yer alıyor. Geçmişi M.Ö 4000 yılına kadar dayanan Denizli birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetler günümüzde Denizli’ye çok büyük bir kültürel miras bırakmış. Denizli il sınırlarında başka hiçbir ilde olmayan 19 antik kent bulunuyor. Bunların en büyükleri döneminde zenginlik ve ihtişamı ile göz kamaştıran Laodikya, Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınan travertenleriyle her yıl 2.5 milyon turisti ağırlayan (1 milyonu yabancı) Pamukkale’nin de bulunduğu Hierapolis ve Buldan sınırlarında yer alan Tripolis antik kentidir. Kutsal Haç Kilisesi’nin bulunduğu iki amfi tiyatrosu olan inanç turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip. Pamukkale Üniversitesi kazı ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılan bu kilise İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri ve Anadolu’da ayakta kalan en eski kilise olma özelliği taşıyor. Burayı Fener Rum Patriği Bartholomeos da ziyaret etmiş. Ayrıca Hierapolis antik kenti içinde İsa’nın havarilerinden St. Philippus’un mezarı da bulunuyor.

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Ama Denizli inanç turizminde bu potansiyelini yeterince değerlendirilemiyor.

Bu arada Pamukkale Üniversitesi kampüsünde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesi büyüklüğü, mimari yapısı ile Denizli’nin son döneminde yapılan en önemli eserlerden birisi olmuş. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli’nin sanayi şehri olmasının yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunu, kentte 126 farklı tarım ürününün 375 bin dekar alanda üretiminin yapıldığını, pamuktan sofralık üzüme, tütünden şeftaliye geniş yelpazede ürünlerin olduğunu söyledi. Türkiye’nin en büyük kapasiteye sahip jeotermal elektrik santrali Denizli’de bulunuyor.

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Denizli’nin geniş bir potansiyeli var; her alanda öne çıkabilecek bir şehir ama şimdiye kadar sadece Pamukkale’si ile anılmış. Bu şehrin marka olabilecek bir doğa güzelliği ve değerleri var. Bağcılık, şarapçılık çok gelişmiş. Denizli’de aktif 13 adet şarap üreticisi bulunuyor. Çal Bağ Yolu’nda ise dört adet (Küp, Erdel, Kuzubağ, Lermonos) şaraphane yer alıyor. Çal bölgesinde üreticilerin yaklaşık 40 bin ton kapasitesi bulunuyor. Türkiye’de tüketilen şarabın yaklaşık yüzde 40’ı Çal bölgesinde üretiliyor.

Türkiye’de yetiştirilen şaraplık üzümün yaklaşık yüzde 20’i Çal bölgesinde üretiliyor. Hem Çal’daki hem de Türkiye’deki diğer şaraphaneler tarafından işleniyor.

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Bunları neden yazdık. Denizlililer akıllı bir projeye sarılmışlar. Bir arama konferansı düzenlemişler.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel’le CHP’nin yeni Belediye Başkanı Av. Bülent Nuri Çavuşoğlu koordinasyonunda bir çalışma yürütülmüş, bu anlamda iki günlük bir arama konferansı düzenlenmiş. Biz de bu amaçla iki günlük görüşme için Denizli’ye geldik.

GÜNÜN SÖZÜ

“Denizli ticari hayatında geçmişten gelen bir ilkesi gereği; yaptığını, sattığını fazla dillendirmemek ister. Ama günümüz anlayışına ters geliyor.” Osman Nuri BOYACI

182 ÜLKEYE İHRACAT

◊ BİR laf vardır; “Kayseri ve Denizli her şeyi yapar”.

◊ Denizli’nin lokomotif sektörü tekstil ve konfeksiyonda şirketlerin tamamı aile şirketi. Son yıllarda kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar atılıyor. (Aile anayasası, yeşil dönüşüm, profesyonel yönetim)

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Ayrıca mermer (traverten) makine imalat, kablo yatırımları ciddi boyutlara ulaşmış. 182 ülkeye 3 bin farklı mal satılıyor. İskandinav ülkelerine Denizli’den alabalık ve somon yollanıyor.

TÜZÜĞE İTİRAZLAR

İBB eski Meclis Üyesi Av. Taner Kazanoğlu, Tüzük Kurultayı’nda oylanan metnin 41. maddesinin 3. fıkrasına itiraz etti. İlgili madde şöyle: Büyükşehir sınırları içinde kalan ve nüfusu 20.000’den fazla olan yerlerde partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamazlar ve ilçe kongre delegesi olarak seçilemezler. Bu il/ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar, demektedir. Bu maddenin Anayasa’nın 67. maddesine aykırı olduğunu ve dava açıldığı takdirde iptal olacağını öne sürüyor.

67. madde şöyle:

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçme ve seçilme hakkı demokratik toplumlarda temel ilkelerden biridir.

MESAJ PANOSU

◊ 10 Eylül Salı akşam saatlerinde Kırklareli Pınarhisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline yapılan alçak saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyorum. Kırklarelililer olarak, kurucumuza yapılan ve kurucu değerlerimize yapılan en küçük bir saygısızlığın dahi cezasız kalmaması için mücadelemiz devam edecektir. Vecdi GÜNDOĞDU

◊ KESK/Haber Sen’den: PTT’de esnek, kuralsız, performansa dayalı çalıştırma, sayı dayatmalarına ve iş yerinde mobbinge karşı çıkıyoruz; uzun zamandır kadrolu personel alımı yapılmaması ve taşeron çalıştırılmasına son verilmesi için tüm basın mensuplarını sesimizi duyurmaya çağırıyoruz.

◊ CEMAAT ve tarikatlar, haçlıların Anadolu’da kurdukları ileri karakollardır. Mareşal Fevzi ÇAKMAK

◊ İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Türkiye Orman İşletmeleri İşbirliği ile yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçtiğini açıkladı.