Demirel 100 yaşında hafızalar tazelendi

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Şişli Cevahir Kongre Oteli’nde düzenlenen buluşma, Demirel’in liderlik mirasını geleceğe taşıma hedefiyle gerçekleşti. ‘Ülke Politikaları Vakfı’ toplantısında Doğan Subaşı, Ekrem İmamoğlu, Aylin Cesur, Müsavat Dervişoğlu Hamdi Üçpınar, Ali Naili Erdem, Hikmet Çetin, Cavit Çağlar ve İlber Ortaylı, Demirel’i anlattılar.

Demirel’in anısına gösterilen kısa barkovizyonda öncelikli vurgulanan ana temalar; Atatürk ve Cumhuriyeti sayesinde bir köy çocuğu olarak halkı temsil etmesi, üstenci bir bakış açısından ziyade halkı için her daim ulaşılabilir bir lider olması, ülkeye bıraktığı en büyük mirasın GAP projesi olması dikkat çekti. Etkinliğin açış konuşmasını ‘Ülke Politikaları Vakfı’ Başkanı Av. Doğan Subaşı yaptı. Subaşı konuşmasında Demirel’in liderlik anlayışını ‘çoğaltan lider’ kavramıyla tanımlayarak şunları söyledi:

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“Atatürk ve İnönü gibi çoğaltan liderler toplumları birleştiren, ortak aklı zenginleştiren liderlerdir. Bugün, geçmişin engelleyici liderlerinden sonra böyle liderlere daha çok ihtiyacımız var.”

Demirel’i anlamanın, Türkiye’nin demokrasi yolunda yeni bir çıkış yapabilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Subaşı, Türkiye’nin yeniden demokrasiyle şahlanacağına dair umutlu bir tablo çizdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirel’in siyasi hoşgörüsüne ve demokrasiye olan inancına dikkat çekti. İmamoğlu, “Demirel’in kendisine yöneltilen ağır eleştirilere, mizahlara ve tiyatrolara gösterdiği hoşgörü, bugün yaşadığımız kutuplaşmayı aşmak için bir pusula olabilir” diyerek şu anlamlı sözleri ekledi:

“Rahmetli Demirel’in ‘Konuşan Türkiye’ ideali bugün her zamankinden daha değerli. Konuşmanın tartışmanın suç gibi görüldüğü bir ortamda bu değerleri yeniden hayata geçirmek zorundayız.”

Merhum Demirel’in danışmanı ve doktoru Aylin Cesur anma etkinliğinde Demirel’i ‘moral adam’ olarak tanımladı ve onun büyük Türkiye hayalini anlattı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Süleyman Demirel sadece bir lider olarak değil Cumhuriyet mucizesinin somut bir örneği olarak görmeliyiz. Merkez siyasetinin nasıl tahrip edildiğini onun vizyonuyla daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.

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HOŞGÖRÜ VE BİRLİK VURGUSU

Program oturumunda eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar moderatörlüğünde Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Hikmet Çetin, Cavit Çağlar, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler Demirel’in yaşamından kesitlerle dolu hikayeler paylaştı. Ortaylı, Demirel’i şu sözlerle andı: “Cumhuriyet’in köylü çocuğundan Cumhurbaşkanı’na uzanan bu hikâye, Türkiye’nin modernleşme tarihidir.”

Anma programı hem geçmişin özlemini hem de geleceğe dair umutları salonu dolduran kalabalığa hissettirdi. “Demirel’i anmak Türkiye’yi yeniden kucaklamak demektir” cümlesi, günün özetiydi.

DEMİREL’DEN 3 SÖZ

1- Tamam, Kürtlere kötü davranıyoruz da sanki Türklere iyi mi davranıyoruz?

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2- Devlet de bazen rutinin dışına çıkabilir. (Susurluk sonrası)

3- Demokrasilerde çareler tükenmez. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz.

EMEKLİ EK ZAMMA KİLİTLENDİ

Memur ile emekli maaş ve aylıklarına yeni yılda yapılacak zammın netleşmesine bir ay kaldı. Milyonlar şimdiden 3 Ocak 2025 Cuma gününü beklemeye başladı.

TÜİK verilerine göre kasım ayı TÜFE oranı yüzde 2.24 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2.47, eylülde yüzde 2.97, ekimde yüzde 2.88 ve kasımda yüzde 2.24 olmak üzere son beş ayda kümülatif yüzde 14.57 oranında gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetimi beş ayda yüzde 14.57 oranında zamma hak kazandı. 2025 yılının ilk 6 ayı için verilecek zam tutarı 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak TÜFE oranı ile belli olacak. Kasımda TÜFE’nin beklentilerin üzerinde çıkmasından ötürü işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ocakta yüzde 16-17 arasında enflasyon artışı söz konusu. Bu oranda artışın satın alma gücü ve aylıkları her geçen gün eriyen dar ve sabit gelirliye yetmeyeceği, hoşnut etmeyeceği belli.

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Emekli sendikaları ve dernekleri de milli gelirden aylıklarına ayrılan payın sürekli gerilediği 16.5 milyon emekliye ocakta ek zam ve seyyanen artış verilmesini ısrarla talep ediyor. Olası yüzde 16-17 zammın yanı sıra ek artış dar ve sabit gelirlinin tek umudu. Siyasi irade nüfusun neredeyse yarısını oluşturan ak saçlılar ve ailelerinin beklentisini karşılamalı.

Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile toplam yüzde 19.31 oranında zam alan memur ve memur emeklisi son beş ayda yüzde 4.15 oranında enflasyon farkı edindi. Aralık ayı TÜFE oranı ile bu kitleye ödenecek enflasyon farkı netleşecek. Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 6 toplu sözleşme artışı da verilecek.

Şükrü KARAMAN

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GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve vicdanı olmayan.”Farid FARJAD

MESAJ PANOSU

- 2,5 milyon memur emeklisi bu memleketin özü ve öz evladıdır. Memur emeklisi hakkını istiyor, görmezden gelemezsiniz.

Murat VİLKEN

- BİR aylık memur maaşıyla çamaşır makinası alınır mı? Bulaşık makinası alınır mı? Koltuk takımı alınır mı? Yemek odası takımı alınır mı? İyi bir cep telefonu alınır mı? Bilgisayar alınır mı? Hayır.

Yusuf BENHUR

- MEMUR emeklisi adalet arıyor! Peşin peşin ödediğimiz yüksek primlerin emeğimizin karşılığı bu tablo olmasa gerek. Hakkımızı istiyoruz. Y.C.

- BEN Osmanlı torunu değilim. Ben Osmanlı’nın sömürdüğü yoksul Türk köylüsünün torunuyum.

Selçuk TEPELİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya’nın “150 bin 327 Suriyeli adresinde yok” dediğini...

- ROMANYA’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesleri, pestisit tespit ettiği gerekçesiyle imha ettiğini...