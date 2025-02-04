Değerlerden uzaklaşan Avrupa

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Altmış yılı aşkın ülkesine göç alan ve 2 binli yıllardan sonra bir göç ülkesi olduğunu da kabul eden Almanya’nın gelinen noktada göç ve entegrasyon alanında başarılı olamadığını ülkedeki diğer siyasi partilerin göçmen topluma yönelik politik program açıklamalarında görebiliyoruz.

Esasında Almanya’da yaşananlar AB’nin de göç ve mülteci politikalarında başarılı olamadığının bir sonucudur. Avrupa’nın bu anlamda bir felaketi yaşadığını belirtebilirim. Uluslararası sorunlara çözüm üretme yeteneğini kaybetmiş bir Avrupa’yı görmekteyiz.

Özellikle Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Almanya Alternatif Partisi (AfD) ülkede de yaşanan birçok sorunun çözümüne yönelik politikalarında ortak noktaya gelmeleri, Almanya siyaseti ve demokrasisi açısından endişe verici bir durum olarak görülebilir.

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Yanlış olan Almanya’nın sosyo-ekonomik ve sosyo-politik kalkınmasına 60 yılı aşkın ciddi katkıları olan Türkiye orijinli toplumu da uygulamak istedikleri politik reçetelerine dahil etmek istedikleridir. 2011 yılından sonra Almanya’ya gelen mülteci ve sığınmacı durumundaki insan topluluğu ile Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmen toplumu aynı hukuk ve sosyalizasyon içine almak doğru bir politik yaklaşım değildir.

CDU partisinin başbakan adayı Friedrich Merz’in özellikle 5 maddelik planındaki mevcut talepleri, ne AB hukuku ve normları ile ne de Almanya’nın hukuk devletinin ilkeleriyle uyumludur. Ülkede yaşayan tüm göçmen toplumu potansiyel bir tehdit olarak görmek doğru bir politik yaklaşım değildir. Kamu düzenini bozan ve tehdit eden her kimseye Almanya hukuk devleti olarak gerekeni yapmakla hükümlüdür. Ancak ülkede yaşayan, ülkede katma değer yaratan, egemen toplumla entegrasyonu sağlamış bir toplumu iç tahkimatta nitelendirirken dikkatli hareket etmenin Almanya’nın toplumsal barışı açısından önemli bulduğumu belirtmeliyim.

Erdal TEKİN - Siyasal İletişimci AB Uzmanı

GÜNÜN SÖZÜ

“Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır.” Victor HUGO

MESAJ PANOSU

MAAŞ BAĞLAMA ORANLARI

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-CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, maaş bağlama oranlarındaki yüzde 30 düşüşü Meclis’e taşıyarak “Buradan AKP hükümetine çağrıda bulunuyorum; yıllarca çalışan, alın teri döken emeklilerimizin haklarına dokunmaktan vazgeçin. İsraf politikalarını sonlandırın ve maaş bağlama oranlarını derhal eski haline getirin” dedi.

‘ADAB-I MUAŞERET ÇALIŞTAYI’

Birlik Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri’nce ‘İstanbul Türkçesi’yle konuşma becerisine sahip öğrencilerin yetişmesi amacıyla ‘Adab-ı Muaşeret Çalıştayı’ düzenlendi. Okullarda ‘nezaket, zarafet, hitabet ve ‘Adab-ı Muaşeret’ temalı atölye, seminer, drama oyunları gibi etkinliklere hazırlık için yürütülen projenin koordinatörlüğünü Hasan Kocaboğa yürüttü. ‘İstanbul beyefendisi’ ve ‘hanımefendisi’ olmanın niteliklerinin ve gerekliliklerinin aktarılacağı çalıştayda okullarda öğretmenlerin, evde velilerin rol model olması hedefleniyor.

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ATATÜRK ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

31 Ocak, anayasa profesörü, büyük Atatürkçü Prof. Dr. Muammer Aksoy’un 1990’da faşistlerce katledilmesinin yıldönümü. 1989 yılında kurmuş olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 2021 yılından beri 31 Ocak tarihinde çeşitli dallarda ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülleri’ vererek hem onun anısını yaşatıyor hem de Atatürkçü düşüncenin yayılmasını sağlıyor.

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt’un başkanlığındaki genel merkez bu yılki ödüllere edebiyat dalında Sunay Akın, eğitim ve bilim dalında Prof. Dr. Emre Kongar, kültür-sanat dalında Volkan Konak, basın dalında Fikret Bila, doğayı koruma ve çölleşmeyi önleme özel ödülü için Nejla Işık’ı layık gördü. Kongar aynı zamanda yılın Atatürkçüsü ilan edildi.

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Törende, İsmet İnönü’nün kızı İnönü Vakfı Genel Başkanı Özden Toker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Emre Kongar etkileyici konuşmalar yaptılar.

MAKEDONYA’DA ‘TÜRK’ SESLERİ

TBMM Dışişleri Komisyonu olarak Kuzey Makedonya’ya yaptığımız resmi ziyaret, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ‘siyasi ve ekonomik ilişkiler, tarihi dostluk, kültürel bağlar, eğitim faaliyetleri, bölgesel konular’ hepsini kapsamlı değerlendirdiğimiz bir ziyaret oldu. Ziyarette bizleri en derinden etkileyen ise Üsküp Svetova’daki Türk köyü ve ellerinde bayraklar, dillerinde ‘Türkiye’ sesleriyle bizleri karşılayan Türk çocuklardı. Doç. Dr. Derya BAKBAK

SİYASETİN VE SANATIN İKİ DEĞERİNİ KAYBETTİK

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Hafta sonu siyasetin ve sanatın iki değerini kaybettik.

İlki Beşiktaş’ı evladı gibi seven Belediye Başkanı Ayfer Atay (91) pazar günü Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Beşiktaş Belediyesi’nde düzenlenen cenaze törenine Beşiktaş’ın yeni seçilen Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman ile çok sayıda belediye çalışanı ve kendisini seven siyaset arkadaşları katıldı. SHP ve CHP’den iki dönem başkanlık yaparken, iki dönem seçimi de kaybetti. Aytekin Kotil ve Ahmet İsvan dönemlerinde İstanbul Büyükşehir’de başkan yardımcılıklarında bulundu. Efsane belediye başkanının belediye ve camideki törenlerinde çok sayıda siyaset arkadaşı Fırat Aykut, Tahir Damaç, Dursun Bulut, Hasan Akgün, Gökhan Gümüşdağ, Muammer Keskin ile eski ve yeni milletvekilleri Ali Özcan, Gökan Zeybek, Çetin Soysal, Ali Kemal Kumkumoğlu, Prof. Dr. Hurşit Güneş, Akif Hamzaçebi gibi isimler dikkat çekti.

ETEM ÇALIŞKAN

Büyük sanatçı, ressam, hattat, kaligrafi ustası Etem Çalışkan (97) cumartesi günü vefat etti. Günümüzde yaşayan büyük sanatçı sayılıyordu. Cenazesi pazar günü Levent Yolal Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildiği memleketi Tarsus’a götürüldü. 1928’de doğan, ilkokul ve liseyi kentinde bitiren sanatçı, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirmişti. Stilize ettiği ‘K. Atatürk’ imzası ve ikonik Atatürk portreleriyle tanınan usta sanatçı Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Akşam, Yeni Sabah’ta çalıştı. Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu. “Sanatçı olmak bir yaradılıştır. Sevgiyle dürüst olarak çalışmak gelir” demişti.