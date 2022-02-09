Daha iyi bir Türkiye için A’dan Z’ye yargı reformu

Avrupa’da gıda sektöründeki herkesin tanıdığı ‘Hilmi Baba’ lakaplı Hilmi Selçuk’u önceki gün yaşadığı Frankfurt’ta kaybettik. Tanıyanların ve sevenlerin başı sağ olsun demek isteriz. Faruk Şen, Halit Çelikbudak, Kerem Çalışkan ve Hüseyin Adalı ile yakın dosttu. Frankfurt’tan onu görmeden, pastırmasını ve işkembesini almadan yurda dönemezdik. Almanlar bile bu özgün gıdalara alışmıştı. Türkiye’de aynı tadı alamazdık diye söylersek ayıp sayılmamalı. Türk bakkalların en önemli gıda ürünü sayılırdı. Hem üretir hem de Türklerin yoğunlukta olduğu kentlere gider, servis ederdi.

Hoşsohbet, meclisinde herkesin bulunmak istediği biriydi. Eşi, dostu, çevresi çok genişti. Onunla birlikte Avrupa’da Türk gıda sektöründe bir neslin dönemi kapandı. Bu konuda yazılacak tarih kitapları hep ondan bahsedecek. Onun yarattığı misyonu şimdi ailesi devralıp bayrağı daha da yükseklere çıkaracak mutlaka. Onun hakkında pek çok yazı okuduk gazeteci dostlardan.

Yaşamı adeta film senaryosu gibiydi. Yıl 1961, yer İstanbul Tophane İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun önü. Sanat okulu mezunu Hilmi Selçuk çalıştığı firmanın parçası için yakındaki Kalafat Caddesi’ne gider. Firma sahibi “Birkaç saat sonra gel” der. O da vakit geçsin diye etrafı gezerken sıra olmuş kişiler görür. Hoşsohbet olduğu için kalabalığı merak edip aralarına girer. Sıradakiler Almanya’ya gidecekler ya. Onun da adı bir şekilde listeye yazılır. Bir süre sonra mektup gelir; “Hadi Almanya’ya gidiyorsun” derler. Yaş 27. “Biraz para kazanıp döner, atölye açarım” der ve Almanya’nın yolunu tutar.

Hamburg’da tersanede işe başlayan Bursa Orhangazili Hilmi Baba, para biriktirip vatana döner. Bir akrabasının tavsiyesiyle karpuz işine girer. 400 dönüm eker. İş beklediği gibi olmaz, batar. Yine Almanya’nın yolunu tutar, ağır bir kaza geçirdikten sonra hastanede yatarken gıda ticaretine atılmaya karar verir. O kadar büyür ki... 1968’de Hamburg, Hannover, Duisburg ve Frankfurt toptancı hallerinde satış yerleri vardır. 15 kamyonuyla mal yetiştiremez marketlere. Haksız rekabet, çok fazla büyüme gibi nedenlerle şirketini küçültür, daha sonra da kapatır.

Ama durmaz. Yine market açıp işe koyulur. Bir süre sonra kimsenin yapmadığı bir işe soyunur. Pastırma imalatı. “Ben zor işlerin adamıyım” diyerek kolları sıvar. Bu işi öğrenmek 80-100 bin Mark’a mal olur, ama öğrenir. Bugün artık Avrupa’nın dört bir yanındaki marketlerde ‘Öz Kayseri’ pastırması baş köşeyi alıyorsa rahmetlinin çalışkanlığı sayesindedir. Ürettiği pastırma “Alman Tarım Ürünleri Birliği” tarafından defalarca altın madalya ile ödüllendirilir. Çemeni Kayseri’den geliyor. Baharatı ise sır! Ürün çeşidine hazır işkembe ve dili de kattı daha sonra. Her yıl dönüşümlü olarak Köln ve Paris’te açılan Avrupa Gıda Fuarı “ANUGA”da onun ürünlerini teşhir ettiği dev standı, katılımcıların en önemli uğrak yeridir.

“Geriye dönüp bakınca ne görüyorsun?” demiştim bir defasında. “Dur bakalım, daha işin başındayız. Avrupa’da köklü deyince 100-150 yıllık firmalar var. Benim firmam da böyle olmalı. Hayat dalgalı deniz gibidir. Sakin günü de vardır. Dalgalı günü de. Moralinizi bozmayacaksınız. Yola devam” diyerek felsefi bir cevap vermişti. Seni dostların hiç unutmayacak.

Cenazesi yarın 11.00’de Frankfurt’taki Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÜNÜN SÖZÜ

“MEMLEKET