Dağdeviren BM’de Atatürk hakkında ne demişti: ‘Sonsuz motivasyon kaynağım’

HARVARD Üniversitesi akademi üyeliğine seçilen fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren’in 2018’de BM’deki konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Dağdeviren, Atatürk’ü şöyle anlatıyordu:
“Onun uzun vadeli amacı, her geçen gün rüya projelerini kavramak için güçlü bir kalbe sahip olmak. Tüm bunları yaparken sonsuz motivasyonunun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Çünkü hiçbir şey işe yaramadığında Atatürk gibi düşünür.
Atatürk’ün dediği gibi.
‘Eğer bir gün sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.’
Ayrıca dünyadaki her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir.
Bu değerli tavsiyeyi aklında tutarak sınırlı hayat zamanını doldurmaya çalışır.
Ve pes etmeyerek aynı şeyleri yapmaları için diğerlerine yardım eder.
Başkalarını dinleyin, sesli konuşun ve kendiniz olun.
‘O’ diyerek Atatürk tarafından kurulan ve yurttaşlarından biri olduğum modern ve laik Türkiye’de doğmuş kendimi kastediyorum.
Huzur dolu bir hayatı hak eden tüm bireyler için konuşmak diğer tüm hakların üstündeydi.
Konuşmamı yine Atatürk’ten bir sözle sonlandıracağım.
‘Yurtta sulh cihanda sulh.’”
30 AĞUSTOS HEM SON HEM DE BİR BAŞLANGIÇ
30 Ağustos zaferi Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil etmiştir. Türk milletinin olduğu kadar insanlığın gelecek kuşakları için de ilham kaynağı olmaya devam edecek büyük insanlar anısına bütün gücümüzle çalışmaya, anmaya, unutmamaya devam edeceğiz.
Buğdayda yerliye 1800 verip 2450 TL’ye ithalat olur mu?
BİZİ KİM KAZIKLIYOR?
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday hasadının tamamlandığı bir dönemde TMO’nun 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa daha ithal edeceğini ve açılan ihalede yerli çiftçiden esirgenen fiyatın yabancı çiftçiye verilmesinin iktidarın çiftçiyi düşünmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Bu yıl için açıklanan hububat taban fiyatına göre TMO’nun ekmeklik buğdaya 1650, makarnalık buğdaya 1800 lira fiyat verdiğini anımsatan Gürer, “Aynı TMO ithal makarnalık buğdaya 330 dolar verecek. Yani 2 bin 450 TL. Yerli çiftçiye makarnalık buğday için 1850 TL veren TMO ithal buğdaya 2 bin 450 TL ödeyecek. Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir” dedi.
Son 5 yılda buğday ekim alanlarının sürekli azaldığına dikkat çeken Gürer, 2015’te 78.6 milyon dekar alanda yapılan buğday ekiminin, 2019’da 68.5 milyon dekara düştüğünü belirtti. Anladık, çiftçiyi düşünen yok. Peki bizi kim kazıklıyor!
TRT 30 AĞUSTOS GELİNCE SUSUYOR
CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, TRT Haber’in 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ısrarla söylemediğini belirterek tepki gösterdi. Yarkadaş şöyle dedi:
“Gerçekten garip bir yayıncılık anlayışı var TRT Haber’in... Türklerin ağustos ayındaki tüm zaferlerini sıralıyor; tarih 30 Ağustos’a gelince nedense unutuluyor. Tepkiler üzerine ise ‘30 Ağustos için başka bir program hazırladık’ deniliyor. İyi de bu yayında 30 Ağustos neden yok? Çocukluk yıllarımızın TRT yayınlarını özledik... Bir başka örnek daha: 30 Ağustos zaferinden bahsetmedikleri yayında, 1922’de gerçekleşen Büyük Taarruz’un tarihini 1521 olarak yazıyorlar. Ve bu görseli utanmadan yayımlıyorlar. Bu artık hata değil kötü niyettir. TRT yönetiminin ulusal bayramlara alerjisi vardır.”
20 BİN KÖY OKULU NEDEN AÇILMASIN?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın dünkü kapatılan köy okullarıyla ilgili “Köy okullarını yeniden açın! Köy okulları yeniden açılırsa, bakım-onarım ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacağız” sözlerine ek olarak CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Türkiye’de 20 bin köy okulu kapatıldı. Tekirdağ’dan Adana’ya, Hakkâri’ye kadar tüm köy okulları açılsın, her köye öğretmen atansın” diyerek bu konuda hazırladıkları kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesini istedi.
Şevkin, bazı köylerde kız çocuklarının okullara gönderilmemesinin erken yaşta evliliklerin de önünü açtığına dikkat çekerek “Yüz binlerce öğretmen atama beklerken ve öğretmen açığı varken taşımalı eğitim sistemine başvurularak köy okullarının kapatılması son derece yanlıştır” dedi.
Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan ‘2019 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre “Temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında yaklaşık 156 bin çocuk okul dışında ama bu çocukların nerede oldukları ve neden okul dışında kaldıklarının yanıtları yok. Ortaöğretimde olması beklenen 14-17 yaş grubunda da yaklaşık 590 bin çocuğun okul dışında kaldığı tahmin ediliyor. 15-17 yaş grubundaki her beş çocuktan biri de çalışıyor.”
Eğitimde amaç, hedef yerlerde!
MESAJ PANOSU
DEVLET PARA SAÇMASIN ARTIK
DEVLET Giresun’da askeriyle polisiyle gerekeni yapıyor. Zarar görenlere para ödemek devletin işi değil. Sigortası olan zaten kurtulur. Olmayana belediye o ruhsatları veren memurlardan tahsil edeceği paraları vermeli. Bile bile rüşvet vererek o inşaatları yapanlar da sonuçlara katlanmalı. Bir musibet bin nasihatten evladır. Nedim ARIN
ŞEHİR Plancıları Odası’na çağrıdır: Onaylı Ankara Çevre Düzeni 2038 ile beraber yürürlüğe giren Ankara ulaşım ana planına yönelik davayı hangi mahkemede açtınız? Dava dilekçenizi odanız üyelerini bilgilendirmek açısından odanın resmi web sitesinden yayınlamanız mümkün müdür? Yoksa odalar ve ABB Ankara’yı ikiye mi böldü? Tahir Ç.
Dağdeviren BM’de Atatürk hakkında ne demişti: ‘Sonsuz motivasyon kaynağım’
HARVARD Üniversitesi akademi üyeliğine seçilen fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren’in 2018’de BM’deki konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Dağdeviren, Atatürk’ü şöyle anlatıyordu:
“Onun uzun vadeli amacı, her geçen gün rüya projelerini kavramak için güçlü bir kalbe sahip olmak. Tüm bunları yaparken sonsuz motivasyonunun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Çünkü hiçbir şey işe yaramadığında Atatürk gibi düşünür.
Atatürk’ün dediği gibi.
‘Eğer bir gün sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.’
Ayrıca dünyadaki her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir.
Bu değerli tavsiyeyi aklında tutarak sınırlı hayat zamanını doldurmaya çalışır.
Ve pes etmeyerek aynı şeyleri yapmaları için diğerlerine yardım eder.
Başkalarını dinleyin, sesli konuşun ve kendiniz olun.
‘O’ diyerek Atatürk tarafından kurulan ve yurttaşlarından biri olduğum modern ve laik Türkiye’de doğmuş kendimi kastediyorum.
Huzur dolu bir hayatı hak eden tüm bireyler için konuşmak diğer tüm hakların üstündeydi.
Konuşmamı yine Atatürk’ten bir sözle sonlandıracağım.
‘Yurtta sulh cihanda sulh.’”
30 AĞUSTOS HEM SON HEM DE BİR BAŞLANGIÇ
30 Ağustos zaferi Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil etmiştir. Türk milletinin olduğu kadar insanlığın gelecek kuşakları için de ilham kaynağı olmaya devam edecek büyük insanlar anısına bütün gücümüzle çalışmaya, anmaya, unutmamaya devam edeceğiz.
Buğdayda yerliye 1800 verip 2450 TL’ye ithalat olur mu?
BİZİ KİM KAZIKLIYOR?
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday hasadının tamamlandığı bir dönemde TMO’nun 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa daha ithal edeceğini ve açılan ihalede yerli çiftçiden esirgenen fiyatın yabancı çiftçiye verilmesinin iktidarın çiftçiyi düşünmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Bu yıl için açıklanan hububat taban fiyatına göre TMO’nun ekmeklik buğdaya 1650, makarnalık buğdaya 1800 lira fiyat verdiğini anımsatan Gürer, “Aynı TMO ithal makarnalık buğdaya 330 dolar verecek. Yani 2 bin 450 TL. Yerli çiftçiye makarnalık buğday için 1850 TL veren TMO ithal buğdaya 2 bin 450 TL ödeyecek. Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir” dedi.
Son 5 yılda buğday ekim alanlarının sürekli azaldığına dikkat çeken Gürer, 2015’te 78.6 milyon dekar alanda yapılan buğday ekiminin, 2019’da 68.5 milyon dekara düştüğünü belirtti. Anladık, çiftçiyi düşünen yok. Peki bizi kim kazıklıyor!
TRT 30 AĞUSTOS GELİNCE SUSUYOR
CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, TRT Haber’in 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ısrarla söylemediğini belirterek tepki gösterdi. Yarkadaş şöyle dedi:
“Gerçekten garip bir yayıncılık anlayışı var TRT Haber’in... Türklerin ağustos ayındaki tüm zaferlerini sıralıyor; tarih 30 Ağustos’a gelince nedense unutuluyor. Tepkiler üzerine ise ‘30 Ağustos için başka bir program hazırladık’ deniliyor. İyi de bu yayında 30 Ağustos neden yok? Çocukluk yıllarımızın TRT yayınlarını özledik... Bir başka örnek daha: 30 Ağustos zaferinden bahsetmedikleri yayında, 1922’de gerçekleşen Büyük Taarruz’un tarihini 1521 olarak yazıyorlar. Ve bu görseli utanmadan yayımlıyorlar. Bu artık hata değil kötü niyettir. TRT yönetiminin ulusal bayramlara alerjisi vardır.”
20 BİN KÖY OKULU NEDEN AÇILMASIN?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın dünkü kapatılan köy okullarıyla ilgili “Köy okullarını yeniden açın! Köy okulları yeniden açılırsa, bakım-onarım ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacağız” sözlerine ek olarak CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Türkiye’de 20 bin köy okulu kapatıldı. Tekirdağ’dan Adana’ya, Hakkâri’ye kadar tüm köy okulları açılsın, her köye öğretmen atansın” diyerek bu konuda hazırladıkları kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesini istedi.
Şevkin, bazı köylerde kız çocuklarının okullara gönderilmemesinin erken yaşta evliliklerin de önünü açtığına dikkat çekerek “Yüz binlerce öğretmen atama beklerken ve öğretmen açığı varken taşımalı eğitim sistemine başvurularak köy okullarının kapatılması son derece yanlıştır” dedi.
Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan ‘2019 Eğitim Değerlendirme Raporu’na göre “Temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında yaklaşık 156 bin çocuk okul dışında ama bu çocukların nerede oldukları ve neden okul dışında kaldıklarının yanıtları yok. Ortaöğretimde olması beklenen 14-17 yaş grubunda da yaklaşık 590 bin çocuğun okul dışında kaldığı tahmin ediliyor. 15-17 yaş grubundaki her beş çocuktan biri de çalışıyor.”
Eğitimde amaç, hedef yerlerde!
MESAJ PANOSU
DEVLET PARA SAÇMASIN ARTIK
DEVLET Giresun’da askeriyle polisiyle gerekeni yapıyor. Zarar görenlere para ödemek devletin işi değil. Sigortası olan zaten kurtulur. Olmayana belediye o ruhsatları veren memurlardan tahsil edeceği paraları vermeli. Bile bile rüşvet vererek o inşaatları yapanlar da sonuçlara katlanmalı. Bir musibet bin nasihatten evladır. Nedim ARIN
ŞEHİR Plancıları Odası’na çağrıdır: Onaylı Ankara Çevre Düzeni 2038 ile beraber yürürlüğe giren Ankara ulaşım ana planına yönelik davayı hangi mahkemede açtınız? Dava dilekçenizi odanız üyelerini bilgilendirmek açısından odanın resmi web sitesinden yayınlamanız mümkün müdür? Yoksa odalar ve ABB Ankara’yı ikiye mi böldü? Tahir Ç.