Cumhuriyet tarihinin en büyük rehabilitasyon projesi Milas’ta başlatıldı: Başka bir madencilik mümkün mü?

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Tabii ki yangın da. Aslına bakarsanız bu konuyu bütüncül bakış açısıyla ele almamız gerekiyor. İki konuyu birbirinden ayırmak yerine bir bütün olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Bunun için şirketler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelip çözüm önerileri üretmeliler. Yoksa ‘maden açılmasın çevreyi kirletiyor’ demek çok kolay oysa bunun bir de ekonomik kısmı var. ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya, Rusya... Madencilikte dünyanın önde gelen ülkeleri bu sayede ekonomilerine hatırı sayılır bir katma değer yaratıyorlar. Ayrıca işledikleri madenleri katma değerli ürünlere çevirerek önemli bir ihracat girdisi elde ediyorlar.

Maden sektörünün gelişimindeki en büyük engel çevre algısı. Madenler kapatılsın demek de bir çözüm değil. Kullandığımız hemen her şey madenlerden çıkan ürünler sayesinde yapılıyor. Cep telefonu, uçak, makine, otomobil, gözlük... Böyle olmasa bugün dünyada uzay madenciliği konuşulmazdı. Durum böyle iken madencilik şirketlerinin çevresel itirazları olanları dinlemeli belki de sorumlu ve sürdürülebilir madencilik alanında yaptıkları çalışmaları daha iyi anlatmaları ve onlardan gelen itirazlara çözüm önerileri üretmeleri gerekiyor.

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128 MADEN SAHASINA 21 MİLYON FİDAN

Bu konuda ülkemizde çalışmalar yapılmıyor da değil. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün iki yıl önce başlattığı TÜRMES (Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi) sayesinde 45 ilde rehabilite edilen 128 maden sahasında 8 bin 996 hektarlık alana toplam 20 milyon 760 bin fidan dikilmiş durumda.

Yine bu alanda yapılan çalışmalara yakın zamanda bir yenisi eklendi. Yeniköy Kemerköy Enerji 511 hektarlık alanda Türkiye’nin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesini başlattı.

İşini doğru yapmayan çevreyi kirletenlere tüm yurttaşlar olarak elbette karşı çıkacağız, geçit vermeyeceğiz ancak işini düzgün yapanları da alkışlayıp onlara ülkemizin değerlerini gün yüzüne çıkarma konusunda da destek olacağız.

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Geçen hafta Samsun’daydık, İş Bankası ve TEMA’nın 81 ilde 81 projesini desteklediğimiz gibi bu projeyi de destekleyeceğiz. Gerçekten, her iki projenin büyüklüğünü, oradaki çalışmaları gördüğümüzde insanın göğsü kabarıyor. Sadece fidan dikmek değil, yağış da bekliyoruz artık.

ÖREN YENİKÖY-KEMERKÖY

Milas Ören’deki Yeniköy-Kemerköy Enerji “Hüsamlar Yeniden–Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu Projesi”, 511 hektarlık alanı kapsıyor. Proje, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon çalışması olma özelliği taşıyor.

- Çalışma kapsamında eski maden sahasına yürüyüş yolları yapılarak, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı da oluşturulacak. Milas’ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı da rehabilitasyonun merkezine dikilecek.

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- Projenin 2023 yılında başlayan pilot çalışmaları kapsamında ise bugüne kadar 65 hektarlık bir alan rehabilite edildi.

- Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Hüsamlar Yeniden Projesi’ni izleyerek, kamuoyuna raporlayacak.

- Proje için düzenlenen etkinliğe Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin de katıldı. Narin, maden sahalarının rehabilitasyonu konusunda ülkemizin önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, TÜRMES projesi ile rehabilitasyon faaliyetlerini yerinde inceleyerek bir envanter oluşturduklarını ve bugüne kadar bu kapsamda 9 bin hektarlık alanda 20.7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettiklerini söyledi.

LİNYİT SAHASI MADALYALI ZEYTİN BAHÇESİ OLACAK

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Rehabilitasyonun hafta başında başlamasıyla yapılan panele önemli isimler katıldı. Moderatör, gazeteci ve yazar Didem Eryar Ünlü’ydü. İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral “Maden sahalarını yeniden rehabilite ederek, yeniden projelendirerek topluma ve çevreye geri kazandırmalıyız” dedi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya bir linyit madeni sahasını madalyalı bir zeytin bahçesine çevirme projesindeki deneyiminden bahsetti. Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar “Tarlada, tesiste suyu yeniden kullanmanın farklı yollarını aramalıyız. Atıkları en iyi şekilde yönetmek kadar sorumlu tüketim ve üretim de çok önemli” diye konuştu. Hüsamlar Yeniden Projesi’nin danışmanı Doç. Dr. Sultan Gündüz, “Rehabilitasyon süreci, doğanın dinamiklerini anlama ve ona göre uygulama oluşturma anlamına geliyor. Hayal üretmeden, gerçeğe en yakın uygulamaları seçmek önemli” dedi.

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GÜNÜN SÖZÜ

86 YILDIR ANIYORUZ

“Ölümünden 86 yıl sonra, ilkeleri ve düşünceleri bu denli önemsenen, halen dikkate alınan çok az lider kalmıştır dünyada. Yirminci yüzyıla başarıları ve çok yönlü kişiliği ile damgasını vurmuş olan Atatürk, yalnızca toplumumuzda değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletler tarafından da sevgi ve saygıyla anılmaktadır.

Bir insanın, düşünceleri, önerileri ve öngörüleriyle sürekli anılması, onun evrensel bir öneme sahip olduğunu gösterir.”

İbrahim ORTAŞ

BİLİYOR MUSUNUZ?

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 1928 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren, o tarihten bu yana kaderine terk edilen, 26 Kasım 2023’te yeniden halka kazandırılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nda, İstanbul’a özgü Atalık tohumlarının üretileceğini açıkladığını...

- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, Uluslararası ‘Al In The Sky’ etkinliğinin 12-14 Kasım Antalya’da düzenleneceğini duyurduğunu...

- İBB’nin seçim vaatleri arasında yer alan ‘Emekli Pazar’ desteğine 44 bin 377 kişinin başvurduğunu, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye yıllık 100 bin TL ödeme yapılacağını...

MESAJ PANOSU

- ÇOK yakında Kıbrıs gündeme gelecek. ABD ve İsrail’in gözü Kıbrıs’ta. Öcalan vs. işin şoku. Esas konu Doğu Akdeniz. Emperyal güçler Kıbrıs’ı istiyor. Ayık olalım. Ayrıca AKP, CHP, MHP’nin tek gündemi Apo’nun serbest bırakılması. Unutmayın! Hüseyin BAŞ