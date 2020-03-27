Çözüm kimin omuzuna yüklenecek

Hükümetimiz IMF’den borç almaktan halk nazarında küçük düşmemek ve özel nedenlerle kaçınmakta, bunun yerine yüksek faizle başka kaynaklar aramakta ve dolaylı vergiler ve enflasyonla halkın cebine el atmaktadır. Halbuki IMF korona salgını dolayısıyla dünyaya toplamda 1 trilyon dolar ödünç vermeye hazırdır ve bunu salgın gerekçesiyle yapacağından olumsuz ön şartlar koyamayacaktır. Hükümetin, korona salgınının zararlarını karşılayacak ve ekonominin çarklarını döndürecek en az 20–30 milyar dolar için IMF ile anlaşmaya gitmesi, uygulanabilir tek çare olarak görünüyor. Hiç olmazsa muhtemel bir sosyal patlamanın önüne geçilebilir.
CHP’nin önerisi, yani yandaş müteahhitlere yapılacak ödemelerin bir yıl ertelenmesi ve diğer sosyal politikalar, tahmin edeceğiniz sebeplerle AKP tarafından kabul görmeyecektir. Geriye yalnız “IMF çözümü” ve “para basmak” kalıyor ki ikincisi gene dar gelirlinin omuzlarına yüklenir. -Prof. Dr. Yalçın GÖĞÜŞ
HAYATIMIZIN EN BÜYÜK SINAVI
ANTALYA turizminde otelcilik ve tarımcılık üzerine ortaya çıkan tablonun nasıl erimekte olduğuna dikkat çeken dünkü yazımızdan sonra, Türk turizminin önemli isimlerinden Hüseyin Baraner’in “Kriz derinleşiyor. Acil önlem alınmalı” feryadı dikkat çekiyor.
Bu krizin içimizin en derinlerinde bıraktığı, henüz sorgulanması tamamlanmamış harabelerin üstünden atlayıp yolumuza devam edebilecek miyiz?
Evet, hepimiz ‘ruhen’ yaralıyız.
Kimimizin korkusu virüsten daha hızlı yayılan geçim derdi.
Şimdi eli tutan herkes, hayatının en büyük imtihanına hazırlansın.
Gelecek yön değiştiriyor.
İnsanlarımız nasıl ayakta kalacak?
KORONAVİRÜS GÖZLEMLERİ
EMPERYALİZM virüsü son 20 senedir Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de milyonlarca insanı öldürürken, sakat ve yurtsuz bırakırken dünya borsaları rekorlar kırıyordu. Koronavirüs çoğunluğu Batı’da binlerce kişiyi öldürürken borsalar çakılıyor. Keşke kaynaklarını masum insanları öldürmek için bombalara, kurşunlara ayırmak yerine kendilerini korumak için koronavirüsle savaşmaya ayırsalardı, bugün dünya daha güvenli ve huzurlu olurdu. -Prof. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU
CAHİLİYET, HASET, HIRS VE KORONA
“BAĞNAZLIK kötüdür. Hele üç tanesi vardır ki -dinî, ilmî ve siyasî bağnazlık- topluma da zarar verir. Bunlardan ilki cahiliyetten, ikincisi hasetten, sonuncusu ise hırstan kaynaklanır.
Örneğin Darwin’in teorisini inancına ters düştüğü için anlamadan reddetmek dini; teori ile teoremi -ki bunlardan birincisinin ispat edilememiş ama muhtemel bir faraziye, ikincisinin ise ilmi bir gerçek olduğunu bile bile- karıştırarak işine geldiği için kabullenmek ilmi; aynı teoriyi bağlı bulunduğu sosyal gruptaki yerini düşünerek değerlendirmeye kalkmak siyasi bağnazlıktır.”
Hayrullah Fethi Demirci’nin ilginç yazısının devamını internetteki köşemizde okuyabilirsiniz.
MESAJ PANOSU: ÖLÜM HERKESE EŞİT
*SAĞLIK personeline 6000 TL ek ödeme yapılacakmış. Lise mezunu sağlık çalışanına 550 TL. Risk ve özveriler için yapılan bir zammın ‘seyyanen’ olması lazım. Doktor ne kadar risk altındaysa diğer çalışanlar da aynı risk altında. -Ali ÖZTÜRK
*“GEREKİRSE bir 40 milyar dolar daha harcarız” dediniz. Gelin, varsa böyle bir para, bu zor günde bu vatanın evlatlarına harcayın. -Lütfü TÜRKKAN
*PARA kalmadı. 3600 ek gösterge ve 2000 sonrası çalışanların intibak yasasını artık hayata geçirseler de durumumuz düzelse diyoruz. Bu sesleri duyun artık. -TGS Akademi
*EVLERİMİZE hapsolduğumuz şu olağanüstü günlerde bazı özel dijital TV yayıncıları şifreli TV kanallarını üyelerine ücretsiz olarak açtılar. Devletin bir kurumu olan TÜRKSAT Kablo TV’de böyle bir çalışma var mıdır? -Zeki AKIN
65 YAŞ KISITLAMASI TÜRKİYE DIŞINDA HİÇBİR ÜLKEDE YOK
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Türkiye dışında hiçbir ülkede yok. Ya tüm vatandaşlara yasaklanır ya da hiç kimseye. Bu yasakla yaşlılara ‘suçlu damgası vurulmuş’ gibi oldu. Bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yalnız yaşayan 65 yaş üstü çok insan zor durumda.
İhtiyaçlarının karşılanması için birilerine muhtaç oldular.
BİLİYOR MUSUNUZ?
-RTÜK’ün HALK TV (Ayşenur Arslan) ve Tele 1 (Can Ataklı) kanallarındaki programlara en üst seviyeden ceza verdiğini...
*LÜLEBURGAZ E-5 üzerinde Modern Karton Fabrikası’nda 6 hasta görüldüğünü, 70 kişinin karantinaya alındığı, ayrıca yakınlarından yüksek ateşi, öksürüğü ve solunum zorluğu olan kişiler varsa bunların İK müdürlüğüne başvurmaktan kaçınmamasının istendiğini...
*BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın “Virüsleri Allah yarattı, insanları öldürsün, besin kaynakları yetsin diye” diye konuştuğunu...
*MANİSA’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstündeki vatandaşa “Kes sesini otur, kimsen lan sen!” diye bağıran polisin görevden uzaklaştırıldığını...
*BAKAN Murat Kurum’un “TOKİ ve Emlak Konut taksitlerini erteliyoruz” açıklamasını yaptığını...
Çözüm kimin omuzuna yüklenecek
DİLEĞİMDİR...
Hükümetimiz IMF’den borç almaktan halk nazarında küçük düşmemek ve özel nedenlerle kaçınmakta, bunun yerine yüksek faizle başka kaynaklar aramakta ve dolaylı vergiler ve enflasyonla halkın cebine el atmaktadır. Halbuki IMF korona salgını dolayısıyla dünyaya toplamda 1 trilyon dolar ödünç vermeye hazırdır ve bunu salgın gerekçesiyle yapacağından olumsuz ön şartlar koyamayacaktır. Hükümetin, korona salgınının zararlarını karşılayacak ve ekonominin çarklarını döndürecek en az 20–30 milyar dolar için IMF ile anlaşmaya gitmesi, uygulanabilir tek çare olarak görünüyor. Hiç olmazsa muhtemel bir sosyal patlamanın önüne geçilebilir.
CHP’nin önerisi, yani yandaş müteahhitlere yapılacak ödemelerin bir yıl ertelenmesi ve diğer sosyal politikalar, tahmin edeceğiniz sebeplerle AKP tarafından kabul görmeyecektir. Geriye yalnız “IMF çözümü” ve “para basmak” kalıyor ki ikincisi gene dar gelirlinin omuzlarına yüklenir. -Prof. Dr. Yalçın GÖĞÜŞ
HAYATIMIZIN EN BÜYÜK SINAVI
ANTALYA turizminde otelcilik ve tarımcılık üzerine ortaya çıkan tablonun nasıl erimekte olduğuna dikkat çeken dünkü yazımızdan sonra, Türk turizminin önemli isimlerinden Hüseyin Baraner’in “Kriz derinleşiyor. Acil önlem alınmalı” feryadı dikkat çekiyor.
Bu krizin içimizin en derinlerinde bıraktığı, henüz sorgulanması tamamlanmamış harabelerin üstünden atlayıp yolumuza devam edebilecek miyiz?
Evet, hepimiz ‘ruhen’ yaralıyız.
Kimimizin korkusu virüsten daha hızlı yayılan geçim derdi.
Şimdi eli tutan herkes, hayatının en büyük imtihanına hazırlansın.
Gelecek yön değiştiriyor.
İnsanlarımız nasıl ayakta kalacak?
KORONAVİRÜS GÖZLEMLERİ
EMPERYALİZM virüsü son 20 senedir Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de milyonlarca insanı öldürürken, sakat ve yurtsuz bırakırken dünya borsaları rekorlar kırıyordu. Koronavirüs çoğunluğu Batı’da binlerce kişiyi öldürürken borsalar çakılıyor. Keşke kaynaklarını masum insanları öldürmek için bombalara, kurşunlara ayırmak yerine kendilerini korumak için koronavirüsle savaşmaya ayırsalardı, bugün dünya daha güvenli ve huzurlu olurdu. -Prof. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU
CAHİLİYET, HASET, HIRS VE KORONA
“BAĞNAZLIK kötüdür. Hele üç tanesi vardır ki -dinî, ilmî ve siyasî bağnazlık- topluma da zarar verir. Bunlardan ilki cahiliyetten, ikincisi hasetten, sonuncusu ise hırstan kaynaklanır.
Örneğin Darwin’in teorisini inancına ters düştüğü için anlamadan reddetmek dini; teori ile teoremi -ki bunlardan birincisinin ispat edilememiş ama muhtemel bir faraziye, ikincisinin ise ilmi bir gerçek olduğunu bile bile- karıştırarak işine geldiği için kabullenmek ilmi; aynı teoriyi bağlı bulunduğu sosyal gruptaki yerini düşünerek değerlendirmeye kalkmak siyasi bağnazlıktır.”
Hayrullah Fethi Demirci’nin ilginç yazısının devamını internetteki köşemizde okuyabilirsiniz.
MESAJ PANOSU: ÖLÜM HERKESE EŞİT
*SAĞLIK personeline 6000 TL ek ödeme yapılacakmış. Lise mezunu sağlık çalışanına 550 TL. Risk ve özveriler için yapılan bir zammın ‘seyyanen’ olması lazım. Doktor ne kadar risk altındaysa diğer çalışanlar da aynı risk altında. -Ali ÖZTÜRK
*“GEREKİRSE bir 40 milyar dolar daha harcarız” dediniz. Gelin, varsa böyle bir para, bu zor günde bu vatanın evlatlarına harcayın. -Lütfü TÜRKKAN
*PARA kalmadı. 3600 ek gösterge ve 2000 sonrası çalışanların intibak yasasını artık hayata geçirseler de durumumuz düzelse diyoruz. Bu sesleri duyun artık. -TGS Akademi
*EVLERİMİZE hapsolduğumuz şu olağanüstü günlerde bazı özel dijital TV yayıncıları şifreli TV kanallarını üyelerine ücretsiz olarak açtılar. Devletin bir kurumu olan TÜRKSAT Kablo TV’de böyle bir çalışma var mıdır? -Zeki AKIN
65 YAŞ KISITLAMASI TÜRKİYE DIŞINDA HİÇBİR ÜLKEDE YOK
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Türkiye dışında hiçbir ülkede yok. Ya tüm vatandaşlara yasaklanır ya da hiç kimseye. Bu yasakla yaşlılara ‘suçlu damgası vurulmuş’ gibi oldu. Bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yalnız yaşayan 65 yaş üstü çok insan zor durumda.
İhtiyaçlarının karşılanması için birilerine muhtaç oldular.
BİLİYOR MUSUNUZ?
-RTÜK’ün HALK TV (Ayşenur Arslan) ve Tele 1 (Can Ataklı) kanallarındaki programlara en üst seviyeden ceza verdiğini...
*LÜLEBURGAZ E-5 üzerinde Modern Karton Fabrikası’nda 6 hasta görüldüğünü, 70 kişinin karantinaya alındığı, ayrıca yakınlarından yüksek ateşi, öksürüğü ve solunum zorluğu olan kişiler varsa bunların İK müdürlüğüne başvurmaktan kaçınmamasının istendiğini...
*BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın “Virüsleri Allah yarattı, insanları öldürsün, besin kaynakları yetsin diye” diye konuştuğunu...
*MANİSA’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstündeki vatandaşa “Kes sesini otur, kimsen lan sen!” diye bağıran polisin görevden uzaklaştırıldığını...
*BAKAN Murat Kurum’un “TOKİ ve Emlak Konut taksitlerini erteliyoruz” açıklamasını yaptığını...