Çok dikkatli olmalıyız

Reklam panoları konusu ortaya dökülünce bir gazeteci rahatsız olur. Bu her yerel yönetim iktidarında böyle olmuştur. Bu şirketler arasında inanılmaz bir savaş olur. Rekabetin boyutu o kadar büyüktür ki, hesap yapmak zordur. Bundan kim ne pay alır, ayrı bir sorundur.

Önümüze ilginç bir dosya geldi; Universal Medya sahibi Sedat Kapudağ haksızlığa uğradığını belirterek gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar iletmiş. Hatta görüşmüş.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin reklam panolarını uzun zamandır elinde bulunduran İlbak Holding’in sahibi olduğu “Ströer Kentvizyon” şirketi hakkında bu iki kentle birlikte iddialarına Muğla ve Bodrum belediyelerindeki iddialarını da katmış.

Reklam kavgasının boyutu FETÖ dönemine kadar uzanıyor. 2017 yılı 4 Ocak günü FETÖ’ye hizmet nedeniyle polis tarafından İlbak Holding ile ilgili şirketlerin sahipleri ile yöneticilerinin evleri basılarak bilgisayarlar ve şirket evraklarına el konulmuştu.

Uzun yıllar İBB’nin billboard’larını elinde bulunduran ve Abdullah Gül ile olan yakınlıkları ve işbirlikleri bilinen Mustafa İlbak ve Murat İlbak kardeşlerin sahibi olduğu Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş., ERA Reklam Hizmetleri A.Ş., 3. Mecra A.Ş. ve CORE Medya Tanıtım ve İletişim A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmekteler.

Daha önce CHP Genel Merkezi’nin istediği zaman billboard kullanmasına engel olan Murat İlbak’a tavır koyan, ancak buna rağmen CHP’li belediyelerde yaşanan ve CHP’nin başını çok ağrıtacak olan reklam panoları skandalları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok rahatsız olduğu ve parti içindeki görüşmelerden sonra olaya müdahale edeceği söyleniyor.

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