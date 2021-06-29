Çocuklarınızı yazın kurs ve etkinliklere gönderiniz

Ülkenin gündemi o kadar yoğun ve hızlı değişiyor ki etrafımıza bakamıyoruz.

Almanya’daki dostlar aramasa haberimiz olmayacaktı. Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Türk ebeveynler feryat ediyorlar, dinleyenleri yok. Eyalette 400 bin Türk/Türk kökenli yaşıyor. İlk, orta ve liselerde binlerce Türk çocuğu var. 2 Haziran’da Eyalet Eğitim Politikaları Komisyonu toplanmış, Portekizce, Lehçe, Arapça ve Çincenin ikinci yabancı dil olarak okullarda ders olmasına karar vermiş. Eyalette Almancadan sonra en fazla konuşulan yabancı dil Türkçe yok.

Almanya’da ilk ve orta öğretimden her eyaletin kendisi sorumlu. Hessen Eyaleti de Türkçeyi ne hikmetse yok saymış. Türkler bu işi çok önceden fark etmiş ki 2018’de 20 bin imza toplayıp vermişler bakanlığa, Türkçe yabancı dil dersleri arasında olsun, diye. Herhalde imzalar bakanlıkta rafa kaldırılmış. Burası Almanya’nın ortasında 6 milyonluk eyalet. Frankfurt Havaalanı’yla, finans merkezi olmasıyla bilinir. Bursa ve Hessen Eyaletleri kardeş bölgeler. İktidarda Hıristiyan Demokratlar-Yeşiller koalisyonu var.

Helmut Kohl’ün, Angela Merkel’in ve şimdi de herkesin ‘Armin Abi’ diye yere göğe koyamadığı Armin Laschet’in lideri olduğu Alman Hıristiyan Demokratlar, göçmenlere karşı sert tutumlarıyla biliniyor. Her fırsatta çok kültürlülüğü dillerinden düşürmeyen Yeşiller de iktidar olunca onlara ayak uydurmuşlar sanki. Türkler toplanıp karara karşı mektup yazmışlar bakanlığa ama ayıp olmasın diye dahi ‘Durun bakalım, gözden geçirelim’ diyen falan yok. Burası ‘Armin Abi’nin eyaleti değil ama o tüm Almanya’yı yönetmeye soyundu. Sormak lazım, bu iş için ne düşünüyor acaba...



Almanya’ya göçün 60. yılında gelinen nokta burası. Halbuki Almanya’da eylül ayında genel seçim var. Gerhard Schröder’in 1998’de 6 bin oyla şansölye olduğu düşünülürse, her bir oy altın değerinde. Demek ki Türk kökenli seçmenlerin de ağırlığı yok. ‘Bize oy vermezler’ diye de çekinmiyorlar. Binlerce Türk çocuğunu da bir Portekizli, Polonyalı, Çinli, Suriyeli çocuk ile aynı hizada düşünmüyorlar sanki...

YEŞİLLER İÇİN 334 İMZADOKUZ aydır Yeşiller Partisi’nin kurulmasının önüne çekilen bürokrasi engelini aşmak için bir imza kampanyası başlatıldı. Başvurunun yapıldığı 21 Eylül 2020’den bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini bildiren yazar, akademisyen, siyasetçi, aktivist, sanatçı, gazeteci 334 yurttaşın destekleyerek önayak olduğu kampanyada 21 Haziran’dan itibaren herkes imzacı olmaya çağırıldı.

GÜNEŞ’İN YERİNE VURAL OLMALIBEDRİ Baykam, Cumhuriyet’te dünkü ‘EURO 2021 ve Güneş tutulması’ yazısında şöyle diyor:

“Avrupa kupasında