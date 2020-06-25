CHP’de ‘seyircisiz kurultay’ olur mu?

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın 25-26 Temmuz (cumartesi-pazar) günü, izleyicisiz olarak Bilkent Odeon’nda yapılacağı açıklandı. Kurultayın ilk günü genel başkanlık, ikinci gün de 60 kişilik PM ile yüksek disiplin kurulunun seçimlerinin yapılacağı bildirildi.
Bu ‘tarih’ büyük tepki uyandırdı ve çeşitli soruları gündeme getirdi.
Mevcut PM ve MYK üyeleri kendilerini kurtarmak için alelacele kongre tarihini belirledi. Önemli soru şu: “Bakalım Kılıçdaroğlu kimlerin iplerini çekecek! Ya da çekmeye cesaret edebilecek!”
“İktidara gideceğini” sık sık yineleyen CHP’nin tarihinde ilk kez ‘seyircisiz’ kurultay kararı alması hayli şaşırtıcı oldu.
Davetli sayısının ‘kısıtlı’ olacağı, aynı şekilde kalabalık gazeteci gruplarının da ‘serbestçe’ ve ‘torpilli’ olarak bahçeye sokulmasının önüne geçileceği konuşuluyor.
CHP’nin geçmişte ‘ağır topu’ sayılan bir siyasetçi bakın ne diyor:
“AKP ve MHP kongrelerini yeni yıla ertelerken, CHP neden acele ediyor? Neden korkuluyor? MYK üyeleri yeniden listeye girememekten mi endişe ediyor? Şunu da söylemem gerekiyor: Bu makamlar ‘ballı börek’ değildir, Kılıçdaroğlu kadrolarını yenilemelidir ki bu kavgalar ve dedikodular partiyi daha fazla yıpratmamalıdır.”
Kurultayda 1188 delegenin oy kullanması bekleniyor.
Milletvekilleri, 11 büyükşehir belediye başkanı, PM üyeleri ve doğal delegelerle bu sayının 1400’leri geçeceği belirtiliyor.
GERÇEKTEN ÇOK YAZIK
“TURİZMİN göz bebeği Bodrum’da iki yıldan fazladır süren bir kültür cinayetinin seyircisiyiz” diyen Özal’ın basın müşaviri Can Pulak, “O güzelim Bodrum Kalesi içinde, o dünyanın takdirini kazanan Sualtı Arkeoloji Müzesi, onarım adı altında bilinçsizce yok edildi” diye yazmış. “Dünyadaki müze onarımlarından örnekler verdik ama kulak asan olmadı” diyor. Durum gerçekten hazin!
Pulak diyor ki:
“Büyük emeklerle hayata geçirilen teşhir salonları, binaları ve içindeki paha biçilmez eserleri zarara uğratıldı. 2017’de kapanan kalenin bir bölümü 2019’un Mayıs’ında güya açıldı. Açılan bölüme baktığımızda, Avrupa’nın en iyi 9 müzesinden biri seçilen Sualtı Arkeoloji Müzemizin yerinde yeller esiyordu. Müzenin ruhu gitmiş, karakteri değişmiş, canlı ve yaşayan bölümü vahşice katledilmişti. Öylesine ki ağaçlar, çiçekler, güvercinler, hatta tavus kuşları bile yok edilmiş.. Sadece kültür değil, doğa katliamı ile de taçlandırmışlardı yapıtlarını...”
Müzesinin kurucusu Oğuz Alpözen, ‘dünyanın tek canlı müzesi’ olarak nitelendirdiği müzenin Bodrum Kalesi restorasyonu kapsamında katledildiğini savunmuş; ‘Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Sonu’ adlı bir kitap yayınlayarak “Bu katliamı yapanları tarih affetmeyecek” demişti.
MESAJ PANOSU
789 TL OLMALI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, maske takmayanlara 1593 sayılı UHK’nın 282 maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası verileceğini açıkladı. Ancak yaptığımız hesaplamaya göre 2008 yılında alt sınırı 250 TL olan idari para cezasının yeniden değerleme oranında güncellenmesi halinde, 2020 yılında ceza miktarının 789 TL olması gerekmektedir. Mahmut ESEN
AVCILAR Belediyesi kentin en büyük park alanı olan Paşaeli Piknik Alanı’ndaki barbekü bölümlerini kaldırdı. Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin talimatı ile kaldırılan barbekü alanlarının yerine piknik masaları kondu.
CANAN Kaftancıoğlu’nun bazı görüşlerine katılmam amma velakin FETÖ/PDY terör örgütünün yancılarına bile soruşturma açılmazsa, bu mudur Anayasal eşitlik. O yüzden Dr. Kaftancıoğlu’nu desteksiz bırakmayalım. İhsan MAÇİN
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘KULAK ÇEKİLMİŞ’
BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, boğaza bakan bir villayı 60 bine (7 bin kapıcı parası da var) tutması üzerine yoğun eleştiriler alması karşısında bu sözleşmeden vazgeçtiğini bize bildiren CHP İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Gökan Zeybek’in kendisine gereken uyarıları yaparak ‘kulağını’ da çektiklerini söylediklerini...
CHP’li belediyelerde geçen dönem danışmanlık yapan, ‘belediye imamı’ olarak tanınan mali müşavir Erkan Karaaslan’ın işlerini Gönen Orhan adlı kişinin üstlendiğini, bu konuda çok sayıda CHP’linin rahatsızlık duyduklarını örgütlere duyurduklarını...
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesiyle, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun atamalarıyla ilgili olarak liyakate aykırı atama iddialarının araştırılmasını istediğini...
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in, 2019 yılı faaliyetleriyle yarım milyon tonun üzerinde 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü, bununla 321 bin 648 ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı emisyonunun engellendiğini, yani ortalama bir otomobilin dünyanın çevresinde yaklaşık 30 bin kez dönmesiyle çıkaracağı emisyona eşit olduğunu açıkladığını...
SİYASET Üstü Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman’ın “Barolar Birliği başta olmak üzere meslek odaları vesayet altına alınarak yeni dünya düzeninde rol almaları sağlanamaz” dediğini...
İKİ KİTAP
ARAŞTIRMACI Turan Akıncı’nın, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olmuş bir şehirde işgal dönemi boyunca yaşananları ve aynı dönemde Anadolu’da gerçekleşen kurtuluş mücadelesini tüm detaylarıyla gözler önüne seren ‘İşgal-İstanbul’da Yabancı Güçler (1918-1923)’ kitabının Remzi Kitabevi’nden çıktığını...
GAZETECİ-yazar Şenol Çarık’ın derlediği, uzmanların makalelerinin yer aldığı ‘Koronavirüs Sonrası: Dünyanın Sonu mu, Yoksa Yeni Bir Başlangıç mı?’ kitabının Halk Kitabevi etiketiyle yayınlandığını...
CHP’de ‘seyircisiz kurultay’ olur mu?
CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın 25-26 Temmuz (cumartesi-pazar) günü, izleyicisiz olarak Bilkent Odeon’nda yapılacağı açıklandı. Kurultayın ilk günü genel başkanlık, ikinci gün de 60 kişilik PM ile yüksek disiplin kurulunun seçimlerinin yapılacağı bildirildi.
Bu ‘tarih’ büyük tepki uyandırdı ve çeşitli soruları gündeme getirdi.
Mevcut PM ve MYK üyeleri kendilerini kurtarmak için alelacele kongre tarihini belirledi. Önemli soru şu: “Bakalım Kılıçdaroğlu kimlerin iplerini çekecek! Ya da çekmeye cesaret edebilecek!”
“İktidara gideceğini” sık sık yineleyen CHP’nin tarihinde ilk kez ‘seyircisiz’ kurultay kararı alması hayli şaşırtıcı oldu.
Davetli sayısının ‘kısıtlı’ olacağı, aynı şekilde kalabalık gazeteci gruplarının da ‘serbestçe’ ve ‘torpilli’ olarak bahçeye sokulmasının önüne geçileceği konuşuluyor.
CHP’nin geçmişte ‘ağır topu’ sayılan bir siyasetçi bakın ne diyor:
“AKP ve MHP kongrelerini yeni yıla ertelerken, CHP neden acele ediyor? Neden korkuluyor? MYK üyeleri yeniden listeye girememekten mi endişe ediyor? Şunu da söylemem gerekiyor: Bu makamlar ‘ballı börek’ değildir, Kılıçdaroğlu kadrolarını yenilemelidir ki bu kavgalar ve dedikodular partiyi daha fazla yıpratmamalıdır.”
Kurultayda 1188 delegenin oy kullanması bekleniyor.
Milletvekilleri, 11 büyükşehir belediye başkanı, PM üyeleri ve doğal delegelerle bu sayının 1400’leri geçeceği belirtiliyor.
GERÇEKTEN ÇOK YAZIK
“TURİZMİN göz bebeği Bodrum’da iki yıldan fazladır süren bir kültür cinayetinin seyircisiyiz” diyen Özal’ın basın müşaviri Can Pulak, “O güzelim Bodrum Kalesi içinde, o dünyanın takdirini kazanan Sualtı Arkeoloji Müzesi, onarım adı altında bilinçsizce yok edildi” diye yazmış. “Dünyadaki müze onarımlarından örnekler verdik ama kulak asan olmadı” diyor. Durum gerçekten hazin!
Pulak diyor ki:
“Büyük emeklerle hayata geçirilen teşhir salonları, binaları ve içindeki paha biçilmez eserleri zarara uğratıldı. 2017’de kapanan kalenin bir bölümü 2019’un Mayıs’ında güya açıldı. Açılan bölüme baktığımızda, Avrupa’nın en iyi 9 müzesinden biri seçilen Sualtı Arkeoloji Müzemizin yerinde yeller esiyordu. Müzenin ruhu gitmiş, karakteri değişmiş, canlı ve yaşayan bölümü vahşice katledilmişti. Öylesine ki ağaçlar, çiçekler, güvercinler, hatta tavus kuşları bile yok edilmiş.. Sadece kültür değil, doğa katliamı ile de taçlandırmışlardı yapıtlarını...”
Müzesinin kurucusu Oğuz Alpözen, ‘dünyanın tek canlı müzesi’ olarak nitelendirdiği müzenin Bodrum Kalesi restorasyonu kapsamında katledildiğini savunmuş; ‘Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Sonu’ adlı bir kitap yayınlayarak “Bu katliamı yapanları tarih affetmeyecek” demişti.
MESAJ PANOSU
789 TL OLMALI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, maske takmayanlara 1593 sayılı UHK’nın 282 maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası verileceğini açıkladı. Ancak yaptığımız hesaplamaya göre 2008 yılında alt sınırı 250 TL olan idari para cezasının yeniden değerleme oranında güncellenmesi halinde, 2020 yılında ceza miktarının 789 TL olması gerekmektedir. Mahmut ESEN
AVCILAR Belediyesi kentin en büyük park alanı olan Paşaeli Piknik Alanı’ndaki barbekü bölümlerini kaldırdı. Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin talimatı ile kaldırılan barbekü alanlarının yerine piknik masaları kondu.
CANAN Kaftancıoğlu’nun bazı görüşlerine katılmam amma velakin FETÖ/PDY terör örgütünün yancılarına bile soruşturma açılmazsa, bu mudur Anayasal eşitlik. O yüzden Dr. Kaftancıoğlu’nu desteksiz bırakmayalım. İhsan MAÇİN
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘KULAK ÇEKİLMİŞ’
BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, boğaza bakan bir villayı 60 bine (7 bin kapıcı parası da var) tutması üzerine yoğun eleştiriler alması karşısında bu sözleşmeden vazgeçtiğini bize bildiren CHP İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Gökan Zeybek’in kendisine gereken uyarıları yaparak ‘kulağını’ da çektiklerini söylediklerini...
CHP’li belediyelerde geçen dönem danışmanlık yapan, ‘belediye imamı’ olarak tanınan mali müşavir Erkan Karaaslan’ın işlerini Gönen Orhan adlı kişinin üstlendiğini, bu konuda çok sayıda CHP’linin rahatsızlık duyduklarını örgütlere duyurduklarını...
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesiyle, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun atamalarıyla ilgili olarak liyakate aykırı atama iddialarının araştırılmasını istediğini...
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’in, 2019 yılı faaliyetleriyle yarım milyon tonun üzerinde 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü, bununla 321 bin 648 ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı emisyonunun engellendiğini, yani ortalama bir otomobilin dünyanın çevresinde yaklaşık 30 bin kez dönmesiyle çıkaracağı emisyona eşit olduğunu açıkladığını...
SİYASET Üstü Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman’ın “Barolar Birliği başta olmak üzere meslek odaları vesayet altına alınarak yeni dünya düzeninde rol almaları sağlanamaz” dediğini...
İKİ KİTAP
ARAŞTIRMACI Turan Akıncı’nın, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olmuş bir şehirde işgal dönemi boyunca yaşananları ve aynı dönemde Anadolu’da gerçekleşen kurtuluş mücadelesini tüm detaylarıyla gözler önüne seren ‘İşgal-İstanbul’da Yabancı Güçler (1918-1923)’ kitabının Remzi Kitabevi’nden çıktığını...
GAZETECİ-yazar Şenol Çarık’ın derlediği, uzmanların makalelerinin yer aldığı ‘Koronavirüs Sonrası: Dünyanın Sonu mu, Yoksa Yeni Bir Başlangıç mı?’ kitabının Halk Kitabevi etiketiyle yayınlandığını...