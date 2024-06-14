CHP’de neler oluyor (1)

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Denizci deyimi ile Erdoğan AK Parti’de dümene hâkim. Ancak İYİ Parti’den sonra CHP de zaman zaman türbülansa giriyor.

Önce CHP içindeki ‘dengelerden’ bahsedelim. CHP geleneğinde olmayan bir yöntemle akçeli iddiaları da içine alan tartışmalı bir İstanbul il seçimi, ardından aynı iddialarla büyük kurultayda, İmamoğlu ve Özel’in ‘ihanet’ yaftasını hatırlatarak başlayalım. CHP TBMM Grubu çoğunluğunun Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu da unutmayalım.

CHP, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları olarak üç ana aks üzerine oturmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun ilk hedefi Belediyeler Birliği Başkanlığı ile il ve ilçelerde belediye başkanları aracılığı ile tabanda örgütlenmeyi sağlamak. Bu da CHP’de ‘belediye başkanları partiyi yönetemez’ tezini savunanları huzursuz etti. İmamoğlu’nun hedefinin salt çoğunlukla seçilemeyen PM üyelerini değiştirmek için tüzük kurultayını PM seçimine dönüştürme olduğu kulaktan kulağa fısıldanıyor.

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KILIÇDAROĞLU NE İSTİYOR?

Öncelikle denge unsuru olarak CHP’nin savrulmasını, bölünmesini istemiyor diyebiliriz. Partisini tek parça tutmaya çalışıyor. İmamoğlu ve Özel ise bir yandan Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ yaftasını üzerinden atma çabaları içine girerken, diğer yandan eski genel başkanlarını ‘yalnızlaştırma’ politikasını da elden bırakmıyor. Kılıçdaroğlu bu hamleleri boşa çıkardı. Önce ‘evine git’ hamlesini savuşturdu. ‘CHP’de olan her şey beni ilgilendirir’ diye müstakil bir büro kurdu. Siyaset konuşmak için genel başkan olmanın gerekli olmadığını ardından da genel başkan adayı olabileceği mesajını verdi. Sonra diğer genel başkanlar ile resim vermeyerek, sıradanlaşma rolünü kabullenmedi. Bu tavrına devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplanan ve parti içi muhalefet tanımından uzak duran, kendilerini CHP’de denge grubu olarak tanımlayan ve TBMM’de çoğunlukta olan kimler var?

Tabii ki Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Deniz Baykal’ın en yakınındaki isimlerden Metin Lütfi Baydar, Hasan Efe, TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’yı ilk akla gelen isimler olarak sayabiliriz.

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Salı günü: Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak mı?

ESENYURT HASTA EDİLMİŞ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kentin sorunlarına tam bir akademisyen gözüyle bakıyor, felsefi ve sosyolojik duygularını öne çıkarıyor. İşte bir başkan olarak Esenyurt için ifade ettiklerine biraz da bu gözle bakar mısınız?

“Benim önem verdiği şey, bilgiyi, birikimi, liyakati çıkarırsanız, ehliyeti çıkarırsanız geriye dedikodu ve kaos kalır. Zaferin sahibi çoktur ama yenilgi öksüzdür. Bizim en kıymetli yanımız halkla olan ilişkilerimizdir. Daima yoksuldan yana olalım, onların elinden tutalım, düştüyse kolundan tutalım. Bu zabıtanın yapacağı en önemli ve insani bir görevdir. Her birimiz kendi alanında bu şehre sahip çıkacağız. Bu şehri hasta etmişler, ruhunu çalmışlar. Biz bu ruhu Esenyurt’a yeniden vermeliyiz. Daima yoksulun yanında olalım.”

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Belediye başkanları Ahmet Özer’i izlerlerse kendileri kazançlı çıkarlar.

BU ÇAĞDA BU KAFA

Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi yönetimi, kılık kıyafetlerinin açık olduğu gerekçesiyle, bazı kız öğrencilerin mezuniyet törenine katılımını engellemiş. (Daha iki-üç gün gün önce, Diyarbakır’da, piknik yapan dans okulu öğrencileri de bir saldırıya maruz kalmıştı. Ve o öğrencilerin mağduriyetini layıkıyla dile getiren siyasiler çıkmamıştı.)

Bakalım hangi partiler bu sefer titreyip kendine gelecek ve okul yetkililerine bu yasakçı uygulaması için hesap sorup, bu ülkenin bir Afganistan ya da Pakistan olmadığını hatırlatacak!

Bu önemli çünkü: Bu ülke, İBB’nin 2021 yılında düzenlediği 30 Ağustos törenlerinde vals yapan öğrenciler için, ‘dindar kesimleri rencide ediyorlar’ diyecek kadar ileri giden ‘muhafazakar demokrat’ etiketli siyasiler de görmüştü.

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Laikler mağdur olunca takınılan sessizlik ise bu ülkenin Afganistan-Pakistan kırması bir yere evrilmesinin yolunu açıyor. Yoksa biz, bu gidişatı da görmüyor muyuz?

BİLİYOR MUSUNUZ?

MUHTARLIK, MEZARLIK

◊ TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Candan Yüceer’in, büyükşehir bünyesinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olmak üzere iki yeni daire başkanlığı kurulma kararı verdiğini...

KAHRAMANMARAŞ’TAN HATAY’A

◊ ERDOĞAN’ın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne, Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı (2019-2024) Hayrettin Güngör’ü atadığını...

◊ BEKİR Kıraç’ın ‘La Danse des Bleus’ isimli kişisel sergisinin 13 Temmuz’a kadar Galeri Taş Ev, La Mer Beach’te gezilebileceğini...

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◊ SALT Beyoğlu’ndaki ‘Havaya Dair’ sergisi kapsamında 29 Haziran Cumartesi 15.00’te sosyal bilimci-akademisyen Aslı Odman ile gıda mühendisi-akademisyen Bülent Şık’ın, serginin gündeme getirdiği konulardan hareketle bir sunum ve söyleşi gerçekleştireceğini...

◊ İSTANBUL Riva’da yavru arıkuşlarının yol çalışması yüzünden ölümle burun buruna olması üzerine İstanbul’un Kuşları Topluluğu’nun change.org’da, kuşların tam yuva yapma ve üreme zamanına denk gelen yol çalışmasının iptal edilmesi için kampanya başlattığını...

◊ İKTİSADİ Kalkınma Vakfı’nın bugün ‘Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları, Etkileri ve Türkiye için Önemi’ başlıklı bir Webinar düzenleyeceğini...

MESAJ PANOSU

◊ FİZİBİLİTE ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu tramvayının etüt raporu İBB Meclisi’nde oybirliğiyle onaylandı. Buradaki uygunluğun ardından proje Cumhurbaşkanlığı’na onaya gönderilecek. 21.3 km’lik hatta 33 istasyon bulunacak ve tek yönde yolculuk süresi 65 dakika sürecek.

SAYISAL DEVRELER

◊ ELEKTRİK, elektronik, bilgisayar ile ilgilenenler için hazırladığım ‘Sayısal Devreler’ adlı 74. kitabım okurlara sunuldu. Mesleki-eğitim niteliğini yükseltmeye katkı sağlamak için yayımladığım eserim lise ve üniversite öğrencileri içindir. Ali ÖZDEMİR