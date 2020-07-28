CHP’de liste savaşları! Herkes birbirini kazıdı

CHP kurultay partisi olarak bilinir ve kurultaylarda büyük mücadeleler verilir. Liste savaşları yaşanır. Bu ‘olağanüstü’ koşullarda kurultay ısrarının nedeni, MYK üyelerinin koltukları kurtarma kaygısı olarak görülüyordu.
Buna rağmen MYK üyelerinin bazıları kendini kurtaramadı.
Özellikle Tuncay Özkan’ın kaybetmesi en çok konuşulan konuların başını çekiyor. Güçlü bir kadro ile kurultayı izleyen Tuncay Özkan ismi son zamanlarda CHP ile veya siyasetle ilgili değil, daha çok başka mevzularda geçiyordu.
Arkasındaki CHP medyası ve İzmir il başkanının desteğine rağmen kaybetmesi, CHP’li delegelerin Tuncay Özkan’a kestiği bir ‘ceza’ mı oldu, diye düşündürdü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar olayındaki çelişkili ve tartışmalı tutumu da kurultayda Aykut Erdoğdu’nun isminin çizilmesine neden oldu.
MYK üyeleri Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya da kaybeden diğer MYK üyeleri oldu.
Kurultayda tarihi bir oy alan Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik listesinde MYK üyeleri birbirini korurken Kılıçdaroğlu’nun yazdığı diğer kişilere sahip çıkmadı.
DELİK DEŞİK BİR LİSTE
Birinci gün Kılıçdaroğlu oy kullananların neredeyse tamamına yakınının oyunu alınca “Kimse Kılıçdaroğlu’nun listesini delemez” algısı oluşmuştu. Ama ikinci gün kendilerini kurtarmak için uğraşıp Kılıçdaroğlu’nun listesine sahip çıkmayan MYK üyeleri yüzünden Kılıçdaroğlu’nun listesi delik deşik oldu.
Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan, Seyit Torun ayrıca kendi anahtar listelerini oluşturdular. Ayrıca Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı İstanbul’da delegeye ayrı bir anahtar liste dayattı.
Kaftancıoğlu ve Salıcı’nın, Gökhan Günaydın ve Akif Hamzaçebi’yi ‘silmek’ için ısrarlı çabalarının gözden kaçmamasına ne diyelim?
Battal İlgezdi (Ataşehir) ve Şerdil Dara Odabaşı’nın (Kadıköy) başını çektiği bir grup belediye başkanının, Akif Hamzaçebi’yi sildirmek için yoğun çabasını unutmamak gerekiyor. Halbuki kendisinin geçmişte bu belediyelere katkısını unutmuyoruz.
KILIÇDAROĞLU’NA İNAT
CHP’nin klasik ‘liste savaşları’nın yaşandığı önceki gün, çok sayıda delegenin Kılıçdaroğlu’nun listesini delmesi yarışın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Bu isimler kimler miydi?
Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık ve Ahmet Hakan Uyanık.
Evet, Akif Hamzaçebi ise bütün baskılara rağmen sınırda kaldı, kendisinin siyaseten çok aranacağını düşünüyoruz.
9 AĞUSTOS’TA MYK
Bu notu dikkate alın. Seçilenler daha kesinleşmedi, gençlik ve cinsiyet kotalarının hesaplanması ve itirazların sonuçlanması cuma günü sona erecek. Kurultayın seçim hâkiminin önceki gece bu konudaki konuşması her hâkimin yaptığı türden değildi. ‘Barış hâkimi’ demek daha doğru galiba.
Ne mi olacak? Cuma günü seçilenler listesi kesinleşecek, daha sonra ilk parti meclisi toplantısı yapılacak.
Ondan sonra gözler yeni MYK’da olacak. 9 Ağustos Pazar gününe kadar yeni MYK üyeleri atanmış olacak.
Kılıçdaroğlu ‘değişim’ diyor ama kimse değişmiyor
CHP NEREYE KOŞUYOR?
18 yıldır iktidar partisi aynı, ana muhalefet partisi de... Son 10 yıldır CHP yönetiminde kimler varsa, neredeyse hepsi ‘değişim ve iktidar kurultayı’nda yine görevdeler.
İronik bir durum değil mi?
Kılıçdaroğlu değişim dedi ama kimse değişmedi.
CHP aynı CHP...
Oy arttırma motivasyonu yerine mevcudu koruma ve umudu Gül-Babacan-Davutoğlu-Akşener-HDP’li dostlara bağladı CHP lideri.
Dikkat ettiniz mi, Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında “Dostlarla iktidara geleceğiz” dedi.
Ciddi bir değişim olmadan CHP oylarında erime olacağını göremiyorlar. Eldeki belediyelerdeki rant savaşı ve bunlara giden PM üyeleri için iktidar bundan ibaret.
‘Küçük olsun benim olsun zihniyeti’ CHP’yi tekrar esir almışa benziyor. AKP, bu kongreden çok memnun. CHP artık ciddi bir rakip olmaktan kendi kendini çıkardı.
PM üyeleri de şimdiden vekillik ve belediye başkanlığı için kulise başlamışlar.
Hayırlı olsun!
Havalimanında COVID testi rahatlattı
TURİZMDE UMUT IŞIĞI
DÜNYA genelinde koronavirüs (COVID-19) salgını can almasının yanı sıra ülke ekonomilerine çok ağır bir darbe vurdu. Kayıplar yüksek. Ancak salgınla birlikte bıçak gibi kesilen turizmde bugünlerde kıpırdanma başladığı söyleniyor. Özellikle Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölgeler arasında göstermesi dünyada çok gezen Almanları tedirgin ediyordu Türkiye’ye karşı. Ama turizmci dostlarımız temmuz başından beri rezervasyonların ufak ufak arttığını söylüyor. Alman hükümetinin “Riskli bölgeye gideni dönüşte karantinaya alırım” demesi korkutuyormuş Almanları. Ama birkaç gün önce artık Alman havaalanlarında ücretsiz COVID testi başlamış. Bu herkesi rahatlatmış. Karantina korkusu kalkmış.
Avrupa’daki tek Türk tur operatörü Bentour’un CEO’su Deniz Uğur, bu kıpırdanmayı teyit etti bize telefonda. 50 yıllık turizmci Kadir Uğur’un oğlu Deniz, “Hız kesmezsek, turizm sezonunun ikinci yarısında, yani eylül-ekim aylarında iyice rahatlarız” diyor. Ona göre de Alman alanlarında hızlı PCR testi rahatlatmış Türkiye’yi tercih edenleri. Keşke Türkiye hastane mastane yerine bu testi önceden planlasaydı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘Laik Cumhuriyet için toplanalım’
ESKİ CHP milletvekili Şahin Mengü’nün, Ayasofya’da ‘Atatürk’e lanet okuyan’ Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu...
ADD’nin de aynı konuda “Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘laik ve demokratik’ niteliklerinin içi tamamen boşaltılmıştır, zayıflatılmıştır ve son vuruş beklenmektedir. Oy kaygısıyla hareket eden, konuşmalarında, ‘laiklikten’ tek kelime söz etmeyen muhalefete; Atatürk ve Cumhuriyet konusunda hassas olduğuna inandığımız milliyetçi yurtseverlere, ayrımsız vatansever tüm siyasilere ve yurttaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz: Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Laik Cumhuriyet için toparlanın” açıklamasını yaptığını...
CHP’de liste savaşları! Herkes birbirini kazıdı
CHP kurultay partisi olarak bilinir ve kurultaylarda büyük mücadeleler verilir. Liste savaşları yaşanır. Bu ‘olağanüstü’ koşullarda kurultay ısrarının nedeni, MYK üyelerinin koltukları kurtarma kaygısı olarak görülüyordu.
Buna rağmen MYK üyelerinin bazıları kendini kurtaramadı.
Özellikle Tuncay Özkan’ın kaybetmesi en çok konuşulan konuların başını çekiyor. Güçlü bir kadro ile kurultayı izleyen Tuncay Özkan ismi son zamanlarda CHP ile veya siyasetle ilgili değil, daha çok başka mevzularda geçiyordu.
Arkasındaki CHP medyası ve İzmir il başkanının desteğine rağmen kaybetmesi, CHP’li delegelerin Tuncay Özkan’a kestiği bir ‘ceza’ mı oldu, diye düşündürdü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar olayındaki çelişkili ve tartışmalı tutumu da kurultayda Aykut Erdoğdu’nun isminin çizilmesine neden oldu.
MYK üyeleri Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya da kaybeden diğer MYK üyeleri oldu.
Kurultayda tarihi bir oy alan Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik listesinde MYK üyeleri birbirini korurken Kılıçdaroğlu’nun yazdığı diğer kişilere sahip çıkmadı.
DELİK DEŞİK BİR LİSTE
Birinci gün Kılıçdaroğlu oy kullananların neredeyse tamamına yakınının oyunu alınca “Kimse Kılıçdaroğlu’nun listesini delemez” algısı oluşmuştu. Ama ikinci gün kendilerini kurtarmak için uğraşıp Kılıçdaroğlu’nun listesine sahip çıkmayan MYK üyeleri yüzünden Kılıçdaroğlu’nun listesi delik deşik oldu.
Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan, Seyit Torun ayrıca kendi anahtar listelerini oluşturdular. Ayrıca Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı İstanbul’da delegeye ayrı bir anahtar liste dayattı.
Kaftancıoğlu ve Salıcı’nın, Gökhan Günaydın ve Akif Hamzaçebi’yi ‘silmek’ için ısrarlı çabalarının gözden kaçmamasına ne diyelim?
Battal İlgezdi (Ataşehir) ve Şerdil Dara Odabaşı’nın (Kadıköy) başını çektiği bir grup belediye başkanının, Akif Hamzaçebi’yi sildirmek için yoğun çabasını unutmamak gerekiyor. Halbuki kendisinin geçmişte bu belediyelere katkısını unutmuyoruz.
KILIÇDAROĞLU’NA İNAT
CHP’nin klasik ‘liste savaşları’nın yaşandığı önceki gün, çok sayıda delegenin Kılıçdaroğlu’nun listesini delmesi yarışın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Bu isimler kimler miydi?
Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslüm Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık ve Ahmet Hakan Uyanık.
Evet, Akif Hamzaçebi ise bütün baskılara rağmen sınırda kaldı, kendisinin siyaseten çok aranacağını düşünüyoruz.
9 AĞUSTOS’TA MYK
Bu notu dikkate alın. Seçilenler daha kesinleşmedi, gençlik ve cinsiyet kotalarının hesaplanması ve itirazların sonuçlanması cuma günü sona erecek. Kurultayın seçim hâkiminin önceki gece bu konudaki konuşması her hâkimin yaptığı türden değildi. ‘Barış hâkimi’ demek daha doğru galiba.
Ne mi olacak? Cuma günü seçilenler listesi kesinleşecek, daha sonra ilk parti meclisi toplantısı yapılacak.
Ondan sonra gözler yeni MYK’da olacak. 9 Ağustos Pazar gününe kadar yeni MYK üyeleri atanmış olacak.
Kılıçdaroğlu ‘değişim’ diyor ama kimse değişmiyor
CHP NEREYE KOŞUYOR?
18 yıldır iktidar partisi aynı, ana muhalefet partisi de... Son 10 yıldır CHP yönetiminde kimler varsa, neredeyse hepsi ‘değişim ve iktidar kurultayı’nda yine görevdeler.
İronik bir durum değil mi?
Kılıçdaroğlu değişim dedi ama kimse değişmedi.
CHP aynı CHP...
Oy arttırma motivasyonu yerine mevcudu koruma ve umudu Gül-Babacan-Davutoğlu-Akşener-HDP’li dostlara bağladı CHP lideri.
Dikkat ettiniz mi, Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında “Dostlarla iktidara geleceğiz” dedi.
Ciddi bir değişim olmadan CHP oylarında erime olacağını göremiyorlar. Eldeki belediyelerdeki rant savaşı ve bunlara giden PM üyeleri için iktidar bundan ibaret.
‘Küçük olsun benim olsun zihniyeti’ CHP’yi tekrar esir almışa benziyor. AKP, bu kongreden çok memnun. CHP artık ciddi bir rakip olmaktan kendi kendini çıkardı.
PM üyeleri de şimdiden vekillik ve belediye başkanlığı için kulise başlamışlar.
Hayırlı olsun!
Havalimanında COVID testi rahatlattı
TURİZMDE UMUT IŞIĞI
DÜNYA genelinde koronavirüs (COVID-19) salgını can almasının yanı sıra ülke ekonomilerine çok ağır bir darbe vurdu. Kayıplar yüksek. Ancak salgınla birlikte bıçak gibi kesilen turizmde bugünlerde kıpırdanma başladığı söyleniyor. Özellikle Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölgeler arasında göstermesi dünyada çok gezen Almanları tedirgin ediyordu Türkiye’ye karşı. Ama turizmci dostlarımız temmuz başından beri rezervasyonların ufak ufak arttığını söylüyor. Alman hükümetinin “Riskli bölgeye gideni dönüşte karantinaya alırım” demesi korkutuyormuş Almanları. Ama birkaç gün önce artık Alman havaalanlarında ücretsiz COVID testi başlamış. Bu herkesi rahatlatmış. Karantina korkusu kalkmış.
Avrupa’daki tek Türk tur operatörü Bentour’un CEO’su Deniz Uğur, bu kıpırdanmayı teyit etti bize telefonda. 50 yıllık turizmci Kadir Uğur’un oğlu Deniz, “Hız kesmezsek, turizm sezonunun ikinci yarısında, yani eylül-ekim aylarında iyice rahatlarız” diyor. Ona göre de Alman alanlarında hızlı PCR testi rahatlatmış Türkiye’yi tercih edenleri. Keşke Türkiye hastane mastane yerine bu testi önceden planlasaydı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
‘Laik Cumhuriyet için toplanalım’
ESKİ CHP milletvekili Şahin Mengü’nün, Ayasofya’da ‘Atatürk’e lanet okuyan’ Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu...
ADD’nin de aynı konuda “Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘laik ve demokratik’ niteliklerinin içi tamamen boşaltılmıştır, zayıflatılmıştır ve son vuruş beklenmektedir. Oy kaygısıyla hareket eden, konuşmalarında, ‘laiklikten’ tek kelime söz etmeyen muhalefete; Atatürk ve Cumhuriyet konusunda hassas olduğuna inandığımız milliyetçi yurtseverlere, ayrımsız vatansever tüm siyasilere ve yurttaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz: Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Laik Cumhuriyet için toparlanın” açıklamasını yaptığını...