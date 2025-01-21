CHP’de bir şeyler oluyor

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Biz de Türkiye’nin ve dünyanın, vatandaşın sorunlarını gündemine almayan CHP’yi mercek altına aldık. Sahi CHP’de neler oluyor? Baştan alalım:

Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın deyişi ile ‘şaibeli bir kurultay’ ile 20 oy farkla genel başkanlıktan gitti. Kurultayın mottosu ‘değişim’ idi. Sonuçta iş Kılıçdaroğlu’nu ‘değiştirmeyle’ sınırlı kaldı. Bir de sahibini arayan ‘hançer’. Normalleşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılama, Genel Merkez’de Cumhurbaşkanlığı forsu tartışmalarını biliyorsunuz. Son olarak da Gazze, Azerbaycan gezi planları gibi Suriye’ye gitme fiyaskosu. Bu başlıkların bilinmeyen yönü şu. Özgür Özel çok eleştirdikleri, ‘tek adam’ profilini çizmeleri. Örgüt ve özellikle TBMM Grubu önemli kararların içinde değil.

KAÇAN BÜYÜK BALIK: MİT

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Özgür Özel, Gazze’ye barış elçisi olmak için yola çıkarken ne anlama geldiğini bilemiyordu galiba. Gazze’ye gidebilmesi için Türkiye hava koridoru açılmasını isteyecek. Kimden mi? Rusya, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye. Peh peh peh, Kiziroğlu Özgür Bey geliyor. Tabii ki olamazdı.

MİT Müsteşarı İbrahim Kalın 20 Kasım’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Sunumlu toplantıya onlarca MYK üyesi katıldı. Sonuçta CHP’de çok tartışılan ‘fişleme’ olarak algılanan, yurtdışındaki üye kayıtlarında güvenlik soruşturmasında işbirliği çıktı.

7 Aralık’ı 8 Aralık’a bağlayan gece Esad ülkesinden ayrıldı. Özgür Özel, Erdoğan’a, ülkeyi terk edişinden bir gün önce “Esad ile birlikte görüşelim” çağrısı yaptı. Peki, Özel, MİT Müsteşarı ile görüşmesinden bir tüyo niye alamamış mı? Nasıl alsın? Damat görücüsü gibi toplantı olur mu?

39 VEKİL İLE GRUP

‘Yerel yönetimler partisi’ gibi çalı?an CHP?de belediye ba?kanlar? operasyonu ba?lad?. Bu g?z g?re g?re geldi. CHP yolsuzluk iddialar?na muhatap olan bu belediyeler ile ilgili parti i?i m?fetti? yollad? m?? Belli de?il. Oysa?şan CHP’de belediye başkanları operasyonu başladı. Bu göz göre göre geldi. CHP yolsuzluk iddialarına muhatap olan bu belediyeler ile ilgili parti içi müfettiş yolladı mı? Belli değil. Oysa Kılıçdaroğlu, Murat Hazinedar’ı denetlemek üzere Bülent Kuşoğlu ve İlhan Cihaner’i görevlendirdi. Hazinedar’ın arkasında durmadı. Aynı olay Menemen’de yaşandı. Bugünkü teşkilat başkanı Ensar Aytekin ve arkadaşları Menemen ile ilgili olumlu rapor vermediler ve Kılıçdaroğlu da bu rapora itibar etti. Beşiktaş’ta Rıza Özpolat tutuklandı. Tepki aldı başını gitti, yer yerinden oynadı diyen var mı? Olamaz. Geçtiğimiz hafta CHP’nin TBMM Grup toplantısı 39 milletvekili ile yapıldı. Mazeret ileri sürülebilir. Ama 39 milletvekili ile ne tepki gösterilecek...

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SÜRECİ YÖNETEMİYORSUNUZ

39 milletvekilli TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in, Özgür Özel’e “TV’ye çok çıkmayın, haftada bir konuşun” önerisi dikkat çekti. İYİ Parti’den gelen 6 milletvekilinden birisi olan Özdemir, Kılıçdaroğlu’na yakın dursa da İmamoğlu ile de ilişkileri iyi... Özdemir’in “Süreci yönetemiyorsunuz” sözlerine Özgür Özel’in cevap vermediği söylense de, Özdemir’in bu yorumda bulunup bulunmadığı henüz teyit edilmedi.

Yarın: 80 milletvekili Özgür Özel’i kafasından çıkardı mı?

EMEKLİ ZAM BEKLERKEN YORULDU

Umduğu aylık zammını alamamanın şokunu üzerinden atlatamayan emekli, hiç olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelere hatırı sayılır oranda zam yapılmasını bekliyor.

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İlk kez 2018 yılında 1000 TL olarak ödenen ikramiye 2021’de 1100 TL’ye, 2023’te 2 bin TL’ye, 2024 yılında 3 bin TL’ye çıkarıldı. Bayramlarda verilen 3 bin TL ikramiye harçlık bile değil. Yüzde 15.75 zam karşısında şoke olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile yüzde 11.54 oranında zamma öfkesi dinmeyen memur emeklisi bayram ikramiyelerinin göreceli artırılmasını şiddetle talep ediyor.

Emekli, emekli yılı ilan edilen 2024’te yine derin maddi sorunlarla boğuştu, güneş doğmadan ucuz et kuyruğunda saatlerce bekledi, bütçesine uygun sebze ve meyve alabilmek için akşam pazara gitti, ucuz ekmek için, Halk Ekmek büfeleri önünde beklemekten yoruldu. Hal böyle iken yüzde 15.75 oranında zam hangi derdine derman olur ki.

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Aylıklara yansıtılacak düşük artışların bir ölçüde telafisi için bayram ikramiyelerine hatırı sayılır oranda zam yapılmasını istiyor 17 milyona yakın emekli, dul ve yetim. Ramazan Bayramı’na 2.5 aydan kısa süre kala ikramiyelerin ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladı garibanlar. Torunları karşısında boynu bükükler. Niye çekinsin, niye utansın torunlarından eli öpülesi emekli? Ak saçlı büyükler bu olumsuzluğu hiç hak etmiyor.

Memur ve emekçi, her gün farklı illerde aylık zammını protesto ediyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ YÜZ GÜLDÜRSÜN

Mevcut 3 bin TL tutarındaki ikramiye yüksek enflasyon ve dayanılmaz boyuta ulaşan hayat pahalılığından ötürü pula döndü, artırılması kaçınılmaz hale geldi. Emekli, ocaktaki şaşırtıcı güdük zammın ve geçmiş yıllardaki kayıpların telafi edilmesine yönelik bayram ikramiyelerinin 5 bin TL’ye yükseltilmesini, her yıl TÜFE oranında artırılmasını ısrarlı olarak istiyor.

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Siyasi iradenin, ikramiyeleri 500 TL artışla 3 bin 500 TL olarak belirleyeceği konuşuluyor. 500 TL ile bir kişi dışarıda ancak bir öğün yemek yiyebilir. Tabii o da fiyatı uygun olan lokantalarda. Eğer bayram ikramiyesi 500 TL artırılırsa korunaksız kitle aylık zammının ardından ikinci kez şoke olur.

Hiç olmazsa bu kez ikramiyeler göreceli artırılsın ki kalbi kırık emeklinin bir ölçüde yüzü gülsün. Emekli, bayramı karamsar değil, neşe ile karşılamak, torunlarına gönüllerince harçlık vermek istiyor. Şükrü KARAMAN

MESAJ PANOSU

- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafla sohbetinde dert yanan bir fırıncının bayat ekmeğe ucuz olduğu için çok fazla talep olduğunu söylediğini belirtti. Fırıncı, Başevirgen’e “Ekmeğin fiyatı 10 lira bayat ekmeği 5-6 liraya satıyoruz. Bayat ekmeği soran çok fazla insan var. Her gün sabah gelip soruyorlar. Aynı şekilde ucuz diye sadece sakatat alabiliyorlar” diye dert yanmış.

- ARTIK sağcı-solcu kalmadı. Elimizde bir vatan kaldı, bir de vatan hainleri. Cemil MERİÇ

- ADANA Milletvekili Ayhan Barut, özellikle yaz aylarında aşırı nüfus artışı nedeniyle eğitimden ulaşıma, sağlıktan temizliğe neredeyse tüm kamu hizmetlerinin aksadığı bölgeler için çare bulunması amacıyla Meclis’e yasa değişikliği teklifinde bulundu.

GÜNÜN SÖZÜ

“Vatanını satan insan dinden, imandan ve namusundan asla bahsedemez.”Şerafettin TURPÇU

BİLİYOR MUSUNUZ?

- KKTC’de net asgari ücretin 37 bin 818 TL olduğunu...

- E. TÜMGENERAL Ahmet Yavuz’un “Teğmenlere duyduğum saygı, bazı daha yüksek rütbelilere duyduğum saygının yanında arş-ı alayı geçti!” dediğini...