CHP’de bir şeyler oluyor (3) Kurultay’a doğru 6 Ok mu Genel Başkanlık mı?

Haberin Devamı

Özgür Özel kalsın mı? Ekrem İmamoğlu genel başkan olsun mu, Kemal Kılıçdaroğlu sırtındaki hançeri unutarak, ‘abilik’, ‘büyüklük’ yapsın mı? Bir süreliğine genel başkan olarak ‘gemiyi sağlam limana götürme’ projesini tekrar hayata mı geçirsin? Yoksa, önce CHP’de tarafları toplayarak barış masası kurup, sonra ‘yüzde 48, 38’den büyüktür’ prensibi ile muhalefet ile ‘yeni masa’ mı kursun!

Kılıçdaroğlu, geçmişin bagajından kurtularak, bir yıldır bilim adamları başta olmak üzere çok yönlü gruplarla CHP çalışıyor. 6 Ok’u ve prensiplerin tekrar genel başkanlık makamı dahil her şeyin önüne koyacak çalışmasını tamamladı. Uyarıları dikkate alınmadı, ama kendisini diri tutuyor, çünkü maalesef bıraktığı koltuklar boş kendisini bekliyor.

ERDOĞAN, CHP’Yİ İYİ OKUYOR

Haberin Devamı

Hatırlanacağı üzere Eski Bakan ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Özgür Özel’i ‘Altı Ok’u boyayarak, sayısını beşe düşürerek, ana okulu öğrencisi refleksi veriyor’ diye eleştirmişti. Ve hızını alamayarak ‘Altı Ok’u Zafer Partisi temsil ediyor’ demişti.

CHP gerçekten ideolojik olarak da ağırlık olarak da savruldu. Kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi iyi okuyor, dersine iyi çalışmış. CHP’yi bir zamanlar SHP için söylenen ‘müteahhit ve belediyeler partisi’ olma çıkmaz sokağına ittiriyor.

KURULTAY KAÇINILMAZ

CHP de eleştirdiği ‘tek adam’ modelini tutturmaya çalışıyor. Varsa yoksa belediyeler ve cumhurbaşkanı adayı. Milletvekilleri ‘mutsuz’, örgüt ‘kararsız’ ne demek; 4 bin dosya Yüksek Disiplin Kurulu’nda ‘ihraçlar’ için zaman kolluyor. Erken seçim istemeyiz noktasından, erken seçim naraları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu dolduramadığı koltuğu olunca niye kurultay yapalım havasında. Bu mantıkla yeni seçim yaptık, o zaman da niye erken seçim istiyorsun sonucuna gidilmez mi?

CHP’de siyaset kurultaylarla belirlenir. İkinci Yüzyıl kurultayı gibi... Kurultayda genel başkan ve PM üyeleri seçimi en son iştir. Tüzük Kurultayı’ndaki baskı, ‘Program Kurultayı’ mantığı ile yeni yol, kurucu ayarlara dönme ihtimalini ortadan kaldırmıştır.

Haberin Devamı

Daha küçük bir ‘bebek’ yaşında olan Zafer Partisi üyeleri, iki gündür karda kışta sokakta... Genel Başkanları için ortalığı ayağa kaldırdı da Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat kendisini İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nün önünde buldu. Rol kapmaya çalıştılar. Bu heyecan ve inanç niye CHP örgütünde yok? Milletvekilleri gruba gitmiyor. Kapalı grup toplantısı yok, ‘bahanelerle’ iptal ediliyor. İlçe başkanları il başkanlarına, il başkanları milletvekilleri ile küs!

CHP’de kurultay kaçınılmazdır. CHP 6 Ok’a dönüş yapacak kurultayı yapmazsa aday çıkarmakla toparlanamaz. Özgür Özel de bu noktaya gelecektir. Güven tazelemelidir. Çünkü geçtiğimiz günde söylemiştik. Sadece 15-20 oyla kazandı. Partinin tamamını kucakladı diyebilir miyiz? Maalesef... Hala kendisini yeni ve diri görüyorsa delegenin, örgütün kendisine güveni açık farkla ispat etme şansı var. Yoksa bu üç -veya 4 parçalı- ‘CHP’ gemisi su almaya devam eder.

Haberin Devamı

GÜNÜN SÖZÜ

‘Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Mehmet Akif ERSOY

HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Bir şehir yandı: Los Angeles, 28 ölü

Bir otel yandı: Grand Kartal 79 ölü

KARTALKAYA Grand Kartal Otel’de can kayıplarının sayısı bile netleşmemişken, yetki tartışması başladı. Bakanlık belediyeyi, belediye bakanlığı suçluyor, ortaya atılan belgelerde itfaiyenin görevinin havada kaldığı anlaşılıyor. Çevre Bakanlığı yayımladığı genelge doğrultusunda, yangın projeleri itfaiye elemanlarınca incelenmeyecek ve iskân kontrolleri itfaiye tarafından yapılmayacak deniyor. Yangın projelerinin incelenmesini ve iskân kontrollerini ilçe belediyeleri yapacak. Önleme, kurtarma ve söndürme olmak üzere üç sacayağı üzerinde kurulu olan itfaiyenin bundan sonra bir ayağı olmayacak. Daha doğrusu böyle bir kuruma artık itfaiye demek doğru olmayacak. Belki tulumbacılığa dönüş demek daha doğru bir düşüncedir.

Haberin Devamı

İtfaiye sadece bina kullanılmaya başladıktan sonra denetim yapacakmış. Denetim yapsa da yetkisi olmadığından sadece göstermelik olacaktır bu işlem. Sevinen inşaat müteahhidi, arada ezilen vatandaş mı olacak? Avrupa’da projelerin itfaiye tarafından incelendiği Türkiye’den başka bir ülke gösterilemez. Ne denir? Bir taraf yanıyor; bir taraf tutuklanıyor. Gelin de çıkın için işinden!

Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve canımızı yakan facianın en önemli nedeni ‘çürüyen bürokrasi’dir, diyor Faruk Çebi dostumuz. Ülkenin jeopolitiği küfretmemeye müsait değil demiş Can Yücel.

İsmet Orhan, can ve mal kaybından sorumluların, sorunsuz kılındığı bir ülke oldu Türkiye diyor; “üstelik sorumlular sorun çıkartıyor iyi mi!”

Haberin Devamı

ÜMİT ÖZDAĞ DİYOR Kİ; ‘MÜCADELEM HAPİSHANEDE SÜRECEK’

- BENİ öldürmeden susturamazsınız. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem Kaşif Kozinoğlu’na yaptıkları gibi, ona benzeyen bir suikasta uğramaktır.Ümit ÖZDAĞ

- BİR ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.

Albert CAMUS

- TÜRKİYE ucuz hayatlar ülkesi olamaz. Y.B.

MESAJ PANOSU

HATA YAPMIŞIZ

- KESİN dönüş yapan gurbetçi: “4 yıl öce Türkiye’ye döndük ama neyse ki, Alman vatandaşlığı var, geri döneceğiz. Biz yazın geliyorduk. Yaşamak farklıymış. Ne yazık ki hata yapmışız.”H.Ç.

ÇARE YÜKSEK MAAŞ DEĞİL

- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Çare yüksek maaş değil” demiş... O zaman hepinizi asgari ücret almaya davet ediyoruz. Dahası var. Asgari ücret %30, vergi zammı %45, bu mu adaletiniz, bu mu şaha kalkmış ülke, bu mu Türkiye Yüzyılı. Aziz ASAR

BİLİYOR MUSUNUZ

- LEVANTEN Kültür ve Mirasını Koruma Derneği’nin önemli bir geleneği olan Karnaval’ı yeniden canlandırmak üzere geçen sene ilki gerçekleştirilen Karnaval Balosu’nun bu sene 22 Şubat Cumartesi 19.00’da Pera Palas’ta yapılacağını...