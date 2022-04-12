CHP yönetimi de Ekrem İmamoğlu’nun elini tutuyor

‘İBB CHP Grup Seçimleri çetin geçecek (10 Nisan)’ demiştik. Önceki gün yapılan toplantıda yaşanan ‘zorluklar’ gündeme geldi. Bize anlatılan ayrıntıları aktarmak isteriz.
Ekrem İmamoğlu konuşmasında 2023 seçimine odaklanalım dedi ve mevcut grup yönetiminden ve imar komisyonundan ‘memnun’ olduğunu vurguladı esasında. Hatta “bir futbol takımının oyuncularının 2-3 yılda birbirlerine alıştıklarını” vurguladı. Mansur Yavaş’ın, ulaşım zamlarının 45 dakikalık bir zaman dilimi için indirim uygulamasının kendisini zora soktuğunu, bir mesajla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na iletmesini açıklaması da ilginçti.
İmamoğlu, organların değişmesini istemedi ancak 8 kişilik grup yönetiminden 5’inin değişmesi de şaşırtıcı oldu.
AKP’li ve CHP’li meclis üyelerinin ‘abi’ dedikleri Doğan Tekel’in seçilememesi de... Bir üye telefonda “Acaba çok önemli bir İBB mülkiyetinin satışına kamu yararına karşı durduğu için olabilir mi?” dedi.
İMAR KOMİSYONU YERİNDE
İmar Komisyonu ise değişmedi, aynı kaldı; aday bile çıkmadı! Demek ki herkes memnun... İki dönemdir Büyükşehir’de İmar Komisyonu’nda görev yapan, Ulus’ta ünlü arsa ile ilgili iş takipçiliğinden ötürü adı ‘muameleci’ye çıkan Sebahattin Öztürk’ün üçüncü kez seçilmesi nedeniyle kendisini kutlayanların çıkması hayret uyandırdı.
Bu arada, İstanbul seçimlerinde CHP’nin listelerinden seçilen HDP’li İBB meclis üyeleri, grup seçimlerini protesto ederek katılmadılar. Seçimde tek bir temsilcileri vardı, var olan sorunlar ile ilgili İmamoğlu ile özel konuştu ve İmamoğlu kendisine salı gününe randevu verdi. İlginç bir olay daha oldu; grup başkan vekili seçiminde, ilk kez grup başkan vekili adayının oyları Tüzük’e aykırı olarak açıklanmadı. Tek aday mevcut grup başkan vekili Doğan Subaşı’ydı. Anlatanlara göre, kendisi birinci ve ikinci çıkan seçilenlerden daha az oy almış; hatta 20 oy da boş çıkmış. Bunun ‘siyasi okuması’, CHP’li üyelerin kendisine ‘güvenoyu’ vermemesi imiş. İmamoğlu karşıtları bir yorum daha yapıyorlar. “İmamoğlu’nun CHP grubunda ağırlığı olmadığı ortaya çıktı. Hatta bazı üyeler İmamoğlu için kendi grubunda kazan da gel demek istediler. Atamalarda örgüt ve liyakat dikkate alınmazsa ilk fırsatta siyaseten ‘fatura’ çıkartılır.”
Evet, bugün yapılması gereken grup yönetimi görev dağılımı seçimi niye iptal edildi, sorusu da dikkat çekiyor. Maalesef kimse koltuğunu bırakmak istemiyor!
Bu tablo Canan Kaftancıoğlu’nun ‘gücünü’ mü gösteriyor? Genel Merkez de ‘aynı düşünüyor” galiba.
GÜNÜN SÖZÜ
“CEHENNEMİN en kızgın ateşi, ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda tepkisizliğini muhafaza edenleri yakacaktır.”Dante
ATATÜRK HAVALİMANI HİKÂYESİ KAPANMAZ!
“CUMHURİYETİN kurucusu Atatürk’ün adı, milletimizin kafasında ve kalbindedir. Hiç kimse, milletimizin, onun adını unutmasını, onun açtığı yoldan yürümesini engellemeyi başaramayacaktır. Zaman zaman görülen ters yönde kıpırdanmalar, büyük bir nehrin akışı içindeki anaforlar gibidir. Havacılıkla ilgili olmayan nedenlerle kapatılıp park yapılmak istenen Atatürk Havalimanı da en kısa zamanda adına uygun işlevini yeniden yapmaya başlayacaktır.
Aslında 1933’ten beri kullanılan, zamanla genişletilen ve 1985’ten beri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adıyla anılan Atatürk Havalimanı gibi büyük havalimanlarına eski devlet başkanlarının, devlet kurucularının adlarının verilmesi dünyada yaygın bir uygulamadır. Paris’te Charles de Gaulle, New York’ta John F. Kennedy, Vietnam’da aynı adı taşıyan kentte Ho Chi Minh havaalanları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu, büyük devlet başkanı, devlet kurucusu olarak onlara saygının ve tarihten gelen unutulmaz anılarını yaşatmanın bir yoludur.
Türkiye’de de Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün adı, milletimizin kafasında ve kalbindedir.
Çorlu’daki havalimanının adına Atatürk adını vererek konuyu perdelemek olamaz.” Hikmet Sami TÜRK
BİLİYOR MUSUNUZ?
Müsilajın gerisinde büyük tehlike var
Plastikte sınıfta kaldık
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, Türkiye’nin plastik dönüşümünde Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını açıkladı. TBMM Müsilajı Araştırma Komisyonu Raporu, plastik gerçeğini ortaya koydu. Aygun’un, sadece Marmara Bölgesi’nde 2020 yılında 35 milyon 636 bin 866 kilo plastik belediye atığı olduğunu kaydederek, “Bu da yetmezmiş gibi Avrupa’nın plastik atığını para karşılığı ithal ediyoruz. O zaman niye poşeti paralı hale getirdiniz? AB geri dönüşümde yüzde 65 seviyesine çıkmayı planlıyor. Peki biz atık ithali ile neyi hedefliyoruz? Türkiye atığının yüzde 36’sı Marmara Bölgesi’nde, ama hâlâ iklim değişikliğini de hesaba katan bütüncül bir atık yönetimi yok” diye konuştuğunu...
MÜSİLAJA 157 ÇÖZÜM
MÜSİLAJ Araştırma Komisyonu’nun, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisini içeren 570 sayfalık kapsamlı bir raporu Meclis Başkanlığı’na sunduğunu; raporun, atıksuları ileri biyolojik arıtmaya tabi tutarak Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünü azaltmak, tarımda aşırı gübre kullanımının organik ve iyi tarım uygulamalarıyla iyileştirilmesi, deniz taşımacılığından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, Ergene ve Susurluk Havzaları’ndan gelen kirlilik yükünün azaltılması, denizin havadan denetlenmesi, eğitim müfredatına çevre yönetiminin eklenmesi gibi tedbirler önerdiğini (tarihdergi.com)...
MESAJ PANOSU
Ormancılığımız sahipsizdir
SAHİBİ olmayan bir meslektir, ormancılık. Bundan dolayı ormancılıkla ilgili gerçek bilgiler kamuoyuna yeterince anlatılamıyor. Bunu fırsata dönüştürenler ise rol kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yarattıkları bilgi kirliliği ile ormancılığa daha çok zarar veriyorlar. Yazık! Faruk ÇEBİ
BİRÇOK eserinde mütareke yıllarını anlatan, Alanya doğumlu Selahattin Enis’in, İstanbul’un öteki yüzünü çarpıcı şekilde anlattığı ‘Zaniyeler’ adlı kitabı, Can Yayınları’ndan çıktı.
CHP yönetimi de Ekrem İmamoğlu’nun elini tutuyor
‘İBB CHP Grup Seçimleri çetin geçecek (10 Nisan)’ demiştik. Önceki gün yapılan toplantıda yaşanan ‘zorluklar’ gündeme geldi. Bize anlatılan ayrıntıları aktarmak isteriz.
Ekrem İmamoğlu konuşmasında 2023 seçimine odaklanalım dedi ve mevcut grup yönetiminden ve imar komisyonundan ‘memnun’ olduğunu vurguladı esasında. Hatta “bir futbol takımının oyuncularının 2-3 yılda birbirlerine alıştıklarını” vurguladı. Mansur Yavaş’ın, ulaşım zamlarının 45 dakikalık bir zaman dilimi için indirim uygulamasının kendisini zora soktuğunu, bir mesajla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na iletmesini açıklaması da ilginçti.
İmamoğlu, organların değişmesini istemedi ancak 8 kişilik grup yönetiminden 5’inin değişmesi de şaşırtıcı oldu.
AKP’li ve CHP’li meclis üyelerinin ‘abi’ dedikleri Doğan Tekel’in seçilememesi de... Bir üye telefonda “Acaba çok önemli bir İBB mülkiyetinin satışına kamu yararına karşı durduğu için olabilir mi?” dedi.
İMAR KOMİSYONU YERİNDE
İmar Komisyonu ise değişmedi, aynı kaldı; aday bile çıkmadı! Demek ki herkes memnun... İki dönemdir Büyükşehir’de İmar Komisyonu’nda görev yapan, Ulus’ta ünlü arsa ile ilgili iş takipçiliğinden ötürü adı ‘muameleci’ye çıkan Sebahattin Öztürk’ün üçüncü kez seçilmesi nedeniyle kendisini kutlayanların çıkması hayret uyandırdı.
Bu arada, İstanbul seçimlerinde CHP’nin listelerinden seçilen HDP’li İBB meclis üyeleri, grup seçimlerini protesto ederek katılmadılar. Seçimde tek bir temsilcileri vardı, var olan sorunlar ile ilgili İmamoğlu ile özel konuştu ve İmamoğlu kendisine salı gününe randevu verdi. İlginç bir olay daha oldu; grup başkan vekili seçiminde, ilk kez grup başkan vekili adayının oyları Tüzük’e aykırı olarak açıklanmadı. Tek aday mevcut grup başkan vekili Doğan Subaşı’ydı. Anlatanlara göre, kendisi birinci ve ikinci çıkan seçilenlerden daha az oy almış; hatta 20 oy da boş çıkmış. Bunun ‘siyasi okuması’, CHP’li üyelerin kendisine ‘güvenoyu’ vermemesi imiş. İmamoğlu karşıtları bir yorum daha yapıyorlar. “İmamoğlu’nun CHP grubunda ağırlığı olmadığı ortaya çıktı. Hatta bazı üyeler İmamoğlu için kendi grubunda kazan da gel demek istediler. Atamalarda örgüt ve liyakat dikkate alınmazsa ilk fırsatta siyaseten ‘fatura’ çıkartılır.”
Evet, bugün yapılması gereken grup yönetimi görev dağılımı seçimi niye iptal edildi, sorusu da dikkat çekiyor. Maalesef kimse koltuğunu bırakmak istemiyor!
Bu tablo Canan Kaftancıoğlu’nun ‘gücünü’ mü gösteriyor? Genel Merkez de ‘aynı düşünüyor” galiba.
GÜNÜN SÖZÜ
“CEHENNEMİN en kızgın ateşi, ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda tepkisizliğini muhafaza edenleri yakacaktır.”Dante
ATATÜRK HAVALİMANI HİKÂYESİ KAPANMAZ!
“CUMHURİYETİN kurucusu Atatürk’ün adı, milletimizin kafasında ve kalbindedir. Hiç kimse, milletimizin, onun adını unutmasını, onun açtığı yoldan yürümesini engellemeyi başaramayacaktır. Zaman zaman görülen ters yönde kıpırdanmalar, büyük bir nehrin akışı içindeki anaforlar gibidir. Havacılıkla ilgili olmayan nedenlerle kapatılıp park yapılmak istenen Atatürk Havalimanı da en kısa zamanda adına uygun işlevini yeniden yapmaya başlayacaktır.
Aslında 1933’ten beri kullanılan, zamanla genişletilen ve 1985’ten beri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adıyla anılan Atatürk Havalimanı gibi büyük havalimanlarına eski devlet başkanlarının, devlet kurucularının adlarının verilmesi dünyada yaygın bir uygulamadır. Paris’te Charles de Gaulle, New York’ta John F. Kennedy, Vietnam’da aynı adı taşıyan kentte Ho Chi Minh havaalanları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu, büyük devlet başkanı, devlet kurucusu olarak onlara saygının ve tarihten gelen unutulmaz anılarını yaşatmanın bir yoludur.
Türkiye’de de Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün adı, milletimizin kafasında ve kalbindedir.
Çorlu’daki havalimanının adına Atatürk adını vererek konuyu perdelemek olamaz.” Hikmet Sami TÜRK
BİLİYOR MUSUNUZ?
Müsilajın gerisinde büyük tehlike var
Plastikte sınıfta kaldık
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, Türkiye’nin plastik dönüşümünde Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını açıkladı. TBMM Müsilajı Araştırma Komisyonu Raporu, plastik gerçeğini ortaya koydu. Aygun’un, sadece Marmara Bölgesi’nde 2020 yılında 35 milyon 636 bin 866 kilo plastik belediye atığı olduğunu kaydederek, “Bu da yetmezmiş gibi Avrupa’nın plastik atığını para karşılığı ithal ediyoruz. O zaman niye poşeti paralı hale getirdiniz? AB geri dönüşümde yüzde 65 seviyesine çıkmayı planlıyor. Peki biz atık ithali ile neyi hedefliyoruz? Türkiye atığının yüzde 36’sı Marmara Bölgesi’nde, ama hâlâ iklim değişikliğini de hesaba katan bütüncül bir atık yönetimi yok” diye konuştuğunu...
MÜSİLAJA 157 ÇÖZÜM
MÜSİLAJ Araştırma Komisyonu’nun, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisini içeren 570 sayfalık kapsamlı bir raporu Meclis Başkanlığı’na sunduğunu; raporun, atıksuları ileri biyolojik arıtmaya tabi tutarak Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünü azaltmak, tarımda aşırı gübre kullanımının organik ve iyi tarım uygulamalarıyla iyileştirilmesi, deniz taşımacılığından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, Ergene ve Susurluk Havzaları’ndan gelen kirlilik yükünün azaltılması, denizin havadan denetlenmesi, eğitim müfredatına çevre yönetiminin eklenmesi gibi tedbirler önerdiğini (tarihdergi.com)...
MESAJ PANOSU
Ormancılığımız sahipsizdir
SAHİBİ olmayan bir meslektir, ormancılık. Bundan dolayı ormancılıkla ilgili gerçek bilgiler kamuoyuna yeterince anlatılamıyor. Bunu fırsata dönüştürenler ise rol kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yarattıkları bilgi kirliliği ile ormancılığa daha çok zarar veriyorlar. Yazık! Faruk ÇEBİ
BİRÇOK eserinde mütareke yıllarını anlatan, Alanya doğumlu Selahattin Enis’in, İstanbul’un öteki yüzünü çarpıcı şekilde anlattığı ‘Zaniyeler’ adlı kitabı, Can Yayınları’ndan çıktı.