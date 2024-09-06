CHP Kurultayı’ndan ne çıkacak

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Kurultayın ilk gününde tüzük değişiklikleri görüşülerek karara bağlanacak. 7-8 Eylül’de de program geliştirme çalışmaları kapsamında yuvarlak masa çalışmaları yapılacak.

CHP TARİHİ SERGİSİ

CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de ise Pembe Köşk’te ‘CHP Tarihi Sergisi’nin açılışı yapılacak. Aynı gün akşam genel merkez önünde sanatçı Şevval Sam konser verecek.

REFORM NİTELİĞİNDE TÜZÜK ÇIKIŞI

Tüzük Kurultayı için birçok kurum ve kişi çalışmalar yaptı. Belediye başkanlarından Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kurultay delegeliğinde PM’de kadın kolları ve gençlik kolları başkanının oy hakkı olsun. En çok tartışılan konular arasında hakim denetiminde ön seçim, 3 dönem sınırı, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tüzüğe eklenmesi yer aldı. Bir karşı çıkış değil. Parti içinde herhangi bir grupla ortak hareket değil. CHP’den yanayız. Türkiye’den yanayız” dedi ve şunları ekledi:

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“PM üye sayısı 60’tan 100’e çıkarılmalı. MYK üyeleri 2/3’si uzmanlık alanlarına göre PM’de oylama ile seçilmeli. Adayların belirlenmesinde genel merkez kontenjanı yüzde 3 olmalı. Temel prensip adayların ön seçim ile belirlenmesi tüzükte açık şekilde yer almalı.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Sahaya inin, çok çalışın. İyi insanlar bulun.” Cumhurbaşkanı Erdoğan

15. KARİA, KARİALILAR VE MYLASA SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

HEM MUHTEŞEM HEM FANTASTİK

Geride kalan 14 Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumunun ardından 6 Eylül Cuma (bugün) 10.00’da yine Milashan Otel’de, yine saat 10.00’da bu kez 15’inci sempozyumu başlatıyoruz.

İlk yılın ardından izlenimlerini sorduğumuz Türk arkeoloji bilgeleri tek bir sözcükle sempozyumu tanımlamışlardı: ‘Muhteşem.’ Türkiye dışından gelen arkeoloji bilgelerinin sanki söz birliği etmişçesine yaptıkları tek kelimelik değerlendirme ise “Fantastik” idi. İkinci yılda izlenimlerini, değerlendirmelerini sorduğumuzda ise hepsi de yine söz birliği etmişçesine “Bu yıl, geçen yıldan da iyi oldu. Harikaydı” şeklinde idi.

Ve üçüncü yılda, sonraki yılda, daha sonraki yılda ve diğer tüm yıllarda hep aynı değerlendirmeyi yaptılar: “Bu yıl geçen yıldan da iyi oldu.”

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Bütçemizin bomboş olmasına karşın yine dopdolu bir program oluşturduk. Arkadaşlardan, dostlardan gelen desteklerle bütçemizdeki delik ne kadar yamanır, şimdilik bilmesek de yine herkesin mutlu olacağı ve pek çok bilgiyi öğreneceği güzel bir sempozyum yapacağız.

Yine Karia’nın dört bir yanından gelecek arkeoloji bilgeleri bilgilerini cömertçe paylaşacaklar. Bu yıla dek toplamda 15 farklı ülkeden arkeoloji bilgeleri sempozyumlarımıza onur vermişler, değer katmışlardı. Bu yıl ABD’den, Almanya’dan, Danimarka’dan, İtalya’dan konuklarımız gelecek.Ve geçen yıl yitirdiğimiz Prof. Dr. Adnan Diler’in anısına, Güney Danimarka Üniversitesi’nden Prof. Dr. Signe Isager’in onuruna 15’inci sempozyumumuzu da aynı inanç ve gayretle başaracağız.

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Mayasını dostlukla, imece ruhuyla kardığımız Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumları dileriz bundan sonra da yine aynı güzellikler içinde devam eder.

Olcay AKDENİZ-Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu Düzenleme Kurulu Adına

TEĞMENLER ONURUMUZDUR

-Kahramanlarımızın ellerine sağlık tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hüseyin GÖZENOĞLU

- Teröristleri bu ülkenin onurlu ve kutlu subayları etkisiz hale getirir. Kamuoyunun bilgisine. Teğmenler onurumuzdur. C. YAVUZ

- Terörü kaynağından yok etmek için provokatif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz. M. S. B.

İDO’DA YENİ SEFERLER

Artan talep nedeniyle, bu hatlarda sefer sayılarını ve sıklığını artıran İDO, Eskihisar-Topçular hattında Kocaeli-Yalova arasında köprü oluşturmak için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz seferler düzenleyerek yolcularına her an ulaşım imkanı sağlıyor. Sirkeci-Harem hattında seferler sabah 05:00’te başlayıp gece 23:00’e kadar kesintisiz devam ediyor. İşe giderken boğaz manzarasında kahvaltı etmek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olarak adından söz ettiriyor Sirkeci-Harem seferleri.

(Bilgi;www.ido.com.tr)

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TÜRK-ÇİN TARIM YOLCULUĞU

Harbiye Divan Oteli’nde dün Çin Gansu bölgesinin devlet yöneticileri ve sanayi-ticaret oda temsilcilerinin katıldığı önemli bir iş toplantısı yapıldı. Toplantı organizasyonu Türk-Çin Sanayi Odası Başkanı Yavuz Onay ve İstanbul Holding CEO’su Murat Kalsın tarafından gerçekleştirilen toplantıda özellikle, Çin’in Gansu bölgesinin dünya tarım trafiğinde önemli etkinliği, yeri ve her iki ülkede yapılacak iş imkanları görüşüldü, yüksek ölçekli tarım dinamikleri konuşuldu. Türkiye-Çin ortaklığı ile oluşan Türk-Çin Sanayi Odası Merkezi Bejing, İsmail Hoca tarafından koordine ediliyor.

BİLİYOR MUSUNUZ?

-YUNANİSTAN’a yurtdışından gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2024 yılının ocak-temmuz döneminde yüzde 10 dolayında artarak 20,6 milyonu geçtiğini...

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-KRUVAZİYER turizminde Türkiye’ye ocak-temmuz döneminde 890 bin 129, temmuz ayında 315 bin 620 turist geldiğini, ocak-temmuz dönemi yolcu sayısında 9, temmuz ayı yolcu sayısında 11 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldığını...

MESAJ PANOSU

-SOYGUNA bir bakınız: 0,5 litre su 3,20 TL’ye de var. 13,95 TL’ye de var. Bu fiyat olmaz! Yazıktır. C. B.

- 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi, FDI Dünya Diş Hekimleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortak ev sahipliğinde 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi (ICC) ve İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (ICEC) gerçekleştirilecek.

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün ‘Kiptaş, Başakşehir, Sular Vadisi, İstanbul Muhafızlığı, Vaniköy’deki yapı, Adalet Bakanı-Parmak sallama’ gibi konularda yaptığı açıklamalarının sosyal medyadaki boyutunun 268 satırı tutması dikkat çekti.

-SİVAS’ta neler oluyor? Duyanlar duymayanlara haber versinler ‘Aziz Vlas Hikayesi’, Büyük Ermenistan hayalinin bir parçası, yol taşlarındandır. Sivaslı uyan, Türk uyan! Özcan PEHLİVANOĞLU