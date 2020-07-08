CHP-İYİ Parti ve AKP-MHP doğayı birlikte sahiplendi

Antik çağlardaki adı ‘İasos’ olan ve yunusbalığı ile Hermias adlı çocuğun dostluğuyla ünlenen Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’ne yapılması tasarlanan yükleme iskelesi, CHP’li Milas Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Kıyıkışlacık halkının da yoğun şekilde izlediği meclis toplantısında antik köyün en güzel yerine yapılması için gönderilen proje önce imar komisyonunda, ardından da belediye meclisinde oybirliğiyle reddedildi.
Milas Belediyesi bu konuda şu açıklamayı yaptı:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, bir süre önce Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yazdığı yazıyla, Kıyıkışlacık bölgesinde arkeolojik ve turistik bölgede bir yeni yükleme iskelesinin yapımının planlandığını bildirerek görüş istemişti. Ancak cevap için verilen 1 aylık sürede meclis toplanamadığı için, Milas Belediyesi buna olumsuz yanıt vermiş ve ilk mecliste de konunun gündeme alınacağını ve meclis kararının da gönderileceğini belirtmişti. Temmuz ayı meclisinde konu ele alındı ve Bakanlığın yazısına, Kıyıkışlacık’a yükleme iskelesi yapılmasıyla ilgili, arkeolojik, turistik, çevresel, körfezdeki trafik yoğunluğu ve iskeleye mal taşıyacak ağır kamyonların yaratacağı sıkıntılar gibi nedenlerle olumsuz görüş bildirdi. Komisyonun bu görüşü tüm meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Alınan bu karar meclisi izleyen Kıyıkışlacıklılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve alkışlarla teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Muhammet Tokat ‘Komisyon üyelerimiz yeni yapılacak iskelenin getireceği olumsuzlukları birçok yönden ele alarak değerlendirdi. Kendilerine hassas çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kıyıkışlacık’ın karşısı Güllük’te zaten mevcut bir liman var. İkinci liman Güllük Körfezi’ne büyük zarar verir’ dedi.”
GÜNÜN SÖZÜ
SOKAĞA çıkan barolara ve CHP’ye sesleniyorum: Amacınız ‘çoklu baro’yu önlemek mi, yoksa Feyzioğlu’ndan kurtulmak mı?
Adil HACIÖMEROĞLU
BEŞİKTAŞ-ZİNCİRLİKUYU YARIŞ PİSTİ MİDİR
HAFTA sonu gelmiyor mu, ödüm kopuyor. Aslında her gece kopuyor da kimseye kendimizi dinletemiyoruz. Valimiz Ali Yerlikaya, Tekirdağ ve Gaziantep’in ‘çalışkan valisi’dir. İstanbul’a da hâkim olmaya başladı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yeni geldi. Beşiktaş-Zincirlikuyu ‘pistimiz’ var ya, 22.00’den 03.00’e kadar motorcuların ‘yarışından’ uyuyamıyoruz. Bu, yaşlı insanlardan küçük çocuklara kadar yüzlerce aileyi rahatsız ediyor. Polis 155’e telefon ederseniz, onlar da gürültü şikâyetlerinden yılmışlar. Sürat delisi bu gençleri engellemek ne kadar zormuş... Bu yarışçıların ehliyetlerini ve motorları toplamak o kadar zor mu?
HER OKULA MÜZİK ÖĞRETMENİ
SAYIN Ziya Selçuk, “Şu an için ‘beden eğitimi ve oyun’ ve ‘bilişim teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağını, branş öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz” diyor. Bizce de uygundur, yerindedir. İlkokullarda müzik derslerinde de müzik dal öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir. 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden müzik öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı. Müzik, sanat dersleri öğrenciye kişilik, özgüven kazandırır. Diğer derslerdeki başarıyı arttırır. Müzik ve sanat dersleriyle ulusal birlik duygusu, işbirliği, dayanışma güçlenir; ülkemiz çağdaş uygarlığın öncüleri arasında yerini alabilir. Refik SAYDAM - Müzik Eğitimcileri / Derneği (MÜZED) Başkanı
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KADERİNE TERK EDİLDİ
PANDEMİ sürecinde kaderine terk edilen sözleşmeli öğretmenlerin sıkıntılarını Meclis gündemine taşıyan Ankara milletvekili Murat Emir, Ziya Selçuk’a bu süreçte sözleşmesi yenilenmeyen kaç öğretmenin işsiz kaldığını, kaç öğretmenin de aylık 1170 TL ile yaşamaya mahkûm edildiğini sordu ve “Eğitim emekçisi öğretmenlerimizin geleceği, okul işletmecilerin iki dudağının arasındadır” dedi.
KISASA KISAS GEREKMİYOR MU?
YUNANİSTAN adalarını Türklere kapatmış durumda. Aslında bu zor dönemde Türk turistlere ihtiyacı var. Adalarda yaşayan Yunanlar ihtiyaçlarının çoğunu Türkiye’den karşılıyor, yumurtadan tekstile kadar Türkiye’den karşılıyorlar. Türkiye adalarda yaşayan Yunan vatandaşlarına neden sınırı kapatmıyor? Dış politikada kısasa kısas olması gerekir. Aynı durum Bulgar vatandaşları için de geçerli.Nejat TEKİNER
MESAJ PANOSU
Tarifsiz acı...
TEDAVİDE 4’üncü gün de bitiyor. Nasıl anlatsam, nasıl tarif etsem bilmiyorum! Aynı tavanı görmekten usandım. Tarifsiz acı, ateş, bulantı ve 24 saattir uykusuzum. Lütfen hafife almayın. Maske, mesafe ve hijyen! İsmail ŞAHİN
İNSANLARIN COVID-19 olup olmayacaklarını kan grupları belirliyor olabilir. 750 bin insanla yapılan bir çalışma, 0 kan grubuna sahip insanların COVID-19’a yakalanma ihtimallerinin diğerlerine oranla neredeyse yüzde 20 daha düşük olduğu sonucunu ortaya koydu. (Bilimoloji.com’dan)
İBB Kadıköy Meydanı projelendirilmesi için bir yazınız vardı. İBB’nin yapacağı yarışmadaki ödül miktarları ve jüri üyelerinin adları vardı. Bir tek şey eksikti, o da ‘halk’tı. Büyükşehiri bırakalım da Kadıköy’de oturan halkın önerisini almanın iyi bir örnek olacağını söylemek isterim. B.H.
CHP-İYİ Parti ve AKP-MHP doğayı birlikte sahiplendi
Antik çağlardaki adı ‘İasos’ olan ve yunusbalığı ile Hermias adlı çocuğun dostluğuyla ünlenen Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’ne yapılması tasarlanan yükleme iskelesi, CHP’li Milas Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Kıyıkışlacık halkının da yoğun şekilde izlediği meclis toplantısında antik köyün en güzel yerine yapılması için gönderilen proje önce imar komisyonunda, ardından da belediye meclisinde oybirliğiyle reddedildi.
Milas Belediyesi bu konuda şu açıklamayı yaptı:
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, bir süre önce Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yazdığı yazıyla, Kıyıkışlacık bölgesinde arkeolojik ve turistik bölgede bir yeni yükleme iskelesinin yapımının planlandığını bildirerek görüş istemişti. Ancak cevap için verilen 1 aylık sürede meclis toplanamadığı için, Milas Belediyesi buna olumsuz yanıt vermiş ve ilk mecliste de konunun gündeme alınacağını ve meclis kararının da gönderileceğini belirtmişti. Temmuz ayı meclisinde konu ele alındı ve Bakanlığın yazısına, Kıyıkışlacık’a yükleme iskelesi yapılmasıyla ilgili, arkeolojik, turistik, çevresel, körfezdeki trafik yoğunluğu ve iskeleye mal taşıyacak ağır kamyonların yaratacağı sıkıntılar gibi nedenlerle olumsuz görüş bildirdi. Komisyonun bu görüşü tüm meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Alınan bu karar meclisi izleyen Kıyıkışlacıklılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve alkışlarla teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Muhammet Tokat ‘Komisyon üyelerimiz yeni yapılacak iskelenin getireceği olumsuzlukları birçok yönden ele alarak değerlendirdi. Kendilerine hassas çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kıyıkışlacık’ın karşısı Güllük’te zaten mevcut bir liman var. İkinci liman Güllük Körfezi’ne büyük zarar verir’ dedi.”
GÜNÜN SÖZÜ
SOKAĞA çıkan barolara ve CHP’ye sesleniyorum: Amacınız ‘çoklu baro’yu önlemek mi, yoksa Feyzioğlu’ndan kurtulmak mı?
Adil HACIÖMEROĞLU
BEŞİKTAŞ-ZİNCİRLİKUYU YARIŞ PİSTİ MİDİR
HAFTA sonu gelmiyor mu, ödüm kopuyor. Aslında her gece kopuyor da kimseye kendimizi dinletemiyoruz. Valimiz Ali Yerlikaya, Tekirdağ ve Gaziantep’in ‘çalışkan valisi’dir. İstanbul’a da hâkim olmaya başladı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yeni geldi. Beşiktaş-Zincirlikuyu ‘pistimiz’ var ya, 22.00’den 03.00’e kadar motorcuların ‘yarışından’ uyuyamıyoruz. Bu, yaşlı insanlardan küçük çocuklara kadar yüzlerce aileyi rahatsız ediyor. Polis 155’e telefon ederseniz, onlar da gürültü şikâyetlerinden yılmışlar. Sürat delisi bu gençleri engellemek ne kadar zormuş... Bu yarışçıların ehliyetlerini ve motorları toplamak o kadar zor mu?
HER OKULA MÜZİK ÖĞRETMENİ
SAYIN Ziya Selçuk, “Şu an için ‘beden eğitimi ve oyun’ ve ‘bilişim teknolojileri’ derslerinin ilkokulda da okutulacağını, branş öğretmenlerinin gireceğini paylaşabiliriz” diyor. Bizce de uygundur, yerindedir. İlkokullarda müzik derslerinde de müzik dal öğretmenlerine görev verilmeli, okulların norm kadroları bu esaslara göre belirlenmelidir. 2012 yılında uygulamaya konulan sistemle ilkokulların tümünden müzik öğretmenliği norm kadrosu kaldırıldı. Müzik, sanat dersleri öğrenciye kişilik, özgüven kazandırır. Diğer derslerdeki başarıyı arttırır. Müzik ve sanat dersleriyle ulusal birlik duygusu, işbirliği, dayanışma güçlenir; ülkemiz çağdaş uygarlığın öncüleri arasında yerini alabilir. Refik SAYDAM - Müzik Eğitimcileri / Derneği (MÜZED) Başkanı
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KADERİNE TERK EDİLDİ
PANDEMİ sürecinde kaderine terk edilen sözleşmeli öğretmenlerin sıkıntılarını Meclis gündemine taşıyan Ankara milletvekili Murat Emir, Ziya Selçuk’a bu süreçte sözleşmesi yenilenmeyen kaç öğretmenin işsiz kaldığını, kaç öğretmenin de aylık 1170 TL ile yaşamaya mahkûm edildiğini sordu ve “Eğitim emekçisi öğretmenlerimizin geleceği, okul işletmecilerin iki dudağının arasındadır” dedi.
KISASA KISAS GEREKMİYOR MU?
YUNANİSTAN adalarını Türklere kapatmış durumda. Aslında bu zor dönemde Türk turistlere ihtiyacı var. Adalarda yaşayan Yunanlar ihtiyaçlarının çoğunu Türkiye’den karşılıyor, yumurtadan tekstile kadar Türkiye’den karşılıyorlar. Türkiye adalarda yaşayan Yunan vatandaşlarına neden sınırı kapatmıyor? Dış politikada kısasa kısas olması gerekir. Aynı durum Bulgar vatandaşları için de geçerli.Nejat TEKİNER
MESAJ PANOSU
Tarifsiz acı...
TEDAVİDE 4’üncü gün de bitiyor. Nasıl anlatsam, nasıl tarif etsem bilmiyorum! Aynı tavanı görmekten usandım. Tarifsiz acı, ateş, bulantı ve 24 saattir uykusuzum. Lütfen hafife almayın. Maske, mesafe ve hijyen! İsmail ŞAHİN
İNSANLARIN COVID-19 olup olmayacaklarını kan grupları belirliyor olabilir. 750 bin insanla yapılan bir çalışma, 0 kan grubuna sahip insanların COVID-19’a yakalanma ihtimallerinin diğerlerine oranla neredeyse yüzde 20 daha düşük olduğu sonucunu ortaya koydu. (Bilimoloji.com’dan)
İBB Kadıköy Meydanı projelendirilmesi için bir yazınız vardı. İBB’nin yapacağı yarışmadaki ödül miktarları ve jüri üyelerinin adları vardı. Bir tek şey eksikti, o da ‘halk’tı. Büyükşehiri bırakalım da Kadıköy’de oturan halkın önerisini almanın iyi bir örnek olacağını söylemek isterim. B.H.