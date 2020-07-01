CHP Genel Merkezi’nde işler karışık! Kongrelerini kaybettiler ama kurultay istiyorlar

Bize MYK üyelerinin adlarını sayarken onları tarif ediyor ve hiddetle söylediği şu sözleri not alıyoruz:
“Niye bu telaş, niye bu acelecilik? Dikkat edin, bu çöküşün kurultayı da olabilir.”
Uyarıların dikkate alınmasını istiyor, kurultayın 2021 baharına ertelenmesini öneriyor. ‘İktidar yürüyüşü’ adı telaffuz ediliyorsa, niye ‘aculculuk’ yapıyor, gerçi CHP’liler bunu biliyor ama dertlerini anlatamıyorlar.
CHP’nin MYK üyelerinin isimleri şöyle:
Fethi Açıkel, Ahmet Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Ahmet Ünal Çeviköz, Gülizar Biçer Karaca, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal. Bu isimlerin tümü, yani 17 üye, il kongrelerini kaybettiler. Bir tek Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın listesi başarılı oldu.
HİJYEN KONUSUNDA DÖKÜLÜYORLAR
Brüksel’de oteller hijyen konusunda dökülüyor. Türkiye buradaki otellerden en az 20 kat daha donanımlı. 3 saattir maske arıyorum, bulamıyorum.
Milletvekillerine söyledim.
Ben 3 ay kalsam, burayı vallahi değiştiririm.
Bu kadar Türkiye bilgisizliği, ilgisizliği, umursamazlığı beni derinden yaraladı.
Bir haber vereyim: Brüksel’de korona sonrası AB kalkınma fonlarını ülkemize çekmek için yapabileceğiniz çok şey var! Hüseyin BARANEL
MESAJ PANOSU
AYVALIK Belediye Başkanı Mesut Ergin, hem mavi bayrağı hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile öne çıkan Paşalimanı’ndaki plajın yeni sezonunun açılışını yaptı. Kurulan sistem ile engelli vatandaş denize rahatlıkla inebiliyor ve serinledikten sonra tekrar aynı sistem ile kimsenin yardım ve desteğini almadan iskeleye çıkabiliyor. Uygulamanın diğer plajlarda da yaşama geçirilmesi düşünülüyor.
FB VE GS’DEN SONRA BJK TESİSLERİ DE AKATLAR’DA HİZMETE AÇILDI
FENERBAHÇE koyunda Fenerbahçe’nin (Faruk Ilgaz) ve Galatasaray’ın (Kalamış) sosyal tesislerinden sonra Beşiktaş’ın da yeni lokali ‘1903-Etiler-Mehmet Üstünkaya’ ismiyle Akatlar’da hizmete girdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın hizmete soktuğu tesis, maç öncelerinde Beşiktaşlıların buluşma yeri olacak. Bahçesinde TV’den maç izlenebilecek, kına, nişan ve düğün gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, toplu yemeklerin konukları ağırlanabilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK’nın açtığı ‘Bırakmam Seni’ başlıklı yardım kampanyasına herkesi davet ederken, kampanyaya katılanların 200 bine yaklaştığını söyledi.
KURULTAY YARGIYA DÜŞER Mİ
ESKİ CHP Genel Sekreteri Önder Sav, kurultay ile ilgili uyarı bildirisinde şöyle diyor: “Yarı açık bir mekânda temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400’e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır.” Atatürk’ün partisinin mensupları, Sav’ın bu bildirisi kulağınıza küpe olmalıdır.
‘ÇOKLU BARO’NUN ÖRNEĞİ YOK
ÇOKLU baronun dünyada örneği yok. Çünkü hukuka saygı duyulan ülkelerde iktidar, demokratik yollarla ele geçiremediği baroları kanun çıkarıp ele geçirmeye çalışmaz. Teklifin hukuka büyük bir darbe olduğu o kadar açık ki, buna karşı çıkmayanın hukukçuluğundan şüphe ederim. Kerem ALTINPARMAK
BLOK MU, ÇARŞAF LİSTE Mİ
KURULTAYDA CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘blok liste’ istiyor.
Çünkü ekibini korumak istediğinden, tabandan gelen delegelerin istediği ‘çarşaf liste’den uzak duruyor.
Şimdiki MYK üyelerinden hiçbirinin bu yöntemle listeye girmesi olanaklı değil.
Hatta 60 kişilik parti meclisi üyelerinden hiçbirinin de listeye giremeyeceği hesaplanıyor.
Soru: Kendi ilinde seçilemeyen MYK üyesi, adaletli davranıp çarşaf listeyi niye benimsemiyor? Kendi ilinde başarılı olamamışsan, partinin en üst organında niye adaletli davranmıyorsun? ‘Koltuğunu koruma kurultayı’nın sonunda partiye zarar vereceğini hesap edemiyor musun?
Bir hatırlatma: AKP’de bile bu kadar ‘adam koruyucu’ oyunlar oynanmıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
1,2,3 Temmuz tarihlerinde, Silivri Yerleşkesi’nde Fenerbahçe’ye kurulan FETÖ kumpasının duruşmalarının yapılacağını...
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe girdiğini...
TEPEBAŞI Belediyesi’nin, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacıyla ‘Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi’ (GESİKOOP) kurduğunu...
AH ZAMANINDA KONUŞSAYDINIZ!
İKİSİ de şikâyetçi... İkisi de parlamenter rejimi istiyor... Sayın Abdullah Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu, zamanında konuşsaydınız Türkiye başka yerde olurdu. Sayenizde atı alan Üsküdar’ı geçti.
CHP Genel Merkezi’nde işler karışık! Kongrelerini kaybettiler ama kurultay istiyorlar
“CHP’nin aklını başına alması gerekiyor” diyor bir ‘CHP büyüğü’... “Parti bu kadar zedelenmez” diye de ekliyor.
Bize MYK üyelerinin adlarını sayarken onları tarif ediyor ve hiddetle söylediği şu sözleri not alıyoruz:
“Niye bu telaş, niye bu acelecilik? Dikkat edin, bu çöküşün kurultayı da olabilir.”
Uyarıların dikkate alınmasını istiyor, kurultayın 2021 baharına ertelenmesini öneriyor. ‘İktidar yürüyüşü’ adı telaffuz ediliyorsa, niye ‘aculculuk’ yapıyor, gerçi CHP’liler bunu biliyor ama dertlerini anlatamıyorlar.
CHP’nin MYK üyelerinin isimleri şöyle:
Fethi Açıkel, Ahmet Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Ahmet Ünal Çeviköz, Gülizar Biçer Karaca, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal. Bu isimlerin tümü, yani 17 üye, il kongrelerini kaybettiler. Bir tek Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın listesi başarılı oldu.
HİJYEN KONUSUNDA DÖKÜLÜYORLAR
Brüksel’de oteller hijyen konusunda dökülüyor. Türkiye buradaki otellerden en az 20 kat daha donanımlı. 3 saattir maske arıyorum, bulamıyorum.
Milletvekillerine söyledim.
Ben 3 ay kalsam, burayı vallahi değiştiririm.
Bu kadar Türkiye bilgisizliği, ilgisizliği, umursamazlığı beni derinden yaraladı.
Bir haber vereyim: Brüksel’de korona sonrası AB kalkınma fonlarını ülkemize çekmek için yapabileceğiniz çok şey var! Hüseyin BARANEL
MESAJ PANOSU
AYVALIK Belediye Başkanı Mesut Ergin, hem mavi bayrağı hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile öne çıkan Paşalimanı’ndaki plajın yeni sezonunun açılışını yaptı. Kurulan sistem ile engelli vatandaş denize rahatlıkla inebiliyor ve serinledikten sonra tekrar aynı sistem ile kimsenin yardım ve desteğini almadan iskeleye çıkabiliyor. Uygulamanın diğer plajlarda da yaşama geçirilmesi düşünülüyor.
FB VE GS’DEN SONRA BJK TESİSLERİ DE AKATLAR’DA HİZMETE AÇILDI
FENERBAHÇE koyunda Fenerbahçe’nin (Faruk Ilgaz) ve Galatasaray’ın (Kalamış) sosyal tesislerinden sonra Beşiktaş’ın da yeni lokali ‘1903-Etiler-Mehmet Üstünkaya’ ismiyle Akatlar’da hizmete girdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın hizmete soktuğu tesis, maç öncelerinde Beşiktaşlıların buluşma yeri olacak. Bahçesinde TV’den maç izlenebilecek, kına, nişan ve düğün gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, toplu yemeklerin konukları ağırlanabilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK’nın açtığı ‘Bırakmam Seni’ başlıklı yardım kampanyasına herkesi davet ederken, kampanyaya katılanların 200 bine yaklaştığını söyledi.
KURULTAY YARGIYA DÜŞER Mİ
ESKİ CHP Genel Sekreteri Önder Sav, kurultay ile ilgili uyarı bildirisinde şöyle diyor: “Yarı açık bir mekânda temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400’e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır.” Atatürk’ün partisinin mensupları, Sav’ın bu bildirisi kulağınıza küpe olmalıdır.
‘ÇOKLU BARO’NUN ÖRNEĞİ YOK
ÇOKLU baronun dünyada örneği yok. Çünkü hukuka saygı duyulan ülkelerde iktidar, demokratik yollarla ele geçiremediği baroları kanun çıkarıp ele geçirmeye çalışmaz. Teklifin hukuka büyük bir darbe olduğu o kadar açık ki, buna karşı çıkmayanın hukukçuluğundan şüphe ederim. Kerem ALTINPARMAK
BLOK MU, ÇARŞAF LİSTE Mİ
KURULTAYDA CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘blok liste’ istiyor.
Çünkü ekibini korumak istediğinden, tabandan gelen delegelerin istediği ‘çarşaf liste’den uzak duruyor.
Şimdiki MYK üyelerinden hiçbirinin bu yöntemle listeye girmesi olanaklı değil.
Hatta 60 kişilik parti meclisi üyelerinden hiçbirinin de listeye giremeyeceği hesaplanıyor.
Soru: Kendi ilinde seçilemeyen MYK üyesi, adaletli davranıp çarşaf listeyi niye benimsemiyor? Kendi ilinde başarılı olamamışsan, partinin en üst organında niye adaletli davranmıyorsun? ‘Koltuğunu koruma kurultayı’nın sonunda partiye zarar vereceğini hesap edemiyor musun?
Bir hatırlatma: AKP’de bile bu kadar ‘adam koruyucu’ oyunlar oynanmıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
1,2,3 Temmuz tarihlerinde, Silivri Yerleşkesi’nde Fenerbahçe’ye kurulan FETÖ kumpasının duruşmalarının yapılacağını...
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe girdiğini...
TEPEBAŞI Belediyesi’nin, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacıyla ‘Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi’ (GESİKOOP) kurduğunu...
AH ZAMANINDA KONUŞSAYDINIZ!
İKİSİ de şikâyetçi... İkisi de parlamenter rejimi istiyor... Sayın Abdullah Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu, zamanında konuşsaydınız Türkiye başka yerde olurdu. Sayenizde atı alan Üsküdar’ı geçti.