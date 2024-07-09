‘CHP ayna mahruti’li araç gibi’ 

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Bu arada birebir ziyaretlerle de sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bazen Trabzon’dan kendisini arayan ve hayatında görmediği bir vatandaşın babasının cenaze törenine katılmak için aynı gün 20 saatlik kara yolculuğu yapıyor. Bazen de kendisini bir sanayi sitesinde çay-simit, köfte ekmek ikramının ortasında buluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde eski milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Metin Lütfi Baydar olduğu halde geçtiğimiz hafta sonunda Ankara Şaşmaz Oto Sanayi’nde Pars Oto Sanayi sahipleri Kamil Uysal’ın karpuz, köfte-ekmek davetine tulumba tatlısı ikramı ile iştirak etti. Yan komşuları Sinan Terzi, Haydar Işıldak ve cuma namazı çıkışı dükkâna gelen ilgili bir kalabalıkla sohbet etti.

Sanayi esnafı, işlerinin durgunluğundan bahsetti. Bir başka usta da “Türkiye’de kimse kendi işini yapmıyor” diye dert yandı.

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SÜRÜCÜ HATASI YOL AÇAR

Çok sayıda çırak, kalfa ve ustayla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Kamil Uysal’ın eşi Songül ve en küçük izleyici olan 7’nci sınıf öğrencisi oğulları Kerem Ali ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğlunun da adının Kerem olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Ali Kerem’in sosyal dallara meraklı olduğunu öğrenince, “Edebiyatçı ol” diyerek yanına alıp sevdi. Konuşmasını “Atatürk’ün vasiyetine uyup camiye ve kışlaya siyaset sokmayın. Vasiyete uymak lazım. Sorunları hep birlikte çözeceğiz” diye tamamladı. Çıkarken Haydar Işıldak Usta’nın, “Efendim CHP ayna mahrutili araç gibi. Sizden sonra CHP ayna mahruti dişlisini dağıttı” sözlerine yorum yapmadan vedalaştı.

Peki ayna mahruti nedir? Nasıl arıza yapar?

Ayna mahruti otomobildeki bir dişli adıdır. Görevi çekici tekerlerin aynı yönde dönmesini sağlamaktır. Ayna mahruti arızalandığı zaman ön ve arka tekerler senkronize olmaz. Ayna mahruti arızası sürücü hatasından kaynaklanır.

GÜNÜN SÖZÜ

“Sanatla devrim olmaz, sanatta devrim olur.” Melih Cevdet ANDAY

YANGINDA ESAS KORUYUCU KAMUDUR (2)

YANGIN yazılarımıza devam ediyoruz. Ne derler: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, tüm canlılar ve onların yaşam alanlarıdır...”

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Hiçbirinin zarar görmemesi için verilen mücadelede sen, ben ve o yoktur. Devlet ve milletle bütünleşmiş sadece kamu gücü vardır. Orman yangınları konusunda bilmeden konuşanlar veya bilmeyenleri konuşturanlar en az yangınlar kadar ülkemize zarar veriyor. Elimizdeki tüm olanaklar ne yazık ki bazen yeterli olamamakta. Bundan dolayı aynı zaman diliminde geniş alanlarda ve çok sayıda orman yangını yaşanabilmektedir. Kandan, kaostan ve acıdan beslenen PKK terörünün ormanları da yakar realitesinin etkisinde kalınarak oluşturulan sabotaj algısı gerçek sorunların tartışılmasını zorlaştırabiliyor.

Kuraklığın da etkisiyle orman yangınlarının büyüme istidadı çok artmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele sistemini sil baştan değiştirmek zaruri olmuştur. Faruk ÇEBİ-KÜREMDER

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OKUYUNUZ

‘ATA’NIN KONYASI’

YAŞAR Aladağ ‘ATA’nın Konyası’ (Galeati Yayıncılık); İpek Özbey ‘DRAGOS Furkan Sezer Anlatıyor’ (Kırmızı Kedi); Burçak Gönül ‘Ayağımın Tozuyla Aşk’ (Remzi Kitapevi); Dr. Selda Sandalyeci ‘Çağatay Türkçesinde Mental Fiiller’ (Akçağ Yayınları), Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan ‘Haksız Tercih Bir Erkeklik Hakkı’ (İletişim Yayınları)

SARIGÜL KİTAP YAZDI

MUSTAFA Sarıgül’ün, “Ülkem için Erzincan için CHP için 1 yılda ne yaptım” başlıklı kitabı çıktı. Meclis ve Meclis dışı çalışmalarını sayısal verilerle nakleden Sarıgül; 40 yazılı soru önergesi vermiş, TBMM Genel Kurulu’nda 19 konuşma yapmış, 9 kanun teklifi vermiş, TBMM’de 28, Meclis dışında 59 olmak üzere 87 basın toplantısı yapmış, 160 gün Erzincan’da kalmış, 125 bin km yol yaparak her tarafı dolaşmış. 11 TV kanalına 53 kez konuk olarak katılmış, ekranlarda 4949, yazılı basında 5384 kez ismi geçmiş, sosyal medyada toplam 1.661.050.000 izlenmiş.

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CUMHURİYETİN ‘MİMARLARI’

MUSTAFA Kemal Atatürk, Ernest Ardond Egri, Hermann Jansen ve Paul Bonatz isimli üç mimarı Türkiye’ye davet etmiş. Mimarların Türkiye’ye davet edilmelerinin nedeni şehir planlanması içinmiş. İkisi Alman birisi Avusturyalı olan mimarlar, Türkiye’de onlarca yıl kalmışlar ve ‘Cumhuriyetin mimarları’ olarak adlandırılmışlar.

Bilelim, Avusturyalı Ernest Ardond Egri’ye ayrıca ‘Atatürk mimarı’ denilirmiş. Özden MENGİ

TASARRUF OLMAMALI

ADANA’da orman yangınları ile mücadele ekibinde görev yapan bir okuyucumuz “Orman yangını ile mücadele esas karadan yapılandır” dedi ve “Orman yangınları tasarruf genelgesine nasıl sokulur?” diye sordu:

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“Yangın yollarının tamir ve bakımı durdurulduğundan bazı orman yangın sahalarına araçlarla giremiyoruz. Hiçbir müdahale yapamıyoruz. Bu da kahrolarak yangını seyretmemiz anlamına geliyor. Sizin aracılığınızla başarısı ile taktir ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulunuyoruz. Mümkünse genelgenin yangın yol yapımı kapsamı dışında tutulması gerekmez mi?”

FINDIKÇI FİYAT BEKLİYOR

KARADENİZ’de fındık hasadı temmuz sonu ile ağustos başında Ordu ve Giresun gibi bölgelerde başlayacak. Enflasyon nedeniyle yevmiye fiyatlarının arttığı dikkat çekiyor. Ücretlerin 1.200 ile 1.500 TL arasında değiştiği görülüyor. Yabancı uyruklu işçiler serbest piyasada 800 ile 1.000 TL arasında çalışıyor. Fındık taban fiyatı henüz belli olmazken üreticiler ‘fiyatın bahçeye girilmeden önce belirlenip ilan edilmesini’ istiyor. Osman ÇAKMAK