CHP ayağına kurşun sıktı

CHP örgütleri belediye başkanlarının atamalarına tepkili. En çok tepkiyi toplayan ise Ekrem İmamoğlu.
Bugüne kadar daha çok liberal ve piyasacı özel sektör bürokratlarını atayan Ekrem İmamoğlu’na tepki beklenenden büyük oldu. Denilen de “Hiç mi liyakat sahibi CHP kökenli bürokrat yok” mantığına odaklanıyor.
Bu atama yalnızca CHP İstanbul örgütünü değil, bütün Türkiye’deki CHP’lileri ayağa kaldırdı.
İşin ilginci, atanan genel sekreter hakkında daha önce CHP milletvekilleri, il örgütü ve MYK üyelerinin ‘yolsuzluk’ dolayısıyla suç duyurusunda bulunması.
‘Siyasi intihar’ gibi atamanın perde gerisindeki İmamoğlu’nun danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman ve kampanya sorumlusu Necati Özkan’ın olduğu iddia ediliyor. Konuşmalarda, Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gölgesi veya himayesinde bu atamanın olduğu iddia ediliyor.
CHP’li kaynakların kimisi, bu atamadan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da haberdar olduğunu söylerken, bazıları da “Bu atamadan haberi yoktu” diyor.
İmamoğlu’nun danışmanlarının ise çevrelerinde ‘bu atamanın yeni ittifak ruhuna uygun atama olduğu’ iddia ediliyor. Amacın muhafazakâr-dindar çevrelerle birlikte olduğunu göstermek olduğunu söyleyenlere ne demeli!
Bazı kaynaklarsa bu atamanın daha çok AKP ile ‘barış köprüsü’ olduğu iddiasında. “Yeni genel sekreter ile AKP meclisinin uyumu gözetildi” diyen de var. Bu atamanın CHP kurultayına da yansıması olacağını belirten CHP’li bir üye “Bu atama Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ekibinin ayağına dolanacak” yorumunu yaparken, dün köşemizde isimleri yer alanlar hakkında “Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu’nun ve de Erdoğan Toprak’ı da unutmuyoruz” demesi dikkat çekti.
Kurultay öncesi laf etmek zordur!
GÜNÜN FORMÜLÜ
“ÖNCE eleştirip korkut, sonra da görüşüp uzlaş.”
CAN PULAK’IN KAFASI KARIŞTI
“TÜRKİYE şirketleşiyor. Devletin görevleri, toplumu fazla uyandırmadan şirketlere devrediliyor. Sahil ve koyların yönetimi bile özelleşiyor.
Muğla’nın çok değerli denizini, sahillerini, plajlarını, yat bağlama tesislerini, iskelelerini ve koylarını bir şirkete devretmemizin üzerinde durmak istiyorum. Muğla’nın değerlerini Deniz Ticaret Odası’nın kurduğu bir şirkete devredip belediyeleri de devre dışı bırakıp, akıllarınca ‘işi’ halletmişler.
Aslında bundan önce Valilik ve Türkiye Çevre Kurumu Vakfı’nın iştiraki olan (MUÇEV) tarafından yönetiliyordu. Uygulama yanlış olduğu için başarısız oldu. Şimdi aynı yanlışı bir başka modelle yeniden yapıyoruz. Deniz Ticaret Odası’nın kurduğu AŞ ile turizme el atması ilginç. Karadeniz ve Marmara ile neden ilgilenilmez! Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi AŞ’ye devredilen yerlere bir bakalım:
Akyaka, Akbük Koyu, Ölüdeniz, Kadınazma, Belcekız, Kum Burnu, Çalış, Şat Burnu, Sarıgerme plajı, Kızkumu, Datça iskele plajı, Datça Kargı Koyu, Bodrum Gümüşlük plajı, Bitez, Datça Korubük, Karaincir, Marmaris Karacasöğüt iskelesi, Fethiye Kayaköy, Gemiler Koyu, Datça Selimiye İskelesi, Göcek Belediyesi yat bağlama iskelesi... Daha hangi birini sayayım ki...
Anayasa ve yasalar çiğneniyor. Bu şirket ihale kanununa tabi olmadan dilediği alanları dilediğine de kiraya verebilecek. Turizm Bakanlığı’nın olup bitenlere karşı sesi çıkmıyor. Neden geniş bir toplantı yapılmıyor? Ben yaptım oldu anlayışı ile çözüm bulamayız.”
Ortak akıl çözümün anahtarıdır.
Özal’ın basın müşaviri Can Pulak, çevre hassasiyetine ilişkin yazıları her hafta yazıyor. Sanıyorum bizim gibi 300 kişiye gönderiyor, çok da ilgi görüyor. Dün akşamüzeri “Durum nedir” diye arayınca Deniz Ticaret Odası’ndan aradıklarını söyledi: “Yalçın, kafam karıştı, kime inanacağıma şaşırdım. Bu gerçeklerin doğru olmadığını söylüyorlar, tam bir bilgi kirliliği var... Ama Deniz Ticaret Odası bu işten vazgeçiyor gibi geldi bana” diyor.
BAKAN KOCA ‘TEST’E EL KOYDU
ALMANYA’dan Türkiye’ye gidenlerden istenen test raporu ile ilgili dünkü yazımıza bakanlıktan ilgi gösterildi. Dostumuzu arayarak testi rahatlıkla İngilizce olarak alabileceğini söylemişler. Birçok hastaneden test sonucu sadece Türkçe alınıyordu. Sağlık Bakanlığı yetkilisi bütün sonuçların bakanlığa ait internet sitesi enabiz.gov.tr’ye yüklendiğini söylemiş, test yaptıranların buraya TC kimlik numarasını girerek test sonucunun İngilizce olarak alabileceğini bildirilmiş.
Türk vatandaşı olmayanların da aynı internet sitesinden test sonucunu İngilizce olarak alabilmesi için Bakan Fahrettin Koca’nın derhal bir çalışma başlattığını, bunun da önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söylemişler.
Dostumuz, bakanlığın bu hızlı refleksi için teşekkür ediyor.
Bu hatırlatma çabasının ülkemize Almanya’dan turist gelmesine bir nebze olsun katkısı olur dileriz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
SAĞLIKÇILARA İKRAMİYE
BALIKESİR milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Op. Dr. Fikret Şahin’in, sağlık çalışanlarına bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesi çağrısını yinelediğini...
ESKİŞEHİR HEP ÖNDE
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in “Üniversite eğitimlerini şehrimizde sürdüren değerli evlatlarımızın tercihleri ile UNİVAR’ın her yıl hazırladığı ‘öğrenci dostu üniversite şehirleri’ sıralamasında Eskişehir yine ilk sırada yer aldı. Bu gurur hepimizin” dediğini...
CHP ayağına kurşun sıktı
CHP 25 yıl sonra elde ettiği belediyelerdeki kadrolaşma politikası nihayet gündeme düştü.
CHP örgütleri belediye başkanlarının atamalarına tepkili. En çok tepkiyi toplayan ise Ekrem İmamoğlu.
Bugüne kadar daha çok liberal ve piyasacı özel sektör bürokratlarını atayan Ekrem İmamoğlu’na tepki beklenenden büyük oldu. Denilen de “Hiç mi liyakat sahibi CHP kökenli bürokrat yok” mantığına odaklanıyor.
Bu atama yalnızca CHP İstanbul örgütünü değil, bütün Türkiye’deki CHP’lileri ayağa kaldırdı.
İşin ilginci, atanan genel sekreter hakkında daha önce CHP milletvekilleri, il örgütü ve MYK üyelerinin ‘yolsuzluk’ dolayısıyla suç duyurusunda bulunması.
‘Siyasi intihar’ gibi atamanın perde gerisindeki İmamoğlu’nun danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman ve kampanya sorumlusu Necati Özkan’ın olduğu iddia ediliyor. Konuşmalarda, Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gölgesi veya himayesinde bu atamanın olduğu iddia ediliyor.
CHP’li kaynakların kimisi, bu atamadan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da haberdar olduğunu söylerken, bazıları da “Bu atamadan haberi yoktu” diyor.
İmamoğlu’nun danışmanlarının ise çevrelerinde ‘bu atamanın yeni ittifak ruhuna uygun atama olduğu’ iddia ediliyor. Amacın muhafazakâr-dindar çevrelerle birlikte olduğunu göstermek olduğunu söyleyenlere ne demeli!
Bazı kaynaklarsa bu atamanın daha çok AKP ile ‘barış köprüsü’ olduğu iddiasında. “Yeni genel sekreter ile AKP meclisinin uyumu gözetildi” diyen de var. Bu atamanın CHP kurultayına da yansıması olacağını belirten CHP’li bir üye “Bu atama Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ekibinin ayağına dolanacak” yorumunu yaparken, dün köşemizde isimleri yer alanlar hakkında “Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu’nun ve de Erdoğan Toprak’ı da unutmuyoruz” demesi dikkat çekti.
Kurultay öncesi laf etmek zordur!
GÜNÜN FORMÜLÜ
“ÖNCE eleştirip korkut, sonra da görüşüp uzlaş.”
CAN PULAK’IN KAFASI KARIŞTI
“TÜRKİYE şirketleşiyor. Devletin görevleri, toplumu fazla uyandırmadan şirketlere devrediliyor. Sahil ve koyların yönetimi bile özelleşiyor.
Muğla’nın çok değerli denizini, sahillerini, plajlarını, yat bağlama tesislerini, iskelelerini ve koylarını bir şirkete devretmemizin üzerinde durmak istiyorum. Muğla’nın değerlerini Deniz Ticaret Odası’nın kurduğu bir şirkete devredip belediyeleri de devre dışı bırakıp, akıllarınca ‘işi’ halletmişler.
Aslında bundan önce Valilik ve Türkiye Çevre Kurumu Vakfı’nın iştiraki olan (MUÇEV) tarafından yönetiliyordu. Uygulama yanlış olduğu için başarısız oldu. Şimdi aynı yanlışı bir başka modelle yeniden yapıyoruz. Deniz Ticaret Odası’nın kurduğu AŞ ile turizme el atması ilginç. Karadeniz ve Marmara ile neden ilgilenilmez! Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi AŞ’ye devredilen yerlere bir bakalım:
Akyaka, Akbük Koyu, Ölüdeniz, Kadınazma, Belcekız, Kum Burnu, Çalış, Şat Burnu, Sarıgerme plajı, Kızkumu, Datça iskele plajı, Datça Kargı Koyu, Bodrum Gümüşlük plajı, Bitez, Datça Korubük, Karaincir, Marmaris Karacasöğüt iskelesi, Fethiye Kayaköy, Gemiler Koyu, Datça Selimiye İskelesi, Göcek Belediyesi yat bağlama iskelesi... Daha hangi birini sayayım ki...
Anayasa ve yasalar çiğneniyor. Bu şirket ihale kanununa tabi olmadan dilediği alanları dilediğine de kiraya verebilecek. Turizm Bakanlığı’nın olup bitenlere karşı sesi çıkmıyor. Neden geniş bir toplantı yapılmıyor? Ben yaptım oldu anlayışı ile çözüm bulamayız.”
Ortak akıl çözümün anahtarıdır.
Özal’ın basın müşaviri Can Pulak, çevre hassasiyetine ilişkin yazıları her hafta yazıyor. Sanıyorum bizim gibi 300 kişiye gönderiyor, çok da ilgi görüyor. Dün akşamüzeri “Durum nedir” diye arayınca Deniz Ticaret Odası’ndan aradıklarını söyledi: “Yalçın, kafam karıştı, kime inanacağıma şaşırdım. Bu gerçeklerin doğru olmadığını söylüyorlar, tam bir bilgi kirliliği var... Ama Deniz Ticaret Odası bu işten vazgeçiyor gibi geldi bana” diyor.
BAKAN KOCA ‘TEST’E EL KOYDU
ALMANYA’dan Türkiye’ye gidenlerden istenen test raporu ile ilgili dünkü yazımıza bakanlıktan ilgi gösterildi. Dostumuzu arayarak testi rahatlıkla İngilizce olarak alabileceğini söylemişler. Birçok hastaneden test sonucu sadece Türkçe alınıyordu. Sağlık Bakanlığı yetkilisi bütün sonuçların bakanlığa ait internet sitesi enabiz.gov.tr’ye yüklendiğini söylemiş, test yaptıranların buraya TC kimlik numarasını girerek test sonucunun İngilizce olarak alabileceğini bildirilmiş.
Türk vatandaşı olmayanların da aynı internet sitesinden test sonucunu İngilizce olarak alabilmesi için Bakan Fahrettin Koca’nın derhal bir çalışma başlattığını, bunun da önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söylemişler.
Dostumuz, bakanlığın bu hızlı refleksi için teşekkür ediyor.
Bu hatırlatma çabasının ülkemize Almanya’dan turist gelmesine bir nebze olsun katkısı olur dileriz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
SAĞLIKÇILARA İKRAMİYE
BALIKESİR milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Op. Dr. Fikret Şahin’in, sağlık çalışanlarına bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesi çağrısını yinelediğini...
ESKİŞEHİR HEP ÖNDE
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in “Üniversite eğitimlerini şehrimizde sürdüren değerli evlatlarımızın tercihleri ile UNİVAR’ın her yıl hazırladığı ‘öğrenci dostu üniversite şehirleri’ sıralamasında Eskişehir yine ilk sırada yer aldı. Bu gurur hepimizin” dediğini...