Ceza tutarlı tavır mıdır

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Mustafa Kemal de Harbiyeli’dir ve geleneksel olarak her törende anılır. Yemin töreni gelenekseldir. Kılıç çatan genç teğmenler Mustafa Kemal’in eylemleri ve söylemleri doğrultusunda hareket edeceklerine yemin etmişlerdir.

Sevr Anlaşması’nı kabul eden padişah hükümetine isyandan dört defa idama mahkûm olmuş, Türk Ordusu’na başkomutanlık yaparak düşmanı yurttan atmış, ülkeyi Arap ilkçağı değerlerine göre idare eden din adamlarının elinden almış, egemenliği halkın bizzat kendisine vermiş, akla, bilime, analitik düşünceye dayanan bir kültürel yapı oluşturmuş, Türk halkını uykudan uyandırarak Cumhuriyeti ilan etmiştir.

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Konuşmayı öğrenmek iki yıl, susmayı öğrenmek ise altmış yıl alır.” Ernest Hemingway

PROF. DR. ERSİN KALAYCIOĞLU: KÂĞITTAN VAZGEÇMEYİN HATTA MÜREKKEBİ GERİ GETİRİN

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PROF. Dr. Ersin Kalaycıoğlu hocamızın, Ülke Politikaları Vakfı toplantısında yaptığı konuşma kalabalık CHP’li bir grup tarafından dikkatle izlendi. Kalaycıoğlu’nun konuşması seçim ve sandık güvenliği üzerineydi. Bu bağlamda şu önemli vurguyu yaptı:

“Kâğıttan asla vazgeçmeyiniz! Hatta gerekirse mürekkebi geri getiriniz.”

Bu demokrasi formunun fikrimce en önemli maddesi olmuştur.

Bu önümüzdeki seçim bizim demokratik bir ülkede son seçimimiz olacaktır. Bu oldu bittiye getirilmeden üzerinde muhalefet edilmesi gereken en aciliyetli konu olmalıdır.

Islak imzalı tutanaklar bu halkın seçime olan güvencesidir, sandığa gitme sebebidir. Eğer demokrasiye seçim güvenliğine olan bu inanç tamamen kırılırsa artık Cumhuriyetçi seçmenin oy kullanmak için hiçbir sebebi kalmayacak ve demokrasiden otokrasiye geçiş çok hızlı olacaktır.

MESAJ PANOSU

- ESKİ tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecini mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak 31 Temmuz

2025 tarihine kadar uzattık. Halihazırda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürüce belgesi bulunuyor.

- SELÇUK Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işe alınacak profesör ilanında ‘Dünyada mutluluğun formülü’ konusunda çalışmaları olmak koşulu aranıyor.

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- 15 Temmuz’da ordudan ihraç edilenlerin, Harbiyeli oldukları için değil FETÖ’cü oldukları için ihraç edildiğini biliyor musunuz? Av. Deniz YÜCEL

- BİLİM Akademisi’nin; Koç Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet İçduygu moderatörlüğü, Koç Üniversitesi’nden Ayşen Üstübici ve Özyeğin Üniversitesi’nden Ezgi Elçi’nin konuşmacı oldukları ‘Göç, Suriyeliler ve Türkiye Bağlamında Geleceğe Bakmak’ konulu paneli 20 Kasım Çarşamba 18.00’de Beyoğlu Yapı Kredi Loca’da gerçekleşecek.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- TARİHÇİ yazar Sinan Meydan’ın Lozan Barış Antlaşması’nı anlattığı kitabı ‘Onurlu Barış: LOZAN’ın İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldığını...

- AYFER Tunç, Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin ve Sema Kaygusuz’un jüri üyeliği, Mahir Ünsal Eriş’in ise jüri başkanlığını üstlendiği ‘Kafka İlk Kitap Ödülü’nün, ‘Kuzey Odanın Canavarları’ adlı romanıyla Barış Selim Uzun’a verildiğini...

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- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni’nin bugün 14.30’da TOBB İkiz Kuleler’de yapılacağını...

- CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın Ergene, Meriç ve Tunca nehirlerinin korunması için Dilekçe Komisyonu’na başvurduğunu ve “TBMM aktif rol üstlenmeli ve sürecin takipçisi olmalıdır” dediğini...

DR. ŞEVKİN: EKONOMİK SORUN BÜYÜK

DEPREMİN ciddi derecede etkilediği Kahramanmaraş’ta jeoloji mühendisi olarak vatandaşlarla buluşan CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, “Depremin yıkıcı etkisini gördüğümüz şehirde ailesini, sevdiklerini kaybeden insanlar şimdi de ekonomik sorunla karşı karşıya. Ne yazık ki bugüne kadar somut çözüm sunamadığı gibi ekonomideki bütün başarısızlıklarının tamamını emeklinin, işçinin, ücretlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, KOBİ’lerin sırtına yüklüyor. Büyük bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.