Ceyhun Ailesi’ni, babasını tanır mısınız?

DOKUZ kişinin öldürüldüğü Hanau cinayetleri ile ilgili yürüyüşlerin birinde bir Türk yanımıza yaklaştı ve “Viyana büyükelçiliğine atanan, eski SPD, Yeşiller milletvekili, şimdinin Viyana büyükelçisi Ozan Ceyhun’u tanır mısınız?” diye sordu.
Tanırdık tabii ki, hele saygın bir yazar olan Demirtaş Ceyhun’u...
Edebiyatçı olan Demirtaş Ceyhun, saygın bir kişiydi. Başta Aziz Nesin, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk olmak üzere aydın çevrenin yakın arkadaşıydı. Son yıllarda Atatürkçü düşüncenin ve aydınlanma felsefesinin yılmaz savunucularından birisi olmuştu. Karşı devrimcilerine inat Atatürkçülük yerine ‘Kemalizm’ sözünü yeğ tutuyordu. Sadece romancı, öykücü, özetle edebiyatçı değildi; toplumsal ve siyasal alanda da etkin olarak yazılar yazıyor, söyleşilere katılıyordu. Türkiye Yazarlar Sendikası’nda genel sekreter olarak görev yapmıştı. Demirtaş, bir Türkmen yörüktür.
Cumhuriyet’in 2. sayfasında ve Aydınlık dergisinde yazıyordu. ‘Aydınlarımız ve Laisizm’ ve ‘Anayasa Yasa mıdır?’ adlı kitapları dikkat çekicidir. 2009 yılında vefat edince Alev Coşkun’un, Demirtaş Ceyhun’u anlatan bir söyleşisi vardır.
Büyükelçi yapılması büyük yankı uyandırırken Ozan Ceyhun’la ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Hürriyet gazetesinin Almanya’da uzun yıllar yöneticiliğini yapan Ertuğrul Karakullukçu da bu süreçin takipçisi idi.
Alman okurumuzun söylediği bir şey daha vardı:
“Ozan Ceyhun’u tanıyan tanır. Kürt ve Ermeni sorunlarını (Almanya’nın istediği doğrultuda) gündemde tutardı. Kendisine de Yeni Gündem gazetesinde Cem Özdemir katkı sağlardı.”
3 VAKA VE KIRMIZI BÜLTEN
Hürriyet arşivinde hakkında birçok iddia yer alıyor. Bir gazeteci, Kassel’de evinden çıktıktan sonra otoyolda giderken, polisin durdurduğu bir Volkswagen’de Ozan Ceyhun’u üzeri aranırken görüyor. Polisten ayrıntılı bilgi alınıyor ve Ozan’ın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkıyor. Ankara İnterpol’ünde görevli bir memur “Ben buraya yeni geldim, dosyaları karıştırırken Ozan hakkında 20 yıldır kırmızı bülten olduğunu tespit ettim. Bülten zamanaşımına uğrama noktasında iken, yeniden uzatma kararı çıkarttım” diyor. Arandığı sırada gazeteciler, büyükelçilik ve konsolosluklardaki etkinliklere nasıl katıldığı sorusunu yönelttiğinde ilgili diplomatların “Mümkün mertebe kontrol altında tutuyoruz kendisini” yanıtını verdiği de arşivdeki haberlerde yer alıyor.
Sanırız, buradan Viyana’ya atanmasına kadar olan süreç artık biliniyor.
AKP’ye geçtikten sonra Viyana’ya atanmasının arkasında birçok soru vardır. Bu bir skandal mıdır, görev sürecindeki göstereceği etkinliğinden anlayacağız...
GÜNÜN SÖZÜ
“HER sabah acaba bugün beni şaşırtacak neler olacak diye uyanıyorum, bu kadar da olmaz ki diye yatıyorum...” (Ferhan Şensoy)
KORONAVİRÜS İLACI DA VURDU
ÇİN’de ortaya çıkıp neredeyse tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Avrupa ülkelerinde ilaç tedarikini de vurdu. Birkaç hafta önce yazmıştık. İlaç sıkıntısı konusunda Türkiye’yi de uyardık. Dünyada ilaç üretiminin merkezi Çin... Çünkü ucuza üretiyorlar. Koronavirüsün patlak verdiği Çin’in Vuhan bölgesinde çok fazla ilaç fabrikası yokmuş. Ama ilaç endüstrisinin ağırlıklı olduğu Zhejiang eyaletinde de artık hareket serbestliği kısıtlanmış. Fabrikalar durmak üzereymiş... Antibiyotik ilaçların hammaddesi Çin’de o eyalette üretiliyormuş.
ALMANYA DA ŞOKTA
Eskiden büyük çapta antibiyotik ilacı Frankfurt’taki Höchst firması üretiyormuş. 2017 başlarında kapısına kilit vurulmuş. Ucuz Çin üretimiyle başa çıkamamış. Şirketin müdürü Dieter Kramer, “Çin’le başa çıkmak zor. Devlet destek olmalı. Çin’e bağımlı olmayalım” demiş ama kimse dinlememiş. Dört gün Almanya’daydık. Şimdi antibiyotik ilaç sıkıntısı baş göstermiş Almanya’da... Sadece o olsa iyi; kalp ilaçları, ağrı kesici ibuprofen, guatr ilaçları gibi çok sayıda ilaç yok veya reçetesiz ilaçları da öyle kutu kutu almak yok. Herkes elinde reçete, eczane eczane geziyor...
‘GÜN AYDIN’LA BAŞLAR’
AYDIN ili gastronomisi, doğası, kültürü ve turizmi ile atağa kalkıyor. Vali Yavuz Selim Köşger’in önderliğinde oluşturulan tanıtım ekibi, 28 Şubat Cuma günü (yarın) Grand Ankara Otel’inde Aydın ilini siyasetçilere, bürokratlara ve medyaya ayrıntılı bir sunum ile tanıtacak. Aydın’ın yeni sloganı ‘Gün Aydın’la başlar’ olacak. Aydın’ın simgesi olan ‘Efe’ konuklara yiğit, kahraman, mert duruşu ile yeniden yorumlanarak ve müzik ile dinletilecek. Yedi dilde sosyal medya vidoları, görselleri, broşürler, TV filmleri ve yeni web sitesi tanıtılacak. Şehrin birbirinden kıymetli tarihi eserleri, antik kentleri, muhteşem doğası ve damak lezzetleri yeni çekimlerle yer alacak. Güney Kore, Japonya, Çin, Hindistan ve Pakistan’da yeni kapı açmak için özgün temalar da oluşturuluyor. Aynı tanıtım daha sonra İstanbul’da da yapılacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
*AĞRI Valisi Süleyman Elban’ın Projem Türkiyem Yarışması’nda birinci olan; anaokul, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde açılan atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik eğitimi kodlama projesi ‘KODLAĞRI Projesi’nin 2. fazının anlatılacağı ‘KODLAĞRI Tanıtım ve Çalıştayı’nın 26-27 Şubat tarihlerinde yapılacağını...
*PROF. Dr. Betül Çotuksöken’in ‘21. Yüzyıl’da İnsan Olmak’ konulu söyleşisinin 29 Şubat Cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
ANKARA ‘YASAK’ SAVMIYOR
KIZILAY Güvenpark’tan geçerken havuzun ve anıtın kuş pisliği, dal ve yapraklarla kirlenmiş olduğunu gördüm. Büyükşehir 153’ü aradım. Gece 01’de bilgilendirme SMS’i geldi telefonuma. Havuz, anıt ve parkın genel temizliğinin yapıldığı bildiriliyordu. Ankaralı yıllardır bunu bekliyor, bunu özlüyordu işte... Mansur Yavaş yönetiminde ABB, gece gündüz kamu yararına kafa yoruyor, gereğini yapıyor. 153 önceden olduğu gibi sadece yasak savmıyor artık, bizzat Başkan takip ediyor ihbar ve şikâyetleri... (Ahmet TUNCA)
Ceyhun Ailesi’ni, babasını tanır mısınız?
DOKUZ kişinin öldürüldüğü Hanau cinayetleri ile ilgili yürüyüşlerin birinde bir Türk yanımıza yaklaştı ve “Viyana büyükelçiliğine atanan, eski SPD, Yeşiller milletvekili, şimdinin Viyana büyükelçisi Ozan Ceyhun’u tanır mısınız?” diye sordu.
Tanırdık tabii ki, hele saygın bir yazar olan Demirtaş Ceyhun’u...
Edebiyatçı olan Demirtaş Ceyhun, saygın bir kişiydi. Başta Aziz Nesin, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk olmak üzere aydın çevrenin yakın arkadaşıydı. Son yıllarda Atatürkçü düşüncenin ve aydınlanma felsefesinin yılmaz savunucularından birisi olmuştu. Karşı devrimcilerine inat Atatürkçülük yerine ‘Kemalizm’ sözünü yeğ tutuyordu. Sadece romancı, öykücü, özetle edebiyatçı değildi; toplumsal ve siyasal alanda da etkin olarak yazılar yazıyor, söyleşilere katılıyordu. Türkiye Yazarlar Sendikası’nda genel sekreter olarak görev yapmıştı. Demirtaş, bir Türkmen yörüktür.
Cumhuriyet’in 2. sayfasında ve Aydınlık dergisinde yazıyordu. ‘Aydınlarımız ve Laisizm’ ve ‘Anayasa Yasa mıdır?’ adlı kitapları dikkat çekicidir. 2009 yılında vefat edince Alev Coşkun’un, Demirtaş Ceyhun’u anlatan bir söyleşisi vardır.
Büyükelçi yapılması büyük yankı uyandırırken Ozan Ceyhun’la ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Hürriyet gazetesinin Almanya’da uzun yıllar yöneticiliğini yapan Ertuğrul Karakullukçu da bu süreçin takipçisi idi.
Alman okurumuzun söylediği bir şey daha vardı:
“Ozan Ceyhun’u tanıyan tanır. Kürt ve Ermeni sorunlarını (Almanya’nın istediği doğrultuda) gündemde tutardı. Kendisine de Yeni Gündem gazetesinde Cem Özdemir katkı sağlardı.”
3 VAKA VE KIRMIZI BÜLTEN
Hürriyet arşivinde hakkında birçok iddia yer alıyor. Bir gazeteci, Kassel’de evinden çıktıktan sonra otoyolda giderken, polisin durdurduğu bir Volkswagen’de Ozan Ceyhun’u üzeri aranırken görüyor. Polisten ayrıntılı bilgi alınıyor ve Ozan’ın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkıyor. Ankara İnterpol’ünde görevli bir memur “Ben buraya yeni geldim, dosyaları karıştırırken Ozan hakkında 20 yıldır kırmızı bülten olduğunu tespit ettim. Bülten zamanaşımına uğrama noktasında iken, yeniden uzatma kararı çıkarttım” diyor. Arandığı sırada gazeteciler, büyükelçilik ve konsolosluklardaki etkinliklere nasıl katıldığı sorusunu yönelttiğinde ilgili diplomatların “Mümkün mertebe kontrol altında tutuyoruz kendisini” yanıtını verdiği de arşivdeki haberlerde yer alıyor.
Sanırız, buradan Viyana’ya atanmasına kadar olan süreç artık biliniyor.
AKP’ye geçtikten sonra Viyana’ya atanmasının arkasında birçok soru vardır. Bu bir skandal mıdır, görev sürecindeki göstereceği etkinliğinden anlayacağız...
GÜNÜN SÖZÜ
“HER sabah acaba bugün beni şaşırtacak neler olacak diye uyanıyorum, bu kadar da olmaz ki diye yatıyorum...” (Ferhan Şensoy)
KORONAVİRÜS İLACI DA VURDU
ÇİN’de ortaya çıkıp neredeyse tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Avrupa ülkelerinde ilaç tedarikini de vurdu. Birkaç hafta önce yazmıştık. İlaç sıkıntısı konusunda Türkiye’yi de uyardık. Dünyada ilaç üretiminin merkezi Çin... Çünkü ucuza üretiyorlar. Koronavirüsün patlak verdiği Çin’in Vuhan bölgesinde çok fazla ilaç fabrikası yokmuş. Ama ilaç endüstrisinin ağırlıklı olduğu Zhejiang eyaletinde de artık hareket serbestliği kısıtlanmış. Fabrikalar durmak üzereymiş... Antibiyotik ilaçların hammaddesi Çin’de o eyalette üretiliyormuş.
ALMANYA DA ŞOKTA
Eskiden büyük çapta antibiyotik ilacı Frankfurt’taki Höchst firması üretiyormuş. 2017 başlarında kapısına kilit vurulmuş. Ucuz Çin üretimiyle başa çıkamamış. Şirketin müdürü Dieter Kramer, “Çin’le başa çıkmak zor. Devlet destek olmalı. Çin’e bağımlı olmayalım” demiş ama kimse dinlememiş. Dört gün Almanya’daydık. Şimdi antibiyotik ilaç sıkıntısı baş göstermiş Almanya’da... Sadece o olsa iyi; kalp ilaçları, ağrı kesici ibuprofen, guatr ilaçları gibi çok sayıda ilaç yok veya reçetesiz ilaçları da öyle kutu kutu almak yok. Herkes elinde reçete, eczane eczane geziyor...
‘GÜN AYDIN’LA BAŞLAR’
AYDIN ili gastronomisi, doğası, kültürü ve turizmi ile atağa kalkıyor. Vali Yavuz Selim Köşger’in önderliğinde oluşturulan tanıtım ekibi, 28 Şubat Cuma günü (yarın) Grand Ankara Otel’inde Aydın ilini siyasetçilere, bürokratlara ve medyaya ayrıntılı bir sunum ile tanıtacak. Aydın’ın yeni sloganı ‘Gün Aydın’la başlar’ olacak. Aydın’ın simgesi olan ‘Efe’ konuklara yiğit, kahraman, mert duruşu ile yeniden yorumlanarak ve müzik ile dinletilecek. Yedi dilde sosyal medya vidoları, görselleri, broşürler, TV filmleri ve yeni web sitesi tanıtılacak. Şehrin birbirinden kıymetli tarihi eserleri, antik kentleri, muhteşem doğası ve damak lezzetleri yeni çekimlerle yer alacak. Güney Kore, Japonya, Çin, Hindistan ve Pakistan’da yeni kapı açmak için özgün temalar da oluşturuluyor. Aynı tanıtım daha sonra İstanbul’da da yapılacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
*AĞRI Valisi Süleyman Elban’ın Projem Türkiyem Yarışması’nda birinci olan; anaokul, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde açılan atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik eğitimi kodlama projesi ‘KODLAĞRI Projesi’nin 2. fazının anlatılacağı ‘KODLAĞRI Tanıtım ve Çalıştayı’nın 26-27 Şubat tarihlerinde yapılacağını...
*PROF. Dr. Betül Çotuksöken’in ‘21. Yüzyıl’da İnsan Olmak’ konulu söyleşisinin 29 Şubat Cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
ANKARA ‘YASAK’ SAVMIYOR
KIZILAY Güvenpark’tan geçerken havuzun ve anıtın kuş pisliği, dal ve yapraklarla kirlenmiş olduğunu gördüm. Büyükşehir 153’ü aradım. Gece 01’de bilgilendirme SMS’i geldi telefonuma. Havuz, anıt ve parkın genel temizliğinin yapıldığı bildiriliyordu. Ankaralı yıllardır bunu bekliyor, bunu özlüyordu işte... Mansur Yavaş yönetiminde ABB, gece gündüz kamu yararına kafa yoruyor, gereğini yapıyor. 153 önceden olduğu gibi sadece yasak savmıyor artık, bizzat Başkan takip ediyor ihbar ve şikâyetleri... (Ahmet TUNCA)