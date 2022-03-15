Çernezyom toprağı

Ukrayna ve Rusya neden daha fazla üretmektedir? Ukrayna’yı dünyanın gözünde büyüten, sahip olduğu verimli çernezyom topraklarıdır. Evet, Ukrayna ve Rusya toprakları dünyanın en verimli topraklarına sahiptirler.
Toprakbilim literatüründe yeryüzünün organik madde içeriği yüksek olduğu için “Black Earth Region” (Kara Toprak Bölgesi) toprakları “çernezyom” toprakları olarak sınıflandırılır. İngilizce: Chernozem toprakları coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde, yağışın bol sağlandığı yüksek platolarda görülmektedir. Ülkemizde Erzurum, Kars platosu alanlarında, Sarıkamış, Kars ve Göle dolaylarında bazalt üzerinde gelişen çernezyom toprakları bulunmaktadır. Genelde kışların sert ve uzun olduğu yarı nemli iklim kuşağı bölgeleri altında yazın gelişen uzun boylu otlar, dağ çayırları ve çim bitkilerinin sonbaharda yeterince ayrışmaya zaman bulamadan toprağa karışması sonrası oluşan topraklar, çernezyom topraklar olarak tanımlanır. Kısmen ayrışan/okside olan organik maddeden dolayı kara topraklar (yoğun humus oluşumunu sağlayan toprak) olarak da bilinirler.
ZENGİN TOPRAKLARIN VERİMİ DAHA YÜKSEK
Yüz binlerce yıl içinde kestane ve/veya koyu kahverengi topraklar kuşağının nemli bölge ikliminin etkisinde gür yetişen çayırlar ve otsu bitki örtüsü, düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça varsıl olan koyu renkli topraklardır. Tarım için çok elverişli olan bu topraklar, çok yüksek oranda (yüzde 3’ten yüzde 15’e kadar) humus yanında yüksek oranlarda asit, fosforik asit ve amonyak içerirler. Çernezyomler humusça varsıl olduğundan, bitki besin maddeleri bakımından da zengindirler. Toprakların siyah renkli olması, güneş ışınlarından en üst düzeyde emilim sağlamakta ve toprak kök bölgesi bitki gelişimi için uygun ortam sağlamaktadır.
Örneğin Ukrayna ve Rusya’daki çernezyom toprakları, tahıl tarımı için uygun besin ortamı sunmasından dolayı buğday veriminde Türkiye topraklarından dekarda 100 kilogram daha fazla ürün alınabilmektedir. Buğdayları organik maddece zengin topraklarda yetiştirildiği için buğday da besin kalitesi bakımından daha zengindir. Çoğunlukla dışarıya sattığımız katma değeri yüksek buğday tabanlı gıda ürünleri, ithal etiğimiz buğdaylardan sağlanmaktadır. Bölgenin orman yapısından dolayı Türkiye kereste de alıyor. Bölgede ot verimi ve buğday verimi yüksek olduğu için buralarda yoğun olarak büyükbaş hayvancılık da yapılıyor.
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Çukurova Ü. Ziraat F. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AKARCA SAHİLİ KURTULDU
“SAKİN şehir Seferihisar, İzmir’imizin doğal ve temiz yaşam için tercih edilen ilçesi. Akarca sahili de Seferihisar’ın temiz deniziyle ünlü sahil şeridi. Akarcalılar, Akarca Koyu’na yapılması planlanan Balıkçı Barınağı ismi verilen Endüstriyel Liman’a karşı yaklaşık iki yıldır hukuk mücadelesi veriyor, toplantılar düzenliyor ve gerek basın, gerekse dernek sayfalarında bu konuyu ve mücadeleyi canlı tutuyorlardı. Geçen gün aradılar ve gündeme dair konuyu takip ettiğim için teşekkür ettiler. 04.02.2022 tarihinde İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile son noktanın konduğunu ama Akarca ve çevre komşu bölgelerde dikkatle gelişmeleri takip edeceklerini ilettiler. Gerçekten seven ve inanan bir grup Akarcalı ve Akarcalılar Derneği Avukatı Şehrazat Mercan ile kol kola bir doğa kurtarım operasyonuna imza attılar. Yolunuz açık olsun Akarca ve Akarcalılar Derneği.”
Nur AYDIN
SUÇ VE CEZA
“Ceza davalarında en yüksek inceleme mercii olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun son kararı, adaleti gerçekleştirecek olan bağımsız yargıya olan güveni sarsacak niteliktedir. Adaletin Devletin temeli olduğu unutulmamalıdır. Bu temel ne kadar sağlam olursa devlet de o kadar güçlü olur.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
GÜNÜN SÖZÜ
“İSHAL ile geliyor hasta. Neyin var, diyorum. ‘Ayak yoluna karargâh kurduk’ diyor. İthal doktor bunu nasıl anlayacak? Tercümanı da kafayı yer.” Prof. Dr. Kerim GÜLER
MESAJ PANOSU
BİNALİ Yıldırım’dan çiftçilere duyuru: “Ekebildiğiniz kadar ekin, maliyetler yüksek diye düşünmeyin.”
THE Economist: “Putin, kendisini 21. Yüzyıl Stalin’ine dönüştürüyor.”
YENİ Akit: “Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı.”
OKAN Müderrisoğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan için), “Dili ile kalbi arasındaki mesafe kısa olan bir lider” diyor.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu partili arkadaşlarıyla, hafta sonu, İzmir Aliağa, Kınık, Çiğli ve Foça’da gerçekleştirilen ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Programları’na ilişkin olarak, “İzmir’i Atatürk gibi sahipleniyoruz” dedi
ve İBB Tunç Soyer’e ağır sözlerle yüklendi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇANAKKALE Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay’ın anısını yaşatmak için gerçekleştirilen 57. Alay Yürüyüş Komitesi’nin tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirilen törenle dün Çanakkale’ye uğurlandığını...
AVUKAT Hakları Grubu’nun, Türkiye’de kadına yönelik şiddete ve bu uğurda verilen hukuki mücadeleye odaklanan “Ölümüne Boşanmak” belgeselinin 16 Mart 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak özel gösteriminin biletlerinden elde edilecek tüm gelirin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na aktarılacağını...
MÜTEVELLİ Heyet Başkanlığını Nihat Kırmızı’nın, Rektörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin’in yürüttüğü Ayvansaray Üniversitesi’nin adının İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilerek Resmi Gazete’de yayınlandığını. Üniversitenin 100 bin m2’lik fiziki alanlarıyla Balat, Kazlıçeşme, Şişli, Yenibosna ve Levent yerleşkelerinde 38 önlisans, 31 lisans ve 11 lisansüstü eğitim programlarıyla öğreti verdiğini...
Çernezyom toprağı
Ukrayna ve Rusya neden daha fazla üretmektedir? Ukrayna’yı dünyanın gözünde büyüten, sahip olduğu verimli çernezyom topraklarıdır. Evet, Ukrayna ve Rusya toprakları dünyanın en verimli topraklarına sahiptirler.
Toprakbilim literatüründe yeryüzünün organik madde içeriği yüksek olduğu için “Black Earth Region” (Kara Toprak Bölgesi) toprakları “çernezyom” toprakları olarak sınıflandırılır. İngilizce: Chernozem toprakları coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde, yağışın bol sağlandığı yüksek platolarda görülmektedir. Ülkemizde Erzurum, Kars platosu alanlarında, Sarıkamış, Kars ve Göle dolaylarında bazalt üzerinde gelişen çernezyom toprakları bulunmaktadır. Genelde kışların sert ve uzun olduğu yarı nemli iklim kuşağı bölgeleri altında yazın gelişen uzun boylu otlar, dağ çayırları ve çim bitkilerinin sonbaharda yeterince ayrışmaya zaman bulamadan toprağa karışması sonrası oluşan topraklar, çernezyom topraklar olarak tanımlanır. Kısmen ayrışan/okside olan organik maddeden dolayı kara topraklar (yoğun humus oluşumunu sağlayan toprak) olarak da bilinirler.
ZENGİN TOPRAKLARIN VERİMİ DAHA YÜKSEK
Yüz binlerce yıl içinde kestane ve/veya koyu kahverengi topraklar kuşağının nemli bölge ikliminin etkisinde gür yetişen çayırlar ve otsu bitki örtüsü, düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça varsıl olan koyu renkli topraklardır. Tarım için çok elverişli olan bu topraklar, çok yüksek oranda (yüzde 3’ten yüzde 15’e kadar) humus yanında yüksek oranlarda asit, fosforik asit ve amonyak içerirler. Çernezyomler humusça varsıl olduğundan, bitki besin maddeleri bakımından da zengindirler. Toprakların siyah renkli olması, güneş ışınlarından en üst düzeyde emilim sağlamakta ve toprak kök bölgesi bitki gelişimi için uygun ortam sağlamaktadır.
Örneğin Ukrayna ve Rusya’daki çernezyom toprakları, tahıl tarımı için uygun besin ortamı sunmasından dolayı buğday veriminde Türkiye topraklarından dekarda 100 kilogram daha fazla ürün alınabilmektedir. Buğdayları organik maddece zengin topraklarda yetiştirildiği için buğday da besin kalitesi bakımından daha zengindir. Çoğunlukla dışarıya sattığımız katma değeri yüksek buğday tabanlı gıda ürünleri, ithal etiğimiz buğdaylardan sağlanmaktadır. Bölgenin orman yapısından dolayı Türkiye kereste de alıyor. Bölgede ot verimi ve buğday verimi yüksek olduğu için buralarda yoğun olarak büyükbaş hayvancılık da yapılıyor.
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Çukurova Ü. Ziraat F. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AKARCA SAHİLİ KURTULDU
“SAKİN şehir Seferihisar, İzmir’imizin doğal ve temiz yaşam için tercih edilen ilçesi. Akarca sahili de Seferihisar’ın temiz deniziyle ünlü sahil şeridi. Akarcalılar, Akarca Koyu’na yapılması planlanan Balıkçı Barınağı ismi verilen Endüstriyel Liman’a karşı yaklaşık iki yıldır hukuk mücadelesi veriyor, toplantılar düzenliyor ve gerek basın, gerekse dernek sayfalarında bu konuyu ve mücadeleyi canlı tutuyorlardı. Geçen gün aradılar ve gündeme dair konuyu takip ettiğim için teşekkür ettiler. 04.02.2022 tarihinde İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile son noktanın konduğunu ama Akarca ve çevre komşu bölgelerde dikkatle gelişmeleri takip edeceklerini ilettiler. Gerçekten seven ve inanan bir grup Akarcalı ve Akarcalılar Derneği Avukatı Şehrazat Mercan ile kol kola bir doğa kurtarım operasyonuna imza attılar. Yolunuz açık olsun Akarca ve Akarcalılar Derneği.”
Nur AYDIN
SUÇ VE CEZA
“Ceza davalarında en yüksek inceleme mercii olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun son kararı, adaleti gerçekleştirecek olan bağımsız yargıya olan güveni sarsacak niteliktedir. Adaletin Devletin temeli olduğu unutulmamalıdır. Bu temel ne kadar sağlam olursa devlet de o kadar güçlü olur.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
GÜNÜN SÖZÜ
“İSHAL ile geliyor hasta. Neyin var, diyorum. ‘Ayak yoluna karargâh kurduk’ diyor. İthal doktor bunu nasıl anlayacak? Tercümanı da kafayı yer.” Prof. Dr. Kerim GÜLER
MESAJ PANOSU
BİNALİ Yıldırım’dan çiftçilere duyuru: “Ekebildiğiniz kadar ekin, maliyetler yüksek diye düşünmeyin.”
THE Economist: “Putin, kendisini 21. Yüzyıl Stalin’ine dönüştürüyor.”
YENİ Akit: “Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı.”
OKAN Müderrisoğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan için), “Dili ile kalbi arasındaki mesafe kısa olan bir lider” diyor.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu partili arkadaşlarıyla, hafta sonu, İzmir Aliağa, Kınık, Çiğli ve Foça’da gerçekleştirilen ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Programları’na ilişkin olarak, “İzmir’i Atatürk gibi sahipleniyoruz” dedi
ve İBB Tunç Soyer’e ağır sözlerle yüklendi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇANAKKALE Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay’ın anısını yaşatmak için gerçekleştirilen 57. Alay Yürüyüş Komitesi’nin tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirilen törenle dün Çanakkale’ye uğurlandığını...
AVUKAT Hakları Grubu’nun, Türkiye’de kadına yönelik şiddete ve bu uğurda verilen hukuki mücadeleye odaklanan “Ölümüne Boşanmak” belgeselinin 16 Mart 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak özel gösteriminin biletlerinden elde edilecek tüm gelirin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na aktarılacağını...
MÜTEVELLİ Heyet Başkanlığını Nihat Kırmızı’nın, Rektörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin’in yürüttüğü Ayvansaray Üniversitesi’nin adının İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilerek Resmi Gazete’de yayınlandığını. Üniversitenin 100 bin m2’lik fiziki alanlarıyla Balat, Kazlıçeşme, Şişli, Yenibosna ve Levent yerleşkelerinde 38 önlisans, 31 lisans ve 11 lisansüstü eğitim programlarıyla öğreti verdiğini...