Cenazeye Antalyalılar hâkimdi... Üç mekânda neler oldu

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Edip Akbayram dostumuzun bu sözü iki gündür haberlerde ‘damga’ oldu. Yazı böyle başlasın istedim. Cenaze törenini önceki gün yazacaktık, ama tören yaklaşık 6 saat sürdüğü için bugüne bıraktık. 11.00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser salonundaki törende ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli ve sanat dünyasından çok sayıda isim vardı. Törende ilk olarak Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan Edip Akbayram’ın hafızalara kazınmış şarkıları, türküleri ve marşlarının sözleriyle bağlantılı belgeseli gösterildi. Livaneli, “Akbayram, adı gibi edip bir insan altını çizdi ve namuslu yaşayanların belki de en başındaydı. Hayatında hiçbir lekesi olmadı” dedi. Törende eşi Ayten Hanım, oğlu Ozan, kızı Türkü ve torunu Lavin de vardı.

En önemlisi de onun Antalya’daki dostlarının cenazeyi düzenlemesiydi; Ramazan Aslan, Abdullah Keleş, Kadir Dursun, Bülent Ecevit, Salih Uçar, Dursun Gündoğdu’nun eşi Nezaket Gündoğdu aksaklıkları anında giderdiler. Avanos’taki yakınları da gelmişlerdi. Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş’ın da çelengini gördük. Her üç mekânda, Karacaahmet Mezarlığı da dahil olmak üzere bağış yapılmış yüzlerce çelenk vardı. CHP’li grup başkanvekilleri, İBB’den üst yöneticiler ve ilçe belediye başkanlarından gelenler ile Sol Parti ve bazı sol gruplar da dikkat çekti. Cenazeden sonra Akbayram ailesinin Moda’daki evinin yakınındaki kafeteryada konuklar ve komşuları ağırlandı.

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Bir siyasetçi, Teşvikiye Camisi’ndeki tören için “Bu son yıllarda sol grupların ağırlıklı katıldığı cenaze töreni, Edip Akbayram’ın cenazesi oldu” dedi. Kendisini sevenler de üç mekânda hazır bulundular.

Kendilerini ya da isimlerini gördüğümüz isimleri de aktarmak istiyoruz:

Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Volkan Konak, Hüseyin Turan, Onur Akın, Nilüfer, Müjdat Gezen, Selami Şahin, Zuhal Olcay, Suavi, Kubat, Erol Evgin, Mazlum Çimen, Engin Evin, Ferhat Tunç, Nur Sürer, Gülben Ergen, Rutkay Aziz, Ferhat Göçer, Hülya Süer, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Cahit Berkay, Sümer Ezgü, Ahmet Selçuk İlkan, Berhan Şimşek, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Nezih Berktaş, Bülent Fortan, Dr. Gürbüz Çapan, Onuncu Köy Derneği, Fermani Altun, Most Prodüksiyon, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Doğu-Şule Perinçek, Filiz Otyam, Derya Şensoy, YÖN Radyo, Bakan Mehmet Ersoy, Deniz Gezmiş Vakfı ve ailesi, Orhan Keçeli ve çocukları, Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Sezgin Tanrıkulu, Aylin Nazlıaka.

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Bu arada gözler Orhan Gencebay ve Arif Sağ’ı aradı. Mahsun Kırmızıgül mazeret bildirdi.



GÜNÜN SÖZÜ



“1877-1878 Osmanlı’nın Ruslarla yaptığı 93 harbinde Bulgar komitacıların köy-köy dolaşarak Türkleri katledip bağımsızlıklarını ilan ettiği gündür. Dışişleri Bakanlığımız iki gün evvel Bulgarların Osmanlı’dan kurtuluş ve kuruluş günü (3 Mart 1878) münasebetiyle kutlama yapmış. Türklerden daha (!) iyi komşu, başka hangi ülkede bulunuyor.” Rehan GÜNDOĞMUŞ

ÇOCUKLARIMIZA OKUTALIM



SINAVLARDA başarılı olan öğrenciler zeki oldukları için değil düzenli ders çalıştıkları için kazanıyorlar ve bu çocuklar da çok severek ders çalışmıyorlar. Çalışmak zorunda oldukları için ders çalışıyorlar. Ders çalışmak istek değil zorunluluktur. Ders çalışmak için ilham gelmesini beklemeyin. Zorla da olsa oturun masanın başına çalışın ve gireceğiniz o sınavı kazanın. Unutma! Sınavı zeki olan değil çalışan, emek veren kazanır.

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KAFA KARIŞTIRMA



“PTT şubeleri kapanıyor, vatandaş sorun yaşıyor”, “Mesut Özdil, Almanya’dan dışlandı, Türk milliyetçisi oldu.” “İstanbul Sözleşmesine dava açan Özbudun, düştüğü hali kendi takdir etmeli”, “Kürdistan’ı kurmak istiyorsak, Kürtleri kışkırtmak en kolay iş, Türkleri uyutacak birilerini bulmaktır.” (CIA Casusu Ruzi Nazar!), Güney Azerbaycan, Tebriz’de 150 bin Türkün haykırışı: Ne mutlu Türk’üm diyene..



Cazim Gürbüz: “65 yaşından sonra İslam’ı terk ettim.” Alim değilse ariftir. Kuşkusuz önümüzdeki günler sürprizlerle doludur. Millet koltuğu çekip alır!

ATATÜRK’Ü ZİYARET ETMEDİ, PAPA’NIN ELİNİ ÖPTÜ

AHH O FETÖ NELER YAPTI



YAKIN tarih boyunca Türk milletinin başı ne zaman derde girse, altından dinci ve bölücü terör örgütleri çıkar. Bunların müşterek hedefi Türkler ve Türk Cumhuriyetleridir. Örnek mi?

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“Fethullah Gülen, Papa’yı ziyaret etmiş ve elini öpmüştür. Ama bir kez bile Atatürk’ü ziyaret etmemiştir. ‘Dinler arası Diyalog’ tuzağıyla İslam’a çok kötülük etmiştir.” “Sur’da bir delik açtık, mukaddes mi mukaddes” diyen kimdir!

NURİ KİLLİGİL PAŞAYI ANIYORUZ



2 Mart 1949 tarihinde sonsuzluğa göç ederek aramızdan ayrılan Bakü Fatihi ve Modern Türk savunma sanayisinin kurucusu olan Nuri Killigil Paşa’yı uçmağa varışının 76. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ne olduysa Atatürk’ün ölümünün ardından 2. Dünya Savaşı süreciyle başlayan 8 Nisan 1923’te yayımlamış olan Dokuz İlke’den (umde) ve Kemalizm’den (Cumhuriyet Devrimleri) kopuşun tedricen ülkeyi, milleti getirdiği yer. Bir okurumuzun yazısıyla hatırlatalım dedik.

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Nuri Killigil 1940’larda İstanbul Sütlüce’de kurduğu Türkiye’nin ilk özel savunma şirketi fabrikasında top, havan, uçaksavar mermi ve tapalarının yanı sıra uçak bombaları imal etmişti. Yerli harp sanayisinin gelişmesine ve Türk Ordusu’nun ateş gücünün artırılmasına katkı sağlayan ilk özel girişimdi.

2 Mart 1949 tarihinde fabrikada sabotaj olduğu düşünülen büyük bir patlama meydana gelir. Aralarında Nuri Killigil’in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatını kaybeder.

Olayın ilk oturumunda Başbakan Şemsettin Günaltay, milletvekillerini bilgilendirdi. Ancak tutanaklar üzerinde gizlilik kararı olduğundan Killigil ve 27 kişinin ölümüne sebep olan patlamadaki sır perdesi aralanamadı.

Killigil ve 27 Türk evladını saygıyla anıyoruz.