Çankaya’da 2025’e dijital merhaba

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Çankaya Belediyesi, hayatı kolaylaştıran insan odaklı projelerle hizmet anlayışını dijitalleştirerek çağın ihtiyaçlarına göre dönüşüyor. İlk aşamada İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan ‘İmar Durumu Belgesi ve Yol Kotu Tutanağı’ başvuruları olmak üzere sonraki aşamada diğer imar işlemleri dijital olarak alınacak. Başvurunun tüm adımları www.dijital.cankaya.bel.tr adresi üzerinden 7/24 gerçekleştirilip kolaylıkla takip edilebilecek.

HIZLI VE ZAHMETSİZ HİZMET

Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle dijital platforma üye olmak gerekiyor. Üyeliğin ardından vatandaşlar, platforma giriş yaparak başvuruda bulunacaktır. Başvuru gerçekleştikten sonra sürece ilişkin detaylar sistemden takip edilebilecek. Çevrimiçi platform sayesinde kullanıcılar işlemlerini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yürütecekler. Vatandaşlar ayrıca platformda bulunan ‘yardım’ sayfası ile kullanma kılavuzu niteliğindeki örnek başvuru sürecine dair eğitim videosunu izleyerek de sorun yaşadıkları adımları hızlıca çözebilecekler.

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DİJİTAL BELEDİYECİLİK

Bu yeni uygulama ile vatandaşların zamandan tasarruf etmesi sağlanırken, aynı zamanda fiziksel başvuru ihtiyacının ortadan kalkması ve kâğıt kullanımının azaltılması hedefleniyor. Dijital hizmet ile kâğıt israfının önüne geçilerek ‘Çevre Dostu Belediyecilik’ anlayışı destekleniyor.



GÜNÜN SÖZÜ



“Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65’ine sahip. Üç yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketiyiz.” BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

MEZOPOTAMYA’NIN ‘ABİSİ’ TÜRKİYE OLMALI



SURİYE’nin güvenliği, terör örgütlerinden arındırılması, demokratik yapısı öncelikle komşusu ülkeler Türkiye, İsrail, Irak, Ürdün ve Lübnan için de önemlidir.

Ortadoğu’nun yapısı gereği; Mezopotamya bölgesinin abisi rolünde kalıcı olarak Türkiye olmalıdır. Zaten Sam amcalar ve David amcalar denklem kuruyor! Türkiye yıllardan beri Irak’ta, Suriye’de diğer bölgelerde insanlık ve komşuluk tarihsel devlet-millet anlayışıyla üzerine düşen görevi her açıdan fazlasıyla yerine getirmiştir! Murat KOÇAK

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ERMENİLERİN SEÇİMİ



KATOLİK Ermenileri Patriği Rafael Bedros yeni yılda Türkiye’ye geliyor. Patrik Bedros 3-7 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da Ermeni Katolik Cemaati ile bir araya gelecek, Başrahip Vartan Kazanciyan’a da ‘Patriklik Yöneticisi’ unvanını verecek. Etkinlik, 4 Ocak Cumartesi günü 17.00’de Vosgeperan Kilisesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri görevini Başepiskopos Levon Zekiyan yürütüyordu. Zekiyan, yaş haddi nedeniyle 10 Ekim’de görevi bırakmıştı.

UMUT, MUTLULUKTAN ALINMIŞ BİR MİKTAR BORÇTUR



DEVLET, iktidar ve sınıf birbirinden ayrılmayan üç unsurdur. Her biri zorunlu olarak diğer ikisine bağımlıdır. Bu üç unsur; sömüren, sömürülen, itaat eden ve ettirilen olarak birbirine hizmet ederler. Yaşamın güzelliğini tadını sömürmeden, sömürülmeden çıkarmak gerekir. Kuzey IŞIK

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SİYASETİN TAHRİKİ VE KOMİKLİĞİ



- CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, son günlerde ‘Siyasal Alevilik’ adı altında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığı yapıldığını, ayrıca kentin değişik yerine halkı kin ve düşmanlığı tahrik eden afişler asıldığını belirtiyor. Bu afişlerde İrşad Derneği’nin “Yılbaşı kutlayarak Hıristiyanlaşıyor muyuz? Yahudi ve Hıristiyanlara benzeyen bizden değildir” sözleri dikkat çekiyor.

- MEMLEKET Partisi, Muharrem İnce’nin 2011 yılında yaptığı konuşmayı kamuoyu ile paylaştı: “Muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz. Yelpazeyi genişletiyorsunuz. Bunun bir tek sebebi var. Siz Abdullah Öcalan’ı affedeceksiniz.”

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- AHMET Davutoğlu’nu ittifaka alacağınıza Hüseyin Baş’ı alacaktınız. Seçkin ŞİMŞEK

- ALİ Babacan sosyal medyada “Ülkemize tekrar bereket gelsin diye gece-gündüz çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.



BİLİYOR MUSUNUZ?

KUYUCUK GÖLÜ’NDE KURTARMA



- TÜRKİYE’nin 13’üncü Ramsar Alanı olan ve 2019-2021 döneminde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü’nün yeniden ‘kuş cenneti’ olması için çalışma yapıldığını; Kars’ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve ‘Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’ ile korunan gölün, 416 hektarlık Ramsar Alanı bulunduğunu, Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını...

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- ESENYURT Belediyesi’nin dekoratif ahşap boyama kursunun kadınlar tarafından büyük ilgi gördüğünü, bursiyerlerin ürettikleri el emeği ürünler ile de aile bütçesine önemli katkı sağladıklarını...