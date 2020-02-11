Canan Kaftancıoğlu’nun 444 oy alarak başkan seçildiği kurultaya katılım düşük oldu... Örgütten ‘üçlü’ yapıya ders

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu yeniden il başkanı seçildi.
677 delegeden 571’i oy kullandı. Kaftancıoğlu’na 444 oy çıktı. Kongrede 61 oy geçersiz sayılırken, sandık başına giden 66 delege de Kaftancıoğlu’na oy vermedi. Bu, CHP İstanbul tarihinde katılım oranının en düşük olduğu seçim oldu. Özetlersek, ‘üçlü’ diye nitelenen; İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun hazırladığı, Kılıçdaroğlu ile birlikte gördükleri liste örgüt tarafından tepkiyle karşılandı.
ÇADIR TARTIŞMALARI
Seçim öncesinde ‘çadırda’ hayli ilginç tartışmalar yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Canan Kaftancıoğlu’na liste ile ilgili itirazını sert bir biçimde iletti ve “Niye listelere bizim ilçenin önerdiklerini yazmadın” diye çıkıştı. Tartışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Kaftancıoğlu sert bir biçimde “Bu liste böyle geçecek” diye diretti, ancak Bozkurt sinirlenerek ‘çadırı’ terk etti. Tüm belediye başkanları, hatta Kaftancıoğlu’nun adaylaşma sürecinde karşı karşıya geldiği Battal İlgezdi, Ali Kılıç ve Bülent Kerimoğlu kurultay delegesi olarak yazıldı. Ancak Kerimoğlu, arasının iyi olmadığı Kaftancıoğlu’na protesto olarak kendisini listeden çıkardı. Kerimoğlu’nun ‘dik’ duruşu bazı delegeler tarafından alkışlandı. Tepkinin nedeni şuydu: Aday listeleri salona getirilmeden önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun önüne konuldu, yani Kaftancıoğlu listesi bir nevi onaydan geçti. Ali Rıza Akpolat manzarayı sezdiği için il delege kartını dahi almadı. O da ekibinden kimsenin yazılmamasına tepki gösterdi.
‘SANA GÜVENDİK’
Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik de önerdiği isimlerin listeye konulmaması üzerine Erdoğan Toprak ile tartıştı ve “Sana güvendik, hüsran oldu” diye tepki gösterdi.
Toprak’ın bir başka ‘prensi’ sayılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tepkiliydi. Kendisinin listede olmasına karşın önerdiği isimler listede yoktu.
Bu gelişmelerle, il kongresinde kaybedenler olan Erdoğan Toprak, Ali Rıza Akpolat (Beşiktaş), Gökhan Yüksel (Kartal), Kemal Deniz Bozkurt (Esenyurt) ve Bülent Kerimoğlu’nun (Bakırköy) İstanbul siyasetinde ağırlıklarının etkilenebileceği konuşuldu.
KOMİK GİRİŞİMLER
Kulislerde ‘oylamayı’ kaybedenlerin ortaya attıkları bir iddia vardı: İl başkanlığı seçimlerini nasıl ‘olağanüstü’ yaptırabiliriz? Tabii ki ‘komik’ bir çıkıştı bu.
Ama şu gerçek... Her üç delegeden birinin onay vermediği yeni bir örgüt yapısı var İstanbul’da...
NEDEN SÖYLEYİN!
CHP tek aday ile kongre yaptı.
Ve partiye umut bağlayıp oy ve gönül verenler soruyor: Neden?
GÜNÜN SÖZÜ
“KORKAKLAR despotizmin sükûnetini özgürlüğün fırtınalı denizlerine tercih ederler.” (Thomas Jefferson)
İSTANBUL’DA DUYULMAYAN ÇIĞLIK ANTALYA’DAN SES VERİYOR... HAFRİYAT GELİRİYLE KULÜP YÖNETİLİR Mİ
SAYIŞTAY raporları bu kez de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyatla ilgili yolsuzluğunu ortaya çıkarmış. Biz yıllar önce “Hafriyat rantı İstanbul’da inşaat sektörünün eroinidir” demiştik de kimseyi inandıramamıştık. Anlaşılan sadece İstanbul’da değil, Ankara’dan sonra Antalya’da da hafriyat rantı inşaat sektörünün eroini olmuş.
Eski İstanbul Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi yıllardır feveran ediyordu. Orman Yasası’nın değiştirilerek yapılmak istenen sistem değişikliğinin çok büyük yolsuzluklara ve çevre bozukluklarına neden olabileceğini ilgili makamlara yazdığı raporlarda dile getirmişti.
Sayın Çebi’nin söyledikleri dikkate alınsaydı, son yıllarda tek tek ayyuka çıkan hafriyat yolsuzluklarının hiçbirisi yaşanmazdı. Dürüstlüğü ile asırlardır temayüz etmiş olan Orman Teşkilatı, birilerini ihya eden rant ilişkilerine alet edilmezdi.
Yazık değil mi bu ülkeye!
YENİ KİTAPLAR
DOĞAN Hızlan ‘Hatırlamak, Günlük Yaşamdan Dipnotlar’ (Yapı Kredi), Ayşegül Yüksel ‘Güneşin Sofrasında-Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni’ (Kırmızı Kedi), Emin Erman ‘Ağlama Asan Ağlama’(Gürer), Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu ‘Dijital Hukuk’ (Seçkin), Celal Üster ‘Aşk Olsun-Eski Ozanlardan Sevda Şiirleri’ (Can), Oya Akçizmeci ‘Ümit Penceresi’ (Yeni İnsan), Ayşenur Tanrıverdi ‘Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler’ (H2O), Faris Kuseyri ‘Doğu Duvarı’ (Islık), A. Galip ‘Dehliz’ (Kaos Çocuk Parkı), Ahmet Can Uysal ‘İstanbul Kıyıları’ (Hoşgörü), Meltem Yılmaz ‘Bütün Mümkünlerin Kıyısında’ (Destek), Nazlı İktu ‘Ponpon-Minik Tavşanın Büyük Macerası’ (Uçan Fil), Dursun Ali Yaz ‘Antik Çağdan Geleceğe Para-Paranın Yazılmamış Tarihi’(Timaş)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, Medeni Kanun’un kabulünün 94. yıldönümünün 17 Şubat Salı günü Beşiktaş Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde kutlanacağını açıkladığını...
*İYİ Parti Antalya Milletvekili Ferudun Bahşi’nin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “İlaç katılım payı emeklilerin hak ettikleri emekli maaşından yüzde 10 oranında kesilmektedir. Emeklinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasından da yüzde 10 oranında ilaç katılım payı alınmakta ve tutarları emeklinin maaşından kesilmektedir. Bakanlık olarak katılım payı, reçete bedeli, ilaç farkının SGK tarafından karşılanması konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?” diye sorduğunu...
*CHP Hatay Milletvekili avukat Suzan Şahin’in, Türkiye’de son yıllarda yoksulluk, geçim sıkıntısı, borç ve çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle intihar vakalarının artış göstermesi üzerine intiharlara neden olan konular ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını istediğini...
Canan Kaftancıoğlu’nun 444 oy alarak başkan seçildiği kurultaya katılım düşük oldu... Örgütten ‘üçlü’ yapıya ders
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu yeniden il başkanı seçildi.
677 delegeden 571’i oy kullandı. Kaftancıoğlu’na 444 oy çıktı. Kongrede 61 oy geçersiz sayılırken, sandık başına giden 66 delege de Kaftancıoğlu’na oy vermedi. Bu, CHP İstanbul tarihinde katılım oranının en düşük olduğu seçim oldu. Özetlersek, ‘üçlü’ diye nitelenen; İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun hazırladığı, Kılıçdaroğlu ile birlikte gördükleri liste örgüt tarafından tepkiyle karşılandı.
ÇADIR TARTIŞMALARI
Seçim öncesinde ‘çadırda’ hayli ilginç tartışmalar yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Canan Kaftancıoğlu’na liste ile ilgili itirazını sert bir biçimde iletti ve “Niye listelere bizim ilçenin önerdiklerini yazmadın” diye çıkıştı. Tartışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Kaftancıoğlu sert bir biçimde “Bu liste böyle geçecek” diye diretti, ancak Bozkurt sinirlenerek ‘çadırı’ terk etti. Tüm belediye başkanları, hatta Kaftancıoğlu’nun adaylaşma sürecinde karşı karşıya geldiği Battal İlgezdi, Ali Kılıç ve Bülent Kerimoğlu kurultay delegesi olarak yazıldı. Ancak Kerimoğlu, arasının iyi olmadığı Kaftancıoğlu’na protesto olarak kendisini listeden çıkardı. Kerimoğlu’nun ‘dik’ duruşu bazı delegeler tarafından alkışlandı. Tepkinin nedeni şuydu: Aday listeleri salona getirilmeden önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun önüne konuldu, yani Kaftancıoğlu listesi bir nevi onaydan geçti. Ali Rıza Akpolat manzarayı sezdiği için il delege kartını dahi almadı. O da ekibinden kimsenin yazılmamasına tepki gösterdi.
‘SANA GÜVENDİK’
Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik de önerdiği isimlerin listeye konulmaması üzerine Erdoğan Toprak ile tartıştı ve “Sana güvendik, hüsran oldu” diye tepki gösterdi.
Toprak’ın bir başka ‘prensi’ sayılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tepkiliydi. Kendisinin listede olmasına karşın önerdiği isimler listede yoktu.
Bu gelişmelerle, il kongresinde kaybedenler olan Erdoğan Toprak, Ali Rıza Akpolat (Beşiktaş), Gökhan Yüksel (Kartal), Kemal Deniz Bozkurt (Esenyurt) ve Bülent Kerimoğlu’nun (Bakırköy) İstanbul siyasetinde ağırlıklarının etkilenebileceği konuşuldu.
KOMİK GİRİŞİMLER
Kulislerde ‘oylamayı’ kaybedenlerin ortaya attıkları bir iddia vardı: İl başkanlığı seçimlerini nasıl ‘olağanüstü’ yaptırabiliriz? Tabii ki ‘komik’ bir çıkıştı bu.
Ama şu gerçek... Her üç delegeden birinin onay vermediği yeni bir örgüt yapısı var İstanbul’da...
NEDEN SÖYLEYİN!
CHP tek aday ile kongre yaptı.
Ve partiye umut bağlayıp oy ve gönül verenler soruyor: Neden?
GÜNÜN SÖZÜ
“KORKAKLAR despotizmin sükûnetini özgürlüğün fırtınalı denizlerine tercih ederler.” (Thomas Jefferson)
İSTANBUL’DA DUYULMAYAN ÇIĞLIK ANTALYA’DAN SES VERİYOR... HAFRİYAT GELİRİYLE KULÜP YÖNETİLİR Mİ
SAYIŞTAY raporları bu kez de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyatla ilgili yolsuzluğunu ortaya çıkarmış. Biz yıllar önce “Hafriyat rantı İstanbul’da inşaat sektörünün eroinidir” demiştik de kimseyi inandıramamıştık. Anlaşılan sadece İstanbul’da değil, Ankara’dan sonra Antalya’da da hafriyat rantı inşaat sektörünün eroini olmuş.
Eski İstanbul Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi yıllardır feveran ediyordu. Orman Yasası’nın değiştirilerek yapılmak istenen sistem değişikliğinin çok büyük yolsuzluklara ve çevre bozukluklarına neden olabileceğini ilgili makamlara yazdığı raporlarda dile getirmişti.
Sayın Çebi’nin söyledikleri dikkate alınsaydı, son yıllarda tek tek ayyuka çıkan hafriyat yolsuzluklarının hiçbirisi yaşanmazdı. Dürüstlüğü ile asırlardır temayüz etmiş olan Orman Teşkilatı, birilerini ihya eden rant ilişkilerine alet edilmezdi.
Yazık değil mi bu ülkeye!
YENİ KİTAPLAR
DOĞAN Hızlan ‘Hatırlamak, Günlük Yaşamdan Dipnotlar’ (Yapı Kredi), Ayşegül Yüksel ‘Güneşin Sofrasında-Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni’ (Kırmızı Kedi), Emin Erman ‘Ağlama Asan Ağlama’(Gürer), Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu ‘Dijital Hukuk’ (Seçkin), Celal Üster ‘Aşk Olsun-Eski Ozanlardan Sevda Şiirleri’ (Can), Oya Akçizmeci ‘Ümit Penceresi’ (Yeni İnsan), Ayşenur Tanrıverdi ‘Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler’ (H2O), Faris Kuseyri ‘Doğu Duvarı’ (Islık), A. Galip ‘Dehliz’ (Kaos Çocuk Parkı), Ahmet Can Uysal ‘İstanbul Kıyıları’ (Hoşgörü), Meltem Yılmaz ‘Bütün Mümkünlerin Kıyısında’ (Destek), Nazlı İktu ‘Ponpon-Minik Tavşanın Büyük Macerası’ (Uçan Fil), Dursun Ali Yaz ‘Antik Çağdan Geleceğe Para-Paranın Yazılmamış Tarihi’(Timaş)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, Medeni Kanun’un kabulünün 94. yıldönümünün 17 Şubat Salı günü Beşiktaş Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde kutlanacağını açıkladığını...
*İYİ Parti Antalya Milletvekili Ferudun Bahşi’nin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “İlaç katılım payı emeklilerin hak ettikleri emekli maaşından yüzde 10 oranında kesilmektedir. Emeklinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasından da yüzde 10 oranında ilaç katılım payı alınmakta ve tutarları emeklinin maaşından kesilmektedir. Bakanlık olarak katılım payı, reçete bedeli, ilaç farkının SGK tarafından karşılanması konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?” diye sorduğunu...
*CHP Hatay Milletvekili avukat Suzan Şahin’in, Türkiye’de son yıllarda yoksulluk, geçim sıkıntısı, borç ve çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle intihar vakalarının artış göstermesi üzerine intiharlara neden olan konular ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını istediğini...