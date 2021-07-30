Bulgaristan’da iktidar soygunu

Belediye hizmetlerinde, hizmeti kullananlar yönünden farklı ücret alınması, uygun ve doğru bir yöntem değildir. Belediyenin, açıklanan şekilde bir karar alması halinde, alınan kararın iptal edilmesi için dava açılması da yasal bir haktır ve başvurulması gereken yasal ve normal prosedür budur.
Bu yola başvurmadan “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, ırkçı söylemlerde bulunmak” gibi hayali ve ağır bir suçun izafe edilmesinin, aynı görüşü paylaşanları korku ve endişeye sevk ederek suskun kalmalarını sağlamaktan başka amacı olamaz.
Türkiye’de değişik ülkelerden göç eden insan sayısının kimliği, kişiliği tam olarak bilinmemekle birlikte, 11 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yunanistan’ın nüfusunun 10.7, İsviçre’nin nüfusunun 8.5 milyon olduğu nazara alındığında, bir ülke nüfusundan daha fazla göçmeni, Türkiye’nin değil, hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği ve kaldıramayacağı açıktır.
Göçmenleri uzak tutmak isteyen Avrupa ülkelerinin; kara sınırlarında elektrikli bariyerler kurmaları, deniz sınırlarında mülteci dolu botları itekleyerek batırmaları veya başka ülkelere bahşiş gibi para önererek o ülkelerde tutmaya çalışmaları karşısında, Bolu Belediyesi’nin düşündüğü önlem çok daha hafif kalmaktadır. Bu tehlikeli göçü önlemek adına görüş açıklayan ya da aynı görüşü paylaşan, aynı şekilde düşünen kişileri ve halkı korku ve endişeye sevk ederek susmalarını sağlamaktan başka bir amacı olamaz.
Kişisel görüş ve ifade özgürlüğüne ve demokratik, laik “Atatürk İlke ve Devrimleri”ne, ülkenin birlik ve bütünlüğüne özen ve saygı gösterilmesini istemek en doğal hakkımızdır. Av.A. Erdem AKYÜZ
GÜNÜN SÖZÜ
“KENDİ siyasetlerini her vesile ile ‘zemzem’ ile yıkıyor iktidar. Ama her türlü illegal faaliyet iddiası tozu dumana katıyor, siyasetin tavasında hiç iz bırakmıyor. Tava mı çok teflon, yoksa bu arkadaşlar mı çok umursamaz, anlaşılamıyor!” Sühan ÖZKAN-Hukukçu
TURİSTLER NİYE MASKE TAKMIYOR?
Resmi verilere göre, ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 685 bin. Haziran 2021 itibarıyla bunların yüzde 98,5’i ağırlıklı olarak 30 civarındaki şehirlerde yaşıyor. Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli sayısı da 56 bin civarında. Şimdi de Afganistan’dan Taliban endişe ve korkusuyla Afganlar geliyor. “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)” verilerine göre, 2020’de Türkiye’de uluslararası koruma altında 116 bin 403 Afgan sığınmacı bulunuyordu. Yine resmi verilere göre, Türkiye’de 7 Temmuz 2021 itibarıyla yakalanan 62 bin 687 düzensiz göçmenin 25 bin 643’ünü Afganlar oluşturuyor.
Bu kişilere ister sığınmacı, ister İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre ‘Türkiye’de Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler’ ifadesini kullanalım, bu kişiler Türkiye’de yaşıyor. Bu kadar yüksek sayıdaki insanın yarattığı sorunlar var. Bunları inkâr etmek mümkün değil. Bu sorunlar tabii ki konuşulur, tartışılır. Ancak bu tartışmalar bizce son haftalarda şirazesinden çıkma eğiliminde. Çünkü ‘Hepsini geri gönderelim, göndereceğiz’, ‘Pahalı spor ayakkabı giyiyorlar’, ‘Ben hukukçuyum, 10 misli su parası alırım’, ‘Dükkân açıyorlar’, ‘İşimizi elimizden alıyorlar’, ‘Kahvede biri bana dedi ki’ gibi popülist yaklaşımlar, söylemler çok tehlikeli. Bunları söyleyenler, yabancı düşmanlığı, nefret ile ırkçılık arasındaki ince çizgi üzerinde dolaşıyorlar. Tarih böyle şeyleri affetmez.
TALİBAN, IŞİD VE EL KAİDE BATI’NIN UCUBE YAPILARIDIR
DÜNKÜ yazınızda Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği şehirlerdeki kadınlara yönelik uygulamalarından bahsetmişsiniz ve Türk kadınının bunlarla ilişkisi olamaz tespitinde bulunmuşsunuz. Evet İslam dininin doğru anlaşılmasına yaklaşık 40 yılını vermiş biri olarak ben de diyorum ki: Sadece Türk kadının değil, Afgan kadının da bunlarla işi de, ilişkisi de olamaz ve hatta İslam dininin de bunlarla işi ve ilişkisi olamaz. Zira Taliban denen ne olduğu belirsiz yapı maalesef IŞİD gibi, El Kaide gibi bu toprakların, bu coğrafyanın tabii eleğinden geçerek, yoğrularak ortaya çıkmış yapılar değildir. Bunlar da diğer kardeş terör örgütleri gibi Batılı istihbarat örgütlerinin oluşturduğu, şimdi de kontrollerinden çıkan ucube yapılardır. - Şahin NURSAÇAN
BODRUM AÇIK HAVA REKLAMLARI HUKUKİ YÖNDEN İNCELENİYOR
BODRUM Belediye Başkanı olarak, 2019’da göreve geldiğim günden beri bütün uğraşım, uğraşımız; şeffaf, hesap verilebilir, sorumluluk ve görevleri toplum ve çevre yararına en doğru şekilde gerçekleştiren bir belediye olarak anılmak olmuştur. 2018 yılında ihale edilen açık hava reklam mecraları ile ilgili şikâyetçi şahsın iddiaları üzerine gerekli araştırmaya başlanmıştır. Belediyemizin yetki alanındaki Yarımada genelinde 443 adet reklam amaçlı açık hava reklam ünitelerinin (raket, city-light reklam panosu, billboard, megalight, kule vb.) kontrolleri ve tespitleri ihtiyaca binaen yapılmaktadır. “23.7.2021” tarihli yazınızda adı geçen firma ve kişiler Hukuk Müdürlüğü tarafından ayrıntılı olarak inceliyor; ilgili teknik personelle de gerekli tespitler yapılmaktadır. Titizlikle yürütülmekte olan araştırmamızın sonuçlarını Genel Merkezimize ve başvuru sahibine bildireceğiz. Başvuru sahibi firma/şahıs her ne kadar konuyla ilgili mağduriyetini ileri sürmüş ise de; bunun hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Zira, söz konusu firmanın/şahsın, şikâyete konu ihale sürecinde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır, sözleşme tarafı ‘ERA Reklam A.Ş.’dir. Ayrıca yazıda geçen “Ströer Kent Vizyon Reklam Pazarlama A.Ş.” ile kurumsal hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki eğer bir hukuksuzluk ve haksızlık var ise mutlaka çözüme kavuşturulacaktır. Aynı şekilde altyapı-üstyapı ve diğer sorunlar kalıcı bir biçimde çözülecektir. Ahmet ARAS Bodrum Belediye Başkanı
BİLİYOR MUSUNUZ?
Sendika yönetim kurulunun görüşleri şu noktalarda toplanıyor:
LGS rakamlarının başlıca söylediği şey, gençlerimizin bu sınava ve adaletine güveni kalmadığıdır. 2021 yılında sekizinci sınıftan 1 milyon 243 bin 830 öğrenci mezun olmuş, yapılan merkezi sınava toplam 1 milyon 38 bin öğrenci katılmıştır. 2021 LGS’de sekizinci sınıftan mezun olan 205 bin 830 öğrenci, sınava girmemiştir. Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur. Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan öğrencilerin 358 bin 187’si (yüzde 34,49) sınavla öğrenci kabul eden okullara yönelik tercih yapmıştır. 2020 yılında 571.704 (yüzde 38,84) öğrencinin yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında bu oranın 2021 yılında düştüğü görülmüştür. Bu yıl tercih yapan öğrenci sayısı dikkate değer biçimde azalmış, 213 bin 517 öğrenci tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerin 168.924’ü sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleştirilmiştir.
İMAM HATİP DAYATMASI
LGS rakamları, AKP’nin imam hatip dayatmasının geldiği noktayı görmek için de imkân tanımıştır. Sonuçlar, yerleşen tüm öğrencilerin yüzde 65,49’unu oluşturan resmi ortaokul mezunlarının, Anadolu imam hatip lisesi dışındaki tüm lise türlerine yerleşen öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir. Özetle imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 48’i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir.
GÜNÜN SÖZÜ
“Çoksesliliği kaybedersek çökeriz.” Ahmet ÜMİT
SİYASETÇİ AŞI UYARISI YAPMALI
CHP
Önümüze ilginç bir dosya geldi; Universal Medya sahibi Sedat Kapudağ haksızlığa uğradığını belirterek gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar iletmiş. Hatta görüşmüş.
İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin reklam panolarını uzun zamandır elinde bulunduran İlbak Holding’in sahibi olduğu “Ströer Kentvizyon” şirketi hakkında bu iki kentle birlikte iddialarına Muğla ve Bodrum belediyelerindeki iddialarını da katmış.
Reklam kavgasının boyutu FETÖ dönemine kadar uzanıyor. 2017 yılı 4 Ocak günü FETÖ’ye hizmet nedeniyle polis tarafından İlbak Holding ile ilgili şirketlerin sahipleri ile yöneticilerinin evleri basılarak bilgisayarlar ve şirket evraklarına el konulmuştu.
Uzun yıllar İBB’nin billboard’larını elinde bulunduran ve Abdullah Gül ile olan yakınlıkları ve işbirlikleri bilinen Mustafa İlbak ve Murat İlbak kardeşlerin sahibi olduğu Ströer Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş., ERA Reklam Hizmetleri A.Ş., 3. Mecra A.Ş. ve CORE Medya Tanıtım ve İletişim A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmekteler.
Daha önce CHP Genel Merkezi’nin istediği zaman billboard kullanmasına engel olan Murat İlbak’a tavır koyan, ancak buna rağmen CHP’li belediyelerde yaşanan ve CHP’nin başını çok ağrıtacak olan reklam panoları skandalları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok rahatsız olduğu ve parti içindeki görüşmelerden sonra olaya müdahale edeceği söyleniyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bir insanın yaşayıp yaşamadığı şahdamarından değil ar damarının atmasından anlaşılır.” T. Ç.
TALİBAN’I TANIYIN!
- Daha da kötüsü bu felaketlerin gelecekte daha sık yaşanacağını işaret ediyor uzmanlar. Doğanın dengesini bozmamızın bir sonucu olarak atmosferin de dengesi bozulmuş. Ekvator civarındaki tropikal bölgeler ile Kuzey Kutbu arasındaki sıcaklık farkı gittikçe azalıyormuş. Kuzey Kutbu ısınıyor. “Bırakın buzulların erimesini, kutup ayılarının akıbetini, kutup bölgesinde 10-12 kilometre yükseklikte batıdan doğuya esen jet fırtına kuşağının da dengesi de bozuldu” diyor uzmanlar.
JET AKIMLARI
- Bilimsel terimlere boğulmadan anlatalım. 300 kilometreye varan hızlardaki jet akımları hem geniş bir şerit olmaktan çıkmış hem de yavaşlıyormuş. Halbuki bu akım örneğin Avrupa ve Türkiye’nin de bulunduğu kuşaktaki hava olaylarını dengede tutuyormuş bugüne kadar. Alman ZDF televizyon kanalı meteoroloji uzmanı Dr. Katja Horneffer, birkaç gün önce ana haberde animasyonlarla, meteoroloji haritalarıyla uzun uzun anlattı. Almanya’nın kuzeyinde Kiel’deki Geomar Enstitüsü’nden bir uzman da “İklim değişikliği böyle devam ederse, son haftalarda yaşadığımız aşırı yağışlarla birlikte benzer hava koşullarını çok daha sık yaşayacağız. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Öte yandan, daha fazla kuraklık dönemlerini de hesaba katmamız gerekecek. Bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür ve bu madalyonun adı küresel ısınmadır” diyordu.
Kasvetli bir durum ile karşı karşıyayız. Yaşadığımız dünyayı yok ettiğimiz yetmezmiş gibi beraberinde atmosferi de mahvediyoruz!
JAPON ATASÖZÜ
“SENİN değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan sus!”
İYİ ZAMANLANMIŞ BİR GEZİYDİ
KIBRIS
1949 yılında Türkiye-ABD arasında imzalanan anlaşma ile 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun ile kurulan Fulbright Komisyonu bu konuda ne rol oynamıştı? Stratejik konumdaki yerlerde yapılan arkeolojik kazıları kimler, kimin adına yapıyordu? Bu kazılarda nasıl bir sonuca varmışlar, neleri çarpıtmışlardı?
Bunun yanıtını vermeden önce, bir konuyu paylaşmak isteriz:
İzmir-Selçuk’taki Efes harabeleri bize “Yunan Kenti” olarak anlatıldı değil mi?
Halbuki Helenler, Anadolu’ya M.Ö. 1200’lü yıllarda gelmişlerdi.
Fakat, Efes’in tarihi ise 8.000 yıllıktır. Demek ki, “Anadolu bizim vatanımızdır” diyen Yunanlılardan çok önce buralar başkalarının vatanıydı!
Bizim tarihimiz, yani Türklerin varlığı antik dönem Anadolusunda sadece Hun-Göktürk-Selçuklu-Osmanlı’dan ibaret değildir. Özellikle Avar-Hazar-Peçenek ve Kıpçakların hiç mi etkisi olmamıştı?
Bizans dedikleri Doğu Roma İmparatorluğu’nda hiç mi Türk yoktu?
Neden Bizans’a Grek değilken, Grek Devleti deniyordu?
ABD ve koalisyon güçlerine rağmen, silahlı Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrol ettiği alanı daha da arttırdığı ise ayrı bir olgu...
(Bunlar yetmezmiş gibi, IŞİD güçlerinin başkent Kabil’i tehdit ediyor olması da ayrı bir sıkıntı kaynağı.) Aynı mülakatta, ülkeyi eylül ayına kadar terk etmezlerse, yabancı askerlerin Taliban’ın hedefi olacağı belirtildi.
Kabil Havalimanı’nda koruma amaçlı konuşlanması düşünülen Türk askerinin de, Taliban’ın saldırı tehditi altında olacağı konuşuldu. O zaman soru şu:
Afganistan’dan dönüş hazırlığı yapan Amerikan conilerinin ve koalisyon askerlerinin canı canken; 40 yıldır kanlı çatışmaların içinde debelenen Kabil gibi kaotik bir coğrafyaya gönderilmesi planlanan Mehmetçiği düşünmemiz gerekmiyor mu?
Amerika’nın gözüne girip NATO üyeliğini sağlama almak kaygısıyla, Kore’ye hem de Meclis kararı olmadan asker yollayan Menderes’in izinden gidilecekse eğer, Türk askerinin, Kabil Havalimanı’nı korumaya gönderilmesi şaşırtmaz herhalde!
TARIM VE SİLİKON VADİSİ (2)
“MİNE Ataman neler yapıyor” demiştik, geçen cuma günkü yazıda. İklim değişikliğine bağlı olarak hangi olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımızı anlatıyor. Bugün de, ‘Silikon Vadisi’nde neler yapıldığını gündeme taşıyor.
Su kaynaklarının etkin kullanımı, iklime dayanıklı tohumlar, zararlılara karşı mücadele konusunda IBM gibi dünyanın sayılı teknoloji şirketleri ve Silikon Vadisi çalışıyor.
Tarım son yıllarda çok uluslu şirketlerin ve teknoloji devlerinin ilgi gösterdiği stratejik bir sektör. Yediğimiz 20 çeşit tarımsal ürünün üretiminin yarısından fazlasını 5 ülke üretiyor.
Tarımda ölçek ekonomisi olmaması dün üzüldüğümüz bir hususken bugün işler değişiyor. Türkiye’de de tekelleşme yolda. Tarımsal araç çöplüğüne dönen ülkemizde küçük çiftçilerin ortak ekipmandan kullanması gibi birçok konu verimlilik için şart.
TARIM 5.0 KONUSU
Tarımla ilgili uzun yıllardır çalışan birçok dernek, vakıf ve oluşum tarımın geleceği için bilgi ve deneyim üretmeye devam ediyor. “Tohum Platformu” kurucusu Mine Ataman, 20 yıldır tarımın çeşitli alanlarında çalışmış, tarımın problemlerini ziyadesiyle yaşamış bir isim. Tarım ile ilgili kitapları, konuya tarihsel bir bakış açısı sunarken çözümleri de anlatıyor.
Sağlıklı ekmek konusunda yaptığı çalışma ve yazdığı kitapla doğru ekmek konusunda uzun yıllar bilinçlendirme çalışmaları yaptı.
Şimdilerde ‘Tarım 5.0’ konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta ‘Ekmek 4 TL olabilir’ haberlerinin ardında aslında onun tarım teknolojileri ile ilgili farkındalık yaratma çabası var. Ataman’a göre iklim değişikliğinin etkileri teknoloji ile azaltılabilir.
Tarıma ait tüm araçlar arası entegrasyon, tarımın tüm süreçlerinden toplanan verilerin depolanması. Tüm veri ve makineler arası konuşabilen bir teknoloji altyapısıyla tarımsal bilgilerin ‘big data’ya dönüştürülüp paydaşlarla paylaşılması gerekiyor.
Dünyada birçok ülke Tarım 5.0’ı uygulamaya başladı ve yüzde 25’lere varan verim sağlarken iklim değişikliği etkilerini azaltarak doğru fiyatlı sürdürülebilir gıda üretimine geçti.
Çince, Arapça ve Portekizce en çok konuşulan diller oldukları için, Lehçe de Almanya’nın komşusu ile dostluğunu derinleştirmek için müfredata alınmış. Açıklamalar onu gösteriyor. ‘Türkçe niye yok?’ sorusuna bir gerekçe yok tabii.
Dünyada konuşulan yüzlerce dil olmasına karşın, ‘yabancı dil’ dendiğinde akla İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi diller geliyor çeşitli nedenlerle. ‘Seçmeli ikinci, üçüncü yabancı diller’ arasında da olsa, ‘Türkçe’ de bu sıralamaya arkadan da olsa girebilirdi. Türkçe dilinin saygı skalasına bir çentik daha atılırdı.
Türkçe dili Almanya’ya dün gelmedi. Örneğin yüz yıl önce 1917’de Berlin’de Türkçe-Almanca ‘Neue Türkei’ adlı gazete yayınlanıyormuş. ‘Ne yapabiliriz’, ‘Nasıl yapabiliriz’ sorularına cevap aranmalı.
Almanların ve diğer göçmenlerin de desteği şart. Kamuoyunda ‘Türkçeye haksızlık yapıldığına dair bir kanaat’ oluşmalı. Bu destek bugünden yarına olmaz. Yıllarca ilmek ilmek örülür. Bunu en iyi diplomatlar bilir.
Bugünden tezi yok kollar sıvanmalı. Hiç duydunuz mu? Ülkede sözü geçen bir biliminsanının, dilbilimcinin, iktidar partilerinden bir siyasetçinin, bir bakanın, devlet bakanının, bir milletvekilinin veya benzeri bir kişinin çıkıp kamuoyuna ‘Türkçe diline haksızlık yapıldı. Eyalet hükümeti yanlıştan dönmeli’ dediğini. Biz duymadık!
GÜNÜN SÖZÜ
“Marmara Denizi’ni müsilajdan temizlemek tıpkı ciğerlerini kaybetmiş bir hastaya yapılan kemoterapi gibidir. Sadece kısa süreli rahatlatma sağlar. Sorunun kesin çözümü gibi sunulması doğru değildir. Müsilaj sorununun kalıcı tek çözümü denize akan kirliliği önleyecek tedbirlerdir.” Faruk ÇEBİ
ANADOLU’NUN SESİ
Daha önce turfanda sebze üretimi ile geçinen Antalya Gazipaşa’da da gelecek günlerde kuraklık tehlikesi ortaya çıktı. Özellikle son yıllarda ciddi anlamda muz üretim alanlarımız arttı. Gerek sera, gerekse de açık alanlarda ciddi anlamda üretime yönelik tesisler yapıldı. Tabii ki bu sebeple su tüketimimiz de arttı. Gerek köylerimizde gerekse de sahillerimizde tropik meyve üretimi son yıllarda çığır açtı. Kırsalda ve sahilde katma değeri yüksek avokado, kivi, ejder meyvesi ve passiflora gibi ürünlerin de üretimi arttı. Bu ürünler tropik meyveler olduğu için haliyle su ihtiyacı fazla. Alanya’da bulunan “Dim Barajı” ve Gazipaşa’da yapılan “Gökçeler Barajı” tarımsal sulamada kullanılamadığından dolayı çiftçilerimiz kendi imkânlarıyla sulama kuyuları açıyorlar. Bu da tesis için çok ciddi maliyetler getiriyor. Alanya ve Gazipaşa bölgesinde açılan kuyuların derinliği 100-350 metre arasında oluyor. Kuyular her sezon daha derine iniyor, bu da tüketimi arttırıyor. Görünen o ki bu derin kuyu açma işinin sonu yoktur.
Onun için acil olarak Alanya’da Dim Barajı ve Gazipaşa’da Gökçeler Barajı tam kapasite ile tarımsal amaçlı faaliyete geçirilmelidir. Kapalı sistem sulama döşenmiş olan borular faaliyete geçirilerek buharlaşma kaybı da sıfıra indirgenmelidir. Bunun yanında da Beyrebucak, Güney, Zeytinada ve Kaledran bölgesinin su ihtiyacına cevap verecek göletler yapılmalıdır. Bütün su ihtiyacımızı yeraltı suları ile gidermeye çalışırsak, yeraltı suları daha derinlere kaçacak ve alçak olan kuyular kuruyarak üreticilerimiz ciddi zarar görecektir.
Hidayet BİLGİÇ-GAZİPAŞA
‘ALLAH RIZASI’ İÇİN İĞNE VURDU
AİLESİYLE karavanla Doğu Karadeniz seyahatine çıkan Emsal E. öğretmen, Samsun’da bel ağrısından rahatsızlandı. Karşıyaka Aile Sağlık Merkezi’nde, Dr. Mustafa Sarıcaoğlu’na muayene oldu ve kendisine iğne, ilaç verildi. İlk enjeksiyon orada yapıldı. Reçeteyi göstererek herhangi bir aile sağlık merkezinde kalan iğnelerin enjektelerini de yaptırabileceğini söylediler. Emsal E. öğretmen yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
“2. gün konakladığımız yere daha yakın olan Canik Merkez Aile Sağlığı Merkezi’ne gittik. Dr. Meral Yüksel’e durumu anlatım, Samsun’da misafir olarak bulunduğumuzu ve reçeteli iğnelerimin enjeksiyonunu yaptırmak istediğimi söyledim. Dr. Meral Yüksel’in söyledikleri hayli ilginçti. ‘Misafir hasta kabul etmiyoruz. Bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bu sefer Allah rızası için yapalım. Yarın gelirseniz iğnenizi yapamam. Başka bir hastaneye başvurursunuz.’
Oysa misafir hasta tanımı belli. 25.01.2013/28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar’ başlıklı 8. Maddesi 6. Bendi ‘Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez’ hükümleri yer alıyor.
Bu doğrultusunda misafir hasta kapsamında hizmet alabilmemiz gerekirken, sanki ondan görevi dışında bir şey istemiş gibi,
Slovenya’nın AB dönem başkanlığını devralması dolayısıyla Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula van der Leyen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı bir günlük ziyaret hakkında görüştüğünü, AB’nin bu ziyaretin nasıl gerçekleşeceği konusunda çok hassas olduğunu ve Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ilişkin hiçbir öneriyi asla kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine; eski Devlet, Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk bir açıklama yaptı:
“Avrupa Komisyonu Başkanı’nın konuşması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak AB üyesi oldukları; buna karşılık Türkiye’nin hâlâ AB üyeliğine kabul edilmediği, KKTC’nin Türkiye dışında başka hiçbir devlet tarafından tanınmadığı dengesiz bir siyasi ortamda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin görüşleri doğrultusunda yapılmış bir açıklamadır. Slovenya, 1919-1991 yılları arasında 72 yıl boyunca Yugoslavya’yı oluşturan federe cumhuriyetlerden biri idi. 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş, 1992’de Avrupa Topluluğu tarafından bağımsız devlet olarak tanınmış ve BM’ye üye olarak kabul edilmiştir. Slovenya’yı, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova izlemiştir.
KKTC ise onlardan önce 1983’te bağımsız devlet olarak kurulmuştur. Başlangıç ise, federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti içinde yer almak üzere 1975’te kurulan ‘Kıbrıs Türk Federe Devleti’dir. Ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve arka plandaki Yunanistan, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde iki kesimli, iki toplumlu bir devlet; bu konudaki girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine eşit egemen iki devlet çözümü konusunda uzlaşmaz bir tutum içinde olmuşlardır.
Bugün Türkiye’nin yapması gereken, KKTC’nin dost devletlerce, bu arada aramızda akrabalık bağları bulunan devletlerce tanınmasını sağlamak için her türlü diplomatik çabayı göstermektir.
Türkiye’nin AB’ye vereceği en uygun yanıt da, KKTC’nin tanınmasını sağlamaya yönelik diplomatik çabalarını yoğunlaştırmaktır.”
GÜNÜN SÖZÜ
“Hayat sadece bir amaç için çabalandığında anlamlıdır.”
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un olayın başından beri Meclis’e getirdiği beş soru önergesinden sonra CHP’li diğer Milletvekili Dr. Candan Yüceer de yaptığı açıklamada, “Alkolün en pahalı olduğu üçüncü ülkeyiz. Alkoldeki vergi oranı yüzde 70’lere tırmandı. AKP iktidarının insanların yaşam tarzına müdahale etmek için alkollü ürünlere getirdiği ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendirmektedir. Sahte içkinin yaygınlaşmasının nedeni AKP’dir” ifadelerini kullandı.
Dr. Yüceer, “Sahte içki sorunu her geçen gün derinleşen bir yara olmaya ve can almaya devam ediyor. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarımızın da durumlarının ağır seyrettiği bilgisini aldım. Aradan on günden fazla süre geçmesine rağmen iktidarın konuyla ilgili hassasiyetini öğrenebilmiş değiliz. Ama konu alkol olunca ellerini ovuşturduklarını her fırsatta göstermekten de çekinmiyorlar” dedi.
VERGİ YÜZDE 70, ÖLÜM 500
Sahte içkiye bağlı olarak yaşanan ölümlerin Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Dr. Yüceer, “Sahte içki problemi AKP iktidarı döneminde, siyasi bir tercihle alkole getirilen aşırı vergiler neticesinde ortaya çıkmıştır. Alkolün en pahalı olduğu üçüncü ülkeyiz. Son olarak 2021 Ocak’ta getirilen ÖTV zammıyla alkoldeki vergi oranı yüzde 70’lere tırmandı. İktidarın insanların yaşam tarzına müdahale etmek için alkollü ürünlere getirdiği ağır vergiler binlerce insanı sahte içkiye yönlendirmektedir. Yılda en az 500’den fazla insanımız sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmektedir.
İktidar, insanların yaşam tarzlarına müdahale etmek için alkole getirdiği olağanüstü vergilerden vazgeçmeli, sahte içki üretimine yönelik ciddi denetimler yapmalı, sahte içki üretimine etkili cezalar verilmeli! Sahte içki ölümleri cinayettir! Sorumluları hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.
GÜNÜN SÖZÜ
"Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir." (Sokrates)
BULGARİSTAN’DA YENİ SEÇİM 11 TEMMUZ’DA, SIKINTI BÜYÜK
“Ben, köklü bir CHP’li olarak, sadece tarihi gerçeklere ve Sayın Deniz Baykal’ın TBMM zabıtları ile CHP’nin basılı haldeki dökümanlarında yer alan gerçek sözlerine atıfta bulunarak, siyaset dünyamızda yaratılmak istenen, hangi amaca hizmet etmek istediği şimdilik çok net olmayan komplo ve kargaşalara kendi penceremden açıklık kazandırmak istiyorum.
Sayın Livaneli, Deniz Baykal hakkında söylediklerinizi size hiç yakıştıramadım. Kesinlikle katılmıyorum. Bugün (önceki gün Ahmet Hakan’ın köşesinde yazdıkları), benim de paylaştığım görüşlerin, aydın bir kişi olarak sizi derin düşünmeye, düşündüklerinizi yeniden irdelemenize yol açmasını diliyorum.
Hatırlar mısınız; 22. dönem seçilmiş olan CHP İstanbul milletvekillerini eşleri ile birlikte Çankaya’daki evimizde ağırlamış, kaynaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamıştım. Geçenlerde koronavirüsten kaybettiğimiz ağabeyim Çetin Hacaloğlu ve eşi Gülden (Öymen) Hacaloğlu vasıtasıyla Paris’te oluşan dostluğunuz, ilişkimize ayrı bir derinlik kazandırmıştı.
Ancak o gün bir sözünüzü hiç unutamıyorum: ‘Keşke siyasete hiç girmeseydim, milletvekili seçilmemiş olsaydım...’ Evet aynen böyle söylemiştiniz. Belli ki CHP milletvekili olmanın ‘sorumluluk ve duyarlılıklarını’ taşımakta zorlanmakta idiniz. Evet keşke, sanatçı-aydın kişiliğinizle gönüllerimizde taht kurmaya devam etseydiniz.
Bilmediğiniz, içselleştiremediğiniz siyasetten uzak dursaydınız.
Atatürk’ün kurucusu olduğu Partimiz hakkında, dünü ve bugünü ile hak etmediği saldırılarda bulunmasaydınız.
Birileri sizi affedebilir ama gerçek CHP’liler, sosyal demokratlar sizi hiçbir zaman affetmeyecek.”
GÜNÜN SÖZÜ
Dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmak amacı ile kurulduğu bildirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 90 kadın kurucu üye tarafından 26 Ekim 2020’de Ankara’da kurulan dernek şu anda 45 il ve ilçede şube kuruluş hazırlıklarını tamamlamış. Hedefi tüm Türkiye’de örgütlenmek olan derneğin 22 Haziran 2021 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Divan başkanlığını Aylin Nazlıaka’nın yaptığı genel kurul sonrasında genel başkanlığa, Türk hukukçu ve siyasetçi, eski milletvekili olan ve ‘100 Kahraman Kadın ve Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü’ sahibi olan Av. Şenal Sarıhan seçildi. 13 kişilik yönetim kurulunda ise 17 yıldır STK’larda bölgede ciddi çalışmaları olan ve birçok sivil toplum kuruluşlarında halen görev yapan Tekirdağ’dan Feray Karagöz de yer aldı. Karagöz, “TBMM’nin iradesini yok sayan ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ni hukuka aykırı biçimde fesheden, kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören ve insan haklarını yok sayan bir zihniyetin düşüncesine inat, kadınlar dayanışmasını sürdürmeye ve birlikte güçlenmeye yıllardır olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecek. Çünkü mücadele kazandırır” dedi.
‘BAYKAL’A ÖDETTİRİLEN BEDELLER...’ESKİ TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş, Ulusal Kanal’da Görüş Alanı programına konuk oldu. Zülfü Livaneli’nin CHP hakkında sarf ettiği sözlerin tartışıldığı programda Yılmaz Ateş, Deniz Baykal ile Recep Tayyip Erdoğan arasında, 22 Şubat 2003 tarihinde yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı. O dönem TBMM Başkan Vekili olan Yılmaz Ateş, Erdoğan’ın yasağının görüşmeden 2 ay önce kaldırıldığını ifade etti.
- Sayın Baykal soruyor, “Kaç bin asker gelecek?” diyor, Sayın Erdoğan “65 bin” diyor. Sayın Baykal, “Artırılırsa bir önlemimiz var mı?” diye soruyor, Sayın Erdoğan “Yok” diyor. Sayın Baykal, “Peki bunlar geldiler, ne zaman çıkacaklar belli mi?” diye soruyor. Sayın Erdoğan, “Yok” diyor.
- Bir ülkede iki ordu, iki bayrak olur mu? İki otorite olur mu? Sayın Baykal’a ödettirilen bedeller bunun bedelidir. Erdoğan ve Baykal arasındaki görüşme buydu.
- Yılmaz Ateş açıklamasında, Deniz Baykal gibi düşünenlerin CHP’de hâlâ çoğunlukta olduğunu ifade ederken, “Demokrasi kürsüsüydü konferansıydı diyerek şimdi yeniden Türkiye’nin üzerine yeni bir tezgâh kuruluyor” dedi. CHP’nin yerle bir edildiğini ve saldırı altında olduğunu söyleyen Ateş, Kılıçdaroğlu’na da “Şimdi merak ediyorum ben. Bunun karşısında susarak dilsizi mi oynayacak?” diye sordu. “Oyun budur. Bu konuda bütün esas gerçek demokrasi güçlerinin tavrını da merak ediyorum.” diye ekledi. (İlgili video linki: https://youtu.be/_sAhHh8t0AQ)
İLBER ORTAYLI’DAN İKİ DERS
Tarım, turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği gündemleriyle yapılan toplantıda ilginç veriler gündeme alındı.
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Belek’te yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Dr. Osman Gürün, Özlem Çerçioğlu, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Zeydan Kayalar, Vahap Seçer ve Kadir Albayrak katıldı. Yurtdışında olan Lütfü Savaş ise toplantıda bulunamadı.
Böcek,“Amacımız, kimseyi ötekileştirmeden çalışmak”dedi. Büyükşehirlerin tasarruf ve gelirlerine el konulması gibi sorunları gündeme getirdiklerini anlattı.
TASARRUF VE GELİRLERE EL KOYMA
DHA muhabiri Mehmet Çınar’ın haberine göre, 11 büyükşehrin Türkiye turizminin odağı olduğunu kaydeden Böcek, “Sadece kıyı ilçelerimizde değil iç kesimdeki kırsal ilçelerimizde de turizmin gelişmesi için kararlıkla çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye genelinde de benzer bir politika uygulanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis’e gönderilen “Turizm Teşvik Kanunu” taslağının Meclis İhtisas Komisyonu’ndan geçtiğine de dikkati çeken Böcek, mesire alanları ve plajlarla ilgili olarak hazırlanan kanun taslağının hem parti yönetimi hem de belediye başkanları olarak takipçisi olduklarını belirterek, “Bugüne kadar yapılmamış, bugün yapılıyor olmasından dolayı Türkiye’mizin yüzde 50 nüfusuna yakın illerimizi yönetmekte olan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı için her şey çok açık ortadadır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı’nın daha önce 11 Eylül 2019’da yapılan AKP’li ve CHP’li 30 büyükşehir belediye başkanları toplantısının yinelenmesini isteyerek, gelirlerinin kesilmemesini istedikleri, tasarruf konusunda bazı önerileri bulunduğunu kapalı toplantıda gündeme getirdikleri öğrenildi.
Üç milyonu aşkın vatandaşımız yaşıyor. Bu yıl Almanya’ya göçün 60. yılı. Ülkemizde her üç haneden birinin Almanya ile ilişkisi var. AB’deki en büyük ticaret partnerimiz. Avrupa’nın motoru. AB onu dikkate almadan adım atmıyor. Bize en çok turist gelen ülke. Alanya’da 10 bin kadar Alman yaşıyor. Ama Türkiye’den kaçan FETÖ takımı da orada. Almanya’yı mesken tutmuşlar. Bunun dost ve müttefik Almanya’ya yakışmadığını da söylemek durumundayız.
Almanya’da tam 80 gün sonra seçim var. Bu seçimde Angela Merkel de yok. Almanya ‘Merkelsiz’ bir döneme başlayacak. Anketlere bakılırsa Yeşiller Partisi şubattan sonra arkasına rüzgârı almış gidiyordu. Ama Yeşiller’in ‘Benzine 16 Cent çevre zammı’ gibi söylemleri seçmenleri korkuttu. Alman seçmeni çevreci olsa da cebine bakar, hızlı değişimden korkar. Hıristiyan Demokratlar tekrar birinci durumda. Bir değişiklik olmazsa ufukta Hıristiyan Demokratlar ile Yeşiller koalisyonu görünüyor. Alman milliyetçilerin veya aşırı sağcı popülistlerin ‘Türk Armin’ diye küçümsediği, Türklerin de ‘Armin Abi’ diye yere göğe sığdıramadığı Armin Laschet’in şansölye olması bekleniyor.
‘Sosyal Demokrat Parti ne durumda’ diye sorarsanız maalesef arkalardan geliyor. Bir dönemler Kurt Schumacher, Herbert Wehner, Willy Brandt, Helmut Schmidt gibi karizmatik siyasetçilerin yuvası olan parti şimdi yüzde 14 civarındaki oy potansiyeli ile üçüncü parti durumunda. Şansölye adayları şu anki Maliye Bakanı olan tecrübeli bir siyasetçi Olaf Scholz. Sosyal Demokratlar’ın umudu birbirine iki zıt parti olan Yeşiller ve Liberal Parti’yi yanlarına alıp iktidarı ele geçirmek. Olaf Scholz’un şansölye olabilmesi için önce sosyal demokratların seçimde en azından ikinci parti olması gerekiyor ama şimdilik bu zor görünüyor. Son dakika şapkadan tavşan çıkarırsa belki ama Alman seçmeni kolay kanmaz. Seçim sonrası Alman siyasi tarihinde yeni bir başlangıç olacak. Filozof Eflatun, ‘Her şeyin en mühim noktası başlangıcıdır’ demiş...
SAHİLCİLER ‘ÖNCE BİZİ DİNLESİNLER SONRA BİLDİKLERİNİ YAPSINLAR’AKARCA VE İASOS’TA İSYANI DİNLEYEN YOK
Seferihisar'ın Akarca beldesinde bir yıl önceki tepki hız kesmeden sürüyor. Akarca köyü 22 kilometrelik doğal bir koy. Akarca’ya yapılması planlanan devasa balıkçı barınağına (endüstriyel liman) karşı, zor pandemi şartlarında el ele verip vekâlet toplayıp dava açmaları büyük bir başarı sayılıyor. Tüzel kişilik için bir de Akarcalılar Derneği’ni kurup mücadelelerini genişlettiler. “Direncimiz sürecek, geri adım atmayacağız” diyorlar. Bu arada bölge halkı ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararının çıkması üzerine Akarca’da bugün bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. Bu sonuçların bölge halkına müthiş moral verdiği görülüyor.
KIYIKIŞLACIK MAHALLESİ
Benzer bir mücadele de Milas’ın “Kıyıkışlacık” mahallesinde sürdürülüyor. Orada da köylüler, İasos Koyu’nda (Güllük’te) 2. maden yükleme limanı yapılmasına karşı yapımcı firma ve çevre il müdürlüğü yetkilileri ile ÇED toplantısı düzenlemek istedi. Muğla ve ilçelerden gelen yaklaşık 1000 kişi, ellerinde düdük, tencere, davul ve pankartlarla protestoda bulundular. “Liman İstemiyoruz” sloganları atan kalabalık grubun karşısında jandarma ve çevik kuvvet ekibi çıktı. Toplantı alanında iki saat protesto gösterisi yapıldı. “MUÇEP” ve “Güllük Körfezi Koruma Platformu” üyeleri, limanın tahsis edildiği firmaya karşı yasal haklarını kullanacaklarını açıkladılar.
Her iki bölgede vatandaşın ortak dileği şu:
Öncelikle o bölgeyi çok iyi bilen bir yazar olarak, verdiğiniz mesaj için teşekkür ederim. Aktif siyasetle ilgilendiği için 15 yıldır 60 yıllık aile mesleği gazetecilikten uzak kalan ve medyayı asgaride kullanan bir kişi olarak, böylesine bir konuda huzurlarınızda olduğum için de üzüntülerimin kabulünü peşinen rica ediyorum.
Öncelikle “Kars neresidir?” sorusuyla başlamak isterim. Kars sadece bir ilin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti’nin, ardından Kars Milli Şura Devleti’nin başkentidir. Livane (Artvin), Batum, Karaköse (Ağrı) Sürmeli Sancağı (Iğdır) Ardahan-Çıldır Sancağı (Ardahan) illerinin toplamıdır. Bu devletler kendi rızasıyla Atatürk’ün önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır.
Malumunuz “93 Harbi” denilen Osmanlı Rus Savaşı’nda Ruslar İstanbul Yeşilköy’e kadar geldiler. Kars savaş tazminatı olarak Ruslara verildi. Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından üç yıl vergiden muaf olarak verilen Gazilik Madalyası da olan Kars’ın binlerce evladı yollara düştü. Sivas binlerce insana 20-30 sene süren bir zaman diliminde ev sahipliği yaptı. Bugün aralarında Yozgat, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Balıkesir, Hatay dahil 12 ilde 93 muhaciri yaşamaktadır. 1960’li yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana’ya yapılan göçlerle en az üç milyon insan yaşamaktadır ülkemizde.
Biz Kars’ta Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Azeri gibi etnik ayrımcılığı bilmedik. Bu sebeple aşiret, Türkmen, terekeme, yerli diye seslendik birbirimize. Farklılıklarımızı muhafaza ederek kardeşçe yaşadık. Kültürümüze sahip çıktık. Ama bölgeciliği de bir anlamda bölücülük saydık. Göç ettiğimiz yörelerde evlilikler yaptık, iş kurduk. Atatürk, bayrak, toprak sevgimizden ödün vermedik.
Niye bu kadar çok gazeteci var? Okuryazar bir bölgeyiz. Kars’ın kültür sınırları Tebriz’den, Bakü’den başlar. Yeni değil ki bu. Anadolu Ajansı’nın bir numaralı kurucusu Ahmet Ağaoğlu’ndan mı, Bahadır Dülger’den mi, Ataol Behramoğlu’dan mı, Ercan Arıklı’dan mı, Mevlüt Işık’tan mı, Cengiz Ekinci’den mi, Fikret Ercan’ndan mı, Dursun Akçam’dan mı başlayalım? Yoksa günümüzde hepimizin göğsünü kabartan Doğan Şentürk’ten, İsmet Orhan, Ercan Sarıkaya, Barış Yarkadaş, Adnan Bulut, Erhan Öztürk, Deniz Zeyrek’ten, Mahmut Övür’den mi? Sizin dediğiniz abartılı değil, sayısı 500’ü bulan gazeteci değerlerimizden mi? Hangisini sayalım?
Karslı gazeteciler ne demek? Hadi Özışık’ın kendisi bile Türkiye’de rahmetli Ufuk Güldemir ile birlikte internet gazeteciliğinin babası olduğunu inkâr edemez. Çekirdekten gazetecidir. Tabii bugünkü konumunu çok tartışmalı ve gazetecilik etiğine uygun olmadığının altını çizerek. Bu konuda en keskin eleştirileri yapan birisi olarak söylüyorum. Bir gazeteciyi, siyasetçiyi memleketine göre tasnif etmek ayıptır. Hele bunu diyenlerin adı gazeteciyse daha büyük ayıptır. Gelelim Sezgin Baran Korkmaz’a, o otelde kaç Karslı kaldı? Yok. Sezgin Baran Korkmaz’ı tanımam, birçoğumuz gibi işimiz de olmaz. Adamı muteber bir iş insanı gibi bazı sanayici, gazeteci, vali, emniyet müdürü ve bürokratları gezdirip birlikte boy boy resimlerini basacaksınız, bazı gazeteciler Sezgin Baran Korkmaz’ın ablası olunca iyi ama başkaları için “Vayy Karslılar” olacak!
Ya Korkmaz Karaca? Adamın yedi düvel ile arkadaşlığı var. Sonra ne olacak? Eşinin resmini birlikte basarak p... ilan edilecek? Ya o resimlerdeki diğer taraflar? Her partiden, görüşten insan ile sarmaş dolaş! Şahsen benim dün de bugün de bu isimlerle bir müşterekim olmadı. Binlerce hemşerimiz gibi. Tam tersine, ne yaptıklarını tasvip ediyorum, ne de savunuyorum. Ama dedim ya, bölgecilik de bölücülüktür. Kısacası ayıptır, günahtır. Ağırımıza gidiyor. Mesleki kıskançlıkları bir yana bırakalım. İnsanların ve illerin değil, yolsuzlukların, olayların peşine düşelim.
Metin IŞIK - 20. Dönem İstanbul MV., İkinci Yüzyıl Derneği Başkanı GÜNÜN SÖZÜ “‘HAKEME gideriz, söke söke alırız’
Son derece düşük aylıkla ayakta kalmaya çalışan, yoksulluktan akşam karanlığında pazara giderek temel gereksinimlerini karşılayan, cep yakan fiyatlardan ötürü marketlerin yanına bile yaklaşamayan, emeği ile çalışarak yıllarca ülke kalkınmasına omuz veren emekliler bu vahim konumu hak etmiyor.
14 milyona yakın emekli, dul ve yetimin arasında on binlercesi 1.500 lira aylığa talim ediyor. Gariban ve umarsız kitlenin neredeyse yarısının aylığı 2.825 liralık asgari ücretin altında. Her gün iğneden ipliğe zam gelirken emekli aylığına 6 ayda bir yapılan yüzde 7, yüzde 8 gibi komik zamlar yetersiz kalıyor.
Yıllardır taleplerine olumlu yanıt alamayan emekli, önümüzdeki Kurban Bayramı’ndan itibaren ikramiyelerin 1.500 liraya yükseltilmesini, sağlık hizmetinden yapılan kesintilerin sonlandırılmasını, 2000 sonrası işçi ve esnaf emeklilerini içerecek intibak yasasının çıkarılmasını, düşük aylıklarda kalıcı iyileştirme gerçekleştirilmesini, 6 aylık artışların enflasyona göre değil seyyanen zam olarak yapılmasını, en düşük aylığın net asgari ücret düzeyine eşitlenmesini bekliyor. İnsanca yaşam için gerekli bu talepler neden karşılanmaz? Avrupalı ve Rus turistler sıcakların bastırdığı bu günlerde Türkiye’ye tatile gelirken, bizim garibanlar parasızlıktan yıllardır denizi ve dinlenceyi unuttu.
Emeklinin gözü, aylıklarına yapılacak artışı saptayan 5 Temmuz açıklaması ve gerçekleşecek 6 aylık enflasyonda. Şükrü KARAMAN GÜNÜN SÖZÜ “KAMUYU ilgilendiren konularda, yargılamanın kamuoyuna açık olarak yapılması gerekir. Kamu hizmetinin görülmesiyle ilgili çekişmelerin, ‘uluslararası tahkim’ denilen yolla, kamuya kapalı bir yöntemle çözüme bağlanması, öteki sakıncalarının yanı sıra bu bakımdan da kesinlikle uygun değildir.” Prof. Dr. Rona AYBAY
KARACA VE ‘TOPAÇ SİYASETİ’YAKLAŞIK 10 gündür Türk siyasetinde Korkmaz Karaca ismi tartışılıyor. Parlak bir eğitimi yok, 43 yaşında. Baba tarafı Ardahanlı, ana tarafı mübadil bir aileye mensup. Tabii Sezgin Baran Korkmaz’la irtibatlı olduğuna göre güçlü bir hemşeri grubuna sahip; Iğdır-Kars, Ardahan yöresinde 500’e yakın gazeteci kartı olduğunu belirtmek gerekiyor. Önce ANAP’a yakın durdu, daha sonra Arı Grubu ve Cem Boyner gruplarının yanında boy gösterdi. Mustafa Sarıgül’e yaklaştıktan sonra birisi onu kolundan çekip Deniz Baykal’a götürdü. CHP’den itibaren Korkmaz Karaca’nın ismi ya Çukurova Holding ya da Mehmet E. Karamehmet’in isimleriyle anılması da ilginç bir durum. Önder Sav’la birlikte Kılıçdaroğlu ile karşı grupta yer aldı.
Siyaset lobisi onu bu kez AKP’ye kadar sürükledi, Erdoğan kendisini Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politik Kurulu üyeliğine seçti. Ve Saray’ın güçlü ekibiyle iç içe oldu. Her türlü siyasi oyunu iyice öğrendi. CHP’de de AKP’de de partinin ileri gelenleriyle çabucacık ‘dost’ olmayı biliyordu! Ne gariptir ki 40 yıl partiye emek vermiş kişilerin il delegesi olamadığı partide CHP PM üyeliği yaptı; o dönem Deniz Baykal’ın prensi Önder Sav’ın manevi oğlu diye anılırdı. Deniz Baykal genel başkanlığa devam etseydi kesin milletvekili olur gözü ile bakılıyordu. Daha sonra birden AKP çevrelerinde anılmaya başlandı. SBK Holding’in sahibinin kendisine lüks araç ve Beylerbeyi’nde milyonluk yalı tahsis ettiği ortaya çıktı; hatta kendi beyanı ile SBK Holding’e 50 defa gittiğini açıkladı. Bizi arayanlar çok firmaya danışmanlık yaptığını, kısa zamanda servetini hatırı sayılır bir biçimde büyüttüğünü anlatıyorlar. Ancak Baykal’a şah damarı kadar yakın olan Mehmet Sevigen’den hâlâ bir tepki yok. Kaldı ki AKP’li siyasetçilere her fırsatta tepki koyan CHP’li vekillerin Korkmaz Karaca’ya hatırı sayılır bir tepki koyduklarını göremiyoruz.
İÇİMİZDEN, DIŞIMIZDAN SAHTEKÂRLIK AKIYOR SAHTE OTEL WEB SAYFALARINA DİKKATBEN, Sirene Otelleri’nin genel müdürü ve aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)’un genel sekreteriyim.
Sizi rahatsız etmemin nedeni son zamanlarda yaygınlaşan ve özellikle Türk tatilcileri zor durumda bırakan sahte otel web sayfaları.
Onları çağın gereklerine uygun yetiştiriniz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında, 7 hafta boyunca ülkemizdeki 52.500 okulun tümüne yakınında öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ‘kurslar’, ‘etkinlikler’ düzenlenecek.
Okullar yaz boyunca açık kalacak. Tatil demek sadece uyumak, boş boş vakit geçirmek değildir. İşlemeyen demir paslanır. Okullar hepimizin malıdır. Bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için bilgili, eğitimli insanların sayısının artması şarttır.
Sadece okullarda verilen derslerle yetinmeyiniz. Evladınızı haftada en az bir kere halk kütüphanesine gönderiniz. Hatta birlikte gidiniz. Orada kitapları, dergileri, gazeteleri karıştırmak size iyi gelecektir.
Okullar bünyesinde, talebe göre 100 kadar farklı kurs ve etkinlik düzenlenebilmektedir. Yabancı dil, bilgisayar kullanımı, kodlama, yazılım dilleri öğrenme, Üç boyutlu yazıcı ile tasarım, müzik enstrümanı çalma, halk oyunları vb. gibi kurslar öğrenciler ve veliler içindir.
Japonya’da okullar 240 gün ders vermektedir. Bizde bu rakam 180’dir. Bizim de 240 gün okulları işletmemiz çok büyük gelişmelere sebep olacaktır.
Temmuz ve ağustos aylarındaki kurslarda okul sınırlaması yoktur. Yani A ilkokulundaki bir öğrenci B lisesindeki kurslara kayıt olabilecektir. Bu faaliyetlerin tümü parasızdır.
Ek bilgi için: https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
Bulgaristan’da iktidar soygunu
Bulgaristan’da generaller, atanmış başbakan ve bakanlar artık olabileceklerin farkına varabildiler gibi. Bilen zaten bilir, sokak gevezeliği, tutukla-salıver, ceza kes, tekmele, kakala, vur şeklindeki gelişmelerden sonra bir de ‘volkan patlaması’ var. Korkunç bir şey; hele iktidarda olanlar için. Biz Bulgaristan’da şimdi sanki fasıl arasındayız.
Erken seçim hükümeti olarak 12 Mayıs’ta atanan ve hâlâ görev başında bulunan ve yeni hükümet güven oyu alana kadar, anayasa gereği iktidarda kalacak olan Başbakan General Yanev hükümeti, beklemekten kararmış ve buruşmuş yüzlere biraz neşe, azdan az tebessüm ve ümit parlaklığı serpti. Kimse kendisinden bir şey beklemezken sürpriz olarak bir zam paketi açıkladı. Bu sürpriz kime derseniz? TC’deki soydaşlarımızı da direkt olarak ilgilendirdiğinden hemen anlatalım.
Emekli maaşlarına, özürlülere, sosyal yardım alanlara ve yalnız sosyal yardımlarla geçinmeye çalışanların hepsinin gelirine zam geliyor. Evet ilk defa halkın faydasına bir hareket. Evet bu kanun onaylandıktan sonra Bulgaristan’da yoksulluk sınırı 390 leva olarak belirlendi. Bulgaristan’da bu emekli maaşını alanların tamamının aylığı 390 leva (195 avro) olacak. Emeklilik maaşı alamayan ve yalnız sosyal yardımla geçinmeye çalışanların aylık geliri ise 170 leva (85 avro) olacak. Hiçbir yerde çalışmayan ve yardım maaşı alanların sınırı da 150 leva (75 avro) olacak. Bu iş ekim ayına kadar çözülecektir. Çünkü Ekim 2021’de Bulgaristan’da cumhurbaşkanı seçimi geliyor.
Şimdilik tüm emekli maaşı alanlara her ay 50 leva (25 avro). COVID-19 salgını için yardımı alanlar bu 50 levayı almaya da devam edecekler. Bu yardımlar da kesilmeyecektir. (Bu bilgiler Türkiye’de yaşayan Bulgaristan’da emekli olanlar için de geçerlidir.) Bilginize. Ayrıca en düşük emekli maaşı üzerinde emekli geliri olan yaşlıların hepsinin emekli maaşlarına Ekim 2021’den başlayarak yüzde 12.5 zam yapılacaktır.
İSLAMIN 3. BAYRAMI: ‘GADİR-İ HUM BAYRAMI’
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ramazan ve Kurban’dan sonra İslam dünyasının üçüncü dini bayramı olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutladı ve “Müslümanlar ayrışarak değil, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) önünde birer saman çöpü gibi sürüklenerek değil, gerçek İslam’ı temsil eden Ehl-i Beyt ortak paydasında bir bilek bir yürek olarak izzet ve şerefine kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.
Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanıyor. Hz. Muhammed, Veda Haccı sonrası Mekke’den Medine’ye dönerken ashabını Gadir-i Hum denen yerde toplamış ve Hz. Ali’nin imametini ilan etmiştir.
Ayetle sabit olan ve tam 220 Sünni kaynak tarafından da doğrulanan bu olay, Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanıyor. Oğul Baş, “Asırlar süren karartmaya Prof. Dr. Haydar Baş son verdi” diyor.
Güneyimizde aynı anda 15 yangın; hem kuruyor hem de kavruluyoruz
‘SABOTAJ’ İDDİASI ARTIYOR
DİKKAT tehlike büyük, bundan yıllar öncesini hatırlatalım; Serik’te de büyük bir yangın meydana gelmiş, toplum büyük tepki göstermişti. Manavgat yangını da olayın bir başka boyutu oldu. Hepsinin acısı büyük oluyor.
Antalya’dan sonra dün de ‘Didim, Bodrum, Marmaris ve Güvercinlik’te ciddi yangınlar çıktı. Dün 16.00’ya kadar 14 ciddi yangın olduğu belirtildi.
Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması, bunların konut alanlarına doğru yayılması normal mi? Manavgat ve Alanya arasında muz üreticisinin endişesi büyük, yeraltından su çekilerek muz yetiştiriliyor.
Bu kadar artan muz üretimine Toroslar’ın eteklerinden gelen sular yetmez.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Manavgat’taki yangında tüm zararların karşılanması için bir kanun teklifi verdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, bir yangın eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek ilgili kanunda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.
Marmaris’teki yangının etkisinden şüphelenen Belediye Başkanı’nın ‘sabotaj’ deyimini kullanması dikkat çekti.
PKK VE YUNAN SABOTAJLARI İDDİASI
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye’nin dört bir yanında ormanlar yanarken kiralanan yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına sert tepki gösterdi.“Yanan her ağaç ve canlıdan iktidarın sorumlu olduğunu” iddia eden Ayhan Barut, “Ciğerlerimiz ve canlarımız yanıyor ama iktidar sadece seyrediyor” diyor. Unutmayalım, geçmişte birçok orman yangınında PKK’lı teröristler ve Yunanistan’ın ‘sabotaj’ iddiaları gündeme gelmişti. Bugün de İBB itfaiyesinden bir müdür ile Marmaris Belediye Başkanı bu kuşkuları gündeme taşıdılar.
Yaşar Kemal’le ‘Yanan Ormanlarda 50 Gün’
ORMANLARIMIZ NASIL TAHRİP EDİLMİŞ
AĞAÇLARI, bitkileri, hayvanları, böcekleri ve hatta insanlarıyla ülkemizi kasıp kavuran yangınlar, Türk edebiyatının usta yazarı Yaşar Kemal’in 1954’te “Cumhuriyet” gazetesi için yaptığı 18 röportajdan derlediği ‘Yanan Ormanlarda 50 Gün’ başlıklı kitabını hatırlattı bize. 30 Kasım 1954 tarihinde başlayan bu röportaj serisi 18 gün sürmüş. 16 Aralık 1954 tarihli son röportajında İstanbul ve Hamburg üniversitelerinde hocalık yapan biliminsanı Prof. Franz Heske’nin görüşlerine yer veren Yaşar Kemal, “Orman Dertlerinin Biricik Çaresi” başlıklı röportajında şöyle yazmıştı: “Profesör Heske yalnız ihtiyaçlık kereste kesmekle yirmi yıl sonra ormanlarımızın tükeneceğini söylüyor. Ya yangın, ya açma, ya kaçakçılık, ya odunluk, ya yalabuk, ya keçi!.. Tapulu, usulsüz kesim de var. Var oğlu var. Daha bizim bilmediğimiz kim bilir başka ne kadar tahrip şekilleri var.” Yaşar Kemal, 1951’de 628 olan yangın sayısının 1952’de 1282’ye yükseldiğine ve bazı yangınların aralıksız bir hafta devam ettiğine işaret ederek “Varın gerisini siz hesap edin. Memleketin ne büyük bir tehdit altında olduğunu görün” diyordu. Eserin son sayfasında “Vakit çoktan geçti. Boş dağları, kel toprakları yeniden ormanlaştırmaya çalışmalıyız. Türkiye topraklarının yüzde 13’ü orman diyorlar. Yüzde beş bile kalmamış. Halbuki bir memleketin topraklarının normal olarak yüzde 30’u orman olmalı. Eğer bu topraklarda yaşamaya niyetliysek, hemen işe başlamalıyız” diye adeta feryat ederken tarih henüz Aralık 1954’tü. Emin Nedret İşli kitabı Eylül 2019’da #tarih’e yazmıştı.
(Yaşar Kemal sadece bir romancı, halkbilimci değil, modern röportajcılığın da kurucusudur. İnanılmaz ve acı şeyler Yaşar Kemal’in satırlarında masalsı bir güzelliğe bürünür, içimize işler. Hayat kaynağımız doğaya yaptığımız kötülüklerle bizi yüzleştirir.)
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın, 2012 yılında alınan bir kararla kapatılan Çal Köy Belediye Binası önünde konuşarak “Biz Millet İttifakı iktidarında, 2012’de kapanan belde belediyelerimizi yeniden açacağız. Belediye hizmetlerini milletimizin ayağına getireceğiz” açıklamasını yaptığını...
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın, “Suriyeliler giderse sanayi batar” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Kendi ülkemizde yabancı olmuşuz senin haberin yok Sayın Özhaseki” diye konuştuğunu...
MEMLEKET Partisi Ankara İl Başkanlığı Kongresi’nin Muharrem İnce’nin katılımıyla yarın Öveçler Vadisi Asrı Çınar Nikâh Salonu, Çankaya’da yapılacağını...