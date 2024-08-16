Bulgaristan üç yıl içinde yedinci kez sandığa gidiyor... AB’ye girdi seçimde tökezliyor

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Nisan 2021, Temmuz 2021, Kasım 2021, Ekim 2022, Nisan 2023 ve Haziran 2024’ten sonra muhtemelen ekim ayında tekrar sandığa gidilecek. Siyasi istikrarsızlık dönemi yaşayan Bulgaristan’da “İnsanlar seçimlerden bıktı” en sık duyulan yorumlardan biri. En son 9 Haziran’da yapılan seçime katılım oranının sadece yüzde 32 olması seçim yorgunluğunun en büyük göstergesi.

Her ne kadar seçimin teknik bakımdan kazanan ve kaybedenleri olsa da sonuçlar aslında herkesin kaybettiğini gösteriyor. 2 milyondan az seçmen sandık başına gitmiş. Bir önceki seçimle karşılaştırılınca neredeyse 700 bin daha az seçmen sandığa gitmiş. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, insanların demokrasiye olan inançlarını kaybedebileceklerinden endişe ediyor.

Hazirandaki seçimden sonra hükümet kurmak için üç başarısız girişimin ardından muhtemelen 20 Ekim’de yeni bir seçime gidilecek.

SEÇİM SARMALI

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Eski Başbakan Boyko Borisov ve merkez-sağ görüşe sahip partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) 2009-2021 arasında kesintilerle de olsa iktidarda yer aldı. Borisov’un görevde olduğu süre boyunca, özellikle AB fonlarının tahsisi, altyapı projeleri ve hükümet sübvansiyonları ile ilgili yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. 2020’nin yaz aylarından itibaren muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla büyük protestolar gerçekleştirilmişti.

GERB, Nisan 2021’deki seçimde birinci olmasına rağmen bir koalisyon ortağı bulamayınca iktidarını kaybetti. Diğer partiler GERB’in yeniden iktidara gelmesine itiraz etmeyi sürdürmelerine karşılık onlar da kendi aralarında bir ittifak/koalisyon kuramıyorlar. Bu yüzden GERB‘in siyasi siyasi gücünü koruduğu görülüyor. Mecliste çoğunluğu kazanamasa da ülkedeki en büyük siyasi hareket olmaya devam ediyor.

Şimdi soru şu. Komşu Bulgaristan bu seçim sarmalını nasıl kırabilir? Cevabı kolay değil. Muhtemelen ekimde yapılacak seçimin sonucuna önceki yıllardan temelde farklı olacağına neredeyse hiç kimsenin inanmadığı söyleniyor. Seçimlere katılımın istikrarlı bir şekilde düşmesi de bunun ispatı. Neredeyse on yıl başbakanlık yapan, daha önce de Sofya Belediye Başkanı olan Borisov’un partisinin bir kez daha mecliste en büyük parti olacağı ancak çoğunluğu kazanamayacağı tahmin ediliyor. Bunu 2025 yılı başlarında yapılacak bir başka seçim izleyebilir.

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GÜNÜN SÖZÜ

HEM KİRLENİYOR HEM KURUYOR

“Mevcut su kaynaklarımız, sulak alanlarımız ve gözlerimiz, sıklığı ve şiddeti gittikçe artan kuraklık, verimsiz su kullanımı ve havza ölçesinde entegre su yönetimine geçememiş olmamız nedeniyle yok oluyor. Suyun nehir havzası ölçesinde bütünleşik (entegre) yönetimine tam geçebilmiş değiliz. Bu nedenle suyu ve biyoçeşitliliği koruma konusundaki çabalarımız proje ölçekli süreksiz ve yetersiz kalıyor. Sonuç mu? Hem kirleniyor hem kuruyor! Ne mi oluyor? Doğal dengemiz kayboluyor.” Dursun YILDIZ - Su Politikaları Derneği Başkanı

HARUN KARADENİZ’İ 48 YIL ÖNCE KAYBETTİK

Armutlu-Giresun 1942 doğumlu Harun Karadeniz, eline hiç silah almamış devrimci bir gencimizdi. 1962’de İTÜ İnşaat Mühendisliği’ni bitirdi, İTÜ Öğrenci Birliği Başkanı oldu. Anti-emperyalist, antifaşist eylemlerin öncüsüydü. 48 yıl önce Karadeniz, babaların çocuklarına bal alamadığını yazmıştı. Oysa, bugün milyonlarca baba çocuklarına değil bal; peynir, zeytin, süt, yumurta alamıyor. Ekmek almada bile zorlanıyor. Kendisini özlemle anıyoruz. Yılmaz DİKBAŞ

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BİLİYOR MUSUNUZ?

◊ KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20-21 Ağustos’ta Bartın’da olacağını ve ‘Hayata Değer Katanlar’ zirvesinde konuşacağını...

◊ HATAY-Samandağ ilçesinde ‘rezerv yapı alanı’ kararının iptal edildiğini...

◊ İSKİ’nin Ömerli Havzasında Kurna Mahallesindeki ‘zararlı yapı’ olarak tespit edilen 83 yapıyı kaldırdığını...

MESAJ PANOSU

◊ PROF. Dr. Mustafa Budak, Pontus ayininin 23 Ağustos’a ertelendiğini yeni öğrendiğini belirtirken, “Bu rezaletten vazgeçilmelidir. Çünkü bu eylem, Türk devletinin varlığına karşı bir harekettir. Bu böyle biline” dedi.

◊ TÜRKMEN lider Erşat Salihi’den Türk kamuoyuna: “Hükümet ve muhalefet, herkes bizim yanımızda durmalıdır. Kerkük’teki olayları savcılığa bildirdik. Kerkük’teki siyasi partilerin PKK ile işbirliği yapması bizim için büyük bir tehlikedir.”