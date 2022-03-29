Bu rakamlar çok özlenecek

Geçen hafta bu köşeden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile zor durumda kalan turizm şirketlerine dikkat çeken ve sektörün lokomotifi olan Türk tur operatörlerinin ayakta kalması ile ilgili çağrıyı yayınlamıştık.
Türkiye’de seyahat endüstrisi ile ilgili olarak 27 yıldır araştırmalar yapan Ekin Grubu, turizmde yurtdışından gelenleri ağırlamaya dayalı olan Türkiye’de hangi ülke ve pazardan paket tur ile kaç turist geldiği ve bu turistleri kimlerin getirdiğine ilişkin kapsamlı veriler içeren ‘incoming raporu’nu yayınladı.
Raporda, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı pazarda daralma meydana geleceği, sayısal bazda önemli değişiklikler olacağı, 2021 yılında iki ülkeden gelen toplam 6.5 milyon turistin en azından bu yıl için söz konusu olmayacağı, o rakamların özleneceği belirtilerek, “Peki bu durum değişen dengelerin yeniden değişmesine neden olur mu?” diye soruluyor.
Raporu hazırlayan Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin başındaki Fehmi Köfteoğlu şöyle diyor:
“Turizmi yurtdışından gelen turistleri ağırlamaya dayalı (incoming’ci) bir ülke olarak Türkiye’de bu pazar, uzun yıllardan beri başında Almanya’nın bulunduğu Avrupa ağırlıklı iken son yıllarda başını Rusya’nın çektiği Asya ağırlıklı hale geldi.
Türkiye’de incoming pazarının bir numarası artık ülke olarak Almanya, firma olarak da TUI değil. Almanya’nın yerini Rusya, TUI’nin yerini Türk kökenli tur operatörleri aldı.
Bu süreç ve gelişmeler incelenmeli, bu sürecin aktörleri iyi tanınmalı.
Bu durum incoming raporundaki verilerden açıkça görülüyor. Türk kökenli tur operatörleri Türkiye’nin turizmdeki gelişmesinde lokomotif işlevi görüyor.
Bu lokomotifin vagonları da çekerek yola devam etmesi için ayakta kalması gerekir.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSAN haklarına saygı, adalet ve eşitlik, paradan daha çok mutluluk hissettiriyor.” Gelişim psikoloğu
Dr. Duygu TAŞFİLİZ
Prof. Doğan’ın istekleri yine karşılanmadı
CEM VAKFI 14 KİŞİYE Mİ KALDI
CEM Vakfı’nın Kurucu Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın vakıf senedine aykırı olarak getirmek istediği uygulamaların hiçbiri, kurucu üyeler tarafından yine kabul edilmedi.
CEM Vakfı Mali Kongresi hafta sonu yapıldı. Kurucu üyelerin ‘dik duruşu’ sayesinde hukuksuz yapılmak istenen değişikliklerden geri adım atıldı. Yönetim Kurulu vakıf resmi senedine uygun hale getirilerek 14 kurucu üyenin yer alması sağlandı. Gündemde yer alan konulardan; faaliyet raporlarının görüşülmesi dışında sadece yönetim ve denetim kurullarının seçimi yapıldı. Seçimin yapılması ‘usulsüz’ olmakla birlikte yönetimde ‘14’ kurucu üyenin görev yapması sağlandı. Yani daha önce icra ettikleri, okurlarımızın yakın takibi sonucu karşı çıktıkları usulsüzlükten böylece dönülmüş oldu. Verdikleri mücadele ile Yönetim Kurulu, vakıf resmi senedine uygun hale getirildi.
Bir üye, Cem Vakfı’nın ne hale getirildiğini şöyle anlatıyor.
“Asıl önemlisi, toplantıya katılan 71 kişiden 14 kişinin asil üye, diğerlerinin vekil olmasıydı, yani sadece 14 kurucu üye iştirak etti.”
Bazı üyelerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmak üzere hazırlık yaptığı kulislerde dikkat çekti.
120 YILLIK MADENE NEŞTER
BURSA Yenişehir’de bulunan 120 yıllık bakır, kurşun ve çinko maden ocağı yeniden devreye sokuluyor. Meyra Madencilik tarafından 2013 yılında devralınan, maden sahasında 300 milyon lira yatırım bedeli ile kurulan Meyra Kurşun Çinko İşletmesi’nin açılışı perşembe günü yapılacak. Tesisin iki yıllık üretiminin satışı için Singapur kökenli Trafigura firması ile el sıkışıldı. Açılışa Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Kalaycı (Enerji), Muhterem İnce (İçişişleri) ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, BBBB Alinur Aktaş, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ile Trafigura temsilcileri katılacak. Meyra Maden Genel Müdürü Sümeyra Eşgün, işletmenin 1990’a kadar çalışarak yöre halkına iş ve gelir sağladığını belirterek, “Biz Meyra Madencilik olarak Delta Group ile birleştikten sonra, 2013 yılında bu maden sahasını devraldık. Üzerinde gerekli maden arama çalışmaları sonucu 2017 yılında yaklaşık 10 yıllık rezerve ulaşıldıktan sonra tesisi kurmaya karar verdik. 300 milyon lira yatırdık. Tesisimiz, Türkiye’nin filotasyon yöntemi ile çalışan 40. işletmesi oluyor” dedi. Yatırımın yöre ekonomisine yıllık yaklaşık 60 milyon TL, ülke ekonomisine ise 400 milyon TL ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.
MESAJ PANOSU
“ABD ve Avrupa, özellikle pandemiden sonra Çin ve Hindistan kesilince, istemeye istemeye Türkiye’ye gelmek zorunda kaldı. Türkiye’nin sanayi üretimi artıya döndü, üreticilerin hepsi yatırım yapıyor ve rekorlar kırılıyor. Rusya pazarında da büyük potansiyel var. Gelecekte Avrupa’nın üretim merkezleri olan Almanya ve İtalya’nın yerini Türkiye alacak. Çünkü Avrupa’da yeni nesil, yatırım yapmak istemiyor. Ama Türkiye’de var, ben görüyorum. Avrupa’da yatırımcıların yaş ortalaması 46, Türkiye’deki yatırımcının yaş ortalaması 29.” Hakan AYDOĞDU (Tekmaksan Genel Müdürü)
TÜRKİYE Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 1500 hâkim ve savcıya verecekleri ‘gerekçeli karar yazma’ eğitimlerini, mayıs ayında Ankara’da yapılacak toplantıyla başlatacaklarını bildirdi.
KİMİLERİNE göre ABD hâlâ ‘stratejik müttefikimiz’ idi. Oysa ‘karşılıklı bağımlılık’ aldatmacasına dayanan bu sözde dostluk ve müttefiklikte Türkiye’nin değil, ABD’nin çıkarları hep ön planda yer aldı. Daver DARENDE
BİLİYOR MUSUNUZ?
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 10 tanesini kendisinin tasarladığı ve Devrek, İngiltere, Mısır, Güney Kore’den örneklerin bulunduğu baston koleksiyonunun 25’inin gösterileceği baston sergisinin 7-24 Nisan tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacağını; serginin açılışında Manisalı’nın ‘Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um’ kitabının da sunulacağını...
BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu’nun, ‘Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur!’ sloganı ile başlayan eylem planlarının 5’incisini Hatay’da gerçekleştirdiklerini açıklarken, hükümete acil bir eylem planı yapması çağrısında bulunduğunu...
Bu rakamlar çok özlenecek
Geçen hafta bu köşeden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile zor durumda kalan turizm şirketlerine dikkat çeken ve sektörün lokomotifi olan Türk tur operatörlerinin ayakta kalması ile ilgili çağrıyı yayınlamıştık.
Türkiye’de seyahat endüstrisi ile ilgili olarak 27 yıldır araştırmalar yapan Ekin Grubu, turizmde yurtdışından gelenleri ağırlamaya dayalı olan Türkiye’de hangi ülke ve pazardan paket tur ile kaç turist geldiği ve bu turistleri kimlerin getirdiğine ilişkin kapsamlı veriler içeren ‘incoming raporu’nu yayınladı.
Raporda, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı pazarda daralma meydana geleceği, sayısal bazda önemli değişiklikler olacağı, 2021 yılında iki ülkeden gelen toplam 6.5 milyon turistin en azından bu yıl için söz konusu olmayacağı, o rakamların özleneceği belirtilerek, “Peki bu durum değişen dengelerin yeniden değişmesine neden olur mu?” diye soruluyor.
Raporu hazırlayan Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin başındaki Fehmi Köfteoğlu şöyle diyor:
“Turizmi yurtdışından gelen turistleri ağırlamaya dayalı (incoming’ci) bir ülke olarak Türkiye’de bu pazar, uzun yıllardan beri başında Almanya’nın bulunduğu Avrupa ağırlıklı iken son yıllarda başını Rusya’nın çektiği Asya ağırlıklı hale geldi.
Türkiye’de incoming pazarının bir numarası artık ülke olarak Almanya, firma olarak da TUI değil. Almanya’nın yerini Rusya, TUI’nin yerini Türk kökenli tur operatörleri aldı.
Bu süreç ve gelişmeler incelenmeli, bu sürecin aktörleri iyi tanınmalı.
Bu durum incoming raporundaki verilerden açıkça görülüyor. Türk kökenli tur operatörleri Türkiye’nin turizmdeki gelişmesinde lokomotif işlevi görüyor.
Bu lokomotifin vagonları da çekerek yola devam etmesi için ayakta kalması gerekir.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSAN haklarına saygı, adalet ve eşitlik, paradan daha çok mutluluk hissettiriyor.” Gelişim psikoloğu
Dr. Duygu TAŞFİLİZ
Prof. Doğan’ın istekleri yine karşılanmadı
CEM VAKFI 14 KİŞİYE Mİ KALDI
CEM Vakfı’nın Kurucu Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın vakıf senedine aykırı olarak getirmek istediği uygulamaların hiçbiri, kurucu üyeler tarafından yine kabul edilmedi.
CEM Vakfı Mali Kongresi hafta sonu yapıldı. Kurucu üyelerin ‘dik duruşu’ sayesinde hukuksuz yapılmak istenen değişikliklerden geri adım atıldı. Yönetim Kurulu vakıf resmi senedine uygun hale getirilerek 14 kurucu üyenin yer alması sağlandı. Gündemde yer alan konulardan; faaliyet raporlarının görüşülmesi dışında sadece yönetim ve denetim kurullarının seçimi yapıldı. Seçimin yapılması ‘usulsüz’ olmakla birlikte yönetimde ‘14’ kurucu üyenin görev yapması sağlandı. Yani daha önce icra ettikleri, okurlarımızın yakın takibi sonucu karşı çıktıkları usulsüzlükten böylece dönülmüş oldu. Verdikleri mücadele ile Yönetim Kurulu, vakıf resmi senedine uygun hale getirildi.
Bir üye, Cem Vakfı’nın ne hale getirildiğini şöyle anlatıyor.
“Asıl önemlisi, toplantıya katılan 71 kişiden 14 kişinin asil üye, diğerlerinin vekil olmasıydı, yani sadece 14 kurucu üye iştirak etti.”
Bazı üyelerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmak üzere hazırlık yaptığı kulislerde dikkat çekti.
120 YILLIK MADENE NEŞTER
BURSA Yenişehir’de bulunan 120 yıllık bakır, kurşun ve çinko maden ocağı yeniden devreye sokuluyor. Meyra Madencilik tarafından 2013 yılında devralınan, maden sahasında 300 milyon lira yatırım bedeli ile kurulan Meyra Kurşun Çinko İşletmesi’nin açılışı perşembe günü yapılacak. Tesisin iki yıllık üretiminin satışı için Singapur kökenli Trafigura firması ile el sıkışıldı. Açılışa Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Kalaycı (Enerji), Muhterem İnce (İçişişleri) ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, BBBB Alinur Aktaş, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ile Trafigura temsilcileri katılacak. Meyra Maden Genel Müdürü Sümeyra Eşgün, işletmenin 1990’a kadar çalışarak yöre halkına iş ve gelir sağladığını belirterek, “Biz Meyra Madencilik olarak Delta Group ile birleştikten sonra, 2013 yılında bu maden sahasını devraldık. Üzerinde gerekli maden arama çalışmaları sonucu 2017 yılında yaklaşık 10 yıllık rezerve ulaşıldıktan sonra tesisi kurmaya karar verdik. 300 milyon lira yatırdık. Tesisimiz, Türkiye’nin filotasyon yöntemi ile çalışan 40. işletmesi oluyor” dedi. Yatırımın yöre ekonomisine yıllık yaklaşık 60 milyon TL, ülke ekonomisine ise 400 milyon TL ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.
MESAJ PANOSU
“ABD ve Avrupa, özellikle pandemiden sonra Çin ve Hindistan kesilince, istemeye istemeye Türkiye’ye gelmek zorunda kaldı. Türkiye’nin sanayi üretimi artıya döndü, üreticilerin hepsi yatırım yapıyor ve rekorlar kırılıyor. Rusya pazarında da büyük potansiyel var. Gelecekte Avrupa’nın üretim merkezleri olan Almanya ve İtalya’nın yerini Türkiye alacak. Çünkü Avrupa’da yeni nesil, yatırım yapmak istemiyor. Ama Türkiye’de var, ben görüyorum. Avrupa’da yatırımcıların yaş ortalaması 46, Türkiye’deki yatırımcının yaş ortalaması 29.” Hakan AYDOĞDU (Tekmaksan Genel Müdürü)
TÜRKİYE Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 1500 hâkim ve savcıya verecekleri ‘gerekçeli karar yazma’ eğitimlerini, mayıs ayında Ankara’da yapılacak toplantıyla başlatacaklarını bildirdi.
KİMİLERİNE göre ABD hâlâ ‘stratejik müttefikimiz’ idi. Oysa ‘karşılıklı bağımlılık’ aldatmacasına dayanan bu sözde dostluk ve müttefiklikte Türkiye’nin değil, ABD’nin çıkarları hep ön planda yer aldı. Daver DARENDE
BİLİYOR MUSUNUZ?
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın 10 tanesini kendisinin tasarladığı ve Devrek, İngiltere, Mısır, Güney Kore’den örneklerin bulunduğu baston koleksiyonunun 25’inin gösterileceği baston sergisinin 7-24 Nisan tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacağını; serginin açılışında Manisalı’nın ‘Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um’ kitabının da sunulacağını...
BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu’nun, ‘Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur!’ sloganı ile başlayan eylem planlarının 5’incisini Hatay’da gerçekleştirdiklerini açıklarken, hükümete acil bir eylem planı yapması çağrısında bulunduğunu...