Böyle bir çevre yağması olur mu

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Kaz Dağları’nı mahvediyoruz. Gökova, Güllük, Milas’ı perişan ediyoruz. Ne yasak tanıyoruz ne koruma kararlarını ciddiye alıyoruz, ormanlarımızı dağıyla taşıyla madencilere yağmalatıyoruz. Çağdışı, artık dünyada bile kullanımına son verilmeye başlanan termik santrallere kömür bulacağız diye zeytinliklerimizi, tarım arazilerimizi talan ediyoruz. Köylüler ayakta, halk doğayı koruma savaşı veriyor, mahkemeler bile artık (dur) diyor bu doğal güzelliklerimizin ve değerlerimizin mahvına, ama oralı olan yok.

Güzelim Göcek bitirildi, Marmaris’e yangınlar zarar verdi sanıyorsunuz, oysa mahkeme kararlarını, belediyenin milyonlarca liralık cezalarını bile takmayan SİNPAŞ’ın zararı, yangınlardan bile fazla.

Bu rezalet tüm milletin gözleri önünde hala devam ediyor. Bir avuç çevreci vatansever bunlarla ve bölgenin diğer doğa yağmalarıyla kahramanca mücadele ediyorlar. Muhalefetin bunlara desteği yok, bari ayakta alkışlasınlar onları.

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İASOS’A LİMAN MI OLUR

Bafa’nın Latmos Dağları’ndaki tarihi ve görsel zenginlikleri dinamitleyen madencilere, Göcek’te deniz ve denizciliği bitirecek yüzlerce mapa hikayesine, Milas Kıyıkışlacık/İasos antik kentine yapılmak istenen büyük limana, Güllük’e yapılacak marinaya, Ören’e gemilerle taşınacak olan kömürlere, Göcek-Dalaman koylarındaki yapılaşmaya, mahkeme kararına rağmen Akbelen köyündeki orman ve zeytinliklerin kesimine devama, Göcek tüneli rezaletine, MUÇEV skandalına maalesef muhalefet doğru dürüst değinmiyor ve gerekli savaşı vermiyor. Vermiyor diye biz susacak, olanlara göz yumacak değiliz.

Bu konuların üzerinde daha sık duracak, daha çok yazacak ve milletin gözünden kaçırılan işlerin hesabını elbette soracağız. Ülkenin harika doğası, doğal güzellikleri ve görsel değerleri bir giderse, bir daha geri gelmez.

(Bu bilgiler, başta Muğla, Bodrum, Milas, İasos (Kıyıkışlacık), Marmaris, Göçek-Dalaman, Güllük ve Ören’deki çevrecilerin ve gazetecilerin bilgilerinden derlenmiştir. Vahim tablo budur!)

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN HASTANEDE

ESKİ Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in, evinde halıya takılması sonrası düşüp ayağının kırılması büyük üzüntü yarattı. İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve CHP tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan saygın hukukçu Özden’in, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Özden’in günlük yazılarına bir süre ara verdiği belirtildi.

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GÜNÜN SÖZÜ

ZEKÂ DEĞİL EMEK

“Dünyadaki en zeki insan olun, çalışmazsanız ülkenize, ailenize ve dünyaya katkı yapamazsınız. Ben orta zekâlı bir insanım. Aslında zekâya inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum, emeğe inanıyorum. Ben genç iken günde 18 saat hafta 7 gün çalışıyordum. Şimdi 78 yaşındayım, günde 12 saat haftada 6.5 gün çalışıyorum. Bunun için başarının kolay olmadığını biliyorum.”

Nobel ödüllü

Prof. Dr. Aziz SANCAR

BİLİYOR MUSUNUZ

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

- TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalara yanıt vermek için avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan’ın bugün 11.00’de İBB Saraçhane Başkanlık binasında bir basın toplantısıyla ilgili açıklamada bulunacağını...

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- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 737 personel alımı yapacağını duyurduğunu...

- 130 yılı aşkın uzmanlığı ile bilinen ve “Bebeğin için en iyisini sen bilirsin” diyen Hero Baby’nin hammaddelerinde tarım ilacı içermeyen, tohumdan rafa her aşamasında kontrol altında yürüttüğü koruyucu ve renklendirici içermeyen ürünleri ile bir kez daha bebeğin beslenmesinde güvenilir bir marka olduğunu açıkladığını...

SİGARA HARAMSA VERGİSİ NEDİR

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı sosyal medya paylaşımında sigaranın haram olduğunu belirtmiş. Sayın Erbaş’ın alkollü içkiler için de benzeri yaklaşımı benimsediği hatırlanırsa, başında olduğu Diyanet’in, bu ‘haram ürünlerden’ maliyece kesilen aşırı yüksek vergilerden pay almayı bırakarak örnek bir duruş sergilemesi gerekir.

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Çünkü öylesi bir tutum, ‘söz ve eylem arasında tutarlılığın’ icabıdır.

Yaşar ALTINTARTI