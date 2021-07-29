Bolu meselesi ve hukuk

Türkiye’de sürekli gündemde olan konulardan biri Suriyelilerdir. Şimdi buna Afganlar da eklendi. Eklenmekle kalmayıp tartışmalar alevlendi.

Resmi verilere göre, ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 685 bin. Haziran 2021 itibarıyla bunların yüzde 98,5’i ağırlıklı olarak 30 civarındaki şehirlerde yaşıyor. Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli sayısı da 56 bin civarında. Şimdi de Afganistan’dan Taliban endişe ve korkusuyla Afganlar geliyor. “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)” verilerine göre, 2020’de Türkiye’de uluslararası koruma altında 116 bin 403 Afgan sığınmacı bulunuyordu. Yine resmi verilere göre, Türkiye’de 7 Temmuz 2021 itibarıyla yakalanan 62 bin 687 düzensiz göçmenin 25 bin 643’ünü Afganlar oluşturuyor.

Bu kişilere ister sığınmacı, ister İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre ‘Türkiye’de Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler’ ifadesini kullanalım, bu kişiler Türkiye’de yaşıyor. Bu kadar yüksek sayıdaki insanın yarattığı sorunlar var. Bunları inkâr etmek mümkün değil. Bu sorunlar tabii ki konuşulur, tartışılır. Ancak bu tartışmalar bizce son haftalarda şirazesinden çıkma eğiliminde. Çünkü ‘Hepsini geri gönderelim, göndereceğiz’, ‘Pahalı spor ayakkabı giyiyorlar’, ‘Ben hukukçuyum, 10 misli su parası alırım’, ‘Dükkân açıyorlar’, ‘İşimizi elimizden alıyorlar’, ‘Kahvede biri bana dedi ki’ gibi popülist yaklaşımlar, söylemler çok tehlikeli. Bunları söyleyenler, yabancı düşmanlığı, nefret ile ırkçılık arasındaki ince çizgi üzerinde dolaşıyorlar. Tarih böyle şeyleri affetmez.

TALİBAN, IŞİD VE EL KAİDE BATI’NIN UCUBE YAPILARIDIR

DÜNKÜ yazınızda Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği şehirlerdeki kadınlara yönelik uygulamalarından bahsetmişsiniz ve Türk kadınının bunlarla ilişkisi olamaz tespitinde bulunmuşsunuz. Evet İslam dininin doğru anlaşılmasına yaklaşık 40 yılını vermiş biri olarak ben de diyorum ki: Sadece Türk kadının değil, Afgan kadının da bunlarla işi de, ilişkisi de olamaz ve hatta İslam dininin de bunlarla işi ve ilişkisi olamaz. Zira Taliban denen ne olduğu belirsiz yapı maalesef IŞİD gibi, El Kaide gibi bu toprakların, bu coğrafyanın tabii eleğinden geçerek, yoğrularak ortaya çıkmış yapılar değildir. Bunlar da diğer kardeş terör örgütleri gibi Batılı istihbarat örgütlerinin oluşturduğu, şimdi de kontrollerinden çıkan ucube yapılardır. - Şahin NURSAÇAN

BODRUM AÇIK HAVA REKLAMLARI HUKUKİ YÖNDEN İNCELENİYOR

BODRUM Belediye Başkanı olarak, 2019’da göreve geldiğim günden beri bütün uğraşım, uğraşımız; şeffaf, hesap verilebilir, sorumluluk ve görevleri toplum ve çevre yararına en doğru şekilde gerçekleştiren bir belediye olarak anılmak olmuştur. 2018 yılında ihale edilen açık hava reklam mecraları ile ilgili şikâyetçi şahsın iddiaları üzerine gerekli araştırmaya başlanmıştır. Belediyemizin yetki alanındaki Yarımada genelinde 443 adet reklam amaçlı açık hava reklam ünitelerinin (raket, city-light reklam panosu, billboard, megalight, kule vb.) kontrolleri ve tespitleri ihtiyaca binaen yapılmaktadır. “23.7.2021” tarihli yazınızda adı geçen firma ve kişiler Hukuk Müdürlüğü tarafından ayrıntılı olarak inceliyor; ilgili teknik personelle de gerekli tespitler yapılmaktadır. Titizlikle yürütülmekte olan araştırmamızın sonuçlarını Genel Merkezimize ve başvuru sahibine bildireceğiz. Başvuru sahibi firma/şahıs her ne kadar konuyla ilgili mağduriyetini ileri sürmüş ise de; bunun hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Zira, söz konusu firmanın/şahsın, şikâyete konu ihale sürecinde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır, sözleşme tarafı ‘ERA Reklam A.Ş.’dir. Ayrıca yazıda geçen “Ströer Kent Vizyon Reklam Pazarlama A.Ş.” ile kurumsal hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki eğer bir hukuksuzluk ve haksızlık var ise mutlaka çözüme kavuşturulacaktır. Aynı şekilde altyapı-üstyapı ve diğer sorunlar kalıcı bir biçimde çözülecektir. Ahmet ARAS Bodrum Belediye Başkanı

BİLİYOR MUSUNUZ?

