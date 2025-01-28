Bodrum’dan iyi haber yok

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24 Ocak 2025 günü Bodrum Belediye Meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı, toplantının tek gündem maddesi 53 adet taşınmaz için mahsup takas ve satış yetkisi alınması. Taşınmazların 45’i üzerinde kamu yatırımı var; cami, okul eğitim tesisi vb. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci konuşmasında, eski Bodrum yeni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 2.3 milyar borç bıraktığını, borçların zamanında yapılandırılmadığı için ‘döndürülemez’ hale geldiğini açıkladı ve eleştirdi; kendi döneminde 1 milyar artışla borcun 3.3 milyara ulaştığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili belediyeleri eleştirirken şöyle diyordu; hatta Kılıçdaroğlu da “Borçlarını kapamak için cami, hastane, yerlerini satıyorlar”.

İyi de Bodrum’un genç başkanı Mandalinci’nin satmak için yetki aldığı taşınmazlar içinde cami, imam evi, sağlık tesisi, eğitim tesisi hatta Türkiye’de ilk defa köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık binasının satışı da var. Özel, muhtemelen artık AK Partili belediyeleri eleştirirken “Cami satıyorsunuz” diyemez.

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Başbakan Menderes’in 22. Dönem Hükümeti’nde İktisat ve Ticaret Bakanlığı yapan ve Yassıada’da yargılanan Zeyyat Mandalinci’nin akrabası olan ve Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu Tamer Mandalinci konuşmasında, “Bodrum halkına sorsam arsa satışlarına yüzde doksan hayır derler” diyor. Kendisini seçen Bodrum halkı karşı geldiği halde seçmenine karşı satışları niye yapıyor diye sormak gerekmiyor mu?

Mandalinci en sevilen CHP’li belediye başkanı sayılıyor. Genç olduğu kadar sempatik bir kişiliğe sahip. Bu nedenle Bodrumluların iktidarı da muhalefeti de kendisini seviyor.

Yoksa konuşmasının bir bölümünde, ‘Ankara’ya gittiğinde yedi bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü’ söyleyip “Belediyemize bir haciz gelmedi” der miydi Mandalinci.

ARABA BAĞIŞLARI

Tamer Mandalinci, Bodrumlu işinsanlarından yaklaşık 55 milyonluk araç bağışı aldığını açıklarken karınca kararınca bağış beklediğini de ekledi. ‘Bağış’ meselesi aslında çok ayıp bir şey ama siyaseten ipin ucu kaçtı artık!.. ‘Yeni nesil’ belediyecilik arsa satışı ve bağış belediyeciliği olmalı demek. Bunları anlatan AK Partili bir siyasetçi “Bu araçları bağışlayan işinsanlarının birçoğunun belediye ile sorunları var, onun için bağış yapıyorlar” dedi.

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Aslında bu ayıptan başka ‘skandal’ da sayılacak bir olay. Belediyeler, Kızılay kurumuna mı dönüştü?

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Meclis’te ağır konuşmuş. Videoda dinledik. Bu kararın çıktığı gün “Bizim için kara bir gün” demiş ve şunları eklemiş: “Atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımızdan kalan mülklerimiz nasıl satılıyor? Bu uygulama çocuklarımız ve torunlarımız için kara bir lekedir. Bu işin takipçisi olacağız. Bu kararı esefle kınıyoruz.”

TÜRK VE ALMAN TOPLUMU İÇİN YILLARCA ÇALIŞTI: FARUK ŞEN VEFAT ETTİ

Almanya’da Türk göçmen topluluğu ve Türkiye-Avrupa ilişkileri üzerine önemli akademik çalışmalara imza atan Türk akademisyen Faruk Şen’i hafta sonu kaybettik. Cenazesi dün Kanlıca İskenderpaşa Camisi’nde kılınan öğlen namazından sonra Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Ankara 1948 doğumlu olan Şen, eğitim hayatına İstanbul Alman Lisesi’nde başladı, ardından Almanya’da Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi’ni bitirdi. 1971’de işletme idaresi alanında uzmanlık diplomasını alarak mezun oldu. 1981’de Duisburg Halk Okulu’nda yabancılardan sorumlu sosyal danışman olarak göreve başladı ve burada özellikle okula uyum projeleri ve çocuk hizmetleri gibi toplumsal projelere katkı sağladı. Almanya’da Türk göçmen topluluğu ve Türkiye-Avrupa ilişkileri üzerine önemli akademik çalışmalara imza attı. Almanya’daki kariyerinde Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin yöneticiliğini yaparak Türk-Alman ilişkilerine dair katkılarda bulundu.

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Kanlıca’daki cenaze töreninde eşi Dr. İnci Şen, kardeşi Fatih-Ayşe çifti, Almanya’da yaşayan kızı Sibel başta olmak üzere Almanya ve Türkiye’deki gazeteci dostları Recai Aksu, Kerem Çalışkan, Nevval Sevindi, İsmail Erel, Yalçın Bayer, karikatürist Erdoğan Karaoğlu ve aralarında Aydın Yardımcı, Şeref Tıraş’ın bulunduğu iş insanları ve Alman Lisesi’ndeki sınıf arkadaşları bulundu.

ALMANYA’DA NELER YAPTI

Hürriyet’in Almanya Frankfurt’taki yayın yönetmenlerinden Kerem Çalışkan, Şen’in arkasından şunları anlatıyor: “Almanya’da kurduğu Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM) yıllardır ihmal edilen Almanya’daki Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasi gücünü, Alman ekonomisine katkısını ortaya koyan çok önemli bir kurumdu. Almanya önce bu kurumu destekledi. Ancak Faruk Şen 2000’li yılların ortasında Almanya’da Türklere yapılan ırkçı baskılara karşı çıkmaya başlayınca işler değişti. Alman derin devleti BND’nin dahil olduğu bir operasyonla TAM’a el koydu. Bir gece kapısını kırıp girdiler. Evraklara el koydular. Kilit değiştirdiler. Şen’i kovdular. Bu da Almanya’nın ırkçı tarihinin, polis devletinin zorbalığının bir örneği olarak belleklere yazıldı. Faruk Şen, Almanya Türk toplumunun bilinçli, aydın bir temsilcisi ve savunucusu olarak tarihe yazıldı. Bu onur ona yeter.”

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GÜNÜN SÖZÜ

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, insanların ölüm şekline bakın.” Albert CAMUS

BU PARTİYE DİKKAT!

-CUMHURİYET Güneşi Partisi (CGP), 19 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek. Bu çerçevede partimiz bünyesinde görev yapan tüm yetkili arkadaşlarımızın dikkatine sunarız. Görev alanları; bölge başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, görevli diğer parti mensupları. Tüm görevli arkadaşlarımızın 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sigorta bildirimleri yapılacak ve ilgili kurumlara (örneğin, vergi daireleri) beyanları gerçekleştirilecektir. Okan GÜNDÜZ

- SAĞLIK Bakanlığı’na sesleniyoruz: Son zamanlarda sürekli baş ağrısı, yorgunluk, saç dökülmesi, kaşıntı, öksürük ve enfeksiyon vakalarının ciddi artış göstermesinin sebepleri ile alakalı bir araştırmanız var mıdır? Mikdat ERTEM

- UMUTSUZLUK dahil şu anda ülkede işsizlik yüzde 20.7’dir. İşsizlik terör kadar büyük bir bela.

Hurşit GÜNEŞ

BİLİYOR MUSUNUZ?

- KIRŞEHİR İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın cuma vaazında “Bir adam kul hakkı yiyorsa devletin malını yiyorsa Müslüman değildir” dediğini...