‘Black Friday’de paravan sitelere dikkat

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Bir haftaya yayılacak olan indirim günlerinin hemen ardından da 2 Aralık günü teknoloji ürünlerini kapsayan ‘Siber Pazartesi’ indirimleri başlayacak. Bu yoğun dönemdeki indirim ve kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek olamayacak kadar fazla olan indirim ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulunarak, “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor” dedi.

Çiğdemli şu bilgileri paylaştı:

“İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Vatandaş bu özel günde internetten alışveriş yaparken dikkat etmeli. Özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı.”

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NELERE DİKKAT ETMELİ

Çiğdemli dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde aktardı: “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.”

ALIŞVERİŞTE KURALLAR

Çiğdemli, online alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

◊ Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın.

◊ Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.

◊ Güvenlik yazılımınız güncel olsun.

◊ Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın.

◊ Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.

Çayırhan santralı halkındır

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TÜRKİYE’de elektriğin yüzde 36’sı kömür ile yani en büyük enerji üretimi termik santrallerle elde ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmenin devlet aracılığıyla ile yapılmasının ne kadar gerekli olduğu düşünülüyordu. Bugün ise özelleştirmeden söz ediyoruz yine. Nallıhan-Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi konusu gündemde, hem de büyük eylemlerle sürüyor.

Sonuçta Türkiye’nin en önemli üretim sektörlerinden olan enerji sektöründe özelleştirme yapılamaz deniliyor. Yörenin ekmek kapısı olan Çayırhan Termik santrali kamunun elinden alınarak bir kişinin inisiyatifine verilmesi tartışılıyor. Başta Çayırhan çalışanları olmak üzere, yöre halkı ve Türk milleti bu özelleştirmeye izin vermeyecektir.

GÜNÜN SÖZÜ

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“Gözün aydın olmasın Türkiye. Asker, polis, istihbaratçı hariç, nüfusun yarısı, 40 milyon insan silah taşıyor. Taşıyanların 25 milyonu, Afganlı, Suriyeli, Pakistanlı, Malezyalı.”

İ. ORHAN

MÜMTAZ SOYSAL ADINA ANAYASA SEMPOZYUMU

LAİKLİK Meclisi 7 Aralık tarihinde İstanbul Taxim Hill Otel’de 10.30’da ‘Yeni Anayasa dayatması üzerine tartışmalar’ başlıklı ‘Mümtaz Soysal Anayasa Sempozyumu’ düzenliyor. 11 Kasım 2019 tarihinde yitirdiğimiz hukukçu, akademisyen ve siyaset insanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal adına düzenlenecek sempozyumda; açış konuşması Umut Kuruç (Laiklik Meclisi sözcüsü), Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Selin Nakipoğlu, Dr. Cemil Ozansü, Prof. Dr. İzzeddin Önder, Av. Cem Alptekin, Av. Dr. Başar Yaltı, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Av. Doğan Erkan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Dr. Öğr. Ü. Ulaş Karadağ, Av. Bilgütay Hakkı Durna konuşmacı olarak yer alacaklar.

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HASAN PULUR’U ANIYORUZ

TÜRK basınının usta kalemi, Milliyet gazetesi yazarı Hasan Pulur, bugün 11.00’de ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak. Hasan Pulur abimizden bir anı: “Türk siyaset tarihine geçmiş efsane gaflar ve unutulmaz olaylar: ‘Süleyman Demirel; Tamam Kürtlere kötü davranıyoruz da, sanki Türklere iyi mi davranıyoruz?’”

BİLİYOR MUSUNUZ

TEKİRDAĞ İÇİN ‘JAPONYA’ FORMÜLÜ

◊ TEKİRDAĞ BB Başkanı Dr. Candan Yüceer’in, ‘Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiği 7 günlük Japonya çalışma ziyareti sonrasında “Tokyo’da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Merkezi’nde konut ve kamu binaları için alınan depreme dayanıklılık önlemlerinin anlatıldığı bir sunuma katıldık. Tokyo Belediyesi temsilcilerinden bu konuda gerçekleştirilen çalışmaları dinledik. Bu kıymetli deneyimleri ilimize taşıyarak afet risklerini azaltma ve toplumsal dayanıklılığı artırma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dediğini...

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◊ İSTANBUL Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve SU Gender’in düzenledikleri ‘İstanbul Sözleşmesi: Dünü, Bugünü ve Yarını’ başlıklı etkinliğin bugün 16.00’da Minerva Han Karaköy’de yapılacağını...