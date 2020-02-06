Bizde yalan, yanlış olmaz

DÜNKÜ, ‘İstanbul’da tek aday: Kaftancıoğlu’ başlıklı yazıda Kaftancıoğlu’nun kongreye tek aday olarak gireceği, bu arada eski il başkanı Cemal Canpolat’ın Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine aday olmayacağı bildiriliyordu.
Bir önceki yazıda da kongrelerde CHP’nin ‘AKP sistemi’ni uyguladığı anlatılırken, bazı üye ve delegelerin bu konudaki eleştirilerini dile getirmiştik.
Bir grup delegeden bir not aldık.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, önceki gün adaylığını açıklarken CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer’in kulağına eğilerek kendisine bir şeyler söylediği ekranlara yansıyor. Bunun üzerine Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde şöyle diyor:
“Başkanım (Özer) kulağıma fısıldıyor, kimi köşe yazarları yalan yanlış yazmış... Ben de yalana, yanlışa ve yandaş medyaya hiç bakmıyorum. Bırakalım yazsınlar.”
Burada eleştirimiz yok, sadece bilgi aktarıyoruz. Yazdıklarımız arasında yalan yok, yanlış yok. Buna bile tahammül gösteremiyorlar. Daha ağır şeyler mi söylemek gerekiyordu...
GÜNÜN SÖZÜ
“ATIĞI dert etmeyen belediyeler bize gelmesin. Artık böyle bir dünya yok. Hem ambalaj atığını toplattıracaksın, hem de firmaya ortak olmaya kalkacaksın. Yok böyle bir sistem. Biz bakanlık olarak buna müsaade edemeyiz.” -Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
LAİKLİK ÖZENLE KORUNMALI
5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 anayasalarında da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır. Dün bu günü kutladık.
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, aynı zamanda her alanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimidir.
Eğitimde, yönetimde, hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.
Ancak, laik Cumhuriyetimizde son yıllarda yaşam biçimi giderek her alanda adeta dine referanslı hale getirildi.
Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, aynı zamanda kadın haklarının da güvencesidir. Laikliği zedeleyecek her girişimin karşısında kamuoyunu uyarıyoruz. Laikliği her zamandan fazla özenle korumak için mücadeleye devam ettiğimizi paylaşmak istiyoruz. -Nazan MOROĞLU/İKKB Koordinatörü
‘Bütün şehir’ler kentleşiyor mu?
AKP kurmayları, 50 ilin ‘bütün şehir’ yapılmasının gerekçesini “Büyükşehir olmayan yerlerde, il özel idareleri ile belediyeler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu düzenleme ile merkez ilçe yapılanması kalkacağı için, şehrin tüm hizmetlerinden belediye sorumlu olacak. Belediyelerin gelirleri artacak. Hizmet sunumunda sıkıntı olmayacak” şeklinde açıklıyor.
- Bu konuda, İçişleri Bakanlığı’nca yapılan kesinleşmiş bir kanun tasarı çalışması var mıdır?
- ‘Bütün şehirler’ adı altında, ‘mini büyükşehir’ler oluşturulması ile kentleşme ve kırsal yerleşmeler, tarım/hayvancılık politikaları arasındaki eşgüdüm nasıl planlanacaktır.
- Tahir ÇALGÜNER/Şehir ve bölge plancısı
MÜBADİLLER YUNANİSTAN’A KIZGIN
LOZAN Mübadilleri Vakfı öncülüğünde bir araya gelen 81 mübadil örgütü, hafta sonu hazırladıkları bildiriyi kamuoyu ile paylaştı. Sarıyer, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri’de düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Samsun, Bursa ve İzmir gibi pek çok ilde de etkinlikler düzenlenerek aynı bildiri metni okundu.
Bu yılın en dikkat çekici talebi, yakın savaş tehdidine karşın ‘barış’ bilincinin oluşturulmasına katkı vermesi için 24 Temmuz Lozan Barış Bayramı’nın yeniden resmi olarak kutlanmasının talep edilmesi oldu.
Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Halil Ergelen, 97 yıl önce yaşanan sürecin geniş bir bildirisini okudu. Özetle, 2 milyon insanın zorunlu göçe tabi tutulduğu, ailelerin ‘memleketlerini’ ziyaret etmek istediklerinde Yunanistan’ın vize vermekte sıkıntı yarattığı belirtiliyor, “AB’den, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden verilen sözlerin yerine getirilmesini, iki halk arasına örülen vize duvarının kaldırılmasını bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz” deniliyor. Mübadillerden geri kalan “cami, kilise, tekke, manastır, ayazma, türbe, şehitlik, mezarlık” gibi kutsal mekânların, “hamam, bedesten, çeşme” gibi tarihi yapıların, başta İstanbul-Tuzla, Urla-Klazomen ve Mersin Tahaffuzhanesi olmak üzere mübadillerin sağlık kontrollerinin yapıldığı tahaffuzhanelerin ve sağlık merkezlerinin restore edilmesini ve korunmasını istiyorlar.
ÇİFTÇİLERİN FAİZLERİ ANAPARAYI GEÇİYOR
"TARIM Kredi Kooperatifi’ne 2019 borç yapılandırması için başvurduk. Faizler anaparayı geçmiş. Borcumuzun yüzde 20’sini yatırınca yapılandırma yapılacaktı. Benim gibi birçok çiftçi arkadaşımız var, 2019 ürünlerimizin parasını alamadık, sanayi domatesi ekmekteyiz ve yüzde 20’sini yatıramadık. Ek süre istedik, verilmedi. Kooperatif avukatı icra ve haciz işlemleri başlatmış; traktörümüz, arazimiz bağlı durumda, elimiz kolumuz bağlandı. Şu anda borcu yapılandırmak istiyorum, siz değerli büyüklerimden destek bekliyorum. 2019 bitti, 2020’de olsun yapılandırma yapılsın, çok zor durumdayız."(Çiftçilerin sorunlarını sık sık Meclis’e getiren milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Sultaniye’den gönderilen çiftçi Ergun Bey’in “Cumhurbaşkanı çiftçilerin mağduriyetini duymalı ve iktidar çiftçi borçlarını yapılandırıp faizlerini silmelidir” dediği mektubudur.)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*TGF Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’nın 40 yıldır taşıdığı ve bir yıl önce geri alınan sürekli basın kartının durumu köşemizde yer aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca hazırlanarak kendisine iletildiğini, gazeteci oğlu Alper Karaca’nın da babası gibi basın kartını bir yıldır beklediğini...
*BEYOĞLU Belediyesi’nin düzenlediği, her ay yapılacak, Atilla Dorsay’ın Türk sinemasının geçmişini anılarıyla iç içe olarak anlatacağı ‘Sinema Tutkusu’ başlıklı söyleşilerin ilkinin bugün 19.00’da Cihangir Semt Konağı’nda yapılacağını...
*CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı’na Batuhan Berk Çetin’in seçildiğini...
Bizde yalan, yanlış olmaz
DÜNKÜ, ‘İstanbul’da tek aday: Kaftancıoğlu’ başlıklı yazıda Kaftancıoğlu’nun kongreye tek aday olarak gireceği, bu arada eski il başkanı Cemal Canpolat’ın Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine aday olmayacağı bildiriliyordu.
Bir önceki yazıda da kongrelerde CHP’nin ‘AKP sistemi’ni uyguladığı anlatılırken, bazı üye ve delegelerin bu konudaki eleştirilerini dile getirmiştik.
Bir grup delegeden bir not aldık.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, önceki gün adaylığını açıklarken CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer’in kulağına eğilerek kendisine bir şeyler söylediği ekranlara yansıyor. Bunun üzerine Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde şöyle diyor:
“Başkanım (Özer) kulağıma fısıldıyor, kimi köşe yazarları yalan yanlış yazmış... Ben de yalana, yanlışa ve yandaş medyaya hiç bakmıyorum. Bırakalım yazsınlar.”
Burada eleştirimiz yok, sadece bilgi aktarıyoruz. Yazdıklarımız arasında yalan yok, yanlış yok. Buna bile tahammül gösteremiyorlar. Daha ağır şeyler mi söylemek gerekiyordu...
GÜNÜN SÖZÜ
“ATIĞI dert etmeyen belediyeler bize gelmesin. Artık böyle bir dünya yok. Hem ambalaj atığını toplattıracaksın, hem de firmaya ortak olmaya kalkacaksın. Yok böyle bir sistem. Biz bakanlık olarak buna müsaade edemeyiz.” -Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
LAİKLİK ÖZENLE KORUNMALI
5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 anayasalarında da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır. Dün bu günü kutladık.
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, aynı zamanda her alanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimidir.
Eğitimde, yönetimde, hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.
Ancak, laik Cumhuriyetimizde son yıllarda yaşam biçimi giderek her alanda adeta dine referanslı hale getirildi.
Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, aynı zamanda kadın haklarının da güvencesidir. Laikliği zedeleyecek her girişimin karşısında kamuoyunu uyarıyoruz. Laikliği her zamandan fazla özenle korumak için mücadeleye devam ettiğimizi paylaşmak istiyoruz. -Nazan MOROĞLU/İKKB Koordinatörü
‘Bütün şehir’ler kentleşiyor mu?
AKP kurmayları, 50 ilin ‘bütün şehir’ yapılmasının gerekçesini “Büyükşehir olmayan yerlerde, il özel idareleri ile belediyeler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu düzenleme ile merkez ilçe yapılanması kalkacağı için, şehrin tüm hizmetlerinden belediye sorumlu olacak. Belediyelerin gelirleri artacak. Hizmet sunumunda sıkıntı olmayacak” şeklinde açıklıyor.
- Tahir ÇALGÜNER/Şehir ve bölge plancısı
MÜBADİLLER YUNANİSTAN’A KIZGIN
LOZAN Mübadilleri Vakfı öncülüğünde bir araya gelen 81 mübadil örgütü, hafta sonu hazırladıkları bildiriyi kamuoyu ile paylaştı. Sarıyer, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri’de düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Samsun, Bursa ve İzmir gibi pek çok ilde de etkinlikler düzenlenerek aynı bildiri metni okundu.
Bu yılın en dikkat çekici talebi, yakın savaş tehdidine karşın ‘barış’ bilincinin oluşturulmasına katkı vermesi için 24 Temmuz Lozan Barış Bayramı’nın yeniden resmi olarak kutlanmasının talep edilmesi oldu.
Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Halil Ergelen, 97 yıl önce yaşanan sürecin geniş bir bildirisini okudu. Özetle, 2 milyon insanın zorunlu göçe tabi tutulduğu, ailelerin ‘memleketlerini’ ziyaret etmek istediklerinde Yunanistan’ın vize vermekte sıkıntı yarattığı belirtiliyor, “AB’den, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden verilen sözlerin yerine getirilmesini, iki halk arasına örülen vize duvarının kaldırılmasını bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz” deniliyor. Mübadillerden geri kalan “cami, kilise, tekke, manastır, ayazma, türbe, şehitlik, mezarlık” gibi kutsal mekânların, “hamam, bedesten, çeşme” gibi tarihi yapıların, başta İstanbul-Tuzla, Urla-Klazomen ve Mersin Tahaffuzhanesi olmak üzere mübadillerin sağlık kontrollerinin yapıldığı tahaffuzhanelerin ve sağlık merkezlerinin restore edilmesini ve korunmasını istiyorlar.
ÇİFTÇİLERİN FAİZLERİ ANAPARAYI GEÇİYOR
"TARIM Kredi Kooperatifi’ne 2019 borç yapılandırması için başvurduk. Faizler anaparayı geçmiş. Borcumuzun yüzde 20’sini yatırınca yapılandırma yapılacaktı. Benim gibi birçok çiftçi arkadaşımız var, 2019 ürünlerimizin parasını alamadık, sanayi domatesi ekmekteyiz ve yüzde 20’sini yatıramadık. Ek süre istedik, verilmedi. Kooperatif avukatı icra ve haciz işlemleri başlatmış; traktörümüz, arazimiz bağlı durumda, elimiz kolumuz bağlandı. Şu anda borcu yapılandırmak istiyorum, siz değerli büyüklerimden destek bekliyorum. 2019 bitti, 2020’de olsun yapılandırma yapılsın, çok zor durumdayız."(Çiftçilerin sorunlarını sık sık Meclis’e getiren milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Sultaniye’den gönderilen çiftçi Ergun Bey’in “Cumhurbaşkanı çiftçilerin mağduriyetini duymalı ve iktidar çiftçi borçlarını yapılandırıp faizlerini silmelidir” dediği mektubudur.)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*TGF Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’nın 40 yıldır taşıdığı ve bir yıl önce geri alınan sürekli basın kartının durumu köşemizde yer aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca hazırlanarak kendisine iletildiğini, gazeteci oğlu Alper Karaca’nın da babası gibi basın kartını bir yıldır beklediğini...
*BEYOĞLU Belediyesi’nin düzenlediği, her ay yapılacak, Atilla Dorsay’ın Türk sinemasının geçmişini anılarıyla iç içe olarak anlatacağı ‘Sinema Tutkusu’ başlıklı söyleşilerin ilkinin bugün 19.00’da Cihangir Semt Konağı’nda yapılacağını...
*CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı’na Batuhan Berk Çetin’in seçildiğini...