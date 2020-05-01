Koronavirüse karşı dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlı sürdüğü herkesin malumu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 115-120 çalışma var. Türkiye’de de ne safhada olduğu henüz açıklanmadı ama çalışmalar sürüyor.
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşinin sahiplerinden olduğu BionTech firmasının geliştirdiği aşı 23 Nisan’dan beri Almanya’da 12 kişi üzerinde denenmiş. Pfizer ile birlikte çalışmalarını sürdüren BionTech’ten yapılan açıklamaya göre aşı 18-55 yaş arası toplam 200 kişide denenecek. İlk sonuçların haziran başı alınacağı da açıklandı. Firma ABD’de de insanlar üzerinde klinik deneyler için başvuruda bulunmuş. “Hayırlısı” diyoruz.
Görünen o ki biraz daha dişimizi sıkacağız. Bir konuya daha değinmek isteriz. Tıbben olduğu kadar ekonomik ve psikolojik, sosyolojik boyutu da var salgının. Panik yaratmanın, yapıcı yerine yıkıcı eleştirilerin kimseye faydası olmaz. Böyle toplumsal olaylar insanların gerçek karakterini de ortaya koyar. Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, birkaç hafta önce salgına karşı alınan önlemleri anlattıktan sonra “Gün dayanışma, disiplin, paylaşma günüdür. Bir karakter testinden de geçtiğimizi unutmayalım” demişti.
GÜNÜN SÖZÜ
“SALGIN ülkeleri, devletleri, liderleri, ekonomileri, kurumları, ittifakları değişmeye zorluyor. Dünya salgından sonra artık bildiğimiz o eski dünya olmayacak!”
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
YAŞASIN 1 MAYIS!
BİRLİK, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a ne yazık ki COVID-19 salgını sonucu iş güvencesinin kalmadığı, işsizliğin patladığı ve emek sömürüsünün yoğunlaştığı süreçte girmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İş güvenliği, güvencesiz üretim ve meslek hastalıkları bakımından dünyanın en kötü siciline sahip ülkeleri arasında iken COVID-19 salgını sonrasında bu tablo daha da vahim boyutlara sıçradı. 2020 yılına 4.5 milyon işsiz ile giren Türkiye, COVID-19 salgınının yarattığı yeni işsizlik dalgası sonucu daha dramatik günler yaşamaya başladı. İşsizlik oranı yaklaşık yüzde 24.8 oldu.
BU NESİL KIZILAY’A MI ÇALIŞIYOR!
1 MAYIS öncesi salgın günlerinde ‘emeğin en yüce değer’ olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ölümcül virüs nedeniyle 2 aydan bu yana evlerine kapanan halka motorlu kuryeler, kargo çalışanları, belediye temizlik elemanları, itfaiyeciler, PTT emekçileri, market işçileri, apartman görevlileri sağlıklarını tehlikeye atarak koşuşturuyor, adeta insanlık dersi veriyor. Çoğu 2 bin 324 liralık asgari ücrete talim eden emekçiler, bol bahşişi hak etmiyor mu? Hekim, hemşire, teknisyen, servis görevlileri ve ambulans şoförlerinden oluşan sağlık ordusuna, 3 bin 600 ek gösterge sözünün bu zor günlerde yerine getirilmesi gerekiyor.
Sendikalar 1 Mayıs’ı bu yıl alanlar yerine, ilk kez sosyal medyada ve balkonlarda bildiriler okuyarak kutlayacak.
Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun.
Şükrü KARAMAN
MESAJ PANOSU
5 MAYIS’ta 71 yaşına basacak olan ve yayın hayatını tüm olumsuz şartlar ve maddi zorluklara karşı sürdürmeye devam eden Zümrüt Rize gazetesinin sahipliğini Ali Gökay Bakoğlu, genel yayın müdürlüğünü Faik Bakoğlu ile Duygu Bakoğlu, Ömer Yılmaz ve Havva Demir yürütüyor.
KAPİTÜLASYON NEDİR?
Bir okurumuz “Kapitülasyon nedir?” diye sordu. Biz de kendisine İlhan Ayverdi’nin ‘Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ten ilgili bölümü bulduk.
“Bir devletin kendi ülkesinde yabancı tebaaya tanıdığı bazı hak ve imtiyazları hükme bağlayan anlaşma ve bu anlaşmanın doğurduğu hakların kullanılması durumu, yabancılara tanınan imtiyazlar, imtiyâzât-ı ecnebiyye:
- Kapitülasyonların ardına kadar açtığı gümrüklere rağmen imparatorluk bu çarşıların sâyesinde ayakta duruyordu (Ahmet H. Tanpınar).
- Ecnebi mektepleri işgal sûretiyle mânevî kapitülasyonları kaldırdığı için hükûmeti beğeniyorum. (Peyami Safa)”
Beğendiniz mi?
TRAKYA’DA GARİP ORMAN YANGINLARI
SARAY (Tekirdağ) Belediye Başkanı Özgen Erkiş, bölgede son 1.5 ay içinde çıkan orman yangınları ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Çıkış tarihleri, mevkileri, koşulları ve sonuçları şöyle özetliyor:
“19 Mart’ta Safaalan-Pazarcık Mahallesi’nde ilk orman yangınında 4 bin metrekare alan yandı. Aynı bölgede ikinci defa 11 Mart’ta Safaalan-Küçükyoncalı arası Karatepe mevkisinde 7 bin metrekare, 12 Nisan Ayvacık (sokağa çıkma yasağının başladığı ilk hafta sonu) 4 bin metrekare, 26 Nisan Ayvacık Domuzdere mevkisinde (sokağa çıkma yasağı esnasında ve başlangıcı dört ayrı noktadan çıkmak suretiyle) 13 bin metrekare, 29 Nisan Pınarca-Safaalan arasında kalan mevkide 90 bin metrekare alan yandı. STK, kamu kurumları ve halkımızla birlikte koordinasyon halindeyiz.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun soruşturmanın derinleştirilmesi için gerekli adımları atıyor. Bu mücadele esnasında değişimli olarak farklı yerlerdeki orman bölge müdürlüğü ekipleri, İBB itfaiye ekipleri yangını söndürmede büyük çaba gösterdiler. Saray Belediyesi ekiplerimiz de olmak üzere gösterilen kahramanca mücadele için herkese teşekkür borcumuz vardır.”
Bu mevsimde böylesi üst düzey yangınlar görülmüş değil. Sistematik bir kundaklamanın emareleri var. Rüzgârın hız hesapları yapılmış. Yanan meşelik sahanın 121 bin metrekare olduğu öğrenildi. Bu da 13-15 futbol sahası büyüklüğünde.
Yangını kimler çıkarıyor belli değil. Böyle hassas günlerde, özellikle tatil gününde yangın çıkması bir kasıt aramamıza neden oluyor.
Uzun vadeli bir rant hesabı olabilir mi diye düşünmemek elde değil!
Biraz daha dişimizi sıkacağız
Koronavirüse karşı dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlı sürdüğü herkesin malumu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 115-120 çalışma var. Türkiye’de de ne safhada olduğu henüz açıklanmadı ama çalışmalar sürüyor.
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşinin sahiplerinden olduğu BionTech firmasının geliştirdiği aşı 23 Nisan’dan beri Almanya’da 12 kişi üzerinde denenmiş. Pfizer ile birlikte çalışmalarını sürdüren BionTech’ten yapılan açıklamaya göre aşı 18-55 yaş arası toplam 200 kişide denenecek. İlk sonuçların haziran başı alınacağı da açıklandı. Firma ABD’de de insanlar üzerinde klinik deneyler için başvuruda bulunmuş. “Hayırlısı” diyoruz.
Görünen o ki biraz daha dişimizi sıkacağız. Bir konuya daha değinmek isteriz. Tıbben olduğu kadar ekonomik ve psikolojik, sosyolojik boyutu da var salgının. Panik yaratmanın, yapıcı yerine yıkıcı eleştirilerin kimseye faydası olmaz. Böyle toplumsal olaylar insanların gerçek karakterini de ortaya koyar. Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, birkaç hafta önce salgına karşı alınan önlemleri anlattıktan sonra “Gün dayanışma, disiplin, paylaşma günüdür. Bir karakter testinden de geçtiğimizi unutmayalım” demişti.
GÜNÜN SÖZÜ
“SALGIN ülkeleri, devletleri, liderleri, ekonomileri, kurumları, ittifakları değişmeye zorluyor. Dünya salgından sonra artık bildiğimiz o eski dünya olmayacak!”
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
YAŞASIN 1 MAYIS!
BİRLİK, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a ne yazık ki COVID-19 salgını sonucu iş güvencesinin kalmadığı, işsizliğin patladığı ve emek sömürüsünün yoğunlaştığı süreçte girmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İş güvenliği, güvencesiz üretim ve meslek hastalıkları bakımından dünyanın en kötü siciline sahip ülkeleri arasında iken COVID-19 salgını sonrasında bu tablo daha da vahim boyutlara sıçradı. 2020 yılına 4.5 milyon işsiz ile giren Türkiye, COVID-19 salgınının yarattığı yeni işsizlik dalgası sonucu daha dramatik günler yaşamaya başladı. İşsizlik oranı yaklaşık yüzde 24.8 oldu.
BU NESİL KIZILAY’A MI ÇALIŞIYOR!
1 MAYIS öncesi salgın günlerinde ‘emeğin en yüce değer’ olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ölümcül virüs nedeniyle 2 aydan bu yana evlerine kapanan halka motorlu kuryeler, kargo çalışanları, belediye temizlik elemanları, itfaiyeciler, PTT emekçileri, market işçileri, apartman görevlileri sağlıklarını tehlikeye atarak koşuşturuyor, adeta insanlık dersi veriyor. Çoğu 2 bin 324 liralık asgari ücrete talim eden emekçiler, bol bahşişi hak etmiyor mu? Hekim, hemşire, teknisyen, servis görevlileri ve ambulans şoförlerinden oluşan sağlık ordusuna, 3 bin 600 ek gösterge sözünün bu zor günlerde yerine getirilmesi gerekiyor.
Sendikalar 1 Mayıs’ı bu yıl alanlar yerine, ilk kez sosyal medyada ve balkonlarda bildiriler okuyarak kutlayacak.
Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun.
Şükrü KARAMAN
MESAJ PANOSU
5 MAYIS’ta 71 yaşına basacak olan ve yayın hayatını tüm olumsuz şartlar ve maddi zorluklara karşı sürdürmeye devam eden Zümrüt Rize gazetesinin sahipliğini Ali Gökay Bakoğlu, genel yayın müdürlüğünü Faik Bakoğlu ile Duygu Bakoğlu, Ömer Yılmaz ve Havva Demir yürütüyor.
KAPİTÜLASYON NEDİR?
Bir okurumuz “Kapitülasyon nedir?” diye sordu. Biz de kendisine İlhan Ayverdi’nin ‘Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ten ilgili bölümü bulduk.
“Bir devletin kendi ülkesinde yabancı tebaaya tanıdığı bazı hak ve imtiyazları hükme bağlayan anlaşma ve bu anlaşmanın doğurduğu hakların kullanılması durumu, yabancılara tanınan imtiyazlar, imtiyâzât-ı ecnebiyye:
- Kapitülasyonların ardına kadar açtığı gümrüklere rağmen imparatorluk bu çarşıların sâyesinde ayakta duruyordu (Ahmet H. Tanpınar).
- Ecnebi mektepleri işgal sûretiyle mânevî kapitülasyonları kaldırdığı için hükûmeti beğeniyorum. (Peyami Safa)”
Beğendiniz mi?
TRAKYA’DA GARİP ORMAN YANGINLARI
SARAY (Tekirdağ) Belediye Başkanı Özgen Erkiş, bölgede son 1.5 ay içinde çıkan orman yangınları ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Çıkış tarihleri, mevkileri, koşulları ve sonuçları şöyle özetliyor:
“19 Mart’ta Safaalan-Pazarcık Mahallesi’nde ilk orman yangınında 4 bin metrekare alan yandı. Aynı bölgede ikinci defa 11 Mart’ta Safaalan-Küçükyoncalı arası Karatepe mevkisinde 7 bin metrekare, 12 Nisan Ayvacık (sokağa çıkma yasağının başladığı ilk hafta sonu) 4 bin metrekare, 26 Nisan Ayvacık Domuzdere mevkisinde (sokağa çıkma yasağı esnasında ve başlangıcı dört ayrı noktadan çıkmak suretiyle) 13 bin metrekare, 29 Nisan Pınarca-Safaalan arasında kalan mevkide 90 bin metrekare alan yandı. STK, kamu kurumları ve halkımızla birlikte koordinasyon halindeyiz.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun soruşturmanın derinleştirilmesi için gerekli adımları atıyor. Bu mücadele esnasında değişimli olarak farklı yerlerdeki orman bölge müdürlüğü ekipleri, İBB itfaiye ekipleri yangını söndürmede büyük çaba gösterdiler. Saray Belediyesi ekiplerimiz de olmak üzere gösterilen kahramanca mücadele için herkese teşekkür borcumuz vardır.”
Bu mevsimde böylesi üst düzey yangınlar görülmüş değil. Sistematik bir kundaklamanın emareleri var. Rüzgârın hız hesapları yapılmış. Yanan meşelik sahanın 121 bin metrekare olduğu öğrenildi. Bu da 13-15 futbol sahası büyüklüğünde.
Yangını kimler çıkarıyor belli değil. Böyle hassas günlerde, özellikle tatil gününde yangın çıkması bir kasıt aramamıza neden oluyor.
Uzun vadeli bir rant hesabı olabilir mi diye düşünmemek elde değil!