Bir vekil bir yıllık gündeminde ne yapmış... 74 önerge 66 konuşma

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‘Meclis’in en aktif vekili olduğunu’ söyledi. Meclis’te toplam 74 soru önergesi verdiğini ve bunun bir rekor olduğunu iddia ediyor. Bunlardan 35’i cevaplandırılmış, 7’si cevaplandırılmayı bekliyormuş... 8 tanesi araştırma önergesi olarak parti gruplarında tartışılmış. Meclis’te 66 kez konuşulmuş. Bunların 22’si Bursa’nın sorunları üzerineymiş... Gündeme getirdiği konuların arasında SGK, sığınmacılar, göç, Orhangazi Cargill fabrikasına tanınan ayrıcalık, TOKİ, Gazze, esnaf sorunları var. Bunların dışında kendi imkanlarıyla Van’ın Saray ilçesinin İran’a komşu olan Turgalı Köyü yakınlarındaki sınırdan elini kolunu sallayarak geçiş yaptığını, hiçbir engelle karşılaşmadan da geri döndüğünü anlatması en ilginci... Çektiği videoları Milli Savunma Bakanlığı’na iletmiş.

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Ülkücü akademisyen Sinan Ateş’in suikasta kurban gitmesiyle ilgili soruşturma dosyasının önünü açmış. Bu konuda soru ve araştırma önergesi vermiş. Genel Kurul’da bu konuda üç ayrı konuşma yapmış, bu hain suikasta dair tüm soru işaretlerinin kamuoyu önünde tartışılmasını temin ettiğini söyledikten sonra “Nitekim; son gelişmelerden sonra, suikast dosyasıyla ilgili ciddi adımların atılmaya başlandığını da takip ettik” diye ekliyor.

Zamları protesto için ‘Deli Dumrul Protestosu’ yapmış. Tutuklu gazetecileri cezaevlerinde ziyaret ederek sorunu Meclis’e taşımış. Bursa’da sıkça tartışılan ‘Uludağ Alan Başkanlığı’ konusu yine Meclis’te konuşulmuş. Kamuoyunun hassasiyetini gündeme aktarmış. Aynı şekilde; Bursa’nın depreme karşı bir acil eylem planı olmadığını sorgulamış, diğer bir deyişle Bursa’nın bir anayasası olmadığını, önergelerine verilen cevapla kanıtlamış olduğunu, Gemlik’teki Borusan Liman’da yaşanan işçi kıyımını da ülke gündemine gelmesini sağladığını anlatıyor Selçuk Türkoğlu...

Diğer milletvekilleri, kendilerinin ‘çalışmalarını’ bu raporla kıyaslayabilirler.

GÜNÜN SÖZÜ

“ARAPÇA ‘müfredat’ da neymiş, Türkçe ‘yetişek’ diyelim.

Arap ulusunun, kök’ünü, ek’ini bilmediğimiz ‘bilinenlerin ayrıntıları’ anlamında kullandıkları bu sözcüğü dilimize yerleşmesin.” Tarık KONAL

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ev sahipliğinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile akademisyenler, bilim insanları ve STK’ların bir araya geleceği Deprem ve Dönüşüm Zirvesi’nin iki gün süreceğini...

- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın son aylarda giderek artan avukatlara yönelik şiddet eylemlerine karşı Meclis’i harekete geçmeye çağırıp “Avukata şiddet, adalete şiddettir” dediğini...

TÜTÜN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle önemli uyarılarda bulunan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. H. Volkan Kara, tütün endüstrisinin yeni hedefinin gençler ve çocuklar olduğuna dikkati çekti. “Sektör sigara, sarma tütün, nargile, e-sigara, ısıtılmış tütün, çiğneme tütünü, nikotin keseleri gibi ürünleri şık ve dikkat çekici ambalajlarla pazarlayarak gençleri tütün kullanmaya özendiriyor” uyarısını yaptı.

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MESAJ PANOSU

- Muhalefet DP’li Enginyurt’a kaldı. Gerçek muhalefetten CHP bile kaçak güreşiyor. Metin ALTAY

158 YAZAR VE SANATÇI

- SOKAKTA yaşayan hayvanları katletme taleplerine karşı 158 yazar ve sanatçı sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak için yaratılacak kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduklarını bildirdi.

SİKKELERDE TALEP PATLAMASI, ALTINDA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

DÜN size Aleks Metal Rafineri’nin ürettiği altın ve gümüş ‘coin’lerin hediye olarak verilmesinden bahsetmiştim. Önümüzdeki günlerde üzerinde İstanbul’un Fethi’ni simgeleyen motiflerin yer aldığı ya da Arda Güler’in attığı gölü, filemizin sultanlarının dünya kupasını kaldırışını simgeleyen motiflerin olduğu sikkelere talep patlaması olursa şaşırmamak lazım... Nitekim Aleks Metal Rafineri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, şirketin internet sitesinden yaptıkları satışlarda 5 ay önce bu sikkelerin payı yüzde 2 iken bugün yüzde 10’a çıktığını söylüyor. Bugün ise size Aleks Metal Rafineri’yi (AMR) anlatacağımı söylemiştim. Neden mi? Öncelikle bu coin’ler geleceği simgeliyor. Ama sadece bu değil. AMR, aynı zamanda kıymetli metalleri yapay zekâ ile de buluşturuyor. Bu yapay zekânın mimarları arasında iki genç zekâ da bulunuyor. Biri Aleks Metal Rafineri’nin ikinci nesil temsilcisi Demir Tarhanacı, diğer şirket çalışanı Kaan Küçükemiroğlu... İkisi de İngiltere’de okuyor ve aynı zamanda AMR’de çalışıyor. Konularına çok hakim ve şaşırtıcı bilgilere sahip... Yapay zekâ konusunda şirketin Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini, yakın bir gelecekte AMR tarafından yapay zekâ ile üretilen kıymetli metalleri elimizde tutabileceğimizi söylüyorlar. Anlattıklarından biz de çok etkilendik. Türkiye’nin yüz akı olacak pırıl pırıl iki genç.

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ŞEHİR RAFİNERİCİLİĞİ

Sadece bu kadar mı? Kesinlikle hayır. AMR bu zamana kadar hammadde olarak yastık altı altınlarını veya bilgisayar, cep telefonu gibi ürünlerin içinden çıkartılan kıymetli madenleri kullanmış. Bundan sonra da öyle yapacakmış... Cep telefonundan çıkartılan altınlar için şehir madenciliği tabiri kullanılıyormuş, AMR de kendi yaptığı işi şehir rafinericiliği olarak anlatıyor. Ayrıca sadece doğaya saygılı üretim yapan madenlerden gelen altınları kabul edeceklermiş. Dünyaya saygı duymak önemli.

‘KADAYIF’ PATİSİNİN ŞANSI DÖNER

GOLDEN Retriever cinsi, tatlı mı tatlı Kadayıf ile yolumuz Antalya Belek’te kesişti. 32 yıldır turizm sektöründe başarı hikayeleri yazan Şahinler Holding’in Antalya’daki üç otelinden biri olan Megasaray Belek’in yeni sezon açılış etkinliğinde binbir çeşit bitki ve ağaçlarla bezeli geniş bahçede dolaşırken tanıştım Kadayıf’la... 12 ay kesintisiz hizmet veren Megasaray Otelleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk anlattı Kadayıf’ın öyküsünü. Bir ay kadar önce sahilde tasmasız dolaşırken bulmuşlar sevimli köpeği. Sahibini uzun süre aramışlar ama kimselere ulaşamayınca 5 yıldızlı otelin daimi misafiri oluvermiş bu güzel köpek. Megasaray Resort Belek’in adeta maskotu haline gelen Kadayıf’a çok iyi bakıldığı her halinden belliydi. “Sevin beni” diye seslenen Kadayıf’ın başını okşarken Cüneyt Bey, hayvan dostu bir otel olduklarını anlattı. Misafirlerinin evcil hayvanlarıyla birlikte kalabildiği odaları olduğunu, şanslı patiler için çeşitli hizmetler de verdiklerini belirtti. Evcil hayvanlarıyla birlikte arkadaşlık ne demektir! Evinde kedi veya köpek besleyen tatil için güvenli bir yer ararken bu tür bir hizmet insanı mutlu ediyor. Dilerim Kadayıf gibi sahipsiz tüm hayvanların şansı dönsün.