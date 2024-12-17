Bir imar rantının yol hikâyesi

Haberin Devamı

Ama burada bitmiyor!

Danıştay 6. Daire Esas 2019/17597-Karar 2012/6482 ile kesin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Daire Dava Dairesince verilen E 2019/481 K 2019/2015 sayılı kararı ile onanmış ve plan değişikliği ve eki protokol kesin olarak iptal edilmiştir.

Ancak klasik yöntem var; sözde plan değişikliği ile, 24 Kasım 2022 tarih 1517 meclis kararı ile 160.000 m2. ve 300 yakın mağazadan oluşan kaçak yapı ‘yasal’ hale getirilmiştir.

İstanbul’un ‘şehremini’ Ekrem İmamoğlu, imar rantı ile ilgili nasıl bir ‘duruş’ sergiledi! Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kaçak yapıyı yasal hale getiren plan değişikliğine nasıl “hayır” dedi, İBB Başkanı olunca ne yaptı...

Önce ‘kent bekçileri’, CHP’li Belediye Meclis üyeleri Av. Taner Kazanoğlu ve Hüseyin Sağ’ın tüm mahkeme masraflarını ceplerinden ödeyerek açtıkları ve kazandıkları mahkeme kararını, Danıştay’a taşıyıp itiraz etti. Sağ, “Ekrem Bey biz sizinle aynı safta mücadele ediyoruz diye biliyorduk. Meğer taraflarımız farklıymış” dedi.

Haberin Devamı

İmamoğlu tabii ki, Danıştay’a itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi, AVM de plansız kaldı.

Fakat rant bir kere yola çıkmıştı. İmamoğlu’nun teklifi ile Kasım 2022’de yeni bir Meclis kararı alındı. Burada ilginç olan şu; daha önce aynı plan değişikliğine ret oyu kullanan CHP Grubu ‘evet’ oyu kullanarak kamuoyunu şaşırttı. İlk karara ‘şerh’ koyan, eski üye yeni dönemde ise İmar Komisyonu Başkanı olan Sedat Özkan, CHP Grubu’na hiçbir bilgi vermeden raporu gruptan geçirdi. Bu grubu kandırmak değil midir?

Zaten İBB CHP Grubu’nda İmar Komisyonu raporlarını okuyan, itiraz eden Meclis üyeleri kalmadı artık. Meydan ‘rantçılara’ kaldı. Kazanoğlu ve Sağ, bu sözde plan değişikliğine dava açtılar ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi 2023/1766 -2024/1999 kararı ile yine ranta ‘dur’ dedi ve planı iptal etti. Kenti koruma adına önemli bir görev yapmış oldu.

Vahim olan şu; AVM’nin bahçesinde bulunan ve kaçak duruma düşen binalarda hizmet birimleri bulunuyor. Hatta İmamoğlu’nun bir makam odası da burada.

Mahkeme kararı gereği ne yapılmalı?

Haberin Devamı

AVM’de gayrı sıhhi işletmelerin de bulunduğu ruhsatlar iptal edilmeli. İBB’nin hizmet birimleri derhal tahliye etmek gerekmez mi?

Görevleri arasında kaçak yapıları yıkmak olan İBB’nin kaçak binalarda hizmet vermesi ne kadar etik ve yasal olabilir.

Esas konu budur.

ÇİFTÇİNİN MAZOTU NEREYE GİTTİ

BM Gıda ve Tarım örgütlerine göre kasımda dünya gıda fiyatları yıllık yüzde 5,7 artarken ülkemizdeyse tam yüzde 48,57 arttı. 2002 yılında çiftçi borçlarının milli gelire oranı yüzde 7 iken şu anda yüzde 48’lere çıktı. Bu yıl TMO ekmeklik buğdayın taban fiyatını sadece yüzde 12 arttırarak 8 lira 25 kuruştan 9 lira 25 kuruşa çıkardı. Arpa ise 3,5 artışla 7 lira 50 kuruş oldu.

Haberin Devamı

Mazot 110, gübre yüzde 35 artmış, girdi maliyetleri 2’ye katlanmışken, buğdaya sadece yüzde 12 zam vermek vicdana sığır mı?

Geçen yıl 1 kilo buğday satıp 1 tane ekmek alıyorduk, şimdi bir kilo buğday satıp 1 bardak çay içemiyoruz. Geçen yıl bir ton buğdayla 375 litre mazot alınırdı, şimdi 1 ton buğdayla 225 litre mazot alınıyor. Çiftçinin 150 litre mazotu nereye gitti.

Bu hesapları CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu yapmış.

160 BİN ELEKTRİKLİ ARACA 24 BİN SOKET DÜŞÜYOR

Elektrikli araç almak isteyenlerin ‘nerede, nasıl şarj ederim’ tedirginliği azalıyor. Elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı ekim ayında 24 bini aşarken elektrikli otomobil sayısı da 160 bini buldu. Buna göre bugün itibarıyla Türkiye’de her 6 araca bir adet şarj düşüyor. Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt’ın Genel Müdürü Tayfun Şenses elektrikli araç kullanıcılarının şarj bulamama tedirginliğinin azaldığını, bunun elektrikli araç satışlarına yansıdığını söyledi.

Haberin Devamı

MESAJ PANOSU

- 15 senedir parçası olduğum, 12 senedir de ABD Temsilciliğini üstlendiğim, CHP’den kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğimi öğrendim. İhraç için gösterilen sebep, sosyal medyada yazdığım bir eleştiridir. Bu CHP tarihine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Yurter ÖZCAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Asgari ücretli geçinemiyor bu konuda artık ciddi bir iyileştirme yapılması gerekiyor, emeklilerimiz geçinemiyor, emekli olduktan sonra çalışmak mecburiyetinde kalan binlerce emeklimiz var, insanlar markete, pazara gidip eli boş dönüyor. Vatandaş artık çok çaresiz.” ‘Ben Emekliyim’

175 DAYANIŞMA İMZASI

DİSK, Birleşik Metal İş Sendikası, 175 akademisyen ve bağımsız araştırmacı, bir mektup yayımlayarak, metal işçilerinin haklı ve meşru greviyle dayanışma çağrısı yaptı: “Bizler, grevin temel bir anayasal hak olduğunu hatırlatmak isteriz. Anayasa Mahkemesi’nin bu tip yasaklamalar karşısındaki net kararlarına rağmen, işçilerin en temel hakkının gasp edilmesi kabul edilemez. İşçilerin grev hakkının engellenmesine karşı tüm emek ve demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyor, tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz.”

Haberin Devamı

ÇOCUKLAR NEDEN GÜZELDİR

- ÇOCUKLAR neden güzeldir bilir misiniz? Çünkü hesap yapmazlar. Kahramanları hesapsızdır. Öfkeleri kin tutmaz, sevgileri sahicidir. Çocuklar bizim yapamadığımızı yaparlar, içinden geldiği gibi davranırlar. İnsan en çok çocukken insandır. Murat ARSLAN

- HAYVANLAR bir hiç yüzünden öldürmüyor kimseyi ama biz uygarız (!) öldürüyoruz. Şikâyet etmeyelim karanlıktan, ışığımızı kendimiz söndürüyoruz. Erhan TIĞLI

- İBB, yükseköğrenim yurtlarıyla yaklaşık 6 bin üniversite öğrencisine yuva oluyor. İstanbul’un birçok yerinde 14 öğrenci yurdu ile üniversitelilere barınma hizmeti sunan İBB, yapımı devam eden iki öğrenci yurdunu da kısa süre içinde açarak toplam kapasitesini yaklaşık 6 bin 500’e çıkaracak

- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin refah seviyesinin artırılması ve sorunlarının araştırılması için muhalefet partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye 28. dönemde sunulan 47 araştırma önergesinin reddedildiğini, iktidarın kapsamlı bir çözüm arayışına yanaşmadığını belirterek “Bol vaat, çok laf, ancak icraat yok” dedi.