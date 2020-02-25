Berlin Büyükelçisi’yle konuştuk

Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hürriyet’in Frankfurt’taki tesislerini ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Demirören Media International ve Hürriyet Almanya Genel Müdürü Ahmet Karakaşlı ve yardımcısı Abdurrahim Kurtiş ile Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın da hazır bulunduğu görüşmeyi biz de izledik ve kendisine Hanau’daki katliam ile ilgili sorduğumuz sorulara ilginç yanıtlar aldık. Önemli açıklaması ise “Son 30 yıl içerisinde Almanya’da ırkçı ve Nazilerin katlettiği insanların sayısının 200’ün üzerinde olduğu” idi. Büyükelçi, bunlardan 35’inin Türk ve Türk kökenli olduğunu söyledi. Bir Türk büyükelçisinin bu tür olaylar sonrasında yaptığı ‘en sert konuşma’ olarak kabul ediliyor.
BÜYÜKELÇİ AYDIN ALMANYA’YA SESLENDİ
‘İŞTE NAZİ SALDIRILARI’
NEO-Nazilerin Schwandorf’ta (1988-3 kurban), Mölln’de (1992–3 kurban), Solingen’de (1993-5 kurban) ve Ludwigshafen’da (2008-9 kurban) kundakladıkları evlerde yanarak can veren 20 insanımızı unutmadık. Hamburg ve Berlin’de insan düşmanı ırkçılar tarafından katledilen iki gencimizi de unutmadık. NSU terör örgütü tarafından 2000-2007 yılları arasında hunharca öldürülen 8 insanımızı unutmadık. 2016 yazında Münih’te Olympia alışveriş merkezinde ırkçı bir saldırgan tarafından katledilen insanlarımızı da unutmadık.
Diğer yandan, daha geçtiğimiz ekim ayında Halle’de bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrasında hayatlarını kaybeden 2 masum insanı da, mültecilere yardım etmesiyle tanınan ve geçtiğimiz haziran ayında ırkçı bir caninin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Kuzey Hessen (Kassel) Bölge Valisi Walter Lübcke de dahil, hem uzak hem de yakın geçmişte ırkçı terörün kurbanlarını da gayet iyi hatırlıyoruz.
EN SERT KONUŞMA
ÖNCEKİ gün 20-25 bin Türkün katıldığı konuşmayı Büyükelçi, Hanau’daki Heumarkt Meydanı’nda yaptı. ‘Terör ve İslam düşmanlığı’ başlıklı konuşmasında ilginç veriler ortaya koydu. Büyükelçi, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu saldırı bazılarının ileri sürdüğü gibi bir psikopatın, bir çılgının münferit eylemi değildir. Saldırgan, gayet bilinçli ve planlı bir şekilde seçtiği insanların canına kastetmiştir.”
‘CAMİLERE SALDIRI SÜRÜYOR’
BUGÜN de insanlarımıza, camilerimize, derneklerimize yönelik saldırıların giderek arttığını büyük bir kaygı ve endişeyle takip ediyoruz. Günlük ırkçılık olayları ciddi bir mesele haline gelmiştir. Mültecilere yönelik saldırılar ve artan Antisemitizm vakaları da bunu göstermektedir. Daha geçtiğimiz hafta, Almanya’da birçok camiye eşzamanlı saldırı hazırlığı yapan 12 kişilik bir terör hücresi ortaya çıkarılmış, geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda’da Christchurch’te yaşanan katliamın benzerlerinin yaşanması neredeyse son anda önlenmiştir.
‘AYRIMCILIKLA MÜCADELE’
ARTIK bu gidişata ‘dur’ demenin ve son olaylardan da gerekli derslerin çıkarılarak samimi bir iç hesaplaşma yapılmasının zamanı gelmiştir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadelede şimdiye kadar yapılan yanlışlar, eksik uygulamalar, gösterilen duyarsızlıklar, görülemeyen tehlikeler gözden geçirilmelidir.
‘TÜRKLERİN 60 YILLIK KATKISI’
TÜRKLERİN ve yabancıların en zor döneminde Almanya’ya yaptıkları katkılar takdir edilmelidir. Göçmenlerin geldikleri ülkelerin ve inandıkları dinin sürekli olarak olumsuz haber ve yorumlara konu edilmesi hepimizi rencide etmekte, yaralamaktadır. Son dönemde giderek artan bir şekilde göçmenler ve kuruluşları arasında seçici davranılması ve ayrım yapılması da büyük bir yanlıştır, rahatsız edici bir gelişmedir. Diğer yandan İslam karşıtlığının artık Avrupa’da en az antisemitizm kadar önemli bir tehdit olduğunu kabul etmek ve önlem almak önemlidir.
‘CAMİLER KORUNMALIDIR’
CAMİLERİMİZE yönelik neredeyse her gün bir tehdit mesajı alıyoruz. İnsanlarımız tedirgin. Almanya’daki camilerimizin daha etkin bir şekilde korunması öncelikli beklentimizdir. İçişleri Bakanı Sayın Seehofer’in ahiren bu yönde yaptığı açıklamayı olumlu bir adım olarak görüyoruz. Böylesi bir adımın, hem federal hükümetin konuya verdiği önemin gösterilmesi, hem de farkındalık yaratılması bakımından faydalı olacağı muhakkaktır. Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere, sağduyu sahibi tüm siyasetçilerin hassasiyetlerini takdir ediyor, bundan sonra tedbir için etkin çalışmalar yürüteceklerine inanıyoruz.
‘NAZİLERE CİDDİ UYARI’
SON olarak insanlık düşmanı ırkçı neo-Nazilere de birkaç söz söylemek istiyorum. Bu tür alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılmalarını sağlayacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve geçen 60 yılda Almanya birçoğu için yeni vatan haline geldi. Ne yaparsanız yapın, Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir. Büyükelçi Aydın’ın söylediklerini yazmaya devam edeceğiz.
IRKÇI TERÖR KURBANLARINA VEDA
IRKÇI terör saldırısında ölen Türkler Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için Hanau kent meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tabutlara Türk bayrağı örtüldü. Saraçoğlu ve Gültekin’in cenazesi Türkiye’ye gönderildi.
Berlin Büyükelçisi’yle konuştuk
Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hürriyet’in Frankfurt’taki tesislerini ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Demirören Media International ve Hürriyet Almanya Genel Müdürü Ahmet Karakaşlı ve yardımcısı Abdurrahim Kurtiş ile Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın da hazır bulunduğu görüşmeyi biz de izledik ve kendisine Hanau’daki katliam ile ilgili sorduğumuz sorulara ilginç yanıtlar aldık. Önemli açıklaması ise “Son 30 yıl içerisinde Almanya’da ırkçı ve Nazilerin katlettiği insanların sayısının 200’ün üzerinde olduğu” idi. Büyükelçi, bunlardan 35’inin Türk ve Türk kökenli olduğunu söyledi. Bir Türk büyükelçisinin bu tür olaylar sonrasında yaptığı ‘en sert konuşma’ olarak kabul ediliyor.
BÜYÜKELÇİ AYDIN ALMANYA’YA SESLENDİ
‘İŞTE NAZİ SALDIRILARI’
NEO-Nazilerin Schwandorf’ta (1988-3 kurban), Mölln’de (1992–3 kurban), Solingen’de (1993-5 kurban) ve Ludwigshafen’da (2008-9 kurban) kundakladıkları evlerde yanarak can veren 20 insanımızı unutmadık. Hamburg ve Berlin’de insan düşmanı ırkçılar tarafından katledilen iki gencimizi de unutmadık. NSU terör örgütü tarafından 2000-2007 yılları arasında hunharca öldürülen 8 insanımızı unutmadık. 2016 yazında Münih’te Olympia alışveriş merkezinde ırkçı bir saldırgan tarafından katledilen insanlarımızı da unutmadık.
Diğer yandan, daha geçtiğimiz ekim ayında Halle’de bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrasında hayatlarını kaybeden 2 masum insanı da, mültecilere yardım etmesiyle tanınan ve geçtiğimiz haziran ayında ırkçı bir caninin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Kuzey Hessen (Kassel) Bölge Valisi Walter Lübcke de dahil, hem uzak hem de yakın geçmişte ırkçı terörün kurbanlarını da gayet iyi hatırlıyoruz.
EN SERT KONUŞMA
ÖNCEKİ gün 20-25 bin Türkün katıldığı konuşmayı Büyükelçi, Hanau’daki Heumarkt Meydanı’nda yaptı. ‘Terör ve İslam düşmanlığı’ başlıklı konuşmasında ilginç veriler ortaya koydu. Büyükelçi, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu saldırı bazılarının ileri sürdüğü gibi bir psikopatın, bir çılgının münferit eylemi değildir. Saldırgan, gayet bilinçli ve planlı bir şekilde seçtiği insanların canına kastetmiştir.”
‘CAMİLERE SALDIRI SÜRÜYOR’
BUGÜN de insanlarımıza, camilerimize, derneklerimize yönelik saldırıların giderek arttığını büyük bir kaygı ve endişeyle takip ediyoruz. Günlük ırkçılık olayları ciddi bir mesele haline gelmiştir. Mültecilere yönelik saldırılar ve artan Antisemitizm vakaları da bunu göstermektedir. Daha geçtiğimiz hafta, Almanya’da birçok camiye eşzamanlı saldırı hazırlığı yapan 12 kişilik bir terör hücresi ortaya çıkarılmış, geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda’da Christchurch’te yaşanan katliamın benzerlerinin yaşanması neredeyse son anda önlenmiştir.
‘AYRIMCILIKLA MÜCADELE’
ARTIK bu gidişata ‘dur’ demenin ve son olaylardan da gerekli derslerin çıkarılarak samimi bir iç hesaplaşma yapılmasının zamanı gelmiştir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadelede şimdiye kadar yapılan yanlışlar, eksik uygulamalar, gösterilen duyarsızlıklar, görülemeyen tehlikeler gözden geçirilmelidir.
‘TÜRKLERİN 60 YILLIK KATKISI’
TÜRKLERİN ve yabancıların en zor döneminde Almanya’ya yaptıkları katkılar takdir edilmelidir. Göçmenlerin geldikleri ülkelerin ve inandıkları dinin sürekli olarak olumsuz haber ve yorumlara konu edilmesi hepimizi rencide etmekte, yaralamaktadır. Son dönemde giderek artan bir şekilde göçmenler ve kuruluşları arasında seçici davranılması ve ayrım yapılması da büyük bir yanlıştır, rahatsız edici bir gelişmedir. Diğer yandan İslam karşıtlığının artık Avrupa’da en az antisemitizm kadar önemli bir tehdit olduğunu kabul etmek ve önlem almak önemlidir.
‘CAMİLER KORUNMALIDIR’
CAMİLERİMİZE yönelik neredeyse her gün bir tehdit mesajı alıyoruz. İnsanlarımız tedirgin. Almanya’daki camilerimizin daha etkin bir şekilde korunması öncelikli beklentimizdir. İçişleri Bakanı Sayın Seehofer’in ahiren bu yönde yaptığı açıklamayı olumlu bir adım olarak görüyoruz. Böylesi bir adımın, hem federal hükümetin konuya verdiği önemin gösterilmesi, hem de farkındalık yaratılması bakımından faydalı olacağı muhakkaktır. Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere, sağduyu sahibi tüm siyasetçilerin hassasiyetlerini takdir ediyor, bundan sonra tedbir için etkin çalışmalar yürüteceklerine inanıyoruz.
‘NAZİLERE CİDDİ UYARI’
SON olarak insanlık düşmanı ırkçı neo-Nazilere de birkaç söz söylemek istiyorum. Bu tür alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılmalarını sağlayacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve geçen 60 yılda Almanya birçoğu için yeni vatan haline geldi. Ne yaparsanız yapın, Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir. Büyükelçi Aydın’ın söylediklerini yazmaya devam edeceğiz.
IRKÇI TERÖR KURBANLARINA VEDA
IRKÇI terör saldırısında ölen Türkler Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Sedat Gürbüz için Hanau kent meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tabutlara Türk bayrağı örtüldü. Saraçoğlu ve Gültekin’in cenazesi Türkiye’ye gönderildi.