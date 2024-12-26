Benim gıda reçetem bu

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Kimseye akıl vermek için yazmıyorum. Herkes kendinin hekimi olmalıdır. Son 4 yıldır yüzde 90-95 oranında vegan besleniyorum. Şeker, tansiyon, nabız, kolesterol değerlerim mükemmel. Prostat büyümesi sorunum vardı, tamamen yok oldu. Günde 18 saat çalışsam bile bitkinlik olmuyor. Geceleri çok dingin uyuyorum. Diz kapaklarımdaki sancı yok oldu. Hiç grip, nezle olmuyorum. Her gün 10 km hiç üşenmeden yürüyebiliyorum. Et, tavuk, balık yok. Yumurta, süt, yoğurt, bal, sucuk, salam, sosis, margarin, tereyağı, ayçiçek yağı yok.

4 yıldır çok düşük bir beslenme maliyetim var.

Sabahları; ceviz, fındık, badem, kaju, leblebi, tahin, domates, biber, salatalık, şalgam, mercimek çorbası, az kepekli ekmek, zeytin, muz, elma, ayva, havuç, maydanoz, tere, roka, yulaf, limon, mandalina, portakal, yeşil çay, siyah çay, kuşburnu çayı vb.

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Öğlenleri; sabah yenilenlerin aynısı. Ek olarak fasulye, nohut, bezelye, patates, lahana, brokoli, bamya, bulgur, basmati pirinç, bakla, turşu, salata, kabak çekirdeği, ay çekirdeği vb.

Akşamları: Sabah ve öğleyin aynısı.

Dört yıllık tecrübe sonucunda öğrendiklerimi bir kitaba dönüştürdüm. Merak edenlere e-posta ile yollayabilirim.

erdemyayinevi@gmail.com

Ali ÖZDEMİR-Eğitimci, yayıncı

GÜNÜN SÖZÜ

NE Mİ OLDU?

“ASGARİ ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiği aralık ayında açlık sınırı 23 bin lirayı aştı. Ücretliler enflasyonun faturasını açlıkla ödeyecek. 4 kişilik ailenin açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 691 lira artarak 23 bin 256 lira oldu. Yani asgari ücretli açlık sınırını yakalayamadı.”

İÇKİYE ZAMSIZ YILBAŞI OLMAZ

TÜRKİYE Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “3 Ocak’ta yapılacak firma zammı ve ÖTV zammıyla birlikte alkollü içkilerde zam oranı yüzde 30’u bulacak. Sigaraya ise 5-10 lira arasında zam yapılmasını bekliyorum” dedi. Bununla alkollü içecekler ile nargile tütünün özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve asgari maktu vergi tutarlarında artışa gidildi.

‘YENİ SİVİL ANAYASA’

-TÜRK milletine dayatmaya çalıştığınız ‘Yeni Sivil Anayasa’ ile ilgili şu sorulara yanıt vermek zorundasınız!

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- Mevcut Anayasa’nın hangi maddesi, hukuka engeldir?

- Hangi madde ekonomik olarak batmamıza sebep olmuştur? Hangi madde kendi vatanımızda bizleri 2. sınıf vatandaş yapar?

- Hangi madde, vatanımızın bölünmesine izin veriyor?

- ‘Zarfa değil mazrufa bakmak lazım’ diye bir deyişimiz var. Yani gösterişe değil, içeriğine bakmak lazım. İ. S.

İ.Ü.’DEN 70 HOCA ATILDI

BİR haberin mutlaka sansasyonel olması için sokak gösterisi yapılması, bağırılıp çağırılması, arbede yaşanması, ilginç kıyafetler giyilmesi ve pankartlar taşınması mı gerekiyor? 10 gündür tamamen hukuk dışı bir şekilde çok sayıda öğretim üyesinin İstanbul Üniversitesi’nden ilişiğinin kesilmesini medyaya duyuruyorum, bir ikisi dışında hiç ses yok. Basın ve medya dünyasındaki bu ilgisizliği kınıyorum. Olay şudur; İ.Ü’de 70 öğretim üyesinin görevlerine keyfi bir şekilde son verildi. Öğretim üyelerinin maaşı yatırılmadığı gibi ders vermeleri de engellendi. Herhangi bir tazminat ödenmedi. Bir rektör patronlardan bile daha hak hukuk tanımayan bir portre çizebilir mi?Murat G.

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AYSEVER’İN İDDİASI

CUMA günü CHP’li 50’ye yakın milletvekili bir bildiri yayımlayacak ve Özgür Özel’in politikalarını kabul etmediklerini, ona uymayacaklarını söyleyecekler. Enver AYSEVER

6331 SAYILI YASA ÇIKTI 19 BİN EMEKÇİ ÖLDÜ

İŞÇİ sağlığı ve güvenliğine yönelik özel bir kanun olarak çıkan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 6331 sayılı kanunun, işçi sağlığı ve güvenliği sağlanmasından çok işveren sorumluluklarını görmezden gelen, bu alanı ticarileştiren, OSGB olarak adlandırılan ticari kuruluşlara devreden bir kanun olduğunu, ölümlerin azalmayacağını aksine artıracağını söylediğini belirten TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Ne yazık ki yaşananlar bizleri haklı çıkardı. Yasanın kabulünden bu yana işyerlerinde can veren 19 bin emekçinin hesabını kim verecektir?” dedi.

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MESAJ PANOSU

-DEVA Partili Milletvekilli Evrim Rızvanoğlu, endüstriyel atıklar nedeniyle Gerede çayının zehir taşıyan bir ölüm hattına dönüştüğünü belirterek, “Sadece su değil bütün bir yaşam zehirleniyor. Kirlilik Karadeniz’i de kirletiyor” diyor.

-ASGARİ ücret açıklandıktan sonra CHP sahaya inse ne olur inmese ne olur? Önceki gün TV’deki bir programda Özgür Özel’e çağrıda bulunuluyordu. O, o kadar duyarsız davrandı ki bir siyasetçi bu kadar ilgisiz ve özensiz olmamalı. Z. K.

-TARİH bize diyor ki, Kudüs’ün ilk durağı Şam’dır. Şam güvendeyse günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır.

Devlet BAHÇELİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

-VAN ve Diyarbakır’da yaşanan işçi kıyımları başta olmak üzere, iş barışını tehlikeye atan gelişmeler ve belediyelerde çalışan emekçilerin uğradığı haksızlıklarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik İYİ Parti’nin verdiği önergenin, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini...

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-TEKİRDAĞ Büyükşehir’in haftalık hazırladığı ‘Tekirdağ Bülteni’nin 7. sayısında “ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan 12 bin TL’lik pazar desteği ödemelerinin tamamlanması, Vatan Şairi Namık Kemal’in 184. doğum yıldönümü etkinlikleri, su tasarrufunu teşvik eden indirim uygulamaları ve Tekirdağ Şehir Tiyatrosu’nun ‘Puntila Ağa ve Uşağı Matti’ oyununun turne programı”nın da bu sayının öne çıkan başlıkları olduğunu...

-ELEKTRİKLİ Scooter’dan, kazanlı ütüye kadar binlerce ilginç eşya açık artırmayla yeni sahibini buldu. İETT’nin Karaköy Binası’nda düzenlenen açık artırmada 3 bin 921 eşyanın 705 bin liraya satıldığını...