Belediyelerin tasarruf planı niye yoktur? Suyun şakası yok!

“Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak” şeklinde geçen yasaklanmanın zaten zor durumda bulunan ‘Yerel Basın’ı daha da zor duruma düşüreceğini kaydeden Mehmet Mert şu vurgulamaları yapıyor:
Bu yasaklama ile adeta Anadolu medyasına, yerel medyaya, emekçi basına, mahalle basınına ‘kapıya kilit vur, git başka iş yap’ demeye getirilmiş. Zira her ne kadar internet çağında olsak da, dijital sisteme geçiş öncesinde bulunsak da, sosyal medya organları alışılmış gazete, TV, radyo gibi yayın organlarından daha etkin olsa da, henüz ülkemizin yüzde 50’den fazlası ne yazık ki interneti sağlıklı kullanamıyor.
Özellikle Anadolu halkı, taşra halkı haberleri yerel medyadan öğreniyor. Zorluklar içinde yayınlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Zaten ülke genelinde büyük reklamların sadece ve sadece yüzde 1’inden faydalanmak, resmi ilanların yüzde 5’inden faydalanmak zorunda olan yerel Anadolu medyası, bu tasarruf tedbirleri ile hepten zor duruma düşmüş durumda. Ayrıca tasarruf tedbirleri genelgesi yerel gazetelere aboneliği yasaklarken, AKP meclis gurubu bazı büyükşehir belediyelerine gazetelerin desteklenmesi amacıyla abone olunması ve reklam verilmesi yönünde önerge vermiş.
Aynı zaman diliminde iktidarın iki kesiminden birisi gazetelere aboneliği yasaklarken, diğeri gazetelerin desteklenmesini talep ediyor. Esas olan şu: Yerel medya kesinlikle desteklenmeli ve AKP grubunun önerisi çok yerinde bir teklif olmakla birlikte, kesinlikle yayınlanan tasarruf tedbirlerindeki gazetelere abone olunma yasağı kaldırılırken, ülke genelindeki tüm yerel belediyelerin de yerel medyayı desteklemesi için ciddi yayınlanan yerel gazetelere abone olması ve reklam vermesi gerekiyor.
Tasarruf tedbirlerindeki ‘Basın ve yayın giderlerine düzenleme’ bölümünün yeniden oluşması gerektiğini söylemek istiyoruz.
GÜNÜN SÖZÜ
“AKP’nin kimlik siyaseti artık başarılı olamıyor. Erdoğan yerine kim gelirse gelsin yüzde 50’lere erişemez.
İYİ Parti yüzde 40 alabilir.”
İstanbul veya Silivri’de, İzmir veya Buca’da, Ankara veya Etimesgut’ta bu marketlerin satış fiyatlarının aynı olması gerekmiyor mu? Hangi marka olursa olsun... Ancak Türkiye sathında yine nakliye ve diğer maliyetler nedeniyle fiyatlar değişik olabilir ama bu kadar farklılık olmamalıdır. Cumhurbaşkanı’nın uyarısında Ticaret Bakanlığı’nın da yer alması gerekiyor sanıyoruz.
Okurumuzun o tarihteki şikâyetine gelen yanıta dikkat eder misiniz?
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunda perakende satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, perakende satışa sunulan mal ile hizmetlerin satışa sunuldukları mağaza, şube ya da elektronik ortamda ortaya çıkan masraflar (kira, işçilik, vb. işletme giderleri) göz önünde bulundurularak farklı fiyatlarla satışa arz edilmelerinin mümkün olduğu düşünülmektedir.
Perakende satışa sunulan mallar ile hizmetlerin fiyatları ülkemizde uygulanan serbest piyasa ekonomisi gereğince arz ve talep kurallarına göre belirlendiğinden, başvurunuza ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
İmza: Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü”
Peki millet ‘kazık yemekten’ ne zaman kurtulacak! Kim suçlu?
GÜNÜN SÖZÜ
Yılbaşında yüzde 15 oranında vergi ödeyen gariban emekçinin ücretinden ağustos-eylülde yüzde 20 oranında kesinti yapılıyor. Yanı sıra çarşı pazarın can yakan fiyatları asgari ücretin satın alma gücünü iyiden iyiye kuşa çeviriyor.
Asgari ücretin yetersiz kalmasında temel etmen yıllardır talep edilmesine karşın bir türlü vergi dışı bırakılmaması. Eğer %15 ve 20 oranında gelir vergisi alınmazsa emekçinin eline daha fazla para geçecek ve bir ölçüde soluklanacak. İnatla vergi dışı bırakılmıyor, diğer çalışanlar gibi kümeste hazır kaz olarak görülüyor asgari ücretli. Türkiye’de ortalama 100 işçiden %57’si asgari ücrete talim ederken, bu oran AB’de %10’unun altında. Bu da asgari ücretin ülkemizde ortalama ücret olduğunu kanıtlıyor.
Türkiye’de 10 milyona yakın emekçi net 2 bin 825 liralık asgari ücrete talim ederken, yavru vatan KKTC’de asgari ücret net 4 bin 324 lira oldu. 1 Eylül’den itibaren %12.95 oranında artış ile brüt 4 bin 970, net 4 bin 324 liraya yükseldi. Türkiye’de ise %21.56 oranındaki zamla brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
Yılbaşında uygulamaya konulan asgari ücret yüksek enflasyondan ötürü 3,4 ay sonra satın alma gücünü yitirmeye başlıyor.
10 milyona yakın emekçi 3 bin 49 liraya yükselen açlık sınırının altında kalan sefalet ücretiyle bir ay yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Temel çözüm vergi dışı bırakılması. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“SAYIŞTAY raporuyla ortaya çıkan durumlar karşısında Sayıştay’ın geleceğinden endişe etmeye başladım. İktidar, Sayıştay’ın faaliyetlerini daha da kısıtlamaya çalışırsa şaşırmayacağım. Çünkü pek çok yolsuzluk, hani arsızlık diyeceğim artık, bu raporlarla ortaya çıkmaya başladı, son dönemlerde dikkatinizi çekiyorsa bu da herhalde çok mutlu etmiyordur iktidarı.” Murat YETKİN
TARIMSAL KİT’LER YOK EDİLİRSE
Erdal İnönü SHP Genel Başkanı iken doğru yaptıklarından birisi de, 1987 ve 1991 seçimlerinde ‘Kürtlerle işbirliği’dir. Onların demokratik mücadelesini SHP çatısı altında bulundurup parti üzerinden demokratik haklarını kullanması idi. Bu da doğru bir projeydi, zaten partide genel kabul görmüştü. Ancak Meclis’e girenlerin ‘ters’ davranışları hoş karşılanmadı. Örneğin, Kürtçe yemin gibi... Bu arada 1989 yılında Paris’te Kürt Konferansı düzenlenmişti. Bu toplantının arkasında Fransa Devlet Başkanı Mitterrand’ın eşi, Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan ve Mehdi Zana gibi isimler vardı.
Bu arada Deniz Baykal’ın siyaset yasağı kalkmış, milletvekili seçilmişti, hatta CHP grup başkan vekili olmuştu. İktidara karşı yaptığı konuşmalar çok etkileyiciydi, kamuoyunda puan toplamıştı. Baykal, Erdal Bey’in karşı çıkmasına rağmen destekçileri tarafından Genel Sekreter seçilmişti.
Baykal, 1989 seçimlerinde çok başarılı çalışmalar yaptı; seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlıkları kazanıldı. Çevresinde Baykal’a, açıktan açığa ‘Genel Başkan olmalısın’ diye kulisler başlamıştı.
Kürt Konferansı’na, partiden izin alınmadan Ahmet Türk’ün başkanlığında 7 kişilik bir heyet çağrılmıştı. Konferansta Türkiye’deki Kürtlerin temel talepleri gündeme getirildi. Erdal İnönü, Kürt kökenli milletvekillerinin Paris’e gidişine karşı çıkmış ve “Arkadaşlarımız, bu tür toplantılara karşı çıkmamışlar ve katılmışlardır, olanlara itiraz etmemişlerdir. Türkiye’yi savunmamışlardır!” dedi. Baykal da aynı görüşteydi. İhraç önerisi daha çok Erdal İnönü’den gelmişti. (CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, Birgün gazetesinde ihraç talebinin Baykal’dan geldiğini yazdı. Ancak o dönem partide görev yapan bazı isimler, bu iddiayı reddettiler ve “Bu Baykal’a karşı bir haksızlıktır, Baykal İnönü’nün isteği doğrultusunda oy kullandı” dediler.)
Erol Çevikçe’nin bu gelişmeleri en iyi hatırlayan parlamenter olduğu belirtiliyor.
Bu olaylardan sonra Kürtler, CHP’den ayrılarak kendi partilerini kurup seçimlere gerdiler.
GÜNÜN SÖZÜ
“İKİ sözcük var; ‘emperyalizm’ ve ‘dincilik’. Aydın bu ikisinin güdümüne girmemiş kişidir.”
Yıkım kararı verilen proje onaylandı.
Fehmi Köfteoğlu yönetimindeki ‘www.turizmgazetesi.com’daki haberde şöyle deniyor: “Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yıkım talimatı verdiği söz konusu proje için hazırlanan rapor, aynı bakanlığın ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 10 Eylül 2021’de onaylandı.
Projenin son hali 90 odalı otel, 310 konut, 7 ticari yapı olarak planlandı.
Yapılan işin imara aykırılıkları bir yana, otel kılıfı altında lüks villa işi idi. Otel için bakanlıktan alınan yatırım belgesi ile yasaya aykırı olarak her biri milyon dolarlık villalar yapılıyor. ‘Otel kamuflajlı villa’ konusu 2019’da gündeme geldiğinde Bakan Ersoy, ‘Yüzde 100’ü turizm tesisi şartıyla alınmış tahsis, yüzde 85’i villa, yüzde 15’i otel projesi olmuş. Buna izin verir miyiz?’ demişti!
Bu açıklamanın üzerinden iki yıl geçti.
Üstelik bu konuda müfettişlerinin hazırladığı raporda ‘Turizm emsali kullanılarak konut amaçlı binalara dönüştürüldü ve satışa çıktı. Turizm yapılarının ayrı ayrı bağımsız bölüm olarak gösterilerek kat irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tespit edildi’ ifadeleri yer alıyordu.
KARMA PROJEYMİŞ
Son yıllarda otelciliğe giren inşaatçılar otelin kamuflaj olarak kullanıldığı bir model geliştirdi.
Bizim gittiğimiz gün pazardı, hiçbir etkinlikte böyle bir kalabalık olamaz diye düşündük. Gösteriler muhteşemdi, herkes bayıldı. Hesap edebildiğimiz kadarıyla 20 bin aracın sırası, Florya’ya kadar uzanıyordu. Bayraktar’ın ekibinden bir polis, bize sahadaki stantlardan çok şey anlattı, 100 binden fazla ziyaretçinin alınmaması gerektiğini söyledi.
Böyle bir günde ‘bakım’ gerekçe gösterilerek metro niye çalıştırılmaz? Büyükşehir, Bayraktar’la gerginliğini ortadan kaldırmalı.
Çelikbudak Almanya’ya döndükten sonra şu notları gönderdi:
Cuma günüydü. Bu yıl dördüncüsü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 21-26 Eylül arasında yapılan etkinlik gerçekten etkileyiciydi. İki gün önce Teknofest’e katılan NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da “Gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı” diyordu. 450 bin metrekarelik alana pandemi önlemleri çerçevesinde 100 bin kişi alınmış her gün. Kapanış günü de doluydu.
Nereye baksanız büyük bir heyecan içinde dev çadırlarda stantları gezen, sergilenenleri inceleyen, soran, cevapları can kulağıyla dinleyen gençler vardı. Gezip görmenin yanı sıra hafta boyunca yarışmalar da yapılmış. Mardin’in Savur ilçesinde okuma-yazma bilmeyen bir anne ve babanın çocuğu olan Prof. Dr. Sancar da gençleri gördükçe gelecek Nobellerin Teknofest’ten çıkabileceğini söyledi. Çok iddialı gözükse de biz de aynen onun gibi düşünüyoruz. Geleceğin Nobelleri arasında işte bu teknoloji etkinliğini gezip etkilenen gençler arasından da çıkması dileğimizdir.
2022’DE SAMSUN’DA
Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, önemli kurum ve kuruluşlarının destekleriyle yapılan Teknofest, gelecek yıl Samsun’da yapılacak. Aralarında KKTC, Ukrayna ve Endonezya’nın olduğu birçok ülke teknofest’in kendi ülkelerinde yapılmasını istiyormuş. Ama öğrendiğimize göre, yurtdışındaki ilk Teknofest Azerbaycan’da yapılacakmış.
Sadece savunma sanayii değil, hayatın her alanına dokunan çalışmaları sergileyen etkinliğin düzenlenmesinde
Biz de Orhan Bursalı’nın Cumhuriyet’te dün kullandığı başlığı kullandık. Hocamızın yazılarından bazı sözlerine, özellikle ‘Günün Sözü’ köşesinde yer vermiştik. Bursalı’nın yazısından bazı seçmeler onun nasıl bir aydın olduğunu gösteriyor:
“Çok iyi bir mimarlık ve İslam tarihçisi, çok iyi bir düşün adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği büyük bir Rönesans insanı. Tam anlamıyla: İtalya’da Rönesans mimarlığını en iyi bilenlerden.
Neredeyse Cumhuriyet yaşında, 1926 doğumlu. Yüreği hep ülkesi için çarptı. Bir Atatürk ve devrimleri sevdalısı.
Bir hezarfen, çok yönlü bilge. Bitmez bir merak, araştırma, öğrenme tutkusu. Müzikten tutun sinemaya kadar...
Çağdaşı üreteceğiz, dedi. Bilim ve teknoloji üretimi, dedi. Aydınları düşünmeye çağırdı. Politikacı, ülke adamı olmalı dedi.
Ülke mimari değerlerinin korunmasına, kurtarılmasına bir ömür verdi.
Selimiye Camisi’ne yeni bir ruh verdi. Divriği Ulu Camisi’nin şaheserliğini en iyi o gördü, kurtarılması için projeler üretti, sergiler düzenledi. Devlet, bu sergileri çeşitli ülkelere taşıdı. Safranbolu dahil, her yerde imzası var. Bir İstanbul düşünürü, hayranı. İstanbul’un tarihi eserlerinin kurtarıcılarından. İstanbul’un Bizans’tan bugüne tarihini ve yaşamını en iyi o yazdı ve anlattı. 50’yi aşkın değerli kitap, binlerce değerli makale, derin bir bilgi hazinesi bıraktı, emanet etti bizlere. Varlığı için, tanıdığım için kendisine çok teşekkür ederim.”
GÜNÜN SÖZÜ
Çay vatandaşındır, satılamaz, özelleştirilemez” dedi.
1921 nisanında Zihni Derin’in Meclis’te bir komisyona katılarak ortaya attığı çay ekiminden bugünlere gelinen sürece kadar bölgenin çay sanayiindeki gelişimini anlatan Kazmaz şöyle konuşuyor:
“Geriye dönüp baktığımda 100 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Çayı, içinde bulunduğu birçok sorun karşısında çaresiz kalmış, ne çay üreticisinin ne de çay fabrikalarında çalışan işçilerin geleceğe dair hiçbir güvencesi kalmamıştır. ÇAYKUR üzerinde karabulutlar dolaşmaktadır. Çay üreticisinin ve işçisinin hamisi konumunda olan ÇAYKUR her an devredilerek, tarihe karışabilir. Milli bir ürün olmasına rağmen tam 100 yıldır markalaşamayan çayın engelleri birer birer kaldırılabilir.”
Kapalı kapılar arkasında oluşturulan “Çay Kanunu”nun hiçbir surette kabul edilemeyeceğini bildiren çay üreticisi ve çay işçileri, kendilerini ilgilendiren bir konuda hiçbir şekilde görüş ve önerilerine önem verilmediğini dile getiriyor.
YEŞİL ALTIN
İnönü ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve CHP tarafından milli bir ürün olarak ilan edilen çay, sonraki dönemlerde önemsenmemiş, özel sektörün eline bırakılmasıyla da içinden çıkılmaz sorunlar yumağı ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumdan en çok zarar gören çay üreticisi ve çay işçisi olmuştur.
CHP Rize milletvekili adayı olan Remzi Kazmaz, daha sonra şöyle diyor:
“Ne yazık ki Türk çayının marka değeri geliştirilmemiştir. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız en büyük projelerden biri
Bir yetkili “Her şey hesapsız kitapsız yapıldığı için büyük sıkıntı yaşanıyor. Bakanlık hiç yaşananları görmez mi, ille de Tayyip Erdoğan’ın birkaç laf etmesi mi gerekiyor? Yeni yurt yapmak insanın aklına hiç gelmez mi?” diyor.
Bakanlığın, üniversiteler ve belediyeler ile işbirliği yapması gerekir. Aksi koordinasyonsuzluktur.
Yoksa bu ihmallerin arkasında tarikat-cemaat dengelerini düşünmek yatıyorsa bu gençlere yazıktır. Bazı üniversiteler, Spor Bakanlığı’nın arsa talebine nasıl olumsuz yanıt verir, anlaşılmıyor emin olun.
Bu da sorgulanması gereken ayrı bir zafiyettir. Eğitimde din tacirliğinin hesabı bir gün sorulur. Özetle bu politika yanlışlığı nedeniyle en az 200 bin öğrencinin sefillik yaşaması hiç kimseyi rahatsız etmiyor.
Cumhurbaşkanı, ABD dönüşünde, bu mağduriyetin giderilmesi için ciddi bir program uygulamasına geçecek.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da belediyeler kanalıyla, bir süre önce CHP’nin başlattığı ‘Cumhuriyet Yurtları’nın yaygınlaştırılması için 30 Eylül’de İstanbul’da toplanacak belediye başkanlarına yeni hedefler göstereceği kulislerde dolaşıyor. İstanbul’da Büyükşehir, öğrenciler için 5 bin kapasiteli yurt yaparken, Ankara’da kapasitenin her geçen gün artarak binleri bulduğu belirtiliyor. CHP’li belediyeler yurtların denetimini YURTKUR’a yani devlete veriyor, dinci vakıfları işletmelerden uzak tutuyor.
LÜLEBURGAZ’A BALKAN GÖÇ ANITI
ATATÜRK
Çeçen grubu yöneticilerine göre, ‘Zarif ve simgesel bir yapı olarak, modern görünümü ile New York gökdelenleri arasına katılan Türkevi, Manhattan’ın ikonik binaları arasında yerini aldı’.
Titiz bir çalışma gerektiren son derece önemli bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, “Projenin Birleşmiş Milletler binasının karşısında yer alması, şehrin en yoğun bölgesinde inşaat yapmanın zorluğu ve sınırlı bir çalışma alanımızın bulunmasının yanında inşaat sürecinde bir de pandemi ile karşılaştık. Buna rağmen disiplinli ve planlı bir çalışma ile inşaatı tamamladık ve açıldığını, kullanılmaya başlayarak içinde bir hayat olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. New York’un kalbinde, ülkemizin prestijine uygun bir şekilde gökyüzüne yükselen Türkevimiz şehrin birçok yerinden görülecek şekilde ikonik binalar arasında yerini aldı. Bu da bize ayrıca gurur veriyor” dedi.
New York’taki Birleşmiş Milletler binasının karşısına, 20 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Türkevi, 36 katlı bir bina ve 171 metre yüksekliğinde. New York’un gökyüzüne lale formunda yükselen Türkevi ayrıca Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor.
Türkevi’nde, Türkiye New York Başkonsolosluğu, Türk Ataşelikler, BM Türkiye Daimi Temsilciliği, KKTC Temsilciliği ve T.C. Merkez Bankası New York Temsilciliği bulunuyor.
IC İÇTAŞ İNŞAAT
50 yılı aşkın bir tecrübeye sahip global bir marka olan IC İÇTAŞ İnşaat, imza attığı ses getiren ileri mühendislik projeleri ile Türkiye’de ve dünyada lider şirketler arasında yer alarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmektedir.
Fizibilite çalışmalarından yüksek teknoloji gerektiren anahtar teslim projelere kadar her türlü taahhüt işini mutlak başarı hedefiyle yürüten IC İçtaş İnşaat, Türkiye, Rusya, Amerika, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa’da faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu yana, güçlü finansal yapısı ve hem kamudan hem özel sektörden kurumlarla gerçekleştirdiği güçlü ortaklıklar ile havalimanı, liman ve marina gibi inşaatlardan yüksek hızlı tren projelerine, yol ve köprü inşaatlarından yüksek kapasiteli enerji santralleri ve turizm tesislerine kadar pek çok başarılı projeye imza atmıştır.
FERİKÖY’DE MEZARLIK AĞALARI VAR
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sosyal güvenlik raporuna göre emeklisi en yoksul birkaç ülkeden biri Türkiye. Dünyada 4.1 milyar kişi sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun ve ciddi yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye’de nüfusun yüzde 79.8’i en az bir sosyal güvenlik koruması altında bulunurken, geriye kalan yüzde 20.2’si hiçbir güvenceye sahip değil ve korunaksız.
ILO’nun raporu, Türkiye’de emeklilerin yoksulluk göstergesi olarak belirlenen yüzde 50’lik sınırın çok altında olduğunu da ortaya koydu.
Uganda’da emeklilik aylığı ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 43.5’ine denk geliyor. Bu oran Mısır’da yüzde 91.2, Endonezya’da yüzde 56.1, Azerbaycan’da yüzde 46.6, Mozambik’te yüzde 32.7 ve Türkiye’de yüzde 21.17. Türk-İş’in araştırmasına göre yoksulluk sınırı 9 bin 533, açlık sınırı ise 2 bin 926 lira.
13 milyonu aşkın emekli, dul ve yetimin yarıdan fazlası eline geçen 1.500 ile 2.500 lira arasındaki aylıkla geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretin net 2 bin 825 lira, açlık sınırının 3 bin liraya yaklaştığı günümüzde aşırı hayat pahalılığı karşısında son derece düşük aylıkla geçinmek için mucize gerekmiyor mu? Bir umut var: Eğer yeni intibak yasası çıkarsa ILO’nun raporuna göre, dünyanın en yoksul kesimi arasında yer alan emeklilerimizin aylığında hatırı sayılır düzeyde artış olacak. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜLİBERALLER KEMALİST OLUYOR
“DÜNYA hem emperyalistlerden hem de Taliban gibi terör örgütlerinden yeterince büyüktür ve var olabilmek için yeni bir dünya savaşını önleyecek güce sahiptir. Gelinen aşamada Atatürk’ün ve Kemalizm’in önemini yeni anlayan Liberallerin artık İngiliz, Amerikan ve İsrail muhipliğini bir yana bırakarak antiemperyalizm çizgisinde Türkiye’nin ulusal çıkarlarından yana yeni bir Kuvayımilliye savunmasına yönelmeleri gerekmektedir.” Prof.Dr. Anıl ÇEÇEN
ÖĞRENCİLERİN YURT SORUNU CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI
GEÇEN
Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Karamehmet Mahallesi’nde (tarihi eski köy) bulunan 2.530 dekar tarım arazisi üzerinde PAKOP Sanayi Sitesi arazisinin tarım dışı kullanımı için verilen izin TMMOB ZMO tarafından Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi 1 Nisan 2021 tarihinde iptal ettirilmişti.
Daha önce aynı tarım arazisi için açtığımız davada 9 Mayıs 2014 tarihinde iptal kararı verilmesine ve karar kesinleşmesine rağmen, aynı işlemin tekrarı için kamu yararı kararı alınarak davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiş, bu hususlar çerçevesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde ilan edilen ÇED ‘olumlu’ kararının iptali için yargıya gitmekten başka bir seçenek kalmıyor.
Yani, sanayici çiftçiyi yendi!
Avrupa Serbest Bölgesi’nin bitişiğindeki bu tarlalarda/parsellerde artık buğday-ayçiçeği yerine plastik üretimi yapılacak!
Buradaki soru şu:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ÇED dosyasını yeterince inceledi mi, verimli tarım arazilerinin kıyılmasına vicdanı sızlamayacak mı?
Murat SEVGİ-Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi
İstanbul’un İzmir’e göre her türlü göç nedeniyle biraz ‘yoz ve kaba’ olduğunu söyledik. Vali Köşger, bizim tabirimize “Daha Anadoluludur” diye bir
saptamada bulundu. “İzmir’de oturanlar ise ayrım yapmaz, aidiyet duyguları kuvvetli.”
Tecrübeli bir bürokrat olduğu dikkat çeken Vali Yardımcısı Hulusi Doğan (Kendisini Çorlu, Alanya, Avcılar ve Milas kaymakamlıklarından biliriz) “‘Herkesin memleketi doğduğu yerdir’ daha doğru bir anlatım olabilir belki” dedi.
AYDIN PROJELERİ
Konyalı olan ve SBF’yi bitiren Yavuz Selim Köşger, İngiltere Oxford’da master yapmış, Fransa’da yerel yönetimler konusunda ihtisasını tamamlamış, Ankara’ya dönüşünde Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatifler Genel Müdürlüğü’nde bulunmuş. Daha sonra İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Sinop, Bingöl, Aydın’dan sonra İzmir’e atanmış (4 çocuğu var). “Torunlarıma bu şerefli görevi gururla anlatabileceğim” diyor.
- Aydın’ı çok sevdiğini bildiren Köşger, Aydın’da neler yapmış! ‘Aydın Beyliği’nin kurucusu Aydın Bey’in mezarını buldurmuş. İzmir’e gelmeden önce başlanan çalışmanın düzenlemesi sürüyormuş, İzmir’den gelişmeleri izliyormuş. Adnan Menderes’in dedesi Hacı Ali Paşa’nın Çakırbey’deki evinin fotoğraflarını Mutlu Menderes’ten bulmuş. Dede Menderes’in 1929’da Çakırbeyli Çiftliği’nde Macar mimarlara yaptırdığı konağın replikasını inşa ettirmiş. Menderes Müzesi de Çine Çayı’nın kenarında yapılıyor.
- Aydın’daki jeotermal yataklarının incir ağaçlarına olumsuz etkisi çevreciler tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Ancak Vali Köşger, bize enerji lazım diyerek jeotarmale dönük eleştirileri reddediyor. Jeotermalin kıymetini bilmediğimizi söylüyor.
ÖNÜ MIAMI, ARKASI BANGLADEŞ
Basın Konseyi de Çeşme’de toplanmıştı. İzmirlilerin de kent konserleri nedeniyle Alsancak’ı ve kıyıları doldurması ile ‘keyif’ verici bir gün oldu 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle bu yıl başka bir ‘coşku’ ile kutlandığını söylemek gerekiyor. Valilik ve Büyükşehir’in konukları nedeniyle de ayrı bir yoğunluk içindeydi İzmir. Ne yazık ki bu vesile ile bir çok etkinliğin gözden kaçtığı, medyanın yoğunluk nedeniyle bir çok programa yetişemediği anlaşıldı. İki özel konuk da vardı; KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve tarihçi-yazar İlber Ortaylı. Ayrıca bakanlar ve yardımcılarına yetişmek de mümkün değildi. Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları’nın 9 Eylül’de İzmir’de olmaları da ayrı bir ‘yorum’ gerektiriyordu. Çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 9 Eylül Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda konuşması önemli bir gündem yarattı. Akar’ın, Yunanistan’ı son yıllarda olmadığı kadar bir ‘hayalciliğine’ dayalı hedefe koyması dikkat çekti. Buna bir anlamda ‘ültimatom’ da denilebilirdi. Çünkü Yunanistan’ın bütün rekabet ve tehdit unsuru çıkışlarının dayanak noktasının arkasında ‘kuzu postuna bürünmüşlüğü’ olduğunu da gösteriyordu.
Bakan Akar, Atina’nın oyunlarını sergilerken, bunların ‘akıl, mantık ve hukuk dışı’ olduğunu ilan ediyordu. (Bu konuşmayı Genelkurmay’ın sitesinde bulabilirsiniz.)
Sempozyuma KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de katıldı. Sözlerine İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutlayarak başlayan Bakan Akar’ın, NATO müttefiki komşumuz Yunanistan’da yaşanan sorunları anlattığı konuşması şöyle özetlenebilir:
AKIL, MANTIK VE HUKUK DIŞI
“Yunanistan ile kıta sahanlığı, karasularının genişliği, hava sahası, FIR hattı, arama kurtarma sahasına yönelik ihtilaflar, Gayri Askeri Statüdeki Adalar’ın (GASA) silahsızlık statüsünün ihlali, Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK), Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden iddialar, provokatif silahlanma girişimleri ve diğer provokatif faaliyetler, Batı Trakya Türkleri’nin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar ve terör örgütlerine verdikleri destek konularında sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara düzensiz göçten kaynaklı anlaşmazlıklar ve “FRONTEX” meselesi de eklenmiş durumda.
Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması Ege’nin tamamının Yunanistan’ın hâkimiyetine geçmesi, Ege’nin Yunan gölü haline gelmesi demektir. Böyle bir durumda Deniz Kuvvetlerimizin uluslararası sulardan geçerek Akdeniz’e ulaşması neredeyse imkânsız hâle gelecektir. Türkiye’nin bunu kabul etmesi asla mümkün değildir.
Hava sahasının sınırı karasuları sınırlarını aşamaz. Ancak Yunanistan, karasuları genişliği 6 mil olmasına karşın 10 mil hava sahası olduğunu iddia etmektedir. Bu akıl, mantık ve hukuk dışı garip iddia boş hayallerdir.”
HUKUK TANIMAZ TAVIR
Alman ikinci kamu TV kanalı ZDF ‘Forschungsgruppe Wahlen’ şirketine 3 Ağustos’ta anket yaptırmış. Seçmenlere ‘Gelecek Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ diye sorulmuş. Sonuç şöyle. Yüzde 25 sosyal demokratlar, yüzde 22 Hıristiyan Birlik Partileri, yüzde 17 Yeşiller Partisi çıkmış. Şimdi Muhafazakârlar tekrar öne geçmek için, sosyal demokratlar da ipi birinci göğüslemek için çaba harcıyorlar.
Bu sürprizin nedeni merak konusu. Partilerin verdikleri sözler ile seçmenin neye kulak verdiğini araştırmışlar. ZDF’in yaptırdığı ankette seçmenlere oyunu belirleyen kriterleri sormuşlar. ‘Sosyal adalet’ yüzde 51 ile ilk sırada yer almış. Ardından sırayla yüzde 39 ile iklim değişikliği, yüzde 23 ile korona salgını ve yüzde 21 ile mülteciler geliyor. Merak eden ZDF’nin sayfasına girip bakabilir.
Muhafazakârların şansölye adayı Armin Laschet’in yabancılara, Türklere yakınlığı dolayısıyla ‘Türk Armin’ seçmenlere. Zaten ankette ‘Kim şansölye olsun?’ sorusuna yüzde 70 ile o çıkmış. SPD’nin seçim sloganı da ‘Scholz bu işi halleder’.
Toplumların refah düzeyi toplumsal kaynakların dağıtımı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Kıt kaynakların nasıl dağıtıldığı da ‘sosyal adalet’ kavramı ile yakından ilgilidir. Toplumun refah düzeyi ölçülürken işte bu ‘sosyal adalet’ kavramı da kriterlerden biridir aslında. Almanya’da seçmenin son sözünü söyleyeceği 26 Eylül’e az bir süre kala yapılan anketler siyasetçilerin ders alabileceği sonuçlar verebiliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“KÜFÜR yiğidin yelpazesidir.” (Atilla GÖKÇE)
İZMİR’İN KURTULUŞU TAM BİR ‘ŞÖLEN’ HAVASINDA KUTLANDI
Dün
350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. Kutlamalara on binlerce İzmirlinin katılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in bu coşkusunu zengin bir programla tüm kente yayacak.
İZMİR PROTOKOLÜ BULUŞTU
99. yıldönümü İzmir Valiliği’nin himayesindeki etkinliklerle kutlanırken 1,5 yıl önce Aydın’dan İzmir’e atanan Vali Yavuz Selim Köşger’le dün akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, Büyükşehir’in verdiği resepsiyonda tanıştık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le protokolü karşıladılar. Yarın ‘Zafer Yürüyüşü’ Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni, Fener Alayı ve Athena konseri ile devam edecek.
KARADA VE HAVADA ZEYBEK
Bugün 15.45’te Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15’ten itibaren, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak. Yani, İzmirliler karada, çelik kanatlar havada zeybek oynamaları günün en keyifli anlarıydı.
Evet, işgalden yeniden vatan olmaya, kurtuluşa giden yolun başlangıcı kutlu olsun!
CHP 98 YAŞINDA
Günümüzde, bu tarihi gerçeğin önemini bilinçlerinde ve gönüllerinde hisseden milyonlarca vefalı insanın, 30 Ağustos Zaferi’ni coşku içinde kutlaması kadar doğal bir şey olamaz.
İsteyen zeybek oynayarak kutlar bu milli bayramı, isteyense horon teperek.
İsteyen harmandalı oynayarak kutlar bu anlamlı zaferi, isteyense vals ederek; dileyense şarkılar türküler eşliğinde idrak eder o coşkuyu.
Yeter ki siz kutlamak isteyin!
Bunu yapmak yerine... Halisane duygu ve yurtseverce düşüncelerle ‘30 Ağustos’u kutlayan vefalı insanların coşkusundan, dindarların mağdur edilmesi gibi tuhaf çıkarımlar yaparsanız şunu hatırlatırlar size: Beyim! Zaferi coşkuyla kutlayan o insanlar da sizin kadar dindar!
Bunu görün ve laikliği benimseyen insanları mağdur etmeyi esas siz bırakın artık!
Yaşar ALTINTARTI
GÜNÜN SÖZÜ
Ekonomi basınının temsilcilerine, Ordu’nun kalkınmasına yönelik nitelikli tarım, turizm, enerji alanlarında gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalar hakkında daha derinlemesine bilgiler verdi. Klasik bir belediye başkanlığı değil, üreten, enerjiye dönüştüren, yapılmayanı yapan, ilkleri hayata geçiren anlayışla gündemini ortaya koyan Güler “Üç ay değil, 12 ay düşünen, üreten ve yaşayan bir şehir inşa ediyoruz” diyor. Eski Enerji Bakanı’nın bu kadar faaliyetini görünce bir gazeteci bize “Sayın Bakan’a Ordu’daki işler hafif kalıyor artık” dedi. Anladığımız kadarıyla aksine Hilmi Bey belediyeciliği çok seviyor, tam 19 ‘evladı’ var, yani ilçe belediyeleri de onun elinde büyüyor, gelişiyor. Gelir getirici projelerine bakarken, yayladaki vatandaşlara 211 ‘halep keçisi’ dağıtmış, 82 de manda. Kazcılık ve yumurtacılığı da övünerek anlattı.
‘DÜŞLERİNİZ ORDU OLSUN’
Gazetecilere barkovizyon eşliğinde Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, sosyal, stratejik ve geleceğe yönelik ekonomik projelerini değerlendirirken, ‘Düşleriniz Ordu olsun’ dedi. Ve panonun altındaki fotoğrafta devrilen koca bir meşe ağacının 12 kök-filiz vermesi pek görülmüş şey değil. Nedeni yağışlar ve rutubet olsa gerek.
Başkan’a “Nasıl bir belediyecilik?” deyince, yanıtı her şeyi anlatıyordu: “Belediyeciliğin görevleri arasında ‘sosyal ve ekonomik kalkınma’ tanımı vardır. Biz üretim ağırlıklı bir kalkınma ve belediyecilik modeli kurmak istiyoruz. Burada yeni kaynaklarla yeni bir belediyecilik anlayışı hâkim olsun istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık ve stratejimizi ‘Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu’ düşüncesiyle oluşturduk. Önce zenginliklerimizi ortaya çıkarma, düşünme ve üretmeye yönelik bir görüş hakim olsun istedik. ‘Düşünen Ordu’ derken, hem üreten anlamda hem de sosyal projeler hem de kültürel projeler üretelim istiyoruz. Ordu kültürü ve sanatıyla yaşanabilir bir şehir olsun, nitelikli tarımıyla başta fındık olmak üzere ekonomik zenginliğini oluştursun ve bunları ülkenin ekonomisine katkıda bulunarak sürdürsün istiyoruz.”
GÜNÜN SÖZÜ
“AŞIYA değil, sömürüye karşıyım.” (Sultan Demircan)
‘BİR YILLIK BÜTÇE İLE İKİ YILLIK İŞ YAPTIK’
Dr.Hilmi Güler,
2000 yılı öncesi işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yönelik intibak yasası çıkarılarak aylıklarında göreceli iyileştirme sağlanmış ve 2013 yılı Ocak ayından itibaren kim ne hak ettiyse paraları ödenmişti. Ne var ki, 2000 sonrası emekli olanlar bu düzenlemeden yoksun bırakılmıştı.
Şimdi 2000 yılı sonrasında emekli olan SSK (4/A) ve BAĞ-KUR’lular (4/B) aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli aylığı aldığını belirterek, maaş farklılığının giderilmesini talep ediyor.
İstekleri karşılanıp, yeni intibak yasası hayata geçerse 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylığı yeniden hesaplanacak. Çalışma süresi ve prim ödemelerine göre milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin aylığı değişik oranlarda artacak. Aynı şekilde dul ve yetimlerin de aylığı yükselecek. Daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin aylığında 500 lirayı aşkın artış olabilecek. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon emekli bulunuyor. İşte bu nedenle yeni intibak yasasını verdiği söz doğrultusunda siyasi iradenin bir an önce çıkarmasını bekliyor milyonlarca dar gelirli kitle.
Bakalım hükümet gariban takımına ne kadar saygı gösterecek.
GÜNÜN SÖZÜ
“Bize ne oldu?” Fahrettin KOCA
EDİRNE’DE 32 GÖMÜTÜN DEĞERİNİ BİLMEK
CUMHURİYET
Belediyelerin tasarruf planı niye yoktur? Suyun şakası yok!
Bu çağrım aynı zamanda valilik, DSİ, sanayi ve çevre müdürlüklerine.
2020 yılı kışı, Bursa’nın su zengini olmadığını bize gösterdi. Ancak bundan bir ders çıkarıldığını sanmıyorum. Paramızla su bulamayacağımız gün kapımız çalınca mı düşüneceğiz?
Bakın içme suyu sıkıntısı da yaşayabiliriz. Zira Uludağ’daki bütün kaynaklar işgal altında. Dağı dolaşanların ifadesine göre çoğu kaynak suyu, borularla kaçak olarak su şişeleme fabrikalarına çekiliyor. Hiçbir yetkili su şişeleme tesislerine gidip “Giriş yüz, çıkış nasıl 500 oluyor?” diye sormuyor. Üstelik bu şekilde vergi kaçırılıyor.
Gelelim yapılması gerekenlere:
Belediyelerimiz suni çimleri sulamayı bırakmalı. Artık az su isteyen tabii çime yönelmeliyiz. Parklara, refüjlere, kısaca her yere az su isteyen çiçekler dikmeliyiz. Hobi bahçelerine dikilecek bitkiler de belediyeler tarafından kısıtlanmalı. Bunlar müthiş bir su tasarrufu sağlar.
Valilik ve diğer yetkili kurumlar arazi taraması yapmalı ve önce izinsiz kuyular kapatılmalıdır. Çiftçilerimiz vahşi sulama yerine damla sulamaya geçirilmelidir.
Sanayi tesislerimiz su tasarrufu için çaba göstermelidirler. Gelelim tekstil sektörümüze. Pandemi, paramızın değerinin düşmesi gibi gerekçelerle boyahanelerin işi arttı. Boyahaneler su tüketimlerini acilen yarıya düşürmek için daha az su ile boyama yapan makinelere ve proseslere geçmelidir. Aksi takdirde birkaç yıl sonra su sıkıntısı çekecekler.
Suyun şakası yok!
Ekrem Hayri PEKER
GÜNÜN SÖZÜ
“Gâvurmuş, dine inanıyormuş, inanmıyormuş. Bırakın bu işleri kardeşim. Bilime, politika ve din karıştırmayacaksınız. Bu, Türkiye’de çok ciddi bir sorundur. Torpilsiz, liyakate dayalı bilim olmadıkça, Türkiye asla ilerleyemez!”
Aziz SANCAR
TBMM’DE 500 SAYFALIK RAPOR
DEPREMİN BAŞI CEHALETTİR
TBMM'de görüşülen ‘Deprem Komisyonu Raporu’ hakkında Genel Kurul’da konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, kazanılmış hakların ihlal edildiğini, vatandaşın kendi mülkünün projesi üzerinde dahi söz hakkı sahibi olmadığını, mülkiyet hakkına ve Anayasa’ya aykırı bir durumla depremzedelerin dayatmayla karşı karşıya olduğunu ve deprem raporunun bu gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yaşananlardan siyaset üstü insani bir yaklaşımla ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Sındır, “Deprem bir doğa olayıdır, deprem bir afet değildir. Depremi afete dönüştüren tek sebep insandır ve insanın rekabet ve rant hırsıdır, cehalettir. Dolayısıyla deprem öldürmez; akıl ve bilim yolundan çıkılması, siyasi ve ekonomik rant çabalarının etkileri ölüme ve yıkıma neden olur. Depreme, gerek öncesi gerek esnası ve gerekse de sonrası olarak yaklaşmak gerekir. Bu çerçevede düzenlemeler, katılımcı-paylaşımcı uygulamalarla koordinasyonlu bir şekilde, yaşananlardan ders çıkararak siyaset üstü, insani bir yaklaşımla yapılmalıdır, ele alınmalıdır” dedi. Sındır, 500 sayfalık raporda, İzmir depremine de değinerek bazı vurgulamalar yaptı:
“Depremzedelerin kazanılmış hakkı ihlal ediliyor. (Bayraklı için) Mülkiyet hakkına ve Anayasa’ya aykırı bir durum yaratılmıştır. Emsal artışı, sıfır faizli, iki yıl ödemesiz 18 yıl vadeli destek kredisi ne demektir?”
YURT SORUNUNA MODEL
Bir öğrencinin anne/babasının gelirinin tümünü talep eden bir kiralık konut düzeninden söz edilirken, sosyal devlet ilkesi olan kamu-özel sektör bütüncülüğü gereği, hazine arazilerinin özel sektöre bedelsiz devri yoluyla özel sektörün, ‘Yap-kirala’ sistemi ile öğrencilere uygun fiyatla yurt sağlanarak yurtların belli bir süre sonra kamuya geçirilmesi daha uygun bir seçenektir.
T. ÇALGÜNER
ALTILARIN GİRİŞİMİ İYİ OLDU
Son günlerin en umut veren girişimi CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkililerinin, Türkiye’nin kangren olmuş sorunlarının çözümü için bir müzakere masası etrafında bir araya gelmeleri oldu. Şimdi sıra temel ilkeler ve önceliklerde.
Nesrin NAS
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇEBİ’NİN ‘BÜROKRANT’ KİTABI
- Eski İstanbul Orman Bölge Müdürü Faruk Çebi’nin kamu kaynağını koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için rant çetelerine karşı verdiği mücadeleyi ve yaşadıklarını anlattığı ‘Bürokrant-Köleleşmiş Unvanlar’ın Parola Yayınları’ndan piyasaya verildiğini...
- Eyüpsultan Belediyesi’nin Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü nedeniyle ‘Gelin Tanış Olalım’ sloganıyla, UNESCO işbirliğiyle düzenlediği ‘Bizim Yunus Sempozyumu’nun 8-9 Ekim tarihleri arasında, Eyüpsultan Diyanet Sitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşeceğini...
MESAJ PANOSU
TIRCILAR İSYANDA
Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı Bülent Arslan, Mersin’de kamyoncu ve tırcıların büyük buluşmasında “Nakliyeci ve kamyoncu esnafı, ülkemizin vefakâr ve cefakâr insanları olarak sorunlarımızın çözümünde büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz. Haksız rekabet yok edilmelidir. Lojistik sektörünün tekel olması, tüm taşıma ve üretim maliyetlerini arttırmış olacağından binlerce kişinin işsizler ordusuna katılması sonucunu doğuracaktır” açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu, nakliyecilere “sizin sorunlarınıza talibim” dedi.
KİRA DESTEĞİ ŞART
- Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yurt krizine değindiği açıklamasında “2021-2022 akademik yılında, her ne kadar yetkililer yurt problemini kabul etmeseler de binlerce öğrencimizin barınma problemi yaşadığı bir gerçektir. Barınma problemini çözmek için öğrencilerimize verilen kredi miktarının arttırılması ve öğrencilerimize yönelik kira desteği verilmesi konusunda bir adım atılması gerekiyor” dedi.
- Ankara Milletvekili Levent Gök, Erasmus programına başvuran ve hibe desteklerine güvenerek öğrenim planlaması yapan çocuklarımızın destek miktarlarının düşürülmesi ve ödeme sürelerinin kısaltılması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için soru önergesi verdi.
- Tarım, bilerek isteyerek stratejik olarak bitirildi. Biz yıllardan beri aynı şeyi söylüyoruz: “Ne AB ne ABD, tam bağımsız Türkiye.”
Hüseyin BAŞ