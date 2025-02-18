Belediye sizinle alay ediyor

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Bolu halkı uykuda. Gerçekleri göremiyor. İtiraz etmiyor. Eleştirmiyor. Karşı çıkmıyor. Magazinden kurtulamıyor. Bir dostumuz dedi ki: Belediye çalışanlarına çok aşırı maaşlar ödeniyor. Bunun mali bütçesi halkın cebinden alınıyor. Suyun en bol olduğu bölgede en pahalı su nasıl olabilir? Katı atık bertaraf bedeli, çevre temizlik bedeli, yol bedeli, bakım bedeli, emlak vergisi gibi adlarla sürekli fatura çıkarılıyor. Belediyeye son 25 yılda alınan personel sayısı nedir? Sınav neden yapılmıyor? Şeffaf olmak yasak mı? Konser zırtapozluklarına toplumun parası saçılamaz. Kitaba, bilime, fenne, eğitime para saçılmalı. 45 yıldır elektrik, elektronik ile ilgiliyim. Başka hiçbir kentte bu kadar paçoz, bu kadar sakil, bu kadar kitsch, bu kadar Arap şeyhi tarzı, bu kadar estetikten yoksun, bu kadar israfçı dış aydınlatmalar görmedim. Burası Las Vegas değil. Burası Tayland değil. Burası Lefkoşa kumarhanesi değil. Sokaklara bolca takılan yüksek güçlü led ürünler yüzünden halkın ayda en az 2 milyon TL parası çöpe gidiyor. Bunu arzu eden herkese hesap yoluyla kanıtlayabilirim.

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Dünyanın en zengin Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya gibi ülkelerinde tüm dış aydınlatmalar sensörlüdür. Sokaklar boşken yüzde 10 aydınlatma vardır.

Son üç günde Bolu’nun 10 kadar semtini dolaştım. Aydınlatma direklerinin perişan, yoz halinden utandım. Halkın parası bu denli hoyratça harcanmamalı. Belediyecilik bu değil. Demokrasi bu değil. Sosyal demokrasi bu değil. Müslümanlık bu değil. Kur’an-ı Kerim istismarı ile bir yere varılamıyor. Sahte TV kanallarına konuşmak adaleti geliştirmiyor. X adlı site ile lak lak etmek ilerleme sağlamıyor. Mercedes makam arabası ile caka satmak hangi insanlık kitabında yazıyor?



GÜNÜN SÖZÜ



“Sesine güvenip bağırarak konuşan gerçekte kendisine güvenmeyendir. Sesin yüksekliği söylenenin içeriğini haklı kılmaz. Konuşmak her şeyi söylememek becerisidir. Kendisiyle konuşan başkasıyla konuşamaz.” Yekta Güngör ÖZDEN

‘PROTEST KAHTALI MIÇE’

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİM İÇİN HEP DAYAK YEDİM



ANTALYA’da o illet hastalıktan sonra kaybettiğimiz büyük müzik adamı, hümanist ve saygın müzik insanı Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan) önceki gün memleketi Kahta’da toprağa verildi. Antalya’dan Kahta’ya kadar 1000 araçlık konvoy uğurlamış kendisini. Gazeteci dostumuz Salih Uçar, ‘sadece Türkiye’den değil yurtdışından birçok seveni de gelmişti’ dedi. Kendisini Ertuğrul Özkök sayesinde tanımış ve sevmiştik. Daha sonra rahmetli Fikret Otyam’ın her yılki anma toplantılarında onun hemşerisi ve turizmci Ramazan Aslan’ın daveti ile biz dostlarıyla bir arada olurduk. Onu en iyi tanıyan yakını Adıyamanlı bir başka hemşerisi de Kadir Dursun’du.

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‘Protest Kahtalı Mıçe!” başlıklı bir yazı yazmış. “Gençlikte insanın duruşu ve düşünceleri daha protest oluyor; doğal olarak dinlediğimiz müziklerde...” diyor ve anlatıyor: “Ahmet Kaya, Theodorakis, Bulutsuzluk Özlemi, Joan Baez, Tracy Chapmn vs... Tabii ki bölgemin insanı olduğu için Kahtalı Miçe’yi de dinlerdik” diyor. Ve şöyle devam ediyor: “Kahtalı Mıçe, darbe dönemlerinde sürgün hayatı yaşayan bölgenin en protest duruşlu sanatçısıydı. Bakmayın öyle kaba konuşuyor olmasına; Marquez bilir, Marks bilir, Nazım bilir, Ahmet Arif bilir, Itri bilir, zor da olsa Bach da bilir. Güzel musiki okur ve zengin bir edebi bilgiye sahiptir. Dobradır. İnsanı ezen ne varsa dile getirir. Cesaretlidir, ağalık düzenini eleştirebilmiştir, onu yaşamak zorunda kaldığında bile insana insan olmayı unutturanla savaşır. Hem hayatında hem şarkılarında. Kahtalı Mıçe’nin şarkılarında besteden çok sözleri önemlidir.

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Onun şu sözleri unutulmaz:

‘Ben Türkü söylediğim için hep dayak yedim! Yine 12 Eylül’de Türkü söylediğimi için tutuklandım, aylarca hapis yattım. İşkenceden işitme kaybına uğradım.’”

(Geçen yıl MESAM’ın ödül töreninde Prof. Dr. Bingür Sönmez’le sağlığı üzerine sohbet etmiş ve birlikte kendi dallarımızda ödül almıştık.)



MESAJ PANOSU



- BODRUM Belediyesi ‘kent lokantası’ açmış; üç çeşit yemek 100 lira... Bu ne perhiz bu ne turşu? Metin ALTAY



- CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK’in açıkladığı Aralık 2024 işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İktidar işsizliği makyajlıyor, ama gerçek işsiz sayısı 11.5 milyonu aştı ve icra dosyaları patladı” dedi.

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ABHAZYA SEÇİMİ 1 MART’A KALDI



15 Şubat’ta yapılan Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan beş adayın hiçbirinin % 50 artı 1 oy oranına ulaşamaması üzerine en yüksek oy alan iki adayın Badra Gunba ve Adgur Ardzinba’nın 1 Mart’ta yapılacak ikinci turda yarışacakları açıklandı. Seçim süreci, Abhazya’nın bağımsızlık hassasiyetleri ve siyasi geleceği olarak kritik bir seçim olarak kabul ediliyor. Abhazya’nın, Gürcistan’a bağlanmasının ülkenin eriyip yok olacağı yolundaki endişeleri beraberinde getiriyor.

KİTAPLAR



- BÜLENT Eczacıbaşı ‘Biraz Daha Düşünce-İşinsanları için Denemeler’ (YKY)

- BANU Avar ‘Alaycı Kuş’ (Remzi Kitabevi)

- METİN Toker ‘Gazeteci olan Adamın Hikayesi’ (Yayına hazırlayan Gülsün Bilgehan) (Cumhuriyet Kitapları)

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- 12 YAZARDAN düzenleyen Pınar Öztürk ‘Ankara’nın Sırrı Hacı Bayram-ı Veli’ (Ankara Kent Konseyi)

- BELMA Akçura ‘Kaldırın Şu Heykeli Buradan- Heykeller üzerinden, toplumların kendileriyle ve bellekleriyle sınavına dair acı hikayeler’ (İletişim)

- ÖZCAN Pehlivanoğlu ‘Merhaba Rumeli’ Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya, Sancak, Bosna Hersek ve ‘Sarı Paşa’ sevgisi. (IQ Kültür Sanat Yayıncılık)

- ÖZDEMİR Başat ‘İslam’da Mezhepler Tarikatlar, Kökenleri ve Bağlantıları’ (Berfin)

- BERKAY Orhaner ‘Kurumsal Sorumluluk-Uygulamaları, Kültürle Etkileşimi, Türkiye’deki Yansımaları’ (Remzi)

- YEKTA Güngör Özden ‘Özgün Sözler’ (İleri Yayınları)



BİLİYOR MUSUNUZ?



- SERGİLERİ dünyanın 36 farklı müze koleksiyonunda yer alan Alev Ebuzziya Siesbye’nin yeni eserlerinin Fondation Cartier (Paris) ve Pierre Marie Giraud (Brüksel) sonrası bu kez Galeri Nev İstanbul’da 25-28 Mart’ta sergileneceğini...

- USTA sanatçı İlhan Şeşen’in 55. sanat yılının Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tek Şarkılık Konser’le kutlandığını, gecede ünlü isimlerin, Şeşen’in unutulmaz şarkılarını seslendirdiğini...

- BURSA Nilüfer Belediyesinin 2025 yılını, usta kalem Rıfat Ilgaz’a adadığını, yıl boyunca Ilgaz’ın eserlerinin çeşitli etkinliklerde konu edilerek ele alınacağını...