Belanın adı: Çamur gibi koyu sıvı

Türkiye’nin büyük şehri İstanbul, Mağrip kökenli Araplar için önemli bir çekim merkezi. Brüksel’de yaşayan genç matematik öğrencisi Yasmine G. tek bir şeyin hayalini kuruyor; ‘İstanbul’da yaşamak’... Faslı ve Belçikalı olan 22 yaşındaki genç şu an için Türkçe dilbilgisi kitaplar toplayıp diplomasını alır almaz denemek için bir yıllığına İstanbul’a gidecek. Belçika’da Müslüman olmak hâlâ iyi karşılanmıyorsa da “Batılı yönünü inkâr edemeyeceğini” söylüyor. ‘İnsanların, yargıların ağırlığıyla ufalandığı’ ailesinin ülkesinin aksine Türkiye onun için İslam ve modernite arasında ideal bir denge sunuyor.”
7 Haziran tarihli Cumhuriyet’in ‘Le Monde diplomatique’ ekinde yer alan ‘İstanbul’da Arap diyasporası’ başlıklı yazıdan özetlenen yukarıdaki bölümde “Birçok konuda Türkiye, ülkedeki Arap diyasporasını etki aracı olarak kullanıyor. İstanbul, parçalanmış Arap dünyasının aynası” ifadeleri yer alıyor.
Gazeteci Killian Cogan’ın ilginç ve renkli yanları ile dikkat çeken 1,5 sayfa hacmindeki yazısını Deniz Dirican tercüme etmiş. İstanbul’daki Arap dünyasını tanımak, Türkiye’nin yakınlaştırıcı tavrı ve Erdoğan sevgisi konusunda dikkat çeken unsurlar bize yeni birçok şey öğretiyor gibi.
GÜNÜN SÖZÜ
“Türkiye’de her şey olunur, rezil olunmaz.” Murathan MUNGAN
DENİZLERİN EVRİMİ KITALARIN OLUŞUMU
YAŞAMIN denizlerde başladığını ve şu ana kadar dünyadakine benzer bir denizin henüz uzayda bulunmamış olduğunu, bu ortamın evrimini, yapısını ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri çok iyi bilmemizi gerektiriyor. Son zamanlarda denizlerdeki tahribatın hızla artmış olması bilim insanlarını endişelendirmektedir.
Karalarda canlıların varlığının ancak sağlıklı bir deniz yapısıyla mümkün olabileceği bilinmektedir. Birçok büyük deniz canlısının soyu tükenme sürecine girmiş; en büyük besin kaynağımız olan deniz ürünleri neredeyse stok olarak yarı yarıya azalmıştır. Halkın anlayabileceği bir sadelikle denizlerimizin evrimi, yapısı ve tehlike durumunun yazılması zorunlu hale gelmiştir. Yeni bilgileri de göz önüne alarak ve bir başlangıç olarak
Aygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, “Marmara Derin Deşarjı Eylem Planı”nı devreye sokmaktan bahsettiğini anımsattı. Bu projenin halen tamamlanamadığını, ancak Organize Deri Sanayii’nden şu anda günde 10 bin metreküp arıtılmış su bırakıldığını kaydeden Aygun, “Marmara Derin Deşarjı” tamamlandığında, Tekirdağ ili sınırları içinde 8 OSB ile Kırklareli ili sınırları içinde iki OSB’den olmak üzere toplamda 10 adet OSB’den çıkan ve Ergene’ye bırakılan atıkların ve kanalizasyon sularının ileri teknoloji ile Marmara’ya bırakılacağını kaydetti. Aygun bu arıtılmış suyun Marmara Denizi’ne 4.5 kilometre açıktan ve 47.5 metre derinlikte deşarj edileceğini anımsattı.
DENİZBİLİMCİ HOCALARI DİNLEYİN
“Bu proje tamamlandığında vay Marmara’nın haline!” diyen Aygun, daha sonra şu sorulara yanıt istedi:
İleri teknoloji, biyolojik arıtma ile kimyasal atıkları ayırabilecek nitelikte midir?
Biyolojik arıtma tesisleri, kimyasal içerikli atıkları arıtabilir mi? Marmara Denizi’nde nutrient giderimine dayalı atıksu arıtımı da yapacak mısınız?
Atıkların OSB’lerin ‘arıtma tesislerinden’ geleceğini düşünürsek, farklı noktalardan gelen kimyasal atıkları ayırıp temizleyecek sistem kurdunuz mu?
Derin deşarj sisteminde farklı orijinlerden toplanacak atıkların son kabul noktası neresi olacak? Bu tesisin alacağı atıkların kriterleri ne olacaktır?
Gelen atıkların kriterlere uyup uymadıkları konusunda ne aralıklarla, hangi analizleri yapacaksınız?
Yazısında, 1983 yılında 5.5 milyon nüfusun sadece yüzde 52’sine su verilebildiğini hatırlatan Damalı, yeraltı sularının tamamen kontrol dışı kullanıldığını, başta Haliç olmak üzere kıyıların atıksuların serbestçe denize dökülebilen sanayi tesisleri ile doldurulduğunu, bırakın arıtma tesisini ortaya çıkan atıksuyun yüzde 10’unu dahi taşıyacak kanalizasyon sistemi olmadığını anlatırken, “Kollektör, tünel, pompa istasyonu, deniz deşarjı vs.’nin ismi dahi yoktu. Fosseptik çukurları ile toplanan atıksular dere ve denizlere boşaltılıyordu” diyor. Beş yıllık süreçte Darlık ve Büyükçekmece barajları, arıtma tesisleri boru hatları ile nüfusu 6.8 milyona çıkmış olan İstanbul halkının yüzde 92’sinin su alabildiği, eski borularının sağlıklı duktil borularla değiştirildiği, sanayinin kullanıldığı yeraltı sularının denetim altına alındığı, atıksu için ‘kirleten öder’ prensibinin uygulanmaya başlandığı (Domaç Master Planı); bu plana göre Boğaz’a akan atıksuların toplanması (Yenikapı, Baltalimanı, Moda ve Küçüksu) ve ön arıtma ile boğazın alt akıntılarına verilmesi, akıntının olmadığı Ataköy, Küçükçekmece, Tuzla gibi bölgelerde denizi kirletmeyecek entegre biyolojik arıtma tesislerinin inşa edilmesinin (Dünya Bankası kredisi ile) ihale edildiği gibi çalışmaları anlatırken “1988 yılında Ömerli Barajı içme suyu havzasında olmasına rağmen, belediye ilan edilmiş olan Sultanbeyli Belediyesi’nin kuruluşuna engel olamadık” itirafında da bulunuyor Damalı.
NÜFUS ARTIŞI VE İMAR RANTI
Peki, 1989’dan 2021 yılına kadar geçen 33 yılda ne yapıldı? Yapılan en önemli şey, İstanbul’un nüfus artışının engellenmeyerek, aksine teşvik edilerek, 6.8 milyondan 16 milyona çıkartılması oldu. İmar rantı, gökdelenler, içme suyu havzalarındaki yeşil alanların korunamaması, nüfus artışı, İstanbul’u ve çevresindeki denizleri kaldıramayacağı bir kirletme yükü ile karşı karşıya bıraktı. Daha da acı olanı bu nüfus artış baskısının ve “Kanal İstanbul” gibi projelerle İstanbul nüfusunu arttırma çalışmalarının en üst seviyeye çıkmış olmasıdır.
Gelelim çevre kirliliği konusunda bu 33 yılda ne yapıldığına... Maalesef bu onlarca yılda ağırlıklı olarak sadece 1. aşama atıksu yatırım hedeflerinin tamamlanması gerçekleşebilmiştir. Halbuki bu aşamada 2. aşama atıksu yatırımlarının tümünün entegre biyolojik arıtma tesislerine dönüştürülmesi yatırımlarının tamamlanması gerekirdi. Hatta yapılmış olan Zeytinburnu dolgu sahasına ileri arıtma tesisi inşa etmek yerine, bu alan miting alanıymış gibi kullanılmaya başlandı. Bu arada İSKİ’nin 2021 yılı sonunda 2 önemli biyolojik arıtma tesisinin işletmeye açılacağını söylemesi, içimizi biraz rahatlatacak müjdeli haberlerdir. Gün, geçmişi kritik etme günü değildir. Sorumluluğu alarak eksik olan planlamanın, yatırımların, denetlemenin hızla yapılmaya başlanması günüdür. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehir belediyelerinin yöneticileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok ciddi bir sınavla karşı karşıyadır.
İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİ KORUNMALI
DAMALI’nın yazısının sonunda 6 maddelik bir ‘önerisi’ var: “Bakanlığın ve belediyelerin şehirlerinde belli bir süreyle yapacakları nüfus artışına yol açacak yeni imar planları oluşturmaları kanunen yasaklanmalıdır. Yeni imar planı yapılması sadece kamu düzeni ve güvenlik ihtiyacı için, çevre koruma amaçlı tedbirler için ve kalkınma planına uygun yatırımlar için kısıtlı olarak yapılabilmelidir. Geçerli imar planında inşaat hakkı olan, ancak inşaat ruhsatına bağlanmamış binalara belirlenecek bir süre için inşaat ruhsatı verilmemelidir. İstanbul’un marka değerini ve turizm kapasitesini kaybetmemek, emlak piyasasında kriz yaratmamak için önerilerin hızla uygulamaya geçilmesi gerekir. Ayrıca vakit geçirilmeden “Kanal İstanbul” projesinin iptal edildiği açıklanmalıdır. Belirlenecek bağımsız ve yetkili bilim kurulu gerek görürse diğer yatırımlar gibi “Kanal İstanbul”un yapılması ile ilgili kararı tekrar alır.”
Marmara havzasındaki tüm sanayi kuruluşlarının atıksuları denetim altına alınana kadar bu seferberlik devam etmelidir.
Marmara Denizi’nin her şeyini bilen bu araştırmanın sorumlusu Hidrobiyolog Levent Artüz’ün her araştırmanın sonunda “Marmara kötüye gidiyor” diye açıklama yaptığını biliyoruz. Nitekim bunu ‘Şarköy’ün Sesi’ gazetesi sahibi Yakup Önal da teyit ediyor. Her yıl ağustos ayında 15 gün boyunca Marmara Üniversitesi bilim adamlarının çalışmalarını izliyor ve 2009 yılından beri de söylediklerini gazetesine yazıyor. Yakup Önal dün bize gazete kupürlerini göndermiş. Hocanın raporlarını kimse okumadı mı?
- Bazılarına bakarsak (Eylül 2003) “2009 yılından bu yana çeşitli kurumlar tarafından, 2006’dan itibaren de Sevinç-Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen “Marmara Denizi’nin Değişen Oşinagrafik Şartlarının İzlenmesi Projesi”nde parametrelerin, önceki senelere göre daha da olumsuz durumla karşılaşıldığı ve daha da büyüdüğü açıkça gözlenmiştir, deniliyor.
- (Eylül 2010) Marmara Denizi rengini kaybetti.
- (Eylül 2011) dönemi çalışmaları sonunda Hidrobiyolog Artüz’ün açıklaması şöyle: “Marmara Denizi artık açık bir denize dönüşüyor; artık balığı unutun. Balıkçılar ise bu gerçeği kabul etmiyorlar. Marmara’da artık balık yok. Elde kalan balıklar, istavrit ve çinakop.”
2011’de Hidrobiyolog Levent Artüz’ün açıklamasından
- (Eylül 2012) Artüz Hocanın uyarıları vahim. “Marmara Denizi’nin büyük bir bölümünde oksijen yok. Canlıların yaşayıp büyüyüp üreteceği oksijen miktarına sahip değil. Marmara Denizi’nde çok ciddi bir şekilde tür çeşitliliği erozyona uğramış vaziyettedir.
ARTÜZ 12 YILDIR UYARIYOR
Levent Artüz
“Nasıl çözeriz diye düşünecek bir şey yok! Çözüm ortada:
1- Atık arıtma tesisleri fabrikalardan borularla gelen sıvı atıkları arıtmadan sisteme vermeyecek!
2- Kıyı yerleşimlerinde doğrudan denize verilen kanalizasyonlar, kolektörlerle atık arıtma tesislerine ulaştırılacak.
3- Kıyı şeridinde yerleşik sanayi işletmelerinin müstakil atık arıtma tesislerini ve OSB’lerde kurulu toplu atık arıtma tesislerini çalıştırması zorunlu tutulacak. Çalıştırıldığı denetlenecek.
4- Büyükşehirlerin arıtmadan kıyı şeridinde kolektörlerle topladığı ve deniz akıntılarını kullanarak şehirlerden uzaklaştırdığını zannettiği atıklarla ilgili projeler tekrar ele alınacak ve atık arıtma tesisine yönlendirilmeyen hiçbir atık denize verilmeyecek.
5- Marmara (ve diğer denizlerin) havzası içerisinde bulunan ve Marmara’ya (ve diğer denizlere) dökülen akarsular üzerindeki yerleşimlerin ve sanayi tesislerinin atık deşarjlarını izleyen “Akarsu Atık İzleme Sistemi (AAİS)” oluşturulacak.
6- Sanayi tesislerinin üretim kapasiteleri ve atık kapasiteleri arasındaki istatistiksel hareketi izleyen sistem “atık kontrol” devreye sokulacak.
7-
Trakya’da çevresel mücadelede önemli bir isimdir. Ergene’yi, Istranca’yı iyi bilir; tam bir çevre aktivistidir. ‘Ergene Hayata Dönsün’ eylemleri sonrasında 6 Mayıs 2011’de ‘Şafak Harekâtı’ adıyla bir çalışma başlatıyor Murat Sevgi. İşte o çalışmanın ürünü olarak, ‘Derin Deşarj Projesi’ adıyla Ergene Nehri’ne boşaltılan nehir çevresindeki fabrikaların sıvı atıkları, OSB’lerde kurulacak Atık Arıtma Tesisleri’nde (AAT) toplanacaktı. Bu AAT’lerin çıktısı kapalı kanallar üzerinden Marmara kıyısına ulaştırılacak ve buradan açığa verilecekti. ‘Şafak Harekâtı’ 10. yılına ulaştı. Sevgi diyor ki: “Projenin şekillenmeye başladığı ilk günden beri, takip edilebilen her aşamada ‘AAT çıktılarını denize vermek ölümdür’ dediğimizde buna çevreciler arasından bile inanmayanlar vardı. Arıtma sürecinin maliyetli olmasından ve kanal sisteminin kapalı olmasından kaynaklanan bir gözden-gönülden ırak iş çevirme şüphesini Kasım 2012’den beri defalarca konferanslar, seminerler, paneller, basın açılamaları, haberler, yazılar ve TV programları ile dile getirdik.”
Projede sorunlar yaşandı. ‘Derin deşarj sistemi’nin açılışı Kasım 2020’de heyecansız bir şekilde yapıldı. Murat Sevgi’ye göre sistem; Marmara Denizi çevresindeki diğer benzerleri gibi ölümcül riskleri denize boca eden bir düzenektir.
Tesadüf mü bilemeyiz ama Kasım 2020’den beri Marmara’da bir afet artarak ve her geçen gün daha da ölümcül bir şekilde doğal kaynakları boğan yapısıyla deniz tabanını kuşattı. Bunun yüzeyde görünen çok küçük bir kısmı bile ülkeyi 6-7 ay içerisinde seferberlik aşamasına getirdi. Bakan Murat Kurum, dört tweet ile müsilaj meselesine dahil oldu. ‘Çevre Günü’nden bir gün önce yani cuma günü tarafları ‘Marmara Denizi’nde Musilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri’ konulu çalıştaya davet etti. İki gün içinde ne gibi bir sonuca varılacaksa, 6 Haziran Pazar günü ‘Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı’ tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.
HANGİ ORTAK AKIL!
Bakana göre; temelde müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor: Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik. Marmara’da 91 noktadan kirlilik kaynakları incelenecek.
Mühendis Murat Sevgi, bütün bunlar için hangi akılla çözüme gidileceğini sorarken, çözüm önerilerinde bulunuyor. O da yarına...
İKİ UZMAN İYİ ŞEYLER SÖYLEMİYOR
“İSTANBUL’un su havzalarını acımasızca kirletiyoruz”
Marmara bölgesinde yaşayan 20 milyon kişinin dışkısı, bulaşık ve deterjan suyu, bitkisel atık yağlar her gün Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Son olarak da 50 yıldır Kocaeli Dilovası’nda hurda metal ithal edip geri kazanım sağlayan firmaların ve Trakya’da tekstil fabrikalarının kimyasal atıkları hem İzmit körfezini hem de Marmara’yı bitirdi. Hükümetin Ergene’yi kurtarmak amacıyla yaptığı deşarj sistemi ile son bir yıldır Trakya’nın tüm atıklarının denizaltına verilmesi tam bir felaket sayılıyor. Deniz salyasının bu sistemin devreye girmesinden sonra ortaya çıkması tam panik yarattı.
Deniz uzmanları durumu “Ergene projesiyle denizin daha hızlı olarak kirlenmesi” şeklinde açıklıyorlar.
“Artık denize derin deşarj yöntemi kaldırılırken bizim buna milyon dolarlar akıtmamız hiç akıl işi değil. Ergene böyle kurtarılmaz” diyorlar.
DİP BALIKLARA DİKKAT
Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara’da ve Karadeniz’de çıkan dip balıklarında acil olarak risk analizi yapmalı ve sonuçları kamuoyuna açıklamalıdır. Duyarlı bir vatandaşın Hacettepe Üniversitesi’nde Marmara Denizi için yaptırdığı araştırmada şu veriler ürkütücü sayılmıştı: “Marmara’da krom, bakır, kurşun, katmiyum, çinko, civa, arsenik ve diğeri ağır metallerin balıklarda ve midyelerde ‘aşırı’ miktarda bulunduğu raporda yer almıştı (rapor elimizdedir). Ne yazık ki, trol balıkçıları zarar görmesin diye Marmara ve Karadeniz’den çıkan balıkları yiyoruz ve kanserle tanışıyoruz. Artık yüzey balıkları da tehlikeli sayılıyor.”
Hocalar ne kadar ciddi bir uyarı yapıyor: “Marmara öldü, salya ile cesetler çürüyor artık.”
GÜNÜN SÖZÜ“HEP ‘Bir savcı çıkıp dava açmayacak mı?’ diye soruluyordu. Ya çıkarsa diye korktular. Hemen bir yasa teklifi hazırlayıp Meclis’e sundular. Önerilen değişiklikle, Cumhuriyetimizin ‘Cumhuriyet Savcılığı’na son veriyorlar. Bilginiz olsun.Av. Turgut KAZAN
TRAKTÖR HACZİNDE REKOR
CHP’li Başevirgen’in önergesinde sorduğu altı soruya karşılık bakanlıktan sadece “Araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler dahilinde belirlenerek Bakanlığımızca uygulanmaktadır” cevabı geldi.
2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonlarının TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten Başevirgen, “TÜVTÜRK’ün fahiş araç muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. TÜVTÜRK’te 7 dakikalık muayene sonrasında vatandaş 370 TL para ödüyor. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine fiyat 480 TL’ye kadar çıkıyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372 TL’ye yükseldi. Vatandaş, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189 TL ödeyecek. Araç muayenesinde tekel olan TÜVTÜRK vatandaşı sömürüyor. Soygun devam ediyor” diye konuştu.
TÜVTÜRK ile 2007’den itibaren geçerli olmak üzere 20 yıllık sözleşme imzalandığını hatırlatan Başevirgen’e göre, yapılan sözleşmeye göre ilk 3 yıl için yüzde 30, sonraki 7 yıl için yüzde 40 ve devamındaki 10 yıl için hasılatın KDV hariç yüzde 50’sinin hazineye aktarılması gerekiyor. Bedelin ne kadarı devlete gidiyor? İster nakit, ister kredi kartı olsun, peşin para ile çalışan TÜVTÜRK bu fahiş fiyatlara rağmen nasıl oluyor da zarar ediyor ve sürekli vergi borcu siliniyor? Sorular niçin yanıtlanmıyor?
Evet TÜVTÜRK için bir yaptırım uygulanacak mıdır?
GÜNÜN SÖZÜ
“Adalet güçlünün işine gelendir.” (Thrasymakhos)
SERT BUĞDAY ÜRETİCİSİ ‘ORGANİK NAZMİ’ ÖLDÜ
25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Erzurum’da tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesinde büyük emekleri olan
Bu yıl geçen yıla göre üretimde yüzde 15-20 oranında verim düşüklüğü yaşanacağından, buğdayda 5 milyon tona varan kayıplar olacağı belirtiliyor. İktidar kuraklığın yarattığı hasarı gidermek yerine görmezden gelmektedir. Ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde de kuraklığın etkisi düşünülmemiştir.
ÇİFTÇİ-SEN DİYOR Kİ:
Halkımızın ve çiftçilerin aç kalmaması, yeterli gıdaya erişebilmeleri için maliyet + kâr + insanca yaşam payı hesaplanarak yeniden referans fiyat belirlenmeli, piyasa referans fiyatın altına düştüğünde TMO müdahale etmelidir.
Tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV kaldırılmalıdır.
İthalat yapılarak şirketler desteklenmektedir. Halkın gıda ihtiyacını karşılamak için yapılması gereken şirketlere verilen desteğin kesilmesi, küçük aile tarımı yapan çiftçilerin üretmesini sağlamak olmalıdır.
Sertifikalı şirket tohumlarına destek verilmesi yerine, kuraklığa dayanıklı ve değişen iklim koşullarına çok daha kolay uyum sağlayabilen yerel tohumların ekimi teşvik edilmeli, desteklenmelidir.
Çiftçilerin sendikalaşmasının önündeki her türlü antidemokratik engeller kaldırılmalıdır.
Türkiye, BM Kurulu’nda kabul edilen kısa adı ‘
Ya da kaybettiğimiz eski bir vatan toprağı mıdır?
Mübadiller neden Selanik merkezden olmadığı halde, Karacaova, Vodina, Yanya, Serez, Yenice Vardar, Kavala, Kılkış, Florina, Kayalar, Grebene, Karaferye, Kesriye, Kozani, Katrin’den geldikleri halde “Biz Selanikliyiz” derler...
Bugünden bakınca düz mantıkla Selanik’ten gemiye bindiklerinden dolayı diyebiliriz.
Hafızalarında kalan son kare Beyaz Kule ve Selanik olmasından dolayı mıdır?
Elbette bir miktar doğruluk payı vardır...
Ama, esas neden nedir?
Yüzyıllarca yaşadığınız yerlerinizi, mezarlarınızı, evlerinizi ve tüm yaşanmış anılarınızı bırakıp geliyorsunuz, maddi ve manevi her şeyinizi bırakıp terk ediyorsunuz...
Sonra yollarda yaşlılarınızı, çocuklarınızı kaybediyorsunuz ve hiç bilmediğiniz bir yerde tekrar kök salmaya çalışıyorsunuz...
Bunları ne için yazıyoruz.
CHP’nin komisyonlardaki toplam üye sayısı 78. Bir önceki dönem sandıklarda adaylar yarışır, yoğun tartışmalar olurdu. Üç yıldır ise seçim yok.
Bu dönem seçim iki dakika sürdü, bu siyasette bir rekordur.
Geçen hafta bu manzara CHP’li üyelerce tepki ile karşılandı. CHP’li iki dönem Meclis üyeliği yapan Hüseyin Sağ bu konuda bir açıklama yaptı. Anlattıkları şöyle:
“Beni bu dönem üye yapmadılar. Takip ettiğim kadarıyla, grup seçimine Kaftancıoğlu ve İmamoğlu katıldı.
Seçime geçilmeden Kaftancıoğlu grup üyelerine ‘Biz eski arkadaşlarla devam etme kararı aldık. Seçim yok’ diyor. Tüzükte ise kapalı oy açık tasnif yapılması hükmü yer alıyor. İl Başkanı verdiği demeçlerde AKP’nin antidemokratik yönetim şeklinden söz edip kendisinin ‘demokrat’ olduğunu ileri sürüyor. Ne yazık ki, tek bir Meclis üyesi de ‘seçim yapılsın’ demiyor. İnsan tüzüğü hatırlatmaz mı? AKP’de seçim nasıl oluyor? Önceden üyeler aranıyor, aday olur musun diye soruluyor. CHP bunun bile gerisinde kaldı. Seçim yapmıyoruz ne demektir! CHP’ye değil siyasete yazık. “Yerel yönetimde böyle davranılırsa ülke yönetiminde sen ne yapacaksın?” diye sorarlar adama. Hem yazık, hep ayıp demek durumundayız.
Sonuç itibarıyla CHP Meclis üyeleri olarak yapılmayan seçime itiraz etmiyorsun, sonra dışarıda AKP’nin davranışları antidemokratik diyorsun. Tam bir çifte standartlık değil midir bu!”
GÜNÜN SÖZÜ
Hızlı nüfus artışı ve göç: İş ve aş için yoğun göç geliyor, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si Trakya’da yaşıyor.
Amaç dışı arazi kullanımı ve düzensiz yapılaşma: Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, Çatalca, Silivri, Marmara Ereğlisi, Çorlu-Lüleburgaz hattı, Çerkezköy-Saray hattı, köylünün elinden çıkıp, sanayici, politikacı, sanatçı vb. yatırımcının eline geçmiştir.
Endüstri: Aşırı yeraltı suyu kullanımı ve atıksuların arıtılmadan su kaynaklarına iletilmesi.
Tarım: Düşük sulama randımanı, yoğun gübre ve ilaç kullanımı.
İklimsel değişiklikler: Küresel ısınma, bozulan yağış rejimi, kuraklık ve sel.
Verimli tarım arazileri, su üretim ve su toplama havzaları üzerinde oluşturulan yerleşim, sanayi ve maden ocakları.
GÜNÜN SÖZÜ
“Keşke herkes futbol kadar ülke sorunlarına da kafa yorsa. Yalan, talan, takım sevgimizden fazlasını çalıyor bizlerden. Renk de ayırt etmiyor!”
Sitemizin önünde üçgen bir arsa bulunmaktadır. Tamamen yeşil ve ağaçlarla kaplı bir alandır. Özellikle pandemi döneminde 22 aileden oluşan sitemiz ve komşu sitelerle birlikte yaklaşık 50 ailenin kullandığı bir alandır. Bu alan ile ilgili bugüne kadar inşaat ile ilgili bir girişim olmadı çünkü müteahhit firmalara cazip gelmemişti. Ancak Darıca Belediyesi İmar Müdürlüğü (Özellikle Başkan yardımcısı Abdüllatif Özkan) müteahhit firmanın bu bölgeye istediği şekilde ev yapması ve daire sayısını arttırması yönünde İmar Kanununu hiçe sayarak tamamen müteahhit firma lehine inisiyatif hakkını kullanarak ‘imar izni’ vermiştir.
CİMER ve AKİM’e yazmamıza rağmen herhangi bir sonuç alamadık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Ocak 2017’de ‘kot durumu’ ile ilgili sözleri yaşadığımız mağduriyetin çarpıcı bir ifadesidir:
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ
“Kot denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Kot olayında kesinlikle kotu denizden verme diye bir anlayışı bizim getirmemiz lazım. Meyilli bir arazide beyefendi inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Bu işi kökünden kazımamız lazım. Her taraftan bakıldığında ortaya bir güzellik çıkması lazım. Bu konularda belediyelerimizin hassas davranması lazım. Bodrum, güneş görmeyen yerdir. Toprağın altındadır. Kalkıp, etrafını açmak suretiyle bodrumu zemine dönüştüren anlayış da bana göre, ihanet içerisindedir. Kazanmak istiyorum, derken şehre ihanet ediyorsun. Geç o işleri. İnsanın şehirler üzerinden hakkı olduğu gibi şehrin de insanlar üzerinde hakkı vardır.”
Darıca Belediyesi imar durumunu düzenlerken bölgedeki komşu taşınmazların menfaatleri, mevzuat ve sokağın siluetini dikkate alarak hareket etmesi gerekirken 1829/2 parseldeki çekme mesafelerini yönetmeliğe aykırı düzenlemiştir. Baran SABAZ
GÜNÜN SÖZÜ
10 yıllık sözleşme sonunda idare ile aramızda sözleşmenin yenilenmesi konusunda çıkan ihtilaf nedeniyle mahkeme lehimize tedbir kararı verdi ve işletmemiz 9 Temmuz 2019’a kadar faaliyetine devam etti. 5 yıl süresince işletmemiz mahkeme kararına dayanarak, kira bedelini Gebze Belediyesi’ne yıllık enflasyon oranında artırarak ödedi. Daha sonra ise ‘haksız nedenlerle’ işletme zorla tahliye ettirildi. Gebze Belediyesi tahliye sonrasında ihtilafa düştüğümüz 2014 yılından, zorla tahliye edildiğimiz 9 Temmuz 2019 tarihine kadar olan dönemde, mahkemenin ‘tedbir kararını’ yok sayarak, işletmemizi ‘işgalci’ gibi gösterdi ve ecrimisil tahakkuk ettirdi. Oysaki işletmemizin faaliyetine devam etmesinin nedeni yargının verdiği karardır. Aksi halde 5 yıl süresince faaliyette bulunmamız mümkün olamazdı.
SAYIN ERDOĞAN BİLMELİ
‘İşgalci’ gibi gösterilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesi tam bir haksız uygulamadır. Firmamız 10 yıllık süre zarfında çeşitli engellemelere karşın son derece başarılı bir yönetim gösterdi. 10 yıl sonunda da 5 yıl süresince mahkeme kararı ile aynı koşularda düzenli kira ödenerek işletildi. Bu 5 yıl sonunda ise zorla davanın sonuçlanmasıyla tahliye edildi. (Davanın aleyhimize sonuçlanmasının gayri hukuki nedenlerini, işinsanlarının karşılaşabilecekleri olası engelleri detaylı bir şekilde tarafınıza arz etmek isterim. Bunları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilmesini arzu ederim.)
Gebze Belediyesi bir yıl sonra ne yapmıştır? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un kamu kurumlarına verdiği yetkiye dayanarak, şirket ortağı Muhammet Akif Kaymak (yani ben) hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı ve borç bulunmamasına rağmen bankadaki hesaplarına, taşınmazlarına ve araçlarına haciz tatbik ettirdi.
Gebze Sultan Orhan Mahallesi (Barış Mahallesi) 1805. sokaktaki kamyon-TIR parkımızı işleten şirketimizin (Avrasya İşletmecilik), Kocaeli İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davalarda lehimize kararlar ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, şirket ortağına ait taşınmazların bir kısmındaki ve araçlar üzerindeki hacizleri kaldırmasına rağmen, hesaplarında ve çoğu taşınmazlarda bulunan hacizleri kaldırmamıştır.
Gebze Belediyesi’nin hukuk işlerini arka planda yöneten ve hakkında FETÖ’den hüküm bulunan Av. İrfan Öge (Google’dan bakın) idaresinde belediye hukuksuz işlerine devam etmekte; hiçbir dayanağı olmayan, tarafımıza tebliğ edilmeyen, ödeme süresi verilmeyen yalan yanlış belgelerle ve bankanın genel müdürlüğünü baskı altına almaya çalışarak, banka hesabımızdaki parayı almaya ve bizi mağdur etmeye çalışmaktadır.”
Muhammed Akif Kaymak isyanını şöyle özetliyor: “Bir belediyenin haksız nedenlerle bir yatırımcının işini elinden alması adalet midir? Yapılanlar hangi vicdana sığar? Bu koşullar altında hangi girişimci yatırım yapmaya cesaret edebilir?”
GÜNÜN SÖZÜ
HSK’nın iki doğal üyesi Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı. Kalan 11 üyeden dördünü cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçiyor. TBMM’nin seçeceği yedi üyenin üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri, üçü de yüksek öğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiliyor. TBMM’de Adalet ve Anayasa komisyonlarından oluşan Karma Komisyon, yedi üyeliğin her biri için aday adayları arasından üçer aday belirleyecek. Genel Kurul bunlardan yedisini seçecek.
Karma Komisyon ve Genel Kurul’da yapılacak oylamalarda ilk turda 2/3, ikinci turda 3/5 çoğunluk aranıyor. İktidar bu çoğunluğu, Karma Komisyon ve Genel Kurul’da sağlayamıyor. Karma Komisyon’da iktidar 30, muhalefet 22 oya sahip. 3/5 çoğunluk için 31 oy gerekiyor.
Genel Kurul’da iktidarın 337, muhalefetin 227 milletvekili var. 20 milletvekili de diğer partilerden ve bağımsızlardan oluşuyor. 3/5 çoğunluk için 360 oy lazım. İki turda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci turda en çok oy alan iki aday arasında kura çekilecek.
Bu durumda partilerin anlaşması gerekiyor. Bu noktada kıdem, liyakat ve hukuk insanı olma özellikleri ortaya çıkıyor. Ancak seçimlerde bu kriterler maalesef gözetilmiyor. Son yıllarda HSK’ya yöneltilen en büyük eleştiri, iktidarın talimatlarına göre hareket ettiği iddiası.
HSK’nın altı üyesi iktidar kanadına mensup olacağına göre, yedi üyenin hukuk insanı olan, kıdemli ve liyakatli kişilerden seçilmesi çok önemli. Anayasamız da bunun için nitelikli çoğunluk arıyor. Temennimiz hak edenlerin seçilmesi ve tartışmaların sona ermesidir. Anlaşma olmazsa muhalefet için en uygun yol, kuraya gidilmesidir. Kurada muhalefetin desteklediği adaylar çıkarsa, HSK’da arzulanan denge sağlanmış olur.
Burada önemli olan bir konu da, her üyelik için yapılacak seçimde milletvekillerinin toplu değil, tek oy kullanmaları gerektiğidir. 2017 yılında yapılan ve iktidarın gerekli nitelikli çoğunluğu sağlaması nedeniyle sorunsuz geçen geçimlerde toplu oy kullanılması hukuka aykırıdır. Toplu oy kullanılırsa idari yargıya gidilmesi mümkündür.
GÜNÜN SÖZÜ
Trakya bölgesinde yaklaşık 1 milyon hektar verimli tarım alanlarının yüzde 22’si sanayinin eline geçmiştir. Tüm tarım arazileri enerji iletim hatları ile (elektrik, doğalgaz) bölünüp parçalanıyor. 15 sene önce ortalama derinliği 180 metre olan yeraltı suları bugün 450–500 metreye düşmüştür.
Doğaya, insana ve bilime saygı azalmış, para ve paralı insanlar popüler hale gelmiştir. Çorlu-Karatepe katı atık bertaraf tesisi kuruldu.
Muratlı-Aşağı Sevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ÇED aldı, ancak dava süreci devam ediyor. Istranca’da taşocakları sayısı her gün artıyor.
Çerkezköy–Çorlu–Muratlı–Lüleburgaz dörtgeni sanayi ve nüfus açısından doygunluk noktasını aşmıştır. Anılan yörede kurulacak ilave tek bir sanayi bile bölgenin yaşanmazlık sürecini geometrik biçimde arttıracaktır.
Trakya’da birçok santral planlanıyor. Bunlardan en önemlileri “İğneada Nükleer Santrali” ve “Marmara Ereğlisi Termik Santrali”.
Doğaya olumsuz etkisi olan taş ve maden ocakları baskısı her gün artıyor. RES, termik santral ve nükleer santral çalışmaları ekosistemi huzursuz ediyor. ÇED’lerin tamamına yakınının olumlu çıkması halkın güvenini azaltıyor.
Yeraltı suyu besleme alanları olan Istranca Dağları etekleri, Vize–Pınarhisar–Kaynarca-Kırklareli hattındaki geçirgen kireçtaşları olumsuz etkileniyor.
Herkes kendi coğrafyasını sevmelidir.
Hukuk Birimi Bürosu daha sonra, “Avukatlık mesleğinin anlam ve önemini idrak edememiş Çiçek’in gündeme getirdiği tamamen yalan ve iftira kapsamındaki açıklamaları için her iddia yönünden ayrı açıklama yapılmasını doğru bulduğumuzdan, her bir iddiası sonrasında doğru bilgiler sunulması yoluna gidilecektir” diye devam ediyor.
İddia 1: Hazineden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında alınan toplam 650 milyon TL, anket ve TV harcamaları adı altında birilerine aktarıldı!
Yanıt 1: 2019, 2020 ve 2021 yıllarında alınan toplam Hazine yardımı 386.764.039 TL’dir. 650 milyon yardım alındığı iddiası tamamen yalandır! Üstelik bu 3 yıllık dönemde de il ve ilçe örgütlerinin tüm masrafları karşılanmış, il ve ilçe binası olarak onlarca yeni taşınmaz satın alınmış, araçlar alınmış, yüzlerce çalışanın ödemeleri karşılanmış, seçim çalışmaları yapılmıştır. Dahası, tüm harcamaların denetimleri de ‘eksiksiz’ olarak yerine getirilmiştir.
İddia 2: İstanbul seçimleri için Genel Merkez’den 100 milyon TL gönderildi!
Yanıt 2: 100 milyon iddiası yalan kapsamında bulunmaktadır.
İddia 3: Parti ile ilgili bildiklerim yüzünden beni gönderemediler, Parti’den atamadılar!
Yanıt 3: Bu iddia ve değerlendirme de doğru değildir. Adı geçen avukatın ekonomik ve sosyal durumundan ötürü zarar görmemesi hassasiyeti çerçevesinde önceden Parti ile ilişiğinin kesilmesi yoluna gidilmemiştir. Zira Parti avukatlığını yapmasından ötürü kendisine her ay düzenli ödemeler yapılmıştır!
İddia 4:
“2019-21 yılları arasında hazine yardımı olan 650 milyonu kimlere dağıttınız. Çok şey bildiğim için beni tasfiye edemediler” iddiasında bulundu. Daha sonra televizyona çıktı ve bazı CHP’li isimleri ve yöneticilerle İstanbul kampanyasını yönetenleri suçladı. “2019 seçimlerinde yaklaşık 35 milyon lira bağış yapıldı. 55 milyon da ayrıca gönderildi. CHP Genel Merkezi, İstanbul seçimlerine 100 milyon katkı sağlamış sonuçta. Bu paralar kime gitti? Kılıçdaroğlu’nun yerine göz dikenler var, Kılıçdaroğlu’nu aday yapıp kurtulmak istiyorlar.”
CHP Genel Merkezi’nin, Avukat Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacağı ve tazminat davası açacağı söylendi. Bundan öte Çiçek’in iddialarında adı geçen bireysel isimlerin açıklama yapması gerekmiyor mu? CHP’nin bugünlerde ciddi olması ve sorumluluk konusunda titizlik göstermesi gerekmiyor mu?
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA sosyal eşitsizlik son 40 yıldır yükseliyor, pandemi ile daha da arttı. Bir yandan yoksullar ve prekarya, diğer yanda güçlü siyasetçiler, yandaşlar ve zenginler giderek büyüyor. Prekarya için ayrıca ‘yarı vatandaş’ tabiri de kullanılıyor. Giderek haklarını kaybeden ve ikinci sınıf vatandaşlığa düşen bir grup bu. Bu sınıf giderek dünyada büyüyor, eğer ne olduklarının ve birbirlerinin farkına varır da bir araya gelirlerse, dünün tehlikeli işçi sınıfı bugünün prekaryası olacaktır.” Alphan TELEK
ORMANIN İKİ DÜŞMANI TAŞOCAĞI VE YANGINDIR
“ORMANLARDA açılacak bir taşocağı en az orman yangınları kadar zararlıdır. Sadece ormanı ve içinde yaşayan binlerce canı yok etmekle kalmıyor, doğaya da geri dönüşü olmayan çok büyük zararlar verebiliyor. Trilyonlar harcayarak ve canlarımızı da tehlikeye atarak yangınlardan koruduğumuz ormanları birileri daha fazla kazansın diye taşocaklarına heba edemeyiz, etmemeliyiz de.
Ot bitmeyen taşlık alanların bolca olduğu ülkemizde tüm doğal afetlerin panzehiri olan ormanların taşocaklarıyla tahrip edilmesinin makul hiçbir gerekçesi yoktur ve bu sürdürülemez bir durumdur.
20.yüzyılın demode olmuş sistemleriyle 21. yüzyılda hizmet üretebilmek mümkün değildir.
Mevcut durumu özetlersek:
13 araştırma kuyusu, 400 sulama kuyusu, 3000 özel kuyu (sadece kayıtlı olanlar)...
Büyükşehirlerin içme suyu ihtiyacı havzadan karşılanıyor.
Her bir kişi veya şirket kuyu açarak dilediği kadar su pompalayabiliyor.
Yeraltı su seviyesi hızla düşüyor.
Ne yapılmalı?
Yeni yasalar ve düzenlemeler getirilmeli.
Yeraltı suyunun yıllık yenilenebilen miktarından daha fazla çekime izin verilmemeli.
Belanın adı: Çamur gibi koyu sıvı
Herkes merak içinde... Kiminle konuşsam lafa ‘Marmara’ ile giriyor, ‘Ne olacak’ diye devam ediyor sözlerine... Marmara Denizi’nden bahsediyorum. Marmara, su yüzeyini saran ve halkın ‘deniz salyası’ dediğimiz ‘müsilaj’la boğuşuyor. Covid-19 salgını nedeniyle nasıl ki günlük konuşmalarda ‘filyasyon’, ‘entübe’ gibi tıbbi kelimeler bolca kullanılmaya başlandı ise ‘müsilaj’ kelimesi de öyle oldu. ‘Müsilaj’ kelimesi TDK sözlüğünde yok.
Türkçeye bir kelime olarak Fransızca ‘Musilage’, İngilizce ‘Mucilage’ veya İtalyanca ‘Musilage’den geçmiş. Kelimenin etimolojik kökeni ise geç Latinceden geliyor. ‘Mucilago’ yani çamur gibi koyu sıvı anlamında.
Marmara, tüm çevresi bir ülke sınırları içinde kalan dünyadaki tek deniz. Yüzeyi 11 bin 350 kilometrekare... Adalarında bol miktarda mermer bulunması yüzünden bu isim verilmiş. Yunanca Marmaros, mermer anlamına geliyor. Marmara’ya kıyısı olan yedi ilde (İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İzmit) vahim bir durum yaşanıyor. Marmara’nın sadece binde biri salya ile kaplı olsa, 11 kilometrekarelik bir alan; yani 11 milyon metrekare anlamına geliyor. Araştırmalarda, sadece deniz yüzeyinde ‘müsilaj’ değil, 15-20 metre derinliğe kadar jelimsi bir yapının olduğu söyleniyor. Gelişmeleri detaylı tekrara gerek yok. Alınan su örneklerinde bir litrede 0,8 milimetreküp oksijen ölçülmüş. Halbuki deniz içindeki yaşamsal faaliyet için alt sınırın 2 milimetreküp olduğu söyleniyor. Açıklamalara göre, oksijenin azalmasına ve müsilaja neden olan iki şey “azot ve fosfor” yükleri. Sebebi de yıllardır denize akıtılmış yükler.
New York Şehir Üniversitesi’nden Prof. Andre Aciman, ‘Proust okumak insanı okumaktır’ diyor. Yalnız Fransa’nın değil dünya edebiyatının bir ustası olan Fransız yazar Marcel Proust’un şu sözünü hiç unutmamalıyız: ‘İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kurtulamıyor.’ İşte bu bugün Marmara’da yaşanan şey, yıllarca evsel ve sanayi atıklarını arıtmaktan kaçmanın bir sonucu. Proust’un dediği gibi bundan kaçış yok, kurtuluş da yok. Şimdi acı gerçekle yüzleşiliyor. Her kaçılan gerçeğin altında bir başka gerçek daha var. O da gerçeğin sıkı bir takipçi olması. Sorun kaçtıkça kartopu gibi daha da büyüyor. Çevreyi kirletenler, kirletilmesine seyirci kalanlar aslında bugüne ve geleceğe ihanet ediyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir, doğruyu yapması da gereklidir.” Johann Wolfgang von GOETHE
Köşemiz aktörlerinin vakaları
KORKMAZ, ESKİ ORTAĞINI KURŞUNLATMIŞ
SÖZ ettiğimiz bu iki isim, ne yazık ki, bizim köşemizden kamuoyuna tanıtıldı. Ankara siyaset kulislerinde yakından tanınan SBK Holding’in sahibi kaçak Baran Korkmaz’la çeşitli vesilelerle yakın olan bazı isimlerin tedirginlik yaşadığını belirtmek isteriz. “Ya benim adım da ortaya çıkarsa?” Korkmaz, büyük oyunlar oynadı; bunları gerektiğinde köşemizden anlattık. Çok kişiyi mağdur etti, yalan söyledi. ‘Mal varlığı değerini aklama’, ‘haksız kazanç’ ve ‘karapara’ gibi bir dizi yolsuzluk iddiası ile suçlanıyor.
Cumhuriyet’te dün Miyase İlknur’un “Yurtdışına kaçan Korkmaz’ın ortağının savcılık tutanağını açıklıyoruz. İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun” manşeti vardı. Korkmaz’ın eski ortağı Bereket Öner, karapara aklama soruşturmasında Korkmaz’ı suçluyor ve “İfadeyi değiştirmeyince, 29 Nisan günü silahlı saldırıya uğradım” diyor. Bereket Öner, Ankara Ticaret Odası eski Başkanı, CHP milletvekili Sinan Aygün’ün kızı ile bir süre evli kalmıştı. Başına gelenlerden sonra ilk kez bize konuşan bu genç iş insanı, saldırının arkasında Korkmaz’ın olduğunu ileri sürüyor ve saldırganların da Yakup Süt çetesi üyeleri olabileceğini söylüyor. Korkmaz ve Bereket Öner’le ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler köşemizdeki bu yazılara bakabilir:
16.11.2017: ‘2. Zarrab Vakası mı?’, ‘Sezgin Baran kimdir?’, ‘Bereket Öner: Ateş içine düştüm, yanan 5 fabrika, Bora Jet’e el konulması olayı’.
22.11.2017: Köşemiz ‘erişim engellemesi’ne uğradı (Baran’ın hukuki engel girişimi), ‘Yalçın Ayaslı’nın iddiaları’
27.09. 2018: ‘THK’nın Laleli Tayyare Evleri’ne büyük kumpas’, Baran’a karşı suç duyurusu.
BEŞİKTAŞ’TA ‘YARAMAZLIK’LAR VAR
İNAN Güney; Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi, BELTAŞ YK Başkanı, İBB Meclis Üyesi ve İBB CHP Grup yöneticisidir. Ablası Sabriye Akkaya’nın eşi İsmail Akkaya’nın ortağı olduğu, Buket Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti. Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün pazarlık usulü ile yaptığı, 2020/214742 KİK numaralı, ‘Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı’ ihalesini 2.346.000,00 TL bedelle almıştır.
Bu ihale duyulunca, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi gitti. Kılıçdaroğlu, İnan Güney’in disipline verilmesini istedi ancak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Güney disipline verilirse basında tartışılırım diyerek, disiplin sürecini engelledi. Yoksa Kılıçdaroğlu dinlenmiyor mu artık!
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
TÜRK Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan’ın yönetiminde ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!’ başlıklı toplantıda Prof. Dr. Feride Acar, Av. Nazan Moroğlu, Av. Canan Arın, Av. Canan Güllü, Av. Emine Perviz Erdem ve Av. Önay Alpago’nun “Anayasa Hükümleri bakımından İstanbul Sözleşmesi”ni bugün 14.00’de Zoom üzerinden tartışacaklarını... (Meeting ID:247 682 0848/Passcode: 8511625)
YEMEK, SERVİS PARALARI GERİ VERİLSİN!
ÖZEL Okul Velileri Platformu’nun özel okulların uyguladığı yüksek yemek, kitap seti ve servis ücretlerine dair şikâyetleri uzun dönemdir devam ediyor. Veliler pandemi süreciyle birlikte bu sorunlarının başka bir boyuta taşındığını dile getiriyorlar.
Şöyle ki, “Uzaktan eğitim döneminde ısınma, su, elektrik gibi genel giderleri azalan özel okulların; en büyük giderleri olan personel maaşlarının yüzde 60’ını da devletin pandemi destekleri kapsamında uyguladığı Kısa Çalışma Ödeneği’nden karşıladı. Pandemiye rağmen okul ücretlerine yüzde 20-25 zam yapıldı. Zam oranlarını şişirerek devletin aldığı KDV indirimini de suistimal ettiler” diyorlar. Çocuklarını özel okulların sunduğu kulüp, havuz, spor tesisi, sosyal ve fiziksel olanaklar için özel okula yazdırdığını söyleyen veliler, bu süreçte kullanmadıkları bu hizmetler için indirim ve iade talep ediyorlar.
VELİLER NE İSTİYOR
Uzaktan eğitime indirim oranı. Ücret tavan zam oranlarının yıllık TÜFE’ye göre ayarlanması. Zorunlu yemek hizmetine denetim. Uzaktan eğitim döneminde kullanılmayan yemek ve servis bedeli iadelerinin yapılması. Kitap, kırtasiye materyallerinin makul şekilde fiyatlandırılması. Nakillerin ve telafi eğitimlerinin eşit şekilde değerlendirilmesi. Ve tabii devletimizin eşit, nitelikli, parasız zorunlu temel eğitime ülkedeki her çocuğun erişebilmesi için gerekli yatırımları yapması.