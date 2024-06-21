Bayramda 10 bin Türk Midilli’deydik

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Ben, eşim ve küçük kızımın Schengen vizeleri vardı. Ancak büyük kızımızın vizesi olmadığı için yaklaşık bir ay önce bilet aldığımız feribot şirketine evrakları yolladık. İyi ki de öyle yapmışız. Birçok adanın günlük limiti belli. Vize sınırlaması nedeniyle gidemeyen çok Türk vardı.

Normalde feribot kalkmadan bir saat önce Ayvalık’taki feribot iskelesinde olmak gerekiyor. Ancak etrafın kalabalıklığı nedeniyle 2 saat önce gitmiştik. Aracı park ettikten sonra sıraya geçtik. Burada hem Türk gümrüğü hem de Yunan gümrüğü ortak çalışıyor. Kapılar sadece bir saat kala açılıyor.

Belki de iki tarafın da elinde fazla polis-gümrük memuru yok. Bu nedenle aynı anda iki feribot kaldırılıyor. Keşke aralarında yarım saat fark olsa, kapılarda daha az beklenebilse. Güneş altında beklemek yaz günleri çileli.

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Öğrenci 20, normal kapı vizesi 60 Euro.

Yedi gün geçerli vize Midilli’nin yanı sıra Rodos, Sakız, Kos, Meis, Sisam, Simi, Kalimnos, Leros ve Patmos adaları için uygulanıyor.

FERİBOTLAR ÇIKARMA GEMİLERİ GİBİ

Feribotumuz yaklaşık 20 dakika geç de olsa kalktı. Yolculuk 1.5 saat sürüyor. İki feribot adeta çıkarma gemisi gibi birlikte Midilli’ye ulaştı. İnişte ise geçen yıl gittiğimiz Sakız Adası’na göre Midilli daha organizeydi. Polis memurları yönlendirmeleri yaptı. 25 dakika süren işlemler sonrasında artık aracımızı alabilir duruma geldik.

Ancak kapı vizesi işlemi uzun sürüyor. Parmak izi alınması, hazırlanmış vize evrakının pasaporta yapıştırılması gibi işlemler 1.5 saate uzayabiliyor. Bekleme en azından gölgelik altında gerçekleşmesi, çalışan vantilatörler yoğun yaz için geçici olsa da çözüm sunuyor.

FİYATLAR UYGUN KALİTE YÜKSEK

Midilli, oldukça büyük bir ada. Bir tarafından diğerine neredeyse 1 saat 15 dakikada aracınızla gidiyorsunuz. Küçük el değmemiş köylerden daha turistlik yerlere kadar farklı alternatifler turistlere sunuluyor. Ama fiyatlar uygun. En turistik yer ile normal yer arasında fiyatlar çok az oynuyor. Kalite ise yüksek. Türkiye ile karşılaştırıldığında çok daha ucuza ve kaliteli yemek yiyebilirsiniz. Kişi başı ortalama 15-20 Euro’ya deniz ürünleri yemek hatta bir 20’lik uzo içmek mümkün.

ESNAF MEMNUN

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Esnaf ise Türklerden memnun. Türkçe anlaşabilirsiniz. Hatta birçok dükkânda Türkçe mönüler de var. Etrafa baktığınızda ünlüler de Yunan adalarına akın ediyor. Cem Boyner ile aynı restoranda yemek yedik. Eşi Ümit Boyner ile birlikte kalabalık bir grup olarak tekne ile muhtemel Ayvalık’tan gelmişlerdi.

Yunanistan adalarında fiyatlar uygun seviyede tuttuğu sürece daha fazla Türk turisti kendilerine çekecek gibi duruyor. Buradan ders çıkarması gerekenler ise yıllarca yüksek fiyat uygulayan, kaliteyi bir türlü tutturamayan bizim taraf...

Tolga ÜMİT

GÜNÜN SÖZÜ

EVRENSEL GELİŞMELERE DİKKAT

“Özellikle Avrupa parlamentosu seçimlerinin sonucu birçok bakımdan alarm vericidir. Çünkü evrenselci, göçmen yanlısı, küreselci, yeşilci ve farklı cinsel tercihleri onaylayan tüm partiler kaybetti. Macron parlamentoyu feshederek seçime gitme kararı aldı. Belçika Başbakanı üzgün olduğunu söyledi. Almanya’da aşırı sağcı parti ikinci sıraya yerleşti. Bazıları zaten Avrupa’nın çoktan bittiğini söylemeye başlamışlardı. CHP bu evrensel gelişmeleri izliyor mu? CHP’nin düşünsel zemini nedir? Nasıl bir ülke ve insanlık ufku söz konusudur.”

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Prof. Dr. H. Nur Beyaz ERKIZAN

İKİ ÜLKE FARKI

-FRANSA’dan bir akrabam aldığı kemiksiz etin faturasını bana göndermiş. Fransa’da kemiksiz etin kilosu 8.50 Euro...

(850x35=297.5 TL) Dün bizim marketlerde baktım aynı etin kilosu 1099 TL. Hiç kimse bunu maliyetlerin yüksekliğine bağlamasın. Burada büyük bir oyun var. Ülkemiz için çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Hükümeti zora sokmak için kurulan bu fiyat kumpasına acil çözüm bulmamız gerekir. Savcı SAYAN

ŞAKİRPAŞA KAPATILAMAZ

- Türkiye’nin en stratejik kâr eden 9 havalimanından biri olma unvanını taşıyan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılma girişimlerine karşı tepkiler dinmiyor. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis’teki konuşmasından sonra Şakirpaşa Havalimanı’nda esnaflarla birlikte eylem yaptı ve “Bu işin peşini bırakmayacağım. Havaalanının kapatılmasına karşı imza atanlar utansın. Adanalılar yok sayılamaz” açıklamasını yaptı.

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- CHP Niğde Milletvekili Ö. Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu’nun faaliyetlerine yönelik her türlü incelemenin yapılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

MESAJ PANOSU

TÜRK-İŞ SUSKUN

- BUGÜNLERDE sık sık tartışılan asgari ücret zammı ve yetkili konfederasyon Türk-İş’in suskunluğu... Bugüne dek Türk-İş’in sessizliği hiç sorgulanmıyor.

Neden?

Kazım YÜCEL

YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLERİ CSD VE KAAN ASLAN

C ve Sistem Programcıları Derneği (CSD), programlama dilleri, yapay zekâ, makine öğrenmesi ve veri bilimi alanında uzmanlaşmış profesyonelleri bir araya getiren alanında profesyonel bir dernek. Dernek, yazılım dünyasında adeta bir üniversite gibi işlev görmekte.

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Kaan Aslan, derneğin başarısında büyük rol oynamakta. Kaan Aslan ve arkadaşları 1993’ten günümüze değin binlerce yazılım öğrencisi yetiştirmiş. Dernek düzenlediği birçok konferans, seminer ve kurslar ile yazılım sektöründe çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve sektördeki en güncel yenilikleri takip etmelerine olanak tanımakta. Birçok saygın kuruluşa danışmanlık ve eğitim vererek yazılım alanındaki eğitim açığını da kapatmaya yardımcı oluyorlar. Aldıkları eğitimlerle; Tesla, Microsoft ve Oracle gibi uluslararası teknoloji kuruluşlarında ülkemizi başarı ile temsil eden pek çok dernek mezunu bulunmakta. Kaan Aslan’ın vizyonu ve rehberliği, kuruluşu sadece bir dernek değil, aynı zamanda yazılım ve yapay zekâ dünyasında bir mükemmeliyet merkezi haline getirmiş. Verilen eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen okuyucularımız, derneğin web sitesini (csystem.org) ziyaret edebilirler. Kaan Aslan’ı ve derneğini gayretlerinden, başarılı çalışmalarından ve ülkeye katkılardan dolayı gönülden tebrik ederim.