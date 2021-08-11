Bayraktar’dan 20 YİHA istiyoruz

Adalet; hem duyulan güven, hem de yerleşke olarak parçalanmıştır.

Ankara’da bulunan adliye binalarının nerede olduğunu, hangi binada hangi mahkemelerin olduğunu artık avukatlar bile bilmemektedir. Her gün bölünüp, parçalanıp, değil duruşma salonu, yangın merdiveni bile olmayan, kime ait olduğu, kaç lira kira ödendiği bilinmeyen binalara taşınmaktadır.

Ceza ve Aile Mahkemeleri Sıhhiye Adalet Sarayı’nda, Asliye Hukuk, Sulh Hukuk ve Tüketici Mahkemeleri Dışkapı Ek Hizmet Binası’nda, İş Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleri Balgat Ek Adliye Binası’nda, İcra Hâkimlik ve mahkemeleri Eskişehir yolunda, İcra Müdürlükleri Söğütözü’nde, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Yenimahalle’de, Bölge Adliye ve İdare Mahkemeleri Eskişehir yolunda ayrı binalarda, Yargıtay Daire ve Savcılıkları’nın kimi Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’nde, bir kısmı Bakanlıklar’da bir kısmı Kızılay’da bulunmaktadır. Adli tatile girdiğimiz bugünlerde yeni bir bölünme yapılarak Aile Mahkemeleri, Asliye Ticaret ve Çocuk Mahkemeleri Söğütözü semtinde bulunan ayrı bir binaya taşınmaktadır.

Sıhhiye semtinde özel olarak yapılan Ankara Adalet Sarayı’nın arkasında, bu binanın üç mislinin sığacağı bir alan varken, buranın boş bırakılarak, uzak ve değişik yerlerde, kiralık ve yetersiz binalara gidilmesi tamamen yanlış bir harekettir. Bütün bu bölünme ve taşınmaların, güven olarak en alt seviyede bulunan adaletin, yapı ve bina olarak da parçalanmasından başka hiçbir anlamı yoktur. Adaleti parçalamanın ek versiyonu olarak icat edilen ‘Çoklu Baro’ da savunma gücünü parçalamanın bir diğer yönüdür.

Bütün bunlardan beklenen sonuç; adaletin de özelleştirilerek köprülerde, otoyollarda araç geçiş garantisi verilmesi gibi, dava garantisi verilerek özel şirketlere devredilmesidir.

Av.A. Erdem AKYÜZ-Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı

GÜNÜN SÖZÜ



