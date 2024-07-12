Başka bir gözle işçiye bakmak... SSK emeklisi üvey evlat mı?

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En düşük emekli aylığının 10 bin TL, ortalama emekli aylığının 13 bin TL olduğu günümüzde 18 bin 978 TL tutarındaki açlık sınırı altında kalan aylıkla karın doyuruyor.

Hali vakti yerinde olanların bir bölümü emeklilikte kendi işini kuruyor, 4/B’li yani Bağ-Kur’lu patron oluyor. Maddi durumu elvermeyen emekliler ise bir işyerinde başkasının yanında 4/A statüsünde işçi, yani SSK’lı olarak çalışmaya devam ediyor.

Yaşlılık aylığı alanların emeklilik sonrası özel sektörde tercihleri doğrultusunda 4/A yani SSK’lı kapsamında çalışması halinde SGK’ya brüt ücretin yüzde 32’si oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Bunun yüzde 7.5’i çalışan emekli, yüzde 24.5’i patron tarafından karşılanıyor.

SGDP emeklilerin aylıklarının kesilmeksizin çalışmalarına olanak tanıyan uygulama. Emekli aylığına etkisi bulunmuyor. Emeklilerin çalışırken meslek hastalığı ve iş kazası riskine karşı alınan prim.

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2016 yılında çıkarılan 6663 sayılı torba yasa ile emekli olduktan sonra kendi işini kuranların, yani işinin sahibi olanların (Bağ-Kur’lu) aylığından yapılan yüzde 10 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisine son verilmişti. Böylece Bağ-Kur statüsündeki emeklinin aylığında otomatikman yüzde 10 oranında artış olmuştu.

SKK’LI HEP MAĞDUR

Emekliliğin ardından başkasının yanında ücretli işçi yani 4/A’lı (SSK’ya tabi) olarak çalışanların brüt ücretinden yüzde 7.5’i oranında SGDP kesintisi uygulaması sürüyor. Bağ-Kur kapsamında çalışan emekliye 8 yıl önce tanınan bu hak, SSK kapsamında çalışan emekliye tanınmadı. Haksızlığa yol açan uygulama SSK’lı çalışan emekliler tarafından o zaman tepki ile karşılanmıştı. SGDP kesintisine son verilmesinden yararlansaydılar aylıklarında yüzde 7.5 oranında artış olacaktı.

Yasa ile kendi işini kuran, patron olan Bağ-Kur’lu emekliler 6663 sayılı yasa ile imtiyazlı hale geldi. Emekliler arasında 8 yıldır süren ayrımcılığın ve haksızlığın giderilmesi için başkasının yanında işçi olarak 4/A’lı SSK’ya tabi çalışan emeklinin ödediği yüzde 7.5 oranındaki SGDP prim kesintisine sosyal devlet olmanın gereği son verilemez mi? Şükrü KARAMAN

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GÜNÜN SÖZÜ

‘YEŞİL PASAPORT’

“Yeşil pasaport, belirli devlet memurlarına ve görevlilerine verilirken, nedense kamu işçileri bu ayrıcalıktan yararlanamıyor. İhracatçılar, avukatlar, vakıf üniversitesi öğretim üyeleri dâhi yeşil pasaport alabiliyorken; maaşını kamudan alan ve kamu görevi yürüten kamu işçilerine bu hak her nedense tanınmıyor. Bu sorunun cevabı verilmelidir. Yeşil pasaport verilmesi uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü artıracaktır.”

KADIN KOLLARI KONGRELERİNDE ‘TEKÇİLİK’ AYIP DEĞİL Mİ

CHP ‘DEMOKRASİ’Yİ UNUTUYOR

CHP Kadın Kolları seçimi nedeniyle il örgütleri büyük yarış içinde. Ama yanlış bir şey var. CHP’de şimdi ‘moda’ aman iktidara gidiyoruz, tek adayla seçim yapalım, baskısı egemen olmaya başladı. ‘Ortalık karışmasın” isteniyor yani... 13 Temmuz’da yapılacak İstanbul kongresinde İl Başkanı Özgür Çelik, önceki gün 39 ilçe kadın kolları başkanıyla bir araya geldi. Şu andaki Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman’ın da bulunduğu toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yakınlığı ile bilinen Hatice Selli Dursun’u destekleme kararı aldılar. Bazı aday adaylarından bizi arayanlar “Hani demokrasi, hani aday olma hakkı” dediler. İl Başkanı Çelik’in ‘demokrat’ gözükme durumuna da eleştiri getirenler arasında “O da mı anti demokrat olmayı öğrendi” sözü dikkat çekti.

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Dursun ise adaylık desteğini aldıktan sonra sanki seçim bitmiş gibi 39 kadın kolları başkanı ile bir açıklama yaptı. Soru şu; CHP’de kadın ve gençler kotası var, niye kadınların önü kesiliyor?

Bu partinin genel başkanının adı ‘Özgür’; bu parti kendi içinde neden çoğulculuğu taşıyamıyor. Muhalif aday çıkartmak için harekete geçildiği öğrenildi. Ne yazık ki, ‘demokrasi’ kongre salonlarında kalıyor. Genel Merkez’in kongresi 4 Ağustos’ta olacak. Evet, CHP’yi sancılı günler bekliyor.

YEŞİLİME DOKUNMA

ANKARA Çiğdem Mahallesi’nde imara açılmaya çalışılan 130 dönümlük, ormanlık Hazine arsası için mahalle sakinleri olarak topladığımız imzaları, askı süresinin son günü olan bugün saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Başkan Fatih Fethi Aksoy’a göre, mahalle sakinlerince toplanan 1000 civarındaki imzaya change.org platformu üzerinden toplanan 7000’in üzerindeki imzalar da eklenerek itiraz yapılacak.

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HİSARCIKLIOĞLU ‘ZORDA’ SÖZÜNE ÇOK KIZDI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticileri yine iş başında. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor.”

- Öncelikle çağrım, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına. Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın.

- Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.

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- Bir çağrım da bankalara. Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Onları da hassas olmaya davet ediyorum.

KAFE 17.30’DA KAPATILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kafeleri şahane, fiyatları uygun ancak kapanış saatleri çok erken, 17:30 ya da 18.30... Millet isyanda... Bodrum belediye kafeleri benzeri vardiyalı çalışma sisteminin uygulanması lazım. İleri saatlerde, akşamları vatandaş faydalansın. Özellikle yazın büyük ihtiyaç. Metin ALTAY

BİR ÇİN HEYETİ DE ÇAY’A GELİYOR

ÇİN’in elektrikli araba şirketinden başka bir yeni bir yatırımcı grubunun yola çıktığı öğrenildi. 20 Haziran’da Çin’in Xi’an Kentinden yola çıkan (Tarihi İpek Yolu Kervanları’nın Yola Çıktığı Kent) grubun, binlerce yıl önce olduğu gibi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Kervansaray’da konaklayacaklar. Çinli misafirlere kiraz, vişne ve Afyon Lokumu ikram edilecek. İpek Yolu güzergahı ile ilgili bilgileri tazelenecek. Çin heyeti ile bölgenin tanıtımı ve yatırım avantajlarıyla ilgili görüşmeler yapılacak. Çin ve Türk heyetleri yatırımların yer seçimi, otomotiv, teknoloji ve gıda gibi benzeri yatırım kararları üzerine görüşmeler yapacak. Heyete, Türk-Çin yatırım danışmanı Ahmet Hamamcıoğlu eşlik edecek.