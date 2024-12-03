‘Başarının anahtarı kalitedir’

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Hafta sonu Antalya’daydım. Avrupa’nın önde gelen Türk tur operatörü Bentour’un yıllık geleneksel etkinliğine katıldım. Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur’un davetiyle gittiğim toplantıda, bir yandan şirketin performansını, bir yandan da sektörün gündemine ait konuları dinledik. Bentour şirketinin yıllardan beri artık geleneksel hale getirip ‘Comedy Night’ adını verdiği etkinliğe Almanya, Avusturya ve İsviçre’den yine 600’ü aşkın seyahat acentesi temsilcisi ile yine bu ülkelerden çok sayıda yabancı basın mensubunu davet etmişti.

Etkinliğe CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 7 bini aşkın yatak kapasitesi, binlerce çalışanıyla Delphin Grubu’nun sahiplerinden Ufuk Cömertoğlu, eski Zürih Başkonsolosu Emre Uygun ile sayamadığım pek çok seçkin kişi de katıldı. 56 yıllık turizmci Kadir Uğur, beraberinde oğlu şirketin CEO’su Deniz Uğur, Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati ve Türkiye Genel Müdürü Melih Yetiş ile yaptığı toplantıda, 2024’ü yüzde 25 artışla yaklaşık 280 bin turist ile kapatarak en başarılı sezonu geçirecekleri söylendi. Ciro da yüzde 40 artışla 210 milyon Euro olmuş. 2025 yılı için de güçlü erken rezervasyon ile yüksek talebin devam ettiği işaret edildi.

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1947 İstanbul/Cihangir doğumlu Kadir Uğur, asker bir aileden geliyor. Babası subay, dedesi Çanakkale savaşlarına katılmış. Orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okumuş. Eski başbakan, ANAP Genel Başkanı rahmetli Mesut Yılmaz sınıf arkadaşı. Sıkı dostluklarının Mesut Yılmaz’ın vefatına kadar sürdüğünü biliyorum.

HER ŞEY DAHİL’E İTİRAZLAR

Kadir Uğur, “Özellikle her şey dahil sistemi Avrupalı’ya pahalı gelmeye başladı ve pek çok müşterimiz otellerde tüketmediği şeylerin parasını ödemek istemiyor” diyerek önemli bir konuya dikkat çekiyor. CEO Deniz Uğur ise şunları anlattı:

“2025’te SunExpress’te en büyük kapasiteye sahip beşinci büyük tur operatörü olacağız. 400 bin koltuk rezerve ettik. Servis ve kalitede çok yüksek müşteri memnuniyetine sahibiz. Değer üretimi müşteriye değer vermekle başlar. Erken rezervasyon satışları çok iyi.” Songül Göktaş-Rosati de “Kaliteli hizmetle ile kazanıyoruz. Hizmette mükemmellik başarının anahtarıdır” dedi.

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‘ESKİCİ BANDOSU’NU HATIRLAR MISINIZ?

Bu yıl şirketin kuruluşunun 20. yılı olması etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Etkinlikte otellere, acentelere başarı plaketleri verildi. Ardından sanatçı Cevat Sedef’i dinledik. Eskiler daha iyi bilir. Milliyet Liselerarası Müzik yarışmasında en iyi solist ödülü, Hafta Sonu Gazetesi’nin Altın Ses Kralı ödülü verilen Sedef, Almanca, İngilizce ve Fransızca şansonlarla adeta bir müzik ziyafeti çekti. Klavye ve Perküsyon da çalan Cevat Sedef’in kurduğu Eskici Bandosu adlı müzik grubu bugün bile hatıralardadır.

İş insanı Kemal Şahin’e ait Megasaray West Beach Oteli’ndeki etkinlikte daha sonra Almanya’nın sevilen kabarettistlerinden Fatih Çevikkollu, Almanca skeçleriyle özellikle Alman misafirleri kırdı geçirdi. Türkçe, İngilizce, Ukraynaca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca dillerinden oluşan bir pop repertuara sahip 35&07 orkestrasıyla etkinlik gece geç saatlere kadar sürdü.

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Kadir Uğur’un iyi bir yelkenci olduğunu da sadece tanıyanlar bilir. 2017 yılında 17 metrelik ‘Benswiss Yat’ isimli teknesiyle dünya turuna çıkmıştı. Sadun Boro’nın izinden gitmişti. Dönüşünde yaşadıklarını ‘Hayatım Deniz’ adıyla kitaplaştırmıştı. Hem Almanca hem de Türkçe 400 sayfalık kitabı yelkencilerin okumasında yarar var.

Frankfurt’tan meslektaşımız Halit Çelikbudak’tan Almanya’nın sıkıntılarını ve yerel yönetimleri dinledik, size aktaracağım.



GÜNÜN SÖZÜ

EZBER BOZMA



“Memleketin en önemli ülkücü ve milliyetçi partisinin lideri, kendisinin de ifade ettiği gibi yıllarca kavga etmekle bir yere varılamadığından, beklenmedik bir çıkışla Öcalan’a çağrı yaparak ezberleri bozdu. Yıllarca barış için mücadele etmiş, çatışma çözümleri için sivil toplum örgütleriyle hareket etmiş sosyalist bir siyasetçi olarak Bahçeli’den görüşme talep ederek bir ezber de biz bozmuş olmadık mı?” Ufuk URAS

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ASİLLER OLARAK ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

TBMM MAHKEMEYE VERİLİYOR



TÜRKİYE’de çevre mücadelesi tarihinde bir ilk yaşanıyor. Yurttaş inisiyatifiyle hazırlanan ‘Ekokırım Yasa Teklifi’ni TBMM’ye sunan Yurttaş Hareketi, taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. 28 Kasım’da TBMM’ye sundukları 28 bin 800 imzalı yasa teklifinin komisyonlarda gündeme alınmaması üzerine harekete geçen aktivistler, 5 Aralık tarihinde Ankara İdare Mahkemesi’nde TBMM’yi dava edeceklerini duyurdu.

Yurttaş Hareketi üyeleri, çevreye yönelik ağır tahribatların ve doğa katliamlarının Türk hukuk sistemine dahil edilmesi için ilginç bir mücadeleye başladı. “Asiller olarak ülkemize sahip çıkıyoruz” diyerek başlayan bu tarihi dava, çevre katliamlarının önlenmesi ve ekokırım suçunun Türk iç hukukunda cezai yaptırımlara tabi tutulması hedefini amaçlıyor. Hareketin temsilcileri, “Vekiller işini yapmadı, biz asiller olarak bu sorumluluğu üstlendik” diyerek mücadelelerinin önemini bir kez daha vurguladı.



Ekokırım Yasası çalışmaları Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj felaketinin ardından başladı. Marmaraereğlisi’nden yola çıkan ilk kervan, Marmara’nın bir ekokırım suç mahalli olduğuna dikkat çekmiş, çevre örgütleri, akademisyenler ve aktivistlerle birlikte sesini duyurmuştu. 500’ü aşkın sivil toplum örgütü, meslek odası ve İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve Tekirdağ barolarından destek alıyor. Hareket, gelecek kuşaklar için tarihi bir adım sayılıyor.

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OĞHAN CHP İLETİŞİMCİSİ OLDU



GAZETE Pencere’nin ortağı Yavuz Oğhan 30 yılı aşkın gazetecilik macerasını bundan böyle CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü olarak sürdüreceğini açıkladı. Oğhan, Gazete Pencere’yi ise Genel Yayın Yönetmeni olarak gazeteyi birlikte kurdukları İzzet Doğan’ın yürüteceğini bildirirken, “Gazete Pencere size, CHP’nin iletişimi bana emanet” dedi.

BİLİYOR MUSUNUZ?



* DENİZ ürünleri, mezeleri, gastronomisi, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekleriyle markalaşan Ayvalık’ın mutfağında yer alan, zeytinyağı, lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve karadikenin ardından Ayvalık sepet/kelle peynirinin de coğrafi işaret aldığını...

* AVCILAR Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın Tahtakale Mahallesi konforlu ve çevre dostu ulaşım projesinde ilk bisiklet yolunun yapıldığını açıkladığını...

* ANTALYA’ya 11 ayda gelen turist sayısının geçen yıla göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin olduğunu...



MESAJ PANOSU

SANDIK MÜZESİ



* EMEKLİ Sandığı’nın Ankara Milli Müdafaa Caddesinde tarihi taş binası buram buram tarih kokuyor. 1954 yılında hizmete giren bina giriş kapısından üst katlarına kadar kuruluş tarihini bir dönem olarak yansıtıyor. Çalışma Bakanlığı burayı sosyal güvenlik müzesi yapamaz mı?