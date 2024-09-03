Barış Günü’nde ne kadar bilinçlendik

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“Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace), her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayram.

BM Genel Kurulu, 1981’deki 57’nci birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü ‘Uluslararası Barış Günü’ ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

BM, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor.

Her 21 Eylül’de, BM Merkezi’ndeki ‘Barış Çanı’ çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, ‘Çok Yaşa Mutlak Barış’ yazısı kazındı.

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Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış Günü’ olarak ilan etmiştir.”

Esas Dünya Barış günü, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca belirlenen 21 Eylül’dür. Yani Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931 de dile getirdiği ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ kavramı ancak anlaşılmış ve 70 yıl sonra dünyaca kabul edilmiştir. Keşke ABD emperyalizmi olmasa ve her gün barış günü olsa da boş yere kanlarımız akmasa. Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

GÜNÜN SÖZÜ

“Din adına ‘akıl düşmanlığı’ yapılıyorsa, bilin ki arkasında (dini) ticaret vardır.”

Prof. Hasan ONAT

BALIKÇILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

BU sezon gece denize çıkan balıkçılar, palamudun bol olduğunu belirttiler. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar avlanma sezonunu İstanbullu balıkçılarla karşıladı. Çağlar esnaf ziyareti öncesi Gürpınar Su Hali’nde fotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı’nın ‘Mavi Çığlık Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yaptı. Çağlar, “Tezgahlarda bol miktarda palamut var. İnşallah tüm sezon böyle devam eder, insanlarımıza da ucuz balık yeme imkanı olur. İki yıl önce palamut boldu. Sezon iki yıl önceki gibi olacak” dedi.

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EYLÜL DERT AYI

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 9 Eylül’de açılacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye masraflarındaki rekor artışa dikkati çekti. Döviz kurunun yükselişi ve enflasyonla birlikte kırtasiye ürünlerinin fiyatlarının yüzde 150’den fazla arttığını kaydeden Kı?, ?Birinci s?n?fa ba?layacak bir ??renci i?in gerekli temel malzemelerin maliyeti 4 bin 500 TL oldu??ş, “Birinci sınıfa başlayacak bir öğrenci için gerekli temel malzemelerin maliyeti 4 bin 500 TL oldu” dedi.

ADALET İSTATİSTİKLERİNE DİKKAT

DAHA İyi Yargı Derneği, adalet istatistiklerine dikkat çekti:

“Adalet istatistikleri kalkınmaya stratejik destek vermelidir...” Adli yıl, dün başladı. Daha İyi Yargı Derneği, 2024-2025 Adli Yılı başlangıcı münasebetiyle Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘adalet istatistikleri’ne odaklanan bir değerlendirmede bulundu.

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Adalet istatistiklerinin, ekonomiyi doğrudan ve dolaylı etkileyen ilişkilerde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ve yargının bunları çözmedeki başarısına ilişkin sağlıklı veri üreterek, Türkiye’nin ekonomik gücüne, rekabetçiliğine ve ülke refahının artmasına stratejik katkı sağlayabileceğine dikkati çeken değerlendirmede öne çıkanlar şöyle:

“Hızla kalkınarak orta gelir tuzağını aşmak isteyen Türkiye’nin ve dolayısıyla Adalet Bakanlığı’nın, yargının hizmetlerini, performansını ve kalitesini bölgeler bazında farklılıklarıyla birlikte ortaya koyacak, sistemin kendi içinde rekabet oluşturacak, ülkenin kalkınmasına stratejik destek verecek ve aynı zamanda şeffaflık ve hesapverirliğini sağlayacak istatistik kriterler geliştirmesi zorunludur.”

MESAJ PANOSU

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- ÖNCEKİ gün açılışı yapılan Hava Harp Okulu Camisi’nin hayırlı olması, uğurlu olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Savunma Üniversitesi’ndeki diğer okul yerleşkelerimizde 7 cami inşaatı sürüyor. Bunları da 2025 baharında bitirmeyi arzu ediyoruz. Heybeliada Bahriye Mektebi Camisi bizim için ayrıca önemli. Geride hiçbir izi kalmayan bu güzide eseri aslına uygun olarak yeniden yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

- HALUK Levent, doktorunun tavsiyesi üzerine sosyal medya kullanmaya ara verdiğini duyurdu.

- GALİLEO “Ben hayır desem de dünya dönmeye devam edecektir” demiş, katline karar verilen veziri azam “Fındık kadar can, yüksük kadar kan için doğrumdan vazgeçmem” sözlerini ifade etmiştir. Rant için, çıkar için, mevki için her kalıba rahatlıkla girenlerin gelişmiş toplumlarda yeri yoktur. Eğitilmiş ve gelişmiş toplumlar, kişilikli yöneticilerin hasıl ettiği sosyal ve siyasal iklimlerde yaşarlar. B. Y.